 Сегодня Россия под руководством Кремля продолжает дело Сталина, - Порошенко в Канаде. ВИДЕО

Об этом заявил пятый президент Украины Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ.
"Сталинский режим намеренно пытался уничтожить поколения украинцев. И сейчас Россия под руководством Кремля продолжает дело Сталина. И имеет такую же цель: уничтожить Украину как государство и украинцев как нацию. Но как тогда украинская нация возродилась, так и сейчас ничего у них не получится. Какие бы инструменты они не использовали: гибридную агрессию, внешнюю вооруженную агрессию, стремление расколоть государство, уничтожить изнутри - Украина объединится и возродится. Сегодня миллионы украинцев по всему миру зажгли свечу памяти и помолились за каждого, кто невинно погиб во время этой страшной трагедии - Голодомора-Геноцида украинского народа. Украина помнит", - говорится в публикации на facebook-странице Порошенко.
Он почтил память жертв Голодомора возле памятника украинцам, которые приехали в конце XIX века в Канаду. Монумент находится в городе Галифакс, где проходит Международный форум безопасности.
В видеокомментарии Порошенко напомнил, что Канада была одной из первых стран, которая признала Голодомор геноцидом украинского народа. И один из первых памятников в мире, посвященный Голодомору, установлен именно в Канаде, в городе Эдмонтон. Там в понедельник украинцы почтят память жертв Голодомора.
"И сейчас Российское государство под руководством Кремля продолжает дело Сталина. У нее та же самая цель - уничтожить Украину как государство и уничтожить украинцев. 13 тысяч украинцев были положены на алтарь этой абсолютно бездумной агрессии, которую Россия делает против Украины. Результат будет таким же - ничего у них не выйдет", - подчеркнул политик.
А теперь я хочу увидеть документы которые доказывают что Петр Алексеевич лично построил ПВО вокруг Киева (это дохрена документов, какой-нить хоть дайте, а так же о том, как он закупал и передавал лично из своих средств снайперские винтовки)
Покажи документы
Шо, опять нет?! А ссылочку ну хоть на какой-то приличный источник информации? Тоже нет. Надо же
Но за Идею, готов пострадать с толстожопой жидовкой и стукачкой! ...прям, жетвую собой...*)
https://canada.mfa.gov.ua/ua/press-center/news/76056-delegacija-z-ukrajini-bere-uchasty-u-mizhnarodnomu-forumi-z-pitany-bezpeki-v-galifaksi
Делегація з України бере участь у Міжнародному форумі з питань безпеки в Галіфаксі
22 листопада в м. Галіфакс канадської провінції Нова Скотія розпочався Міжнародний форум з питань безпеки.
В роботі Форуму бере участь офіційна делегація України на чолі з Міністром оборони України Андрієм Загороднюком.
Міністр Загороднюк візьме участь у панельній дискусії з тематики гібридного впливу та кіберзагроз з метою пошуку шляхів захисту національної інформаційної безпеки від зовнішнього впливу.
В рамках заходу заплановані зустрічі міністра з канадськими урядовцями, а також партнерами оборонних відомств інших країн.
24 листопада на форумі виступить п'ятий Президент України Петро Порошенко.
У щорічному Галіфакському форумі традиційно беруть участь представники урядів та парламентів з демократичних держав світу, провідні фахівці-політологи та експерти у сфері міжнародних відносин, безпеки та оборони.
Две головы одной имперской курицы-мутанта.
Шо мы имеем сейчас? -- ...всё то же самое, шо за Кравчука голосовало...
...в тех же процентах...*)
разные смыслы во всем.
вазелин играет обиженного вопрошающего у гопника "за что ты меня обидел?"
порох четко говорит - хер тебе. мы не сдадимся.
в этом отличие бойца от шмаркли
Що не встигне.
окончание "ко" намекает на украинскую фамилию что явно не соответствует действительности,..скорее зельцман..