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 Политика Украины, Общество
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Все про:Мининфраструктуры (649) Клитина Александра (3)

 "Внешность - мой плюс. Я понимаю, о чем думает мужчина во время переговоров... Это дает мне некоторую гибкость... Возможность занять нестандартную позицию", - замминистра Клитина. ВИДЕО

Заместитель министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Александра Клитина заявила, что женщины на руководящих должностях в разных формах сталкиваются с проявлением неуважения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в то же время Клитина считает, что внешность помогает ей работать.

"Сначала я очень стеснялась своей внешности и пыталась выглядеть менее эффектно. в какой-то момент я поняла, что это мой плюс потому, что я понимала о чем думает, к примеру, мужчина с которым я веде переговоры, то мне легче... Я сталкиваюсь со стереотипом: вот блондинка, она там понимает-не-понимает... Это мне дает мне некоторую гибкость: когда нужно - промолчать, когда нужно - как-то себя проявить или занять какую-то позицию нестандартную", - сказала Клитина.

Видео телеканала НАШ

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Я вынесу на заседание Кабмина представление об увольнении Клитиной с должности замминистра, - Криклий. ВИДЕО

Напомним, исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Антон Поляков обнародовал аудиозапись, на которой якобы нардепы от СН рассказывают о том, как замминистра инфраструктуры Александра Клитина получила свою должность. Вместе с тем, правозащитники заявили, что Клитина должна подать иск относительно заявлений о получении ею должности замминистра через постель.

Источник: https://censor.net.ua/v3161319
 
 
 Топ комментарии
 
вот некоторые стандартные и не стандартные позиции которые она занимает во время переговоров "Внешность - мой плюс. Я понимаю, о чем думает мужчина во время переговоров... Это дает мне некоторую гибкость... Возможность занять нестандартную позицию", - замминистра Клитина - Цензор.НЕТ 985
"Внешность - мой плюс. Я понимаю, о чем думает мужчина во время переговоров... Это дает мне некоторую гибкость... Возможность занять нестандартную позицию", - замминистра Клитина - Цензор.НЕТ 2150
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"Внешность - мой плюс. Я понимаю, о чем думает мужчина во время переговоров... Это дает мне некоторую гибкость... Возможность занять нестандартную позицию", - замминистра

Занять нестандартную позицию... И кто тебя за язык тянул?
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"Внешность - мой плюс. Я понимаю, о чем думает мужчина во время переговоров... Это дает мне некоторую гибкость... Возможность занять нестандартную позицию", - замминистра

Занять нестандартную позицию... И кто тебя за язык тянул?
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Скажите спасибо, что ее не попросили рассказать про "опозицию". Обхохотались бы все.
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"я понимала о чем думает, к примеру, мужчина с которым я веде переговоры"
"занять какую-то позицию нестандартную"

Эмм...
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Насчет нестандартных позиций поподробней, пожалуйста
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Только от одной красавицы избавились, другая подвалила.
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Давайте Клиторину продавать зарубежным послам. Инвестиции пойдут.
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Госпидя! Та де ж вас таких жопомовних набирають? "Внешность - мой плюс. Я понимаю, о чем думает мужчина во время переговоров... Это дает мне некоторую гибкость... Возможность занять нестандартную позицию", - замминистра Клитина - Цензор.НЕТ 9032
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"Нестандартная позиция" "Внешность - мой плюс. Я понимаю, о чем думает мужчина во время переговоров... Это дает мне некоторую гибкость... Возможность занять нестандартную позицию", - замминистра Клитина - Цензор.НЕТ 7208? Что такой позы даже в Камасутре нет "Внешность - мой плюс. Я понимаю, о чем думает мужчина во время переговоров... Это дает мне некоторую гибкость... Возможность занять нестандартную позицию", - замминистра Клитина - Цензор.НЕТ 9057?
"Внешность - мой плюс. Я понимаю, о чем думает мужчина во время переговоров... Это дает мне некоторую гибкость... Возможность занять нестандартную позицию", - замминистра Клитина - Цензор.НЕТ 7800
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Молодец, а за все сплетни без доказательств нужно подавать в суд.
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Верно. А в Суде мы хотим следственный эксперимент с прямой трансляцией)))))
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Для "слуги урода" Камасутра це - УСЬО! Головне для "слуги" своєчасно прийняти потрібну "позу" і 😕
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Не сомневаюсь, что эта шмара большая дока в нестандартных позициях, и определенно знает в них толк!
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А...ну раз так, тогда надевай паранджу. А если серьезно... Из тебя политик, как из ...куля).
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Так это Яременко с ней переписывался?...Может это она "Галя" у Яременко в списке, которая 10 000$ просила?... "Внешность - мой плюс. Я понимаю, о чем думает мужчина во время переговоров... Это дает мне некоторую гибкость... Возможность занять нестандартную позицию", - замминистра Клитина - Цензор.НЕТ 724
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цит.: "Это дает мне некоторую гибкость... Возможность занять нестандартную позицию" "Внешность - мой плюс. Я понимаю, о чем думает мужчина во время переговоров... Это дает мне некоторую гибкость... Возможность занять нестандартную позицию", - замминистра Клитина - Цензор.НЕТ 4367
"Внешность - мой плюс. Я понимаю, о чем думает мужчина во время переговоров... Это дает мне некоторую гибкость... Возможность занять нестандартную позицию", - замминистра Клитина - Цензор.НЕТ 4043
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Них. не понял... Она подаёт в суд или нет ? 😕
Про позиции поржал ! 😁
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Ждала пропозицию, а поставили в позицию ? 😁
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Сразу видно что у нее опыт, в нестандартных позициях.
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Она не могла ЭТО сама придумать, для интервью на всю страну! НЕ МОГЛА!!! Ей это подсунули, а она- не могла отказаться. Во, твари! Включая тётю, понятно. Все- твари! Конченные.
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Как это??? Они меня обожают! Только что, потребляя подогретую кашу и теплое молоко, они все пытались ткнуться мне в ноги, после ужина. И тыкались. Я- о несчастной дворне... которым холодно. О своих домашних- я просто не говорю. Они уже напряглись, видя мой собранный чемодан, на выезд. Они всё понимают... Их папа снова пропадёт...
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вот Андрюха - коты в миллион раз лучше этой тёти...!
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Тю! Та какие варианты!? Тётя- ***** прикормленная. Коты, хоть сто раз прикормленные, НИКОГДА не поведутся на какую-то срань!!! Никогда! Они- всё знают и понимают, в этой жизни... Прошу поверить.
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ну я понимаю конечно - что она честная ...\но не стоит же так откровенно раскрывать карты...\
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Вообще-то сейчас как раз нужно было промолчать. Гибкость..позиция нестандартная... Наговорила лишь на кучу мемов,идиотка тупорылая.
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це не мої вірщі:
Я вам скажу без зайвих рефлексій
та додаткових підстав
Партія. має. бути. сексі,
щоб у народу встав.

Треба всерйоз розбиратись в реформах
щоби збудити юрбу,
"х@й їм у жопу!" для партії норма
а от анал-табу.

Вчіть камасутру замість статуту
змінюйте статки чи стать,
лиш проститутці чи проституту
краще в чат не писать.

Захист надійний від провокацій
це вже доведений факт,
фрикції тільки всередині фракції
фрик, фрак, фак!

голос хрипкий, груди побриті
кнопка під пальцем тремтить,
від аксакалів до неофітів
шириться партії хіть.

тож прощавайте незбуджені будні
сором'язливість і страх,
чуєте партія йде у майбутнье
ТРАХ! ТРАХ! ТРАХ!
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Она чиста как Ющенко, чьи руки ничего не крали ! 😁
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это ж кому такое симпотично???
кацапам только
и жы2
бдляедей( помощниц депутатов) уже покупают официально
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Еще раз подчеркивает ее тупость, а исходя из тупости и способ получения должности, раз уж разговор о твоем назначении принял столь пикантный характер, использование слов гибкость и позиция категорически запрещено, потому как они могут и обязательно будут восприняты с сексуальным подтекстом и любая "позиция" обязательно будет названа коленно-локтевой "Зовнішність - мій плюс. Я розумію, про що думає чоловік під час переговорів... Це дає мені якусь гнучкість... Можливість зайняти нестандартну позицію", - заступник міністра Клітіна - Цензор.НЕТ 5943 Как в песне," ......а сама дура-дурой БУМ-БУМ!"
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Во первых дамочка много о себе думает. Есть мужчины которые на работедумают(или хотябы сначала) думают о работе . А вовторых - ну открыла рот и фсьйо - волшебство пропало -дура дурой.
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Звідки ви знаєте коли, а головне для чого, вона на роботі "рот відкриває"?
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Таке враження, що ця кобіта всіх нас тролить немилосердно, я вас запевняю. Молодець "Зовнішність - мій плюс. Я розумію, про що думає чоловік під час переговорів... Це дає мені якусь гнучкість... Можливість зайняти нестандартну позицію", - заступник міністра Клітіна - Цензор.НЕТ 5995
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Народ ніколи не помиляється...Значить,це саме те,що йому потрібно...Тільки Визабули дописати бандитів,рекетирів,аферистів і простих звиклих дебілів...
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Тот случай когда лучше жевать чем говорить... 😁
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работает как может)) верхняя надгубная мышца перекачана, а носик миленький))
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Да и филлеры ей не особо, на других фото нос не очень, но может к новой должности ринопластику сделала
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Она реально считает себя прям Нефертити? Таких красавиц как она на улицах косяками. А еще есть намного покрасивее. Самомнения не занимать, по факту ничего особенного
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После данного брифинга у кого-нибудь еще остаются вопросы насчет того, каким именно способом подобные, с позволения сказать, дамочки попадают на должности заместетилей министров?
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так, через чиє ліжко вона туди потрапила?
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Порядочна молода жінка до 30 років шукає роботу заступника міністра, анал не пропонувати, до міністерської посади поки що не готова...
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Угрофінка з півночі рашки. На Окружній у світлі фар може користуватися успіхом.
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Книжка за ней "Стартап на $100" за ней, видать не случайно оказалась, скрытая реклама.
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Та ситуація коли за написання книги - Як я стала замміністра, можно заробити більше ніж на посаді
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Внешность соски со стажем практически ничем не заменимое преимущество при решении государственных вопросов.
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Ну що ж... Чергові 5 років в порожнечу...
А, що далі? Чи будуть наступні п'ять?
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Так она хоть по старинке себе место заработала , а вот Криклий и Гончарук интересно каким местом себе должности выбили
https://www.google.com/amp/s/24tv.ua/ru/dzhoker_opublikoval_perepisku_s_zamestitelem_ministra_klitinoj_vokrug_kotoroj_razgorelsja_skandal_n1236472/amp
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а есть видео с нестандартной позой? друг просит.
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Настя прикольная по жизни а эта туповата аж зубы сводит...
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Настя шлюхой была и ей осталась, а эта зам министра Украины ! Уметь нужно ! 😁
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интересно,а какие у нее позиции считаются стандартными?
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"Гарна, як срака навиворіт"©
Замминистра - это не точно, точнее Из-подМинистра.
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Кирилл Лавров‏ @CkYnh98m3 8 ч.8 часов назад

"Зовнішність - мій плюс. Я розумію, про що думає чоловік під час переговорів... Це дає мені якусь гнучкість... Можливість зайняти нестандартну позицію", - заступник міністра Клітіна - Цензор.НЕТ 8354

Брифинг вернувшейся с рабочего визита Клитиной:
- Официально заявляю, что должность свою не насосала - подарили.
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Ця мадам з Кельменців, Чернівецької області. Її добре знають. Дуже тупенька особа, надзвичайно. Раніше спілкувалась суто рюзьким ізиком. Мала старого папіка , що утримував її. Подарував квартиру і машину. Тепер живе з іншою особою. Про рівень її розумових здібностей і ділові якості говорить відео. Мені соромно. Зе зібрав навколо себе бордель з тупиць , розбещених і криміналу. Здобули....
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Родилась Клитина в Киеве в 1982 году. Прошла ряд зарубежных тренингов. Работала в банке Millennium Capital руководителем по развитию бизнеса.


Карьера Клитиной началась в министерстве инфраструктуры, где девушка числилась советником Андрея Пивоваровского. Со временем ее назначили главой Офиса поддержки реформ Министерства инфраструктуры Украины, который финансируется Евросоюзом.
По слухам, Клитина состояла в романтических отношениях с бывшим представителем ЕС в Украине Хью Мингарелли.
На Facebook у Клитиной различные публикации на тему работы и личной жизни. Так, на одном из фото она хвалится счастьем "работать с документами, стоимостью в полмиллиарда евро".Она поддерживает реформы правительства о рынке земли. О чем свидетельствует даже тематическая рамка на фото аккаунта "Я - за рынок земли".

https://strana.ua/news/234375-aleksandra-klitina-foto-i-biohrafija-zamministra-infrastruktury.html
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И кто может вспомнить реформы в министерстве инфраструктуры? Сына прокурора Кудрявцева во главе?
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Если не ошибаюсь - лоб застывший без морщин - это уколы косметолога
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А чего же она такая страшная? И не очень умная, мягко говоря)
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Я прошу! Нет, я настаиваю! Пригласите ее сегодня в студию к Славику Шустрому - пусть выскажется - это будет ярче чем Ткач в лиге Смеха
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Так это просто решается. На переговоры с Клитиной теперь будут слать геев. А гея ей не взять.
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Про позиції стьоб вже був? Не хочу повторювати чиїсь жарти.
А взагалі- роздули з мухи слона. Це далеко не найгірший вчинок "слуг". Ну хоче дівчина стати замміністра- її справи. Краще б корупцію обговорювали...
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А может они это специально? Что бы Порноактер на их фоне не выглядел совсем уж дебилом.
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