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 Происшествия, Общество, Авто
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Все про:авто (3679) Днепр_город (2883) ДТП (5875) стрельба (2552)

 Сын сбушника Виталия Криворучко протаранил 10 автомобилей в Днепре. ВИДЕО

В Днепре на улице Шевченко происходила спецоперация со стрельбой и преследованием. По словам очевидцев, силовики собирались задержать преступника, но тот начал убегать и протаранил десять автомобилей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт 49000.com.ua.

Предварительно, виновника удалось задержать, ему прострелили колеса.

Сын сбушника Виталия Криворучко протаранил 10 автомобилей в Днепре 01

Им оказался Антон, сын экс-сбушника времен Януковича Виталия Криворучко. Машину нарушителя удалось остановить у здания Управления патрульной полиции.

Смотрите: Porsche на скорости снес отбойник в центре Киева, вылетел на тротуар, перевернулся на крышу и загорелся: водитель и пассажиры выжили. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сын сбушника Виталия Криворучко протаранил 10 автомобилей в Днепре 02

Также обнародовали видео, при каких именно обстоятельствах джип начал убегать от преследователей.

Также смотрите: Мужчина погиб от взрыва гранаты во дворе жилого дома в Днепре, - Нацполиция. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/v3161390
 
 
 Топ комментарии
 
Шах, вам, зебилоидные. И мат. Кроме матов уже мало что хочется вам пожелать.
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Наговор, мальчику стало плохо...
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Шах, вам, зебилоидные. И мат. Кроме матов уже мало что хочется вам пожелать.
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Та ладно, почав тікати не тому що злочинець, а тому що думав що на нього бандити напали, почав їхати до будівлі поліції, щоб врятувати своє життя в будівлі поліції! Хто ж знав що ці люди без розпізнавальних знаків правоохоронці! Тим більше вони так бездарно організували затримання, що були схожі на бандитів! Не заблокували джип, броньованими мікроавтобусами, були без автоматів, без бронежилетів, без касок, без надписів СБУ чи КОРД. Ну хто знає що це за озброєні лохи люди намагаються увірватись в автівку? А по дорозі він скоїв ДТП щоб зупинити нападників, щоб привернути увагу правоохоронців, щоб люди викликали поліцію і та наздогнала переслідувачів! А як тільки поліція наздогнала, то водій відразу зупинився і почав виконувати законні вимоги правоохоронців, бо він вже бачив що це не бандити а правоохоронці - патрульна поліція і його життю вже нічого не загрожує!
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Заткнись петяраст. При чем тут ЗЕ?
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не ссорьтесь - сначала хорошо, потом - плохо... ну или наоборот! )))))
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сто пудов под прикрытием работал, спецоперация.
по другому и быть не могёт
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У нЄВо былА шокАваЄ сАстАяніЄ. ЄВо напугал какой тА чЄлАвЄк с АружіЄм, у нЄВо сразу шок і он нЄ сААбражал Шо дЄлаИтЬ. НАдА наказать тАВо кто испуЖал, млять! Сын сбушника Виталия Криворучко протаранил 10 автомобилей в Днепре - Цензор.НЕТ 2549
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Вот просто, как они умудряются??
Не иначе как "пороблено бубочке"...
Эх, жаль, экстрасенсов не набрали в СН
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та там попов набирать надо...чтоб кадилом по мордам и спинам ху... лупили - бесов изгоняли
эх, правда поздно... там только электричество поможет (ну... этот.)))... стул)))))
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Блина, они еще и перекресток какой-то устроили...
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А вот и ничего не будет легче 10 новых машин купить для них это не есть проблема Сын сбушника Виталия Криворучко протаранил 10 автомобилей в Днепре - Цензор.НЕТ 6344
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онинелохи...придумаешь тоже-новые машины покупать
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И снова в шапито у клвана зашквар😁😁😁.это просто праздник какой то!!!
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а где его гэбнявый папашка служил во времена мыролюбного винницкого реформизма?
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а ть его лично допроси, или кишка только тут толста ?
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почему ты тунгус так стыдишся твоей власовской тряпки и гадиш здесь под госдеповским ненавистным флагом?
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Вафельницу свою пошире, рузькомовний свинорусь, може тобі ще своє айпи скинути, я тобі більше напишу, рябошапко мій земляк, що ще хрюкнеш?
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И чем только эти ***** в Трускавце занимадись?
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Цікаво а та Q7 на відео нижньому... куди сіли озброєні люди... Це поліцейська машина?
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усе...порвался мешок с подарками зелебенцам у санта клауса Сын сбушника Виталия Криворучко протаранил 10 автомобилей в Днепре - Цензор.НЕТ 2582.к новому году много чего понавысыпается
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Ну есбеушники ето стадо даже не ПИ.....сов.. , ето гандо..ы.
Лично с нми общался.
есьбеу ето клоны ХОДОКОВСКОГО.
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Каждый день - новый зашквар от Зебилов. Куда там тому "шоколадному мародеру". Мда уж...
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при свиновальце такого не было?
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Петяраст, а ты заплатило Дудинскому за мэм зашквар? Некрасиво воровать петярастам у слуг народа. Гы.
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Хотел ему заплатить, да по дороге встретил твою мамку. Она меня уговорила дать ей на клык за 50 грн. Тебе доляху эта лярва отдала, надеюсь?
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Я бы тоже так же бы въ...****** если бы какие то дебилоиды в масках с оружием без опознавательных знаков так же на меня выбежали! Та думаю любой бы так же убегал на его месте! Кто их разберет кто онитакие менты или бандиты... в наше время все его угодно можно ожидать! Тем более люди по гражданке с оружием... пусть скажут спасибо что не постреляли этих горесбушников, по видео конечно эти сбушники больше похожи на гопату, чем на сбу.. задержание вообще отдельная кинокомедия, и за что этим дебилам платят то!?
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А не наробив би шуму... Завтра б в новинах промайнуло, що пропав без вісті під час кримінальних розбірок...
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Пятница, молодежь гуляет... С понедельника папик порешает.
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Нет слов,да и маты закончились. У слуг явно сносит крышу.
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а что сдерживает? что этими лицами да об асфальт кто-то другой? не выйдет. хотим? берем лицо берем асфальт и тд...а как вы хотели? фсе в наших руках
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Ето при Порохе все дела спускали на тормоза ,а при Зеле я уверен разберутся по закону ,но порохоботам главное грязью пооблевать новую власть
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педахохи тоже уверенньі шо их не сократят и дадут 4000$
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Мабуть виконував секретне завдання.зараз же вже давно не користуютьтся пристарілими раціями, мобілками. завдання в основе=ному передають через передоз шмалі, коксу, ну а для елітних підрозділів - через бутірат, або ще яку вигадку вчених новоросії
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ти кому тут і під чим шифровки закидаєш?
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Мабуть виконував секретне завдання.зараз же вже давно не користуютьтся пристарілими раціями, мобілками. завдання в основе=ному передають через передоз шмалі, коксу, ну а для елітних підрозділів - через бутірат, або ще яку вигадку вчених новоросії
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дубль два : в твому кишківнику виявлено бутірат
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зебильные пустоголовые гандоны, других слов просто нет ... нет есть - "вы зробылы цэ разом".
браво обмылки
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Это спецоперация? Хоть бы уже не называли так, по видео групповое разбойное нападение... ужас.
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В партию Зеленского идет скандальный СБУшник времен Януковича Виталий Криворучко, который курировал разгон Евромайдана
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Да??? Так-так... это играет на мою версию! Ай, да Янык! Везде поспел!
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Вопрос: этот черт похож на кого угодно, особенно на какого-то их мелких януковичей. Не помню- на дохлого или живого. Но! Он реально похож, на кого-то из них. Шо, не так? Очень даже ТАК! Тогда... перед ним уже извинились. Криворучко-старший, ты точно уверен, что это твой сынок?
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при зеле рыготня почувствовала что вернулось их антимайданное время
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