 "Символ единства Украины", - Зеленский опубликовал ролик о строительстве моста в Станице Луганской. ВИДЕО

Видео размещено на странице президента в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы действительно делаем! Мост в Станице Луганской - не только переправа. Это символ единства Украины", - сказано в подписи к видео.

Напомним, в начале разрушенный мост в Станице Луганской посетил президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что объект можно восстановить в течение месяца.

На Луганщине действует только один пункт пересечения через линию разграничения - в КПВВ "Станица Луганская". Он пешеходный. Дорога пролегает вдоль взорванного еще 2015 моста через Северский Донец.

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5 октября на мосту возле Станицы Луганской открыли временный переход, пока восстанавливают основной мост.

20 ноября, за неделю до запланированного срока, в Станице Луганской открыли новый мост. Церемонию открытия посетили президент Украины Владимир Зеленский и представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик.