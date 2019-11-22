 Сын сбушника Виталия Криворучко протаранил 10 автомобилей в Днепре. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт 49000.com.ua.
Предварительно, виновника удалось задержать, ему прострелили колеса.
Им оказался Антон, сын экс-сбушника времен Януковича Виталия Криворучко. Машину нарушителя удалось остановить у здания Управления патрульной полиции.
Также обнародовали видео, при каких именно обстоятельствах джип начал убегать от преследователей.
лохилюди намагаються увірватись в автівку? А по дорозі він скоїв ДТП щоб зупинити нападників, щоб привернути увагу правоохоронців, щоб люди викликали поліцію і та наздогнала переслідувачів! А як тільки поліція наздогнала, то водій відразу зупинився і почав виконувати законні вимоги правоохоронців, бо він вже бачив що це не бандити а правоохоронці - патрульна поліція і його життю вже нічого не загрожує!
по другому и быть не могёт
Не иначе как "пороблено бубочке"...
Эх, жаль, экстрасенсов не набрали в СН
ху... лупили - бесов изгоняли
эх, правда поздно... там только электричество поможет (ну... этот.)))... стул)))))
Лично с нми общался.
есьбеу ето клоны ХОДОКОВСКОГО.
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или это троллинг такой?
браво обмылки