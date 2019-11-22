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 Политика Украины
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Все про:Мининфраструктуры (649) Криклий (48) Клитина Александра (3)

 Я вынесу на заседание Кабмина представление об увольнении Клитиной с должности замминистра, - Криклий. ВИДЕО

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на следующем заседании Кабинета министров подаст прошение об увольнении своего заместителя по вопросам европейской интеграции Александры Клитиной.

Об этом говорится в видеообращении чиновника, передает Цензор.НЕТ.

"Я как министр инфраструктуры принимаю решение: на следующий Кабмин внесу представление относительно увольнения заместителя министра по вопросам европейской интеграции Александры Клитиной", - сказал он

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Доверие к ней падает. Но это уже проблема моих отношений с ней", - Криклий о своем заместителе Клитиной (обновлено)

Глава Министерства обратился к правоохранительным органам проверить изложенную информацию в одном из Telegram-каналов о возможной коррупции в "Укрзализныце", о деятельности проектного офиса "Совместно" и тому подобное.

"Я имел по результатам возвращения Александры Клитиной из командировки, в которой она была с народными депутатами в Нидерландах, откровенный разговор. Я озвучил свою позицию, что у меня есть основания для того, чтобы считать, что она не совсем нормально как член команды себя повела. Еще раз повторюсь – это никоим образом не касается тех сексистских упреков, которые были в инфопространстве, потому что это просто опасно, если мы будем реагировать на такие вещи. Поэтому, когда я предложил ей по собственному желанию уйти с должности, госпожа Клитина дала понять, что она хочет начинать собственную политическую карьеру, хочет воспользоваться этой ситуацией и собственно тем фоном и хайпом, который создан вокруг этой ситуации, будет его использовать для того, чтобы бороться за эту должность", - сообщил Криклий.

Министр считает, что его заместительница должна была обратиться к правоохранительных органов в случае подозрений в коррупции.ъ

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Замминистра Клитина попала на должность через кровать": Исключенный из СН депутат Поляков обнародовал аудиозаписи Юзика. АУДИО (обновлено)

"Напоминаю, если есть замечания к главе Министерства инфраструктуры, то есть ко мне, то необходимо было сделать соответствующие обращение в правоохранительные органы. Собственно я не совсем понимаю, как возможно работать в команде с таким министром, к которому есть замечания. Поэтому заместитель, логично было бы предположить, увольняется по собственному желанию, а не пробует через чатики с господином "Джокером" стать министром", - заявил Криклий.

Напомним, что в переписке с заместителем министра инфраструктуры Александрой Клитиной анонимный пранкер спросил, сможет ли она "потянуть министерство", потому что "Владом не доволен Вова". Клитина ответила, что смогла бы и раскритиковала министра Криклия за то, что он "приблизил к себе [госсекретаря МИУ] Галущака", который "еще китайский экспресс разворовывал при Яныке". Она также заявила, будто бы Криклий отодвинул ее от "Укрзализныци", так как "они что-то крутят-мутят с тендерами на локомотивы".

Напомним, исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Антон Поляков обнародовал аудиозапись, на которой якобы нардепы от СН рассказывают о том, как замминистра инфраструктуры Александра Клитина получила свою должность. Вместе с тем, правозащитники заявили, что Клитина должна подать иск относительно заявлений о получении ею должности замминистра через постель.

Источник: https://censor.net.ua/v3161297
 
 
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Ни дня без зашкваров разомых зебилов😁😁😁
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" ...по результатам возвращения Александры Клитиной из командировки, в которой она была с народными депутатами в Нидерландах..." - та знаем кем и зачем она была в той командировке - ППЖ - походно-полевой женой!!!))))
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Ваші боти та інші СН всім погрожували. Починайте вбивати усіх незгодних Я вынесу на заседание Кабмина представление об увольнении Клитиной с должности замминистра, - Криклий - Цензор.НЕТ 116
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Нам только министра Клиторкиной не хватало....
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Ви теж оцінили її прізвище?
Clit (reverso context)

...що характерно, серед прикладів використання лише третє речення є пристойним (бо з медицини) Я вынесу на заседание Кабмина представление об увольнении Клитиной с должности замминистра, - Криклий - Цензор.НЕТ 607
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"госпожа Клитина дала понять, что она хочет начинать собственную политическую карьеру, хочет воспользоваться этой ситуацией..."
Як що клієнт вже без штанів, було б дурістю цим не скористатися!
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Я имел по результатам возвращения Александры Клитиной из командировки, в которой она была с народными депутатами в Нидерландах, откровенный разговор.Источник: https://censor.net.ua/v31612

А ведь она так хотела и старалась!!!
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Как, однако, пост замминистра сильно влияет на внешность:
Я вынесу на заседание Кабмина представление об увольнении Клитиной с должности замминистра, - Криклий - Цензор.НЕТ 6433
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Вчора, на Майдані, були висунуті "Рухом Опору" вимоги до діючої влади. Шостим чи сьомим пунктом зазначається: "Відсторення коломойського від управління державою". Я вважаю, що цей пункт треба зробити першим. Як дістали люди котрі звертаються до зеленського з будь-якими закликами - це виглядає так тупо, всі знають на чиєму каналі виступав зеля і кому він звітує після нових і нових домовленостей з ворогом.
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Я так зрозумів, що нова пасія просто в ліжку вимагає для себе посаду Я вынесу на заседание Кабмина представление об увольнении Клитиной с должности замминистра, - Криклий - Цензор.НЕТ 2544
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Это насилие: поимел, а услугу не оказал.
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Вах! Нехаряшо так с дэвушкай паступать! Она что, получается -- напрасно дала? Я вынесу на заседание Кабмина представление об увольнении Клитиной с должности замминистра, - Криклий - Цензор.НЕТ 740
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А вы не знали?
Из покон веков всем министрам заместителей назначали не они сами, а к ним "смотрящими" от власть имущих....
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Вообще-то в нормальной стране, нормальные люди сначала проводят расследование на предмет "имело место быть", а потом делают выводы.
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сначала раз пять или шесть,ну а потом уже уволить...
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Теперь понятно значение выражения
"Не тому дала"
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