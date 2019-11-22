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 Происшествия, Общество
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Все про:животные (705) Хмельницкий (344) защита животных (19) Геращенко Антон (993)

 Житель Хмельниччины привязал собаку к буксировочному тросу и волочит его по асфальту за своим автомобилем. ВИДЕО камер наблюдения

В сети опубликована новая видеозапись, на которой зафиксирован момент, когда мужчина привязал собаку к буксировочному тросу и волочил за своим автомобилем. Внимание! Видео не рекомендовано для просмотра людям с неустойчивой психикой!

Как сообщает Цензор.НЕТ, происшествие случилось около неделе назад и полиция задержала жителя Хмельнитчины, издевавшегося над животным.

Новую видеозапись инцидента опубликовал замглавы МВД Антон Геращенко на своей странице в соцсети.

"Живодер по фамилии Байдич В.Г. узнал, что Барсик укусил его мать. Чтобы отомстить, он привязал собаку цепью к автомобилю и тянул Барсика по асфальту причиняя мучения... Байдичу В.Г. подготовлено подозрение по статтье 299 Уголовного Кодекса - "Жестокое обращение с животными", - пишет Геращенко в коментаррии к записи.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Полиция задержала жителя Хмельнитчины, который привязал к автомобилю собаку и тянул ее по дороге. ВИДЕО+ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/v3161236
 
 
 Топ комментарии
 
Ну вот что делать с такими ? В психушке запереть пожизненно разве что.
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и этот чел работал в школе и является кандидатом в депутаты от слуги народа...
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Ну вот что делать с такими ? В психушке запереть пожизненно разве что.
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Нельзя, он же ПРОСТО над собакой издевается, не над человеком. Но нужно брать на учет, так как отклонение явно есть и во что это выльется впоследствии неизвестно.
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ти не правий -стаття 299 ККУ жорстоке поводження з тваринами, притягувати потрібно.
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"Просто" над собакой ?
Собаки с нами уже несколько десятков тысяч лет. Их предков наши предки тщательно отбирали из волков и шакалов, выбирая наиболее доброжелательных и наименее агрессивных. Нет никого вернее человеку чем собаки и кошки; это сугубо домашние животные, у них в генах прописана верность людям. Не было ещё в истории случая чтобы собака предала человека.
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згоден абсолютно, саме цей психотип і привів до влади зе лайно
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и этот чел работал в школе и является кандидатом в депутаты от слуги народа...
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И тут ты опять соврал.
Как он мог голосовать за Порошенка, если во время выборов трахал маму Риту Зеленскую привязанной цепью к холодильнику?
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Этого "жителя" хорошо бы превратить в "небожителя", привязав его за горло к машине и прокатив пару киллометров.
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кто так собаку привязывает? сколько раз я тебя учила, надо за лапы, а не за шею. за шею задохнеться и мучиться не будет! куда за передние!!! за задние привязывай, дибил!!! Житель Хмельниччины привязал собаку к буксировочному тросу и волочит его по асфальту за своим автомобилем - Цензор.НЕТ 4339
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Не там про нянь и отрезанную детскую голову рассказывать будут
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назвать собаку барсиком ему было мало...
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у меня тоже собака Барсик.. и 4 кота, но не барсики. кличка то такое, главное отношение
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Да пристреливать этих тварей по ногам... даже нет сомнения что это зебил или рыга... твари, я б реально любого пристрелила, еслиб мою собаку только тронули пальцем... да за любую башку проломила бы!
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Рембо чо.
Тысячи ДТП с жертвами из-за пьяных/упоротых(ну вот как Зайцева).
Ты слышал хотя бы 1 случай шоб кто-то кого-то там "пристрелил", ну хоть из рогатки, или чет там "проломил"?
А тут - да я за собаку, да я то, да я это....

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У жертв есть родственники, которые выбрали бабло. У собак одна защита -люди, так что иди в сраку, зебилоизбиратель
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Пальцем тронули, а ты пристрелила...... Чувствуется падлошенковская тварь, вернее ****!
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Так что сцы и даже не приближайся, зебанат)
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Нужно их поменять местами!
Хотя, собака себе такого не позволит!
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А почему не говорят что этот "житель"...это какой то чинуша...и какого то неслобого ранга？
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Ну раз еще не сменили...значит зебобик...
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Директор государственного архива Хмельницкой области Владимир Байдич
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А что, разве Барсик не подох? Зачем же расстреливать труп то?
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Собакин к счастью выжил...его уже подлечили...и добрые люди взяли его себе...
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Оставьте меня с этим существом на пару минут.😡
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Вот оно как. А ведь мог стать Слугой Народа. Но для этого ему пришлось бы собаку изнасиловать.
В СН только сексуально озабоченных берут.
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Больное здесь только ты, и насильник уже не в СН, кстати раньше он бы в БПП.
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Ла что ж за лохторат у зелупы... то за насильника сраки рвут, то за живодера -выбрали себе подобных
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Может просто забыл что там собака привязана. Никакого смысла в этом нет. Склонные мучить животных обычно делают это по другому.
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Да нет он не забыл, он прямо сказал что сделал это за то что собака его мать укусила.
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