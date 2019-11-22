 "На этом унитазе будут приносить присягу юнармейцы, а трусы будут брошены к подножью мавзолея", - Невзоров троллит военных армии РФ, разграбивших украинские суда. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Невзоров записал короткое видео об "унитазах победы" и опубликовал его на своей странице в Инстаграм.

"В ближайшее время унитазы, вероятно, появятся в Оружейной палате Кремля. В мерцающем свете музейных огней обвитые победными лентами и украшенные лавром. И это правильно. Большой трофей великой войны и должен представлен сдержано, но достойно. Положив руки на этот символ победы, будут приносить присягу юнармейцы. Судьба трусов пока неизвестна. Возможно, на большом ближайшем параде весь комплект будет брошен к подножью мавзолей", - говорит на записи Невзоров.

"УНИТАЗЫ ПОБЕДЫ Теперь ясно, зачем в Керченском проливе были атакованы и захвачены три украинские посудинки, тихо трюхавшие по своим делам. Мы помним, что тогда, в последний бой были подняты все силы Черноморского Флота. Посудинки были помяты и захвачены. На днях -торжественно возвращены. НО! Без унитазов и комплекта б-у трусов боцмана.(8штук). Украина подофигела и попросила вернуть урыльники. А по возможности, и трусы тоже. Россия ответила гордым отказом", - написал Невзоров в описании к видео.

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