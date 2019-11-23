 Сегодня Россия под руководством Кремля продолжает дело Сталина, - Порошенко в Канаде. ВИДЕО

Об этом заявил пятый президент Украины Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Сталинский режим намеренно пытался уничтожить поколения украинцев. И сейчас Россия под руководством Кремля продолжает дело Сталина. И имеет такую ​​же цель: уничтожить Украину как государство и украинцев как нацию. Но как тогда украинская нация возродилась, так и сейчас ничего у них не получится. Какие бы инструменты они не использовали: гибридную агрессию, внешнюю вооруженную агрессию, стремление расколоть государство, уничтожить изнутри - Украина объединится и возродится. Сегодня миллионы украинцев по всему миру зажгли свечу памяти и помолились за каждого, кто невинно погиб во время этой страшной трагедии - Голодомора-Геноцида украинского народа. Украина помнит", - говорится в публикации на facebook-странице Порошенко.

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Он почтил память жертв Голодомора возле памятника украинцам, которые приехали в конце XIX века в Канаду. Монумент находится в городе Галифакс, где проходит Международный форум безопасности.

В видеокомментарии Порошенко напомнил, что Канада была одной из первых стран, которая признала Голодомор геноцидом украинского народа. И один из первых памятников в мире, посвященный Голодомору, установлен именно в Канаде, в городе Эдмонтон. Там в понедельник украинцы почтят память жертв Голодомора.

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"И сейчас Российское государство под руководством Кремля продолжает дело Сталина. У нее та же самая цель - уничтожить Украину как государство и уничтожить украинцев. 13 тысяч украинцев были положены на алтарь этой абсолютно бездумной агрессии, которую Россия делает против Украины. Результат будет таким же - ничего у них не выйдет", - подчеркнул политик.