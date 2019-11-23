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 Политика Украины
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Все про:бизнес (1235) Крым (22098) Ротенберг (9) Ермак Андрей (43)

 Помощник Зеленского Ермак связан с путинским олигархом Ротенбергом, - Прямой. ВИДЕО

У помощника президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака через собственную компанию "Интерпромфинанс-безопасность" есть общий бизнес с компанией "Сарыч".

Журналисты нового проекта расследований "Watchdogs.Расследования" на телеканале "Прямой" разоблачили Ермака в связях с одиозным путинским олигархом, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Помощник Зеленского Ермак тесно общается с Сурковым. Он серьезно интегрирован в российский истеблишмент, - Безсмертный. ВИДЕО

Раньше компания "Сарыч" была украинской и владела землей в бухте Ласпи, но теперь она перерегистрировалась в России по тамошним законам и сменила владельцев. Год назад ее новыми хозяевами стали люди, приближенные к Аркадию Ротенбергу - другу Путина, строителю Крымского моста и самому токсичному из российских олигархов.

"Господин Ротенберг или какое-нибудь другое лицо из России могли стать владельцем бизнеса в Украине таким образом. Не совсем формально - между капель пройти", - отметил юрист по земельным вопросам Егор Недашковский.

Ермак и ООО "Сарыч" являются партнерами в компании "Интерпромфинанс-безопасность".

Украина перерегистрированные крымские компании не признает, но с точки зрения россиян - люди Ротенберга вошли напрямую в украинский бизнес Ермака и стали его партнерами.

Также смотрите: Санкции "не работают": яхта российского олигарха Ротенберга за $60 млн с 2014 года курсирует исключительно по Черному морю. ФОТО

Сообщается, что журналисты несколько недель пытались договориться об интервью с Андреем Ермаком. Он игнорировал обращения, пока в личной переписке авторы расследования не заявили ему тему. Через своего пресс-секретаря Ермак дал ответ - текстовым сообщением в WhatsApp. Мол, ничего плохого не делал - хотел бы закрыть компанию, но не может.

"Еще задолго до начала войны, я не имел никаких отношений с ООО "Сарыч", как и сейчас, и не несу никакой ответственности за деятельность этого юридического лица или его бенефициаров. Более того, у меня нет связи с ними, и поэтому я все это время не мог закрыть ООО "Интерпромфинанс-безопасность", - говорится в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/v3161452
 
   
 Топ комментарии
 
Отакі "нові обличчя" у владу Зеля нам привів...
Прохідний кацапський двір на банковій..
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Як кажуть.. Єрмак тіньовий міністр закордонних справ.. Помощник Зеленского Ермак связан с путинским олигархом Ротенбергом, - Прямой - Цензор.НЕТ 9515
Підкажіть, а хто в нас тіньовий президент ?
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А по суті що скажеш? Я так зрозумів що щирого патріота оббріхують?
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Отакі "нові обличчя" у владу Зеля нам привів...
Прохідний кацапський двір на банковій..
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Ты статью почитай, чем виноват Ермак что не может закрыть общую на бумагах компанию с давно проданной компанией Сарыч.
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ага, вірю вірю, як і в чесність стефанчука, який крутив ділішки з тещею.
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Це не Зєл, нам їх привів, це вони нам Зєлю втюхали. Через спецоперацію ФСБ, де вони працюють. Цікаво, яку назву вона мала?
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Нічого новогов цьому немає, це так само, як Зеленський пов"язаний з Пригожиним.
Ніхто про це не чув а це є.
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Прямой это Пеца
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і шо ? від цього зміниться біографія єрмака ?
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Нет конечно, но и биография Порошенко не меняется тож. А про наших бизнесменов, то у каждого есть своя липецкая фабрика.
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У Пеца биография куда похуже чем любого рецедивиста
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А по суті що скажеш? Я так зрозумів що щирого патріота **********?
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То шо это сразу отменяет 41 миллион украденный с Привата на кипрской офшорке ЗЕкловуна??
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Як кажуть.. Єрмак тіньовий міністр закордонних справ..
Підкажіть, а хто в нас тіньовий президент ?
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Богдан грає Зеленського, а от хто грає Богдана? Той хто має змогу щомісяця платити більше півмільйона доларів депутатам, той хто отримав компенсації за "обліт рф", той хто за рішенням суду буде купувати е/е по 55коп*кВт, той хто скоро рейдерне Приват (він його таки захопить), той хто... Та до безкінечності можна продовжувати. Все це одна людина.
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Алексей Чернышев, совладелец супермаркетов "Фуршет", большой специалист по "коммерческой недвижимости", ближайший соратник вице-президента International Council of Jewish Parliamentarians, депутата от ОПЗЖ Александра Фельдмана.
Это его первичный взнос в полмиллиона зеленых спас бедствующих "слуг народа" от падения в нищету . Во сколько ему обошлась вообще должность руководителя киевской ОГА еще предстоит узнать.
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Спеклися зебільні консерви!! Маски скинуті і відразу стало зрозуміло, що зебіли посіпаки куйла!!! При Порошенку такого ні разу не було!! Порошенко ніколи такого собі не дозволяв!!!
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Так так ...Тільки свого кума (мертвячука ) до Ради завів ..
..
..Помощник Зеленского Ермак связан с путинским олигархом Ротенбергом, - Прямой - Цензор.НЕТ 9847.....
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Прахобот, не наговорюй на народну владу...
Наш ПриЗедент Зелінський не псує консерви...
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White_eagle‏ @Whiteeagle210

Зеля.
Сейчас ему никто не может помешать.
А потом ему никто не сможет помочь.
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О сколько нам открытий чудных готовят эти....... зе-гамнюки?
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Ну шо вы к хлопцу прицепились , он же не МАРАДЕР
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Мазелтоф, зебіли!
Так, Єрмак робить нам міжнародну політику. Політику *******.
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Помойка рошеновская, вам ясно сказали что никаких дел с Сарыч давно не ведется, доказывайте обратное.
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А дела ведет с Сурковим.
И действительно об етом не сказали.
А то Сарич, Сарич
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Ты дурак? Идет общение на уровне советников президентов, в том числе по грядущей встрече в Норманском формате.
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В этой ЗЕклике легче перечислить кто не связан с кремлядью, чем перечислять всех повязанных.
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Ну нарыли старые бизнес связи с компанией которой уже по факту нет, а почему бы им не нарыть бизнес связи Поросенко с российским бизнесом а там можно тома составлять.
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может потому что пол года всё перерыли "свои люди прокуроры" и нихрена не нашли? А, как сказал Труба, "по беспределу" заводить дело страшно?
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Что значит не нашли, Липецкая фабрика до сих пор платит налоги даже не работая, а работала она до 2017 года тоесть 3 года Петя платил миллиарды в бюджет и имел связи с российским бизнесом.
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Иди на сру весну с этим бредом с Лубянки..там тебе поверят..
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Мародер капитально денег массмедиа закинул. Вот фактически купил и этот ресурс. Уровень 'прямого' это ложь и подтасовки каждый день, каждый час, каждую минуту. Причем в связи с установкой на конвейер лжи редакторы там даже не заморачиваться следить чего они там вчера говорили, каждый день у них новая реальность. Каждый день они держат планку религиозного экстаза обожания ПЕтра Порошенко, каждое слово пронизано ненавистью к Украине и народу Украины.
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то ви затятий глядач прямого ?
кожне слово ковтаєте ?
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правда про это ермака или нет - хз, но практически вся "элита" тесно связана с кацапнёй..
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Кстати, этот разгон про Ермака начал Пионтковский, который давно встал на позицию
чисто порохоботского всепропальства, при всём к нему уважении.
Показываeт, кто капает на уши Пионтковскому, кого он не в состоянии оказался фильтровать.
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Ээээм....а кто там барыга? Фабрика в Липецке так практически и не работала, москали даже митинговали.
А тут почему не кричит никто про торговлю на крови? Про барыг?
Где это всё?
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Может быть. Но Кривому априори НЕ ВЕРЮ. Помощник Зеленского Ермак связан с путинским олигархом Ротенбергом, - Прямой - Цензор.НЕТ 57
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А это прямый тоже расследовал?



Корпорация "Богдан Моторс" выиграла тендер на поставку столице 80 троллейбусов, которые комплектуют двигателями российского предприятия, работающего на оборонку РФ.Об этом говорится в расследовании программы "Схемы" издания "Радио Свобода".
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Даёшь закон про землю и скупкой ее через поставных Россией ?
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А в правительсве Украины есть люди с украинсими фамилиями ? 😵
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Вальцманов нет
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Деятельность Пороха, рассматривали под микроскопом и придумывали небылицы, когда найти ничего не могли...
Тот же Зебил и Ко этим занимались, под дудку кремлядей....
А теперь, не смотря на чудовищные зашквары слуг, прислужников и их хозяев - полный штиль и молчок!
Раньше, в это трудно было бы поверить! Помощник Зеленского Ермак связан с путинским олигархом Ротенбергом, - Прямой - Цензор.НЕТ 8286
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Ниочем, вы докажите что Ермак имел какие либо отношения с Сарыч после её продажи новым владельцам. А то что был общий бизнес до Майдана со старыми владельцами ниочем не говорит. Помойка рошеновская все зраду выискивает.
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"янелох" не могло не знать про ермака. это лишний раз подтверждает, что оно слуга кремля.
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Николай Некрасов
.
Наконец из Кенигсберга
Я приблизился к стране,
Где не любят Гуттенберга
И находят вкус в говне.
Выпил русского настою,
Услыхал "***** мать",
И пошли передо мною
Рожи русские плясать.
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Я говорил еще в апреле, перед первым туром, что кремлеботы просто так не будут накручивать лайки и оставлять тысячи (!) положительных отзывов на каждом видосике с зельцманом в ютубе. Уже тогда было понятно, что зеленский - слуга кремля!
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