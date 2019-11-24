 В Самаре на ходу загорелся BMW X6. Тушить его пришлось фекалиями. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на самарские СМИ, возгорание случилось на одной из трасс города.

Водитель иномарки немедленно вызвал на место инцидента все соответствующие службы и звал на помощь других водителей. Однако огонь распространялся с такой скоростью, что времени ждать не было.

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К счастью мужчины, мимо проезжала машина службы ассенизации. Она остановилась, а ее водитель согласился помочь пострадавшему. Достав шланг, он начал поливать престижную иномарку коричневой жидкостью. Возгорание в итоге удалось устранить.

"Я проезжал мимо этого "представления", владелец иномарки сам помогал мужичку на ассенизаторе тушить огонь. И делал он это очень ловко. Пожелаю парню удачи, надеюсь, его машину можно будет восстановить", - прокомментировал инцидент свидетель.