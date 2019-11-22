 Сын сбушника Виталия Криворучко протаранил 10 автомобилей в Днепре. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт 49000.com.ua.

Предварительно, виновника удалось задержать, ему прострелили колеса.

Им оказался Антон, сын экс-сбушника времен Януковича Виталия Криворучко. Машину нарушителя удалось остановить у здания Управления патрульной полиции.

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Также обнародовали видео, при каких именно обстоятельствах джип начал убегать от преследователей.

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