 "Внешность - мой плюс. Я понимаю, о чем думает мужчина во время переговоров... Это дает мне некоторую гибкость... Возможность занять нестандартную позицию", - замминистра Клитина. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, в то же время Клитина считает, что внешность помогает ей работать.
"Сначала я очень стеснялась своей внешности и пыталась выглядеть менее эффектно. в какой-то момент я поняла, что это мой плюс потому, что я понимала о чем думает, к примеру, мужчина с которым я веде переговоры, то мне легче... Я сталкиваюсь со стереотипом: вот блондинка, она там понимает-не-понимает... Это мне дает мне некоторую гибкость: когда нужно - промолчать, когда нужно - как-то себя проявить или занять какую-то позицию нестандартную", - сказала Клитина.
Видео телеканала НАШ
Напомним, исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Антон Поляков обнародовал аудиозапись, на которой якобы нардепы от СН рассказывают о том, как замминистра инфраструктуры Александра Клитина получила свою должность. Вместе с тем, правозащитники заявили, что Клитина должна подать иск относительно заявлений о получении ею должности замминистра через постель.
Занять нестандартную позицию... И кто тебя за язык тянул?
"занять какую-то позицию нестандартную"
Эмм...
Про позиции поржал ! 😁
Я вам скажу без зайвих рефлексій
та додаткових підстав
Партія. має. бути. сексі,
щоб у народу встав.
Треба всерйоз розбиратись в реформах
щоби збудити юрбу,
"х@й їм у жопу!" для партії норма
а от анал-табу.
Вчіть камасутру замість статуту
змінюйте статки чи стать,
лиш проститутці чи проституту
краще в чат не писать.
Захист надійний від провокацій
це вже доведений факт,
фрикції тільки всередині фракції
фрик, фрак, фак!
голос хрипкий, груди побриті
кнопка під пальцем тремтить,
від аксакалів до неофітів
шириться партії хіть.
тож прощавайте незбуджені будні
сором'язливість і страх,
чуєте партія йде у майбутнье
ТРАХ! ТРАХ! ТРАХ!
кацапам только
и жы2
бдляедей( помощниц депутатов) уже покупают официально
А, що далі? Чи будуть наступні п'ять?
https://www.google.com/amp/s/24tv.ua/ru/dzhoker_opublikoval_perepisku_s_zamestitelem_ministra_klitinoj_vokrug_kotoroj_razgorelsja_skandal_n1236472/amp
«Зроби мені брифінг, дєтка» «але це не брифінг!» «роби, роби»
Замминистра - это не точно, точнее Из-подМинистра.
Брифинг вернувшейся с рабочего визита Клитиной:
- Официально заявляю, что должность свою не насосала - подарили.
Карьера Клитиной началась в министерстве инфраструктуры, где девушка числилась советником Андрея Пивоваровского. Со временем ее назначили главой Офиса поддержки реформ Министерства инфраструктуры Украины, который финансируется Евросоюзом.
По слухам, Клитина состояла в романтических отношениях с бывшим представителем ЕС в Украине Хью Мингарелли.
На Facebook у Клитиной различные публикации на тему работы и личной жизни. Так, на одном из фото она хвалится счастьем "работать с документами, стоимостью в полмиллиарда евро".Она поддерживает реформы правительства о рынке земли. О чем свидетельствует даже тематическая рамка на фото аккаунта "Я - за рынок земли".
https://strana.ua/news/234375-aleksandra-klitina-foto-i-biohrafija-zamministra-infrastruktury.html
А взагалі- роздули з мухи слона. Це далеко не найгірший вчинок "слуг". Ну хоче дівчина стати замміністра- її справи. Краще б корупцію обговорювали...