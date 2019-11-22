 Житель Хмельниччины привязал собаку к буксировочному тросу и волочит его по асфальту за своим автомобилем. ВИДЕО камер наблюдения

Как сообщает Цензор.НЕТ, происшествие случилось около неделе назад и полиция задержала жителя Хмельнитчины, издевавшегося над животным.
Новую видеозапись инцидента опубликовал замглавы МВД Антон Геращенко на своей странице в соцсети.
"Живодер по фамилии Байдич В.Г. узнал, что Барсик укусил его мать. Чтобы отомстить, он привязал собаку цепью к автомобилю и тянул Барсика по асфальту причиняя мучения... Байдичу В.Г. подготовлено подозрение по статтье 299 Уголовного Кодекса - "Жестокое обращение с животными", - пишет Геращенко в коментаррии к записи.
Собаки с нами уже несколько десятков тысяч лет. Их предков наши предки тщательно отбирали из волков и шакалов, выбирая наиболее доброжелательных и наименее агрессивных. Нет никого вернее человеку чем собаки и кошки; это сугубо домашние животные, у них в генах прописана верность людям. Не было ещё в истории случая чтобы собака предала человека.
Как он мог голосовать за Порошенка, если во время выборов трахал маму Риту Зеленскую привязанной цепью к холодильнику?
Рембо чо.
Тысячи ДТП с жертвами из-за пьяных/упоротых(ну вот как Зайцева).
Ты слышал хотя бы 1 случай шоб кто-то кого-то там "пристрелил", ну хоть из рогатки, или чет там "проломил"?
А тут - да я за собаку, да я то, да я это....
Хотя, собака себе такого не позволит!
И то, что он - слуга народа.
В СН только сексуально озабоченных берут.