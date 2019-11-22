 "Внешность - мой плюс. Я понимаю, о чем думает мужчина во время переговоров... Это дает мне некоторую гибкость... Возможность занять нестандартную позицию", - замминистра Клитина. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, в то же время Клитина считает, что внешность помогает ей работать.

"Сначала я очень стеснялась своей внешности и пыталась выглядеть менее эффектно. в какой-то момент я поняла, что это мой плюс потому, что я понимала о чем думает, к примеру, мужчина с которым я веде переговоры, то мне легче... Я сталкиваюсь со стереотипом: вот блондинка, она там понимает-не-понимает... Это мне дает мне некоторую гибкость: когда нужно - промолчать, когда нужно - как-то себя проявить или занять какую-то позицию нестандартную", - сказала Клитина.

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Напомним, исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Антон Поляков обнародовал аудиозапись, на которой якобы нардепы от СН рассказывают о том, как замминистра инфраструктуры Александра Клитина получила свою должность. Вместе с тем, правозащитники заявили, что Клитина должна подать иск относительно заявлений о получении ею должности замминистра через постель.