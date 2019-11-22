 На блок-посту на Луганщине задержан наемник "ЛНР", - Нацполиция. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Мужчина, который приехал на подконтрольную украинской власти территорию для замены паспорта, рассказал правоохранителям, что действительно в апреля 2014 года вошел в состав местной вооруженной группировки и вооруженный карабином кокое-то время участвовал в патрулировании пгт. Ясиновский г. Ровеньки.

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В настоящее время мужчина сотрудничает со следствием в рамках открытого по данному факту уголовного производства по статье 260 УК Украины "Создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований или участие в их деятельности".