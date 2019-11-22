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 Политика Украины, Общество
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Все про:коррупция (7568) совмещение (17) должность (84) Богдан Андрей (224)

 Глава ОП Богдан накануне выборов президента получил аккредитацию в ЦИК как журналист ТСН, - "Схемы". ВИДЕО

Глава Офиса президента Андрей Богдан накануне выборов президента получил аккредитацию в ЦИК как журналист телеканала 1+1.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Радио Свобода, об этом говорится в новом расследовании журналистов проекта "Схемы".

Именно фамилия нынешнего главы ОП была указана первым в перечне из 15 журналистов ТСН на аккредитацию. В Центризбиркоме подтвердили, что распоряжением председателя комиссии Богдан действительно был аккредитован от ТСН и получил пропуск помещение Центризбиркома. Как воспользовался этим правом Богдан и с какой именно целью - неизвестно. Журналисты "Схем" попытались разыскать материалы Богдана-корреспондента, но безрезультатно. Его работу в ТСН не смогли подтвердить ни экс-гендиректор 1+1 Александр Ткаченко, ни бывшая журналистка телеканала Ольга Василевская-Смаглюк, которые представляют в парламенте партию "Слуга народа".

В расследовании также утверждается, что Богдан трижды занимал государственные должности, не прекращая при этом заниматься адвокатской деятельностью, а такое совмещениипротиворечит закону.

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Источник: https://censor.net.ua/v3161265
 
   
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Портнов получил такое удостоверение на "112" или "ньюс ван", а этот на "Г+Г"...друзья "журналисты"...
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Есть еще какая-то гадость,где эта якутская сволочь не участвовала?
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1+1 пытаются выставить себя правильными . Народ не глупый , всё видит . Перед выборами лизали , теперь критикуют . А чтобы слабоумные не отвлекались - "сватов" крутят .
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Нене. Никакого давления на ЦИК. Никакого мошенничества. Никаких подтасовок.

И вобще Коломойский и Богдан никакого отношения к ЗЕ не имеют.
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Сколько в СМИ заметок за этого так наз. Богдана с мордой тракториста , пипец !
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В 2013 був у уряді азірова, в 2014 балотувався в Раду від БПП, тепер от в зе-команді...
Зразу видно, що має сталі політичні погляди Глава ОП Богдан накануне выборов президента получил аккредитацию в ЦИК как журналист ТСН, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 5289 Тому, що послідовний (с)
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