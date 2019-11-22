 "Мне на его месте было бы реально стыдно, но у него чувства стыда нет", - Шустер рассказал о суде с Коломойским. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил Шустер в эфире радио Новое Время.

"Мне на его месте было бы стыдно, но у него нет этого чувства", - заявил Шустер после рассказа о деталях претензий Коломойского, - "А что мне оставалось? Подавать в суд... Вот 28-го первое слушание. Естественно, проиграем - проиграем: мне все-равно, но других механизмов защиты нет. "Вы говорите неправду", - это же не ответ. Пусть суд скажет".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Скандал между Шустером и Коломойским в эфире: "Верните 155 миллиардов и я верну вам 2 миллиона". ВИДЕО