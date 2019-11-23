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Все про:Голодомор (894) Канада (1331) Порошенко (17908) Россия (74346) Сталин (516)

 Сегодня Россия под руководством Кремля продолжает дело Сталина, - Порошенко в Канаде. ВИДЕО

Сталинский режим во время Голодомора 1932-1933 годов намеренно пытался уничтожить поколения украинцев.

Об этом заявил пятый президент Украины Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Сталинский режим намеренно пытался уничтожить поколения украинцев. И сейчас Россия под руководством Кремля продолжает дело Сталина. И имеет такую ​​же цель: уничтожить Украину как государство и украинцев как нацию. Но как тогда украинская нация возродилась, так и сейчас ничего у них не получится. Какие бы инструменты они не использовали: гибридную агрессию, внешнюю вооруженную агрессию, стремление расколоть государство, уничтожить изнутри - Украина объединится и возродится. Сегодня миллионы украинцев по всему миру зажгли свечу памяти и помолились за каждого, кто невинно погиб во время этой страшной трагедии - Голодомора-Геноцида украинского народа. Украина помнит", - говорится в публикации на facebook-странице Порошенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Никогда не сможем забыть и простить", - Зеленский о Голодоморе. ФОТОрепортаж

Он почтил память жертв Голодомора возле памятника украинцам, которые приехали в конце XIX века в Канаду. Монумент находится в городе Галифакс, где проходит Международный форум безопасности.

В видеокомментарии Порошенко напомнил, что Канада была одной из первых стран, которая признала Голодомор геноцидом украинского народа. И один из первых памятников в мире, посвященный Голодомору, установлен именно в Канаде, в городе Эдмонтон. Там в понедельник украинцы почтят память жертв Голодомора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Акции памяти жертв Голодомора прошли возле диппредставительств РФ в Киеве, Львове, Харькове и Одессе

"И сейчас Российское государство под руководством Кремля продолжает дело Сталина. У нее та же самая цель - уничтожить Украину как государство и уничтожить украинцев. 13 тысяч украинцев были положены на алтарь этой абсолютно бездумной агрессии, которую Россия делает против Украины. Результат будет таким же - ничего у них не выйдет", - подчеркнул политик.

Источник: https://censor.net.ua/v3161458
 
   
 Топ комментарии
 
и пророк её - напалечная кукла Бени по кличке ЗЕ
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это ты о купленных им сотнях снайперских винтовках и укреплении ПВО Киева за свои деньги ?
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и пророк её - напалечная кукла Бени по кличке ЗЕ
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Дєло сраліна, ось для чого їм унітази з наших кораблів!
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та то декор для облицовки могущества
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петя деньги казённые верни, а потом будешь про голодомор вякать.
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это ты о купленных им сотнях снайперских винтовках и укреплении ПВО Киева за свои деньги ?
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😁😁в каких документах можно увидеть покупку винтовок и строительство ПВО?
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А в яких документах можна побачити що Зеленський продав свої три кіностудії в РФ, одна з котрих працює на міноборони кацапів?
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Ну хотя бы в тех где доказывается что у Зеленского были свои киностудии в РФ для начала

А теперь я хочу увидеть документы которые доказывают что Петр Алексеевич лично построил ПВО вокруг Киева (это дохрена документов, какой-нить хоть дайте, а так же о том, как он закупал и передавал лично из своих средств снайперские винтовки)
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Кацап, ты хочешь чтобы тебе показали документы министерства обороны о приемке оружия?
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Покажи документы по которым на кипрскую офшорку ЗЕкловуна перевели 41 миллион баксов украденных в Привате??
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В первый раз слышу такое
Покажи документы
Шо, опять нет?! А ссылочку ну хоть на какой-то приличный источник информации? Тоже нет. Надо же
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А покажи документ по которым Порошенко украл милиарды? Шо опять нет??? Надо же...
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...к тебе не поехал за тем же самым! -- могла бы и пригласить...*)
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А ти би поїхав, якщо вона запросить?😊
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К Ляльке, что ли? -- та нараз! ...чем тяжелей, тем интересней... -- так ей и передай! *)
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Тобі хочеться бути поруч із підколодною змією?
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Ну... ...я тоненьких и стройненьких люблю -- ты ж видел...
Но за Идею, готов пострадать с толстожопой жидовкой и стукачкой! ...прям, жетвую собой...*)
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Кажуть що кацапки миються раз в шість місяців.
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А ты в Германию поехала Северный поток 2 строить???
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Для альтернативно обдарованих зебілів - про захід:
https://canada.mfa.gov.ua/ua/press-center/news/76056-delegacija-z-ukrajini-bere-uchasty-u-mizhnarodnomu-forumi-z-pitany-bezpeki-v-galifaksi

Делегація з України бере участь у Міжнародному форумі з питань безпеки в Галіфаксі

22 листопада в м. Галіфакс канадської провінції Нова Скотія розпочався Міжнародний форум з питань безпеки.
В роботі Форуму бере участь офіційна делегація України на чолі з Міністром оборони України Андрієм Загороднюком.
Міністр Загороднюк візьме участь у панельній дискусії з тематики гібридного впливу та кіберзагроз з метою пошуку шляхів захисту національної інформаційної безпеки від зовнішнього впливу.
В рамках заходу заплановані зустрічі міністра з канадськими урядовцями, а також партнерами оборонних відомств інших країн.
24 листопада на форумі виступить п'ятий Президент України Петро Порошенко.
У щорічному Галіфакському форумі традиційно беруть участь представники урядів та парламентів з демократичних держав світу, провідні фахівці-політологи та експерти у сфері міжнародних відносин, безпеки та оборони.
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дякую за інформацію. Бо я запитував гугль - не сказав.
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Спочатку росія багато разів забороняла українську мову, потім росія створювала в Україні голодомори, депортації, репресії, вбивства... Скільки треба росіянам ще ненависті, щоб продовжувати засівати русскій мір?
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Кремль продолжает дело Сталина, Банковая продолжает дело Петровского...
Две головы одной имперской курицы-мутанта.
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Порох -- классный политик второго плана! ...дело делает, но за ситуацией вокруг не следит. Зажирается по-ходу... ...совковый дядя.
Шо мы имеем сейчас? -- ...всё то же самое, шо за Кравчука голосовало...
...в тех же процентах...*)
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а теперь сравните эту речь с мычанием вазелина про "за что?"
разные смыслы во всем.

вазелин играет обиженного вопрошающего у гопника "за что ты меня обидел?"
порох четко говорит - хер тебе. мы не сдадимся.
в этом отличие бойца от шмаркли
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а чого це хрюшка у Канаду сдриснула
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...а ты кудой в отпуске сдрыскиваешь? ...хоть ты и не хрюшка...*)
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да никто не бежит, Порох уже давно доказал. Єто твой коломойский в Израиль первым рейсом бежал и отсиживался. Саакашвили из Грузии бежал. Овощь. И зебиленко сбежит точно также первым рейсом
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Будемо сподіватися що не втече.
Що не встигне.
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зебиленко

окончание "ко" намекает на украинскую фамилию что явно не соответствует действительности,..скорее зельцман..
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Ти теж дристаєш, але на голову німцям.
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Порох прав! кацапия логово фашистов и подонков 21 века
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Вместо того, чтоб красиво и благороджно поливать своим шоколадом украинских бойцов на дон-передовой, его всухамфятку и зненацька аж в Канаду занесло побазарить за житуху.
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Шмаркля пытается играть Шмеркель, но только не выходит - его водят за ручку, а оно даже с бумажки каждый раз зашкваривается. Говорящая голова. Кто заказал продакшн "Слуги народа" в 2014 - тот и поставил.
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Для чого на знати ваше справжнє ім'я?😏
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лаліта вальцман чию справу продовжує?
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зебилы достойны Голобородька...сеньора-голодомора..пусть жрут теперь
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Оце і є справжній президент. А то шо зараз на банковій то зелена почвара, пародія на президента.
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потоцкий-за Автофекалию ответишь,паскуда..Создатель такого не прощает
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