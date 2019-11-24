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Все про:Зеленский (3740) мост (572) Станица Луганская (104)

 "Символ единства Украины", - Зеленский опубликовал ролик о строительстве моста в Станице Луганской. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеоролик о строительстве моста в Станице Луганской.

Видео размещено на странице президента в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы действительно делаем! Мост в Станице Луганской - не только переправа. Это символ единства Украины", - сказано в подписи к видео.

Напомним, в начале разрушенный мост в Станице Луганской посетил президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что объект можно восстановить в течение месяца.

На Луганщине действует только один пункт пересечения через линию разграничения - в КПВВ "Станица Луганская". Он пешеходный. Дорога пролегает вдоль взорванного еще 2015 моста через Северский Донец.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Мост в Станице Луганской открыли на несколько дней раньше запланированной даты, - Зеленский (обновлено). ФОТОрепортаж

5 октября на мосту возле Станицы Луганской открыли временный переход, пока восстанавливают основной мост.

20 ноября, за неделю до запланированного срока, в Станице Луганской открыли новый мост. Церемонию открытия посетили президент Украины Владимир Зеленский и представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик.

Источник: https://censor.net.ua/v3161482
 
   
 Топ комментарии
 
Мабуть в цьому и є "єдинство"...
"Символ единства Украины", - Зеленский опубликовал ролик о строительстве моста в Станице Луганской - Цензор.НЕТ 3263
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Вова менше пафосу... Це всього лише міст...
На другому боці якого вже шмати дири висять...
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Роман Донік‏ @donikroman 19 ч.19 часов назад

"Символ единства Украины", - Зеленский опубликовал ролик о строительстве моста в Станице Луганской - Цензор.НЕТ 9215

Утром, возле мемориала памяти жертвам Голодомора было очень много лампадок, свечек, колосков и цветов. Но потом туда приехал Зеленский с женой и для них мемориал почистили. Выбросили все, что до этого принесли люди.

"Символ единства Украины", - Зеленский опубликовал ролик о строительстве моста в Станице Луганской - Цензор.НЕТ 4284"Символ единства Украины", - Зеленский опубликовал ролик о строительстве моста в Станице Луганской - Цензор.НЕТ 8953
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То ходили не громадяни України а лугандонці. Лугандонці як і парашастанці заслуговують тільки смерті
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ага. сотни тысяч разделённых войной граждан Укаины туда сюда ходят. А вот ты лугандонец і парашастанцец.
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"Ми дійсно ЩОСЬ робимо" Зеленський.
"Щось" це для кого......... для Патрона Бені.
Беня сказав дефолт значить дефолт. МВФ знову через Беню сказав Моніке :"гудбай".
А Беня обіцяв у разі не вирішення позитивно його питання добровільно - захопити "Приватбанк" . І так буде ,
"а шо, Беня заходь, ми проти , але це ні про що не говорить".

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ПОд лугандонскими флагами? Это больше напоминает ракостояние перед ******! Нелох42, ехай, поживи в лугандоне, с "символами" и детишек своих прихвати! Посмотрим, что тогда запоешь!
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У туалеті?
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ВЖЕ З'ЯВИВСЯ ТУАЛЕТНИЙ ПАПІР ІЗ ЦИМ ФОТО. 😂😅😂
МОЛОДЦІ. ВИ ЗРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ. 😂😅😂
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Почему мост не автомобильный с тротуарами?
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пересмотрите ролик. там всё есть.
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не соромно сепарка облайкувати ?
тьху.. дамбас він і Італії дамбас.
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нормальные со стукачками не желают общаться!
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тебе б мою *зону* и мою работу, не лизало бы пэпкино очко!
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Не, спасибо, лижите анус дебильному Клоуну сами))
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Можна вивезти стареньку єврейку з Донбасу, але Донбас з єврейської жінки похилого віку- ніколи.
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Вчера Батько Нації, долларовый миллиардер, зажигал свечи и проливал горькие слёзы об миллионах украинцев, убиенных Красной Чумой в 30-тые годы.

Стыдливо умалчивая о миллионах, которых убил лично он Ротердамом+, пенсией в 50$, газом по 8 550, долларом по 30, хлебом по 16.
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Чтоб твои внуки жили под этим мостом ( можно и не этим)
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вальцман.
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а в чем прикол ?

"прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино?"

ты мне кино про освобожденный украинский Луганск покажи,
тогда и разговор будет
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Не вистачає запису камер спостереження , де крадуть лавку))
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Я це лайно і дивитися не можу. Скажіть, Сивохо є там, чи в цей час лавку до сепарів несе?
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зедебил не только ураинофоб , но и предатель Украины.
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Єдність,це коли за Україну,ворога знищують,а не з зрадниками єднатися.
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Яке, нахрін, єднання? Ти у нас спитав, коли гроші наші витрачав на це? Спрощення пертину для сепарів і грузів (торгівля на крові). Все, що робить зелена влада, на благо кацапів або сепарні, за рахунок українців
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во..во мостик... между юго-западным округом и мордором ))))
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Взрывами пуканов у порохоботов удовлетворен !!!
А президент молодец
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Если для Зелински не Лоха это символ единения, то всех нормальных в Украине это символ позораи предательства
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да он же тупой мост же надо было строить............... !!!!!
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а можно уточнить откуда и куда строят мост ??? мож дешевле объехать км 10-20 ???
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любители тарифов-мифов и сказочных зарплат будете внукам рассказывать как вы зделали
это вместе.... и про мост не забудте - ударим мостом по войне............
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по ольгинским методичкам, Украина отдана *****! ргга.
а хуху не хохо, вяликия?
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Це символ чого завгодно - нашої наївності, лоховства в 42, будь-чого але не єдності.
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А моніка була б гарним президентом днр+лнр .От нехай би їх іпоєднав . Дуже вже схожий повноконтактний на захарченка , гіві та моторолу .
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Пройшовся по Зе групам.Вау,бiльша половина пiдтримки Бубочки, з Росii.Так чiй вiн президент,Росії?
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