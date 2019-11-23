 Помощник Зеленского Ермак связан с путинским олигархом Ротенбергом, - Прямой. ВИДЕО

Журналисты нового проекта расследований "Watchdogs.Расследования" на телеканале "Прямой" разоблачили Ермака в связях с одиозным путинским олигархом, передает Цензор.НЕТ.
Раньше компания "Сарыч" была украинской и владела землей в бухте Ласпи, но теперь она перерегистрировалась в России по тамошним законам и сменила владельцев. Год назад ее новыми хозяевами стали люди, приближенные к Аркадию Ротенбергу - другу Путина, строителю Крымского моста и самому токсичному из российских олигархов.
"Господин Ротенберг или какое-нибудь другое лицо из России могли стать владельцем бизнеса в Украине таким образом. Не совсем формально - между капель пройти", - отметил юрист по земельным вопросам Егор Недашковский.
Ермак и ООО "Сарыч" являются партнерами в компании "Интерпромфинанс-безопасность".
Украина перерегистрированные крымские компании не признает, но с точки зрения россиян - люди Ротенберга вошли напрямую в украинский бизнес Ермака и стали его партнерами.
Сообщается, что журналисты несколько недель пытались договориться об интервью с Андреем Ермаком. Он игнорировал обращения, пока в личной переписке авторы расследования не заявили ему тему. Через своего пресс-секретаря Ермак дал ответ - текстовым сообщением в WhatsApp. Мол, ничего плохого не делал - хотел бы закрыть компанию, но не может.
"Еще задолго до начала войны, я не имел никаких отношений с ООО "Сарыч", как и сейчас, и не несу никакой ответственности за деятельность этого юридического лица или его бенефициаров. Более того, у меня нет связи с ними, и поэтому я все это время не мог закрыть ООО "Интерпромфинанс-безопасность", - говорится в сообщении.
Прохідний кацапський двір на банковій..
Ніхто про це не чув а це є.
Підкажіть, а хто в нас тіньовий президент ?
Это его первичный взнос в полмиллиона зеленых спас бедствующих "слуг народа" от падения в нищету . Во сколько ему обошлась вообще должность руководителя киевской ОГА еще предстоит узнать.
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Наш ПриЗедент Зелінський не псує консерви...
Зеля.
Сейчас ему никто не может помешать.
А потом ему никто не сможет помочь.
Так, Єрмак робить нам міжнародну політику. Політику *******.
И действительно об етом не сказали.
А то Сарич, Сарич
кожне слово ковтаєте ?
чисто порохоботского всепропальства, при всём к нему уважении.
Показываeт, кто капает на уши Пионтковскому, кого он не в состоянии оказался фильтровать.
А тут почему не кричит никто про торговлю на крови? Про барыг?
Где это всё?
Так подходит?
Корпорация "Богдан Моторс" выиграла тендер на поставку столице 80 троллейбусов, которые комплектуют двигателями российского предприятия, работающего на оборонку РФ.Об этом говорится в расследовании программы "Схемы" издания "Радио Свобода".
Тот же Зебил и Ко этим занимались, под дудку кремлядей....
А теперь, не смотря на чудовищные зашквары слуг, прислужников и их хозяев - полный штиль и молчок!
Раньше, в это трудно было бы поверить!
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Наконец из Кенигсберга
Я приблизился к стране,
Где не любят Гуттенберга
И находят вкус в говне.
Выпил русского настою,
Услыхал "***** мать",
И пошли передо мною
Рожи русские плясать.