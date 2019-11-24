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Все про:пожар (3767) Россия (74350) фекалии (21)

 В Самаре на ходу загорелся BMW X6. Тушить его пришлось фекалиями. ВИДЕО

В российской Самаре во время движения загорелся престижный внедорожник. К счастью, мимо проезжал ассенизатор.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на самарские СМИ, возгорание случилось на одной из трасс города.

Водитель иномарки немедленно вызвал на место инцидента все соответствующие службы и звал на помощь других водителей. Однако огонь распространялся с такой скоростью, что времени ждать не было.

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К счастью мужчины, мимо проезжала машина службы ассенизации. Она остановилась, а ее водитель согласился помочь пострадавшему. Достав шланг, он начал поливать престижную иномарку коричневой жидкостью. Возгорание в итоге удалось устранить.

"Я проезжал мимо этого "представления", владелец иномарки сам помогал мужичку на ассенизаторе тушить огонь. И делал он это очень ловко. Пожелаю парню удачи, надеюсь, его машину можно будет восстановить", - прокомментировал инцидент свидетель.

Источник: https://censor.net.ua/v3161472
 
   
 Топ комментарии
 
ну...чего хоть залейся - тем и тушат... В Самаре на ходу загорелся BMW X6. Тушить его пришлось фекалиями - Цензор.НЕТ 3860
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тушили тем чего в мордоре как грязи
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гарантую, що зараз, кац з бмв, думає - та краще б вона згоріла
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Теперь от нее даже в пункте приема металлолома нос воротить будут.
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В соцмережах ще був комент: "Будет вонять но живым останется".
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Так то, что мы у них принимали за грязь, тоже оказалось говном
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Унитазы воруют, трусы поношенные тырят так же с использованными зубными щетками с корабля, я не удивлен что машины тушат говном хDD
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То був шакалад Рошен?
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То был твоей мамы алкашки суп или как у вас говорят щи
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Мені більше за все подобається,коли козломорде,на козлячому язиці,пише мені про щі))
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Гугл переводчиком овладел?А ты не такой тупой как твои **********
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Мамма мия!!! Вот это ноу-хау! И шо далее??? В Самаре на ходу загорелся BMW X6. Тушить его пришлось фекалиями - Цензор.НЕТ 1792 Всяко я видел, в этой жизни, но такого- не приходилось!
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тут для рогатих головне чим закінчилось)))
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Все логично - лепят скульптуры из говна, проводят соревнования по метанию говна, вся страна у них говно, а теперь и пожарные смогут экономить воду и все пожары так тушить))
Правда их вызывать будут реже.
Основатель БМВ наверное обосрался бы в гробу, посмотрев этот ролик.
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німці візьмуть на озброєння, будуть у рекламних кліпах крутити як мона погасити пожежу)))
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Ну, да! В "Леопардах" туалеты организуют. А шо- удобно! Как часть противопожарной системы. В Самаре на ходу загорелся BMW X6. Тушить его пришлось фекалиями - Цензор.НЕТ 4925
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Говно - вечньій союзник расии в борьбе с врагами рюзкого духа
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А почему эта скрепная скатина на бумере ездит, а не на ладе калине? В Самаре на ходу загорелся BMW X6. Тушить его пришлось фекалиями - Цензор.НЕТ 7620
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Это ж Самара. Возможно, он из чудом уцелевших поволжских немцев.
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А это они, говном затушив "BMW", отомстили немцам за дидоф!
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Сгорела или в говне, машине всё одно трындец.
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Ароматизаторы теперь в "бэху" не нужны. Запах "рюскагамира" въелся в железо на годы.
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Шо прямо дерьмом тушили В Самаре на ходу загорелся BMW X6. Тушить его пришлось фекалиями - Цензор.НЕТ 7044. Теперь понятно зачем москалям унитазы В Самаре на ходу загорелся BMW X6. Тушить его пришлось фекалиями - Цензор.НЕТ 83. Это они у них вместо огнетушителей будут
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унітаз хоч не посраждав як сама цінна річ? везло мамані в ****** в падарок
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надо выслать родственничкам в парашу) им такое вряд ли покажут по зомбоящику...
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Все машины спокойно проезжают мимо. У нас не раз видел, как останавливаются и со своими огнетушителями выскакивают на помощь
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Водитель ассенизатора наглядно показал, что современные БМВ уже не те, что были раньше. Особенно российской сборки У Самарі на ходу загорівся BMW X6. Гасити його довелося фекаліями - Цензор.НЕТ 4085
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БМВ Х 6 для кацапського ринку збираються у Калінінграді на заводі Автотор
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Та то норм ... БМВ Х 6 для кацапського ринку збираються у Калінінграді на заводі Автотор, питання є?)
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Потушили пожар, а могли бы памятник путену сделать
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Винить кaцaпов нет причины, В том их беда, а не вина, Что Богу не хватило глины И Он лепил их из говна...
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Тушили самой настоящей духовной скрепой )
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