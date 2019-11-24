 "Символ единства Украины", - Зеленский опубликовал ролик о строительстве моста в Станице Луганской. ВИДЕО

Видео размещено на странице президента в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы действительно делаем! Мост в Станице Луганской - не только переправа. Это символ единства Украины", - сказано в подписи к видео.
Напомним, в начале разрушенный мост в Станице Луганской посетил президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что объект можно восстановить в течение месяца.
На Луганщине действует только один пункт пересечения через линию разграничения - в КПВВ "Станица Луганская". Он пешеходный. Дорога пролегает вдоль взорванного еще 2015 моста через Северский Донец.
Смотрите на Цензор.НЕТ: Мост в Станице Луганской открыли на несколько дней раньше запланированной даты, - Зеленский (обновлено). ФОТОрепортаж
5 октября на мосту возле Станицы Луганской открыли временный переход, пока восстанавливают основной мост.
20 ноября, за неделю до запланированного срока, в Станице Луганской открыли новый мост. Церемонию открытия посетили президент Украины Владимир Зеленский и представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик.
"Щось" це для кого......... для Патрона Бені.
Беня сказав дефолт значить дефолт. МВФ знову через Беню сказав Моніке :"гудбай".
А Беня обіцяв у разі не вирішення позитивно його питання добровільно - захопити "Приватбанк" . І так буде ,
"а шо, Беня заходь, ми проти , але це ні про що не говорить".
МОЛОДЦІ. ВИ ЗРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ. 😂😅😂
тьху.. дамбас він і Італії дамбас.
Стыдливо умалчивая о миллионах, которых убил лично он Ротердамом+, пенсией в 50$, газом по 8 550, долларом по 30, хлебом по 16.
"прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино?"
ты мне кино про освобожденный украинский Луганск покажи,
тогда и разговор будет
А президент молодец
это вместе.... и про мост не забудте - ударим мостом по войне............
а хуху не хохо, вяликия?