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 Политика Украины, Общество
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Все про:Коломойский (1254) суд (22726) Шустер (519)

 "Мне на его месте было бы реально стыдно, но у него чувства стыда нет", - Шустер рассказал о суде с Коломойским. ВИДЕО

Первое слушание в суде по разбирательству спора между журналистом Савиком Шустером и бизнессменом Игорем Коломойским должно состояться 28 ноября 2019 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил Шустер в эфире радио Новое Время.

"Мне на его месте было бы стыдно, но у него нет этого чувства", - заявил Шустер после рассказа о деталях претензий Коломойского, - "А что мне оставалось? Подавать в суд... Вот 28-го первое слушание. Естественно, проиграем - проиграем: мне все-равно, но других механизмов защиты нет. "Вы говорите неправду", - это же не ответ. Пусть суд скажет".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Скандал между Шустером и Коломойским в эфире: "Верните 155 миллиардов и я верну вам 2 миллиона". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3161333
 
   
 Топ комментарии
 
А на своём месте не стыдно было бабло брать?
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ну да,беня еще ушлее тебя...и моника у него в кармане
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А зарплату персоналу его шоу, надо платить?
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У этих существ - Шустера и КаллоМойши - совести и стыда никогда и не было. Впрочем, и Родины тоже.
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ну да,беня еще ушлее тебя...и моника у него в кармане
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"Мне на его месте было бы реально стыдно, но у него чувства стыда нет", - Шустер рассказал о суде с Коломойским - Цензор.НЕТ 5984

Ну нет, не в кармане... беня управляет зеленпоцом, всунув руку ему в зад...
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А потом они удивляются, почему 70% украинцев их племя считают виновными во всех своих бедах и грабеже страны на десятки млрд. Чем закончится их стремление завладеть землей украинцев можно подсмотреть в истории Германии.
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разве в Германии евреи пытались завладеть землей? "Мне на его месте было бы реально стыдно, но у него чувства стыда нет", - Шустер рассказал о суде с Коломойским - Цензор.НЕТ 2060
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После Первой мировой войны. Поэтому там так быстро вырос антисемитизм до полного сумашетствия.
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попробуй читать что-то еще,кроме "Московского комсомольца"
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А ты, вообще, что-нибудь, когда-нибудь, слышишь? Шобла Коломойского забыла главную причину, по которой, наравне с поляками, гайдамаки резали и евреев, в "Колиивщину"... Не потому, что они "Христа распяли...". А за то, что, имея деньги, брали у польских помещиков, в аренду, сёла и обдирали крестьян "до нитки"...
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Непонятно, что они считают. Усадили ж себе этот кибуц на шею.
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Сором для бізнесу "по українськи" тільки шкодить.
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читал одного эмигранта в Израиль - воруют все и всё от солонок с вилками в ресторанах. обманывают все и всех и если ты так не делаешь то искренне тебя считают ненормальным таки не понимаю удивления Шустера с Коломойского .
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цікавить, скільки Ахметов заплатив цьому жиду за таку публічну вюху про беню.
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В США признали Коломойского самым большим мошенником в истории всей банковской системы. Только через один свой филиал на Кипре он отмыл 470 млрд. дол. Поэтому эго даже с Израиля выгнали , впервые за 4000 лет.
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два еврея бабло не поделили
- Боря, у вас был секс с женщиной за 50?
- Таки был, Фима… Хотя сначала она хотела за 100!
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Тобто, нашу лапочку Шустера не Порошенко вижив, а лохонув з бабками наш святий Бєня Коломойський?
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А мудрый украинский народ всё никак в это поверить не может.
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Удивительным образом сменился тон комментариев. "Мне на его месте было бы реально стыдно, но у него чувства стыда нет", - Шустер рассказал о суде с Коломойским - Цензор.НЕТ 9779 Оказывается Шустер и не такой уж невинно обиженный попередниками.
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Тут скорее у зеленых разрыв шаблона. "Мне на его месте было бы реально стыдно, но у него чувства стыда нет", - Шустер рассказал о суде с Коломойским - Цензор.НЕТ 5188
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Несомненно, Шустер был бы значительно более уважаемым президентом, чем Коломойский (тьфу, Зеленский). И умный, и подходительный, и напористый там, где нужно. И работник той же развлекательной индустрии, что и Зеленский.
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Суд закончится фразой Коломойского

"Пойдем пить кофе"

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Вопрос двоякий , знаю кто такой Коломойский и знаю шустрого
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Я- очень не люблю Шустера. В декабре 2013-го, меня пригласили к нему, на "Свободу Слова". Они меня вычислили, имея только одну мою публикацию, на совершенно стороннем ресурсе. О корупции в Мариупольском Морском Торговом порту, по поводу продления документов Регистра, сраным калошам, на право плавания. Как вычислили??? А хрен зна. Но, позвонили на мобильный! Я- отказался, сославшись на желание ещё чуток пожить. Мне предлагали всякое: моё лицо закрыто... я- отказываюсь. Тогда предложили что и голос изменят... я- отказываюсь. Тогда предложили даже не приезжать в Киев, а просто дать интервью по Скайпу, с вышеперечисленными изменениями. Я- отказался. Результат: я- живой, коты- накормлены. А в порту как воровали, так и будут. И я тут- не при делах. Шустер- *****.
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Смешно??? Мне сейчас- тоже. А вот тогда- было вовсе не смешно. Они мне позвонили немедленно, после гибели одного пароходика, только что прошедшего Инспекцию Регистра, в Мариуполе. А это ржавое корыто... утонуло, со всем экипажем. Только показав нос, в Черное море... Вот теперь- можно смеяться.
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Коломойскому на месте Шустрика вообще западло быть!!!!
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один вопрос:
а кто сегодня спонсирует Савика? откуда бабосы, а?
если это не Коломойский, то ... догадайся с 3-х раз ...
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То есть сейчас вы заявляете, что Шустер продажный журналист? Странно............ несколько лет нам пытались доказать, что он невинно пострадавший от Пети борец за правду.
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Шустрый , тебя закрыл свыня офшорная , ну у тебя претензии к Коломойскому .Тут без суда присяжных в Умани на площади .
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Разве Зеленский закрывал Шустера? Это же у Зеленского все фирмы 95-го квартала в офшорах, и ни копейки налогов не платят в Украине.
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Свыня . читать умеете или только писать .
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Ну если Свыня , так это Сивоха или Стефанчук.
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Бабушка рассказывала, слышала на базаре сразу после войны спор хахла и жида. Так жид выдал такую фразу: - мы еще на ваших головах будем дрова рубать. Ждем-с.
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А вы думаете кто расстрелял Небесную сотню ?
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2 еврейских жулика будут спорить про то, кто из них больший жулик.
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два еврея пошли решать дело в суде в итоге посадили прокурора.
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на месте порохоботов мне было бы стыдно, но у них нет чувства стыда
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Бедный Савик! Думал, здесь всё по-прежнему... Нельзя дважды войти в одну реку. (Помню, ни одной передачи Шустера не пропускал... А сейчас как-то фиолетово).
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В свое время, Бениамин таким образом бортонул известного тренера, тренировавшего Днепр, после чего было решение международного суда и команды Днепр не стало.
Сейчас у него вся надежда на карманные суды, т.к. любой европейский суд опять признает его проигравшим.
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