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Все про:корабль (1286) ОГА (1552) Одесская область (1872) крушение (411)

 Терпящий бедствие вблизи Одессы танкер выбросило на мель, владелец не разрешает экипажу эвакуироваться. ФОТОрепортаж

Вблизи Одессы сел на мель танкер "Делфи", владелец не разрешает экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могут подойти из-за шторма.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Одесской обладминистрации.

По данным ведомства, на данный момент продолжается аварийно-спасательная операция. После доклада пограничников, портовиков, спасателей и медиков на данный момент известно, что на борту находятся трое членов экипажа. Все граждане Украины.

"На борту танкера нет груза, который бы угрожал экологической ситуации Одесской области, однако на нем закончилось топливо, есть проблемы с электричеством.

По предварительным данным, судно кормой село на мель. Дрейф приостановился. Экипаж отказывается подать сигнал SOS и эвакуироваться с судна. Они ждут разрешения от судовладельца и отказываются от любой помощи.

С судовладельцем взяться невозможно. Фактически этот корабль - "серый", без необходимой регистрации. По данным капитана Одесского порта, судовладелец запрещает морякам эвакуироваться. Спасательные суда не могут подойти из-за сложных погодных условий", - сказано в сообщении.

Терпящий бедствие вблизи Одессы танкер выбросило на мель, владелец не разрешает экипажу эвакуироваться 01

В настоящее время участники штаба согласовывают алгоритм, чтобы эвакуировать экипаж с привлечением помощи с воздуха и воды.

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Как передает корреспондент "Думской", из танкера все-таки вытекает какое-то горючее. На пляже ощущается характерный запах. Кроме того, с борта упали металлические бочки. На месте работают экологи, которые взяли пробы воды.

Терпящий бедствие вблизи Одессы танкер выбросило на мель, владелец не разрешает экипажу эвакуироваться 02

По данным АМПУ, изначально танкер, принадлежащий компании из Бирмингема, находился в нейтральных водах, но не подавал заявок на вход в Одесский или Южненский морские порты. В среду вечером, в 18:55, судно подало сигнал о том, что терпит бедствие без топлива, с неработающим двигателем. Спасательно-координационный центр Одесса принял сигнал и начал принимать меры, направленные на ликвидацию аварийной ситуации. С судовладельцем была согласована буксировка танкера для постановки к свободному причалу в порту Очаков.

Терпящий бедствие вблизи Одессы танкер выбросило на мель, владелец не разрешает экипажу эвакуироваться 03

В течение следующих суток буксир GEA, вызванный судовладельцем, пытался взять на буксир аварийный танкер. Но в 18:35 четверга буксирная линия между буксиром GEA и "Делфи" оборвалась. Судно попыталось встать на якорь, но через плохие погодные условия (восточный ветер 18 м/сек, и волны 4-5 баллов) начало дрейф в направлении порта Одесса.

Терпящий бедствие вблизи Одессы танкер выбросило на мель, владелец не разрешает экипажу эвакуироваться 04

В течение ночи с 21 на 22 ноября перемещения аварийного танкера в акватории порта контролировалось буксиром "Австралия" и спасательным катером. Лишь в половине второго ночи бункеровщику удалось закрепиться якорем на расстоянии около одной мили от берега в районе пляжа "Дельфин". В пять утра 22 ноября медленный дрейф возобновился. Контроль за аварийным танкером осуществляет спасательный катер. Оперативный штаб Одесского порта готов направил к аварийному танкеру буксир BIG частной компании, которая привлечена к проведению операции.

Терпящий бедствие вблизи Одессы танкер выбросило на мель, владелец не разрешает экипажу эвакуироваться 05

Около 12:25 танкер практически лег на борт. Волны бьют его о волнорез, из пробоины вытекает черная маслянистая жидкость — видимо, мазут. Это уже самое настоящее кораблекрушение.

Терпящий бедствие вблизи Одессы танкер выбросило на мель, владелец не разрешает экипажу эвакуироваться 06
Фото: Думская

Источник: https://censor.net.ua/v3161249
 
 
 Топ комментарии
 
К нашему берегу не г.... , так г.....
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Как там эти трое??? По идее- просто лежат на переборках правого борта, понятно- в гидрокостюмах... Вот, кому я сейчас ни разу не завидую...
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Так может там наркота или оружие всяким сепарам?
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какое вблизи Одессы пляж Дельфин ля вы что карту Одессы в Гугле посмотреть не можете центр побережья засрут падлы все своей горючкой... там до волнореза метров 35... а вы вблизи...
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Це портовський бункеровщик, яким одеська мафія возить контрабандне паливо з російських кораблів і зливає в порту. Бункеровщик в морі заправляється з російських танкерів і тягає паливо на берег, всі про це знають і портовські служби, і ДПСУ, і СБУ, і військові, і митниця, і всі мають з цього долю! Потім це нелегальне паливо розвозиться нелегально по мережам мутних заправок і продається без документів!
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Есть серые корабли оказывается?Летучие голландцы.
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Срочно выслать криворожскую бригаду спосателей, и позвонить Баканову.
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Теперь компания из Бирмингема пусть платит штраф за загрязнение территории. Терпящий бедствие вблизи Одессы танкер выбросило на мель, владелец не разрешает экипажу эвакуироваться - Цензор.НЕТ 7156
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"-- Отдать якоря!
-- Есть, отдать!
-- И отдали."
Терпящий бедствие вблизи Одессы танкер выбросило на мель, владелец не разрешает экипажу эвакуироваться - Цензор.НЕТ 6299
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А чого звідти тікати? Тепло, світло і мухи не кусають.
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Как там эти трое??? По идее- просто лежат на переборках правого борта, понятно- в гидрокостюмах... Вот, кому я сейчас ни разу не завидую...
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До контролировались бляха муха.На лицо преступная халатность.
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Место такое. Буксир убали-место освободилось
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да пусть утонут, если рабы. "запретил владелец" видите ли. наркоту привез наверно
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раздражает бестолковость нашего руководства. за почти сутки, ничего не смогли сделать с небольшим по сути судном. статисты куевы! а если бы оно полное нефти было?
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Буксир знаходиться на траверзі Інститутут ім. Філатова. Я там не бував тому не можу сказати якому пляжу або зупинці транваю це відповідає.
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Кто-то тут очень сильно вчера возмущался, что наши корабли не в Одессу пришли 'специально' по вине ,естественно, Зе. Теперь получили ответ -'почему'? Или вы хотели на радость кацвпам наши корабли чтоб потерпели крушение ?
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