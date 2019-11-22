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 Политика Украины, Общество, За рубежом
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 "На этом унитазе будут приносить присягу юнармейцы, а трусы будут брошены к подножью мавзолея", - Невзоров троллит военных армии РФ, разграбивших украинские суда. ВИДЕО

Российский публицист Александр Невзоров потролил российских военных, которые разграбили захваченные в Керченском проливе украинские суда, сняв с палубы даже унитазы и забрав несколько комплектов нижнего белья членов экипажей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Невзоров записал короткое видео об "унитазах победы" и опубликовал его на своей странице в Инстаграм.

"В ближайшее время унитазы, вероятно, появятся в Оружейной палате Кремля. В мерцающем свете музейных огней обвитые победными лентами и украшенные лавром. И это правильно. Большой трофей великой войны и должен представлен сдержано, но достойно. Положив руки на этот символ победы, будут приносить присягу юнармейцы. Судьба трусов пока неизвестна. Возможно, на большом ближайшем параде весь комплект будет брошен к подножью мавзолей", - говорит на записи Невзоров.

"УНИТАЗЫ ПОБЕДЫ Теперь ясно, зачем в Керченском проливе были атакованы и захвачены три украинские посудинки, тихо трюхавшие по своим делам. Мы помним, что тогда, в последний бой были подняты все силы Черноморского Флота. Посудинки были помяты и захвачены. На днях -торжественно возвращены. НО! Без унитазов и комплекта б-у трусов боцмана.(8штук). Украина подофигела и попросила вернуть урыльники. А по возможности, и трусы тоже. Россия ответила гордым отказом", - написал Невзоров в описании к видео.

Смотрите также: "Истерика о Томосе. Эрпэцэшные попы воют, как вурдалаки, упустившие добычу", - Невзоров. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3161223
 
   
 Топ комментарии
 
"сверхдержава" обосралась..Сливных бочков у них достаточно, а вот с унитазами напряженка"На этом унитазе будут приносить присягу юнармейцы, а трусы будут брошены к подножью мавзолея", - Невзоров троллит военных армии РФ, разграбивших украинские суда - Цензор.НЕТ 4926
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Невзоров красавчик, знатно троллит своих недобратьев по разуму
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да таблику повесить В БИТВЕ ЗА СЕЙ ГОРШОК.... за сей унитаз погибло 20 млн. россиян за Бога сцара за Ху..ла..за веру Сталина Императора и Кооператив Озеро... "На этом унитазе будут приносить присягу юнармейцы, а трусы будут брошены к подножью мавзолея", - Невзоров троллит военных армии РФ, разграбивших украинские суда - Цензор.НЕТ 6240
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О, прискакало идиотина с бананом в сраке...не общаюсь я с ублюдочными-сколько раз тебе печатать?
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LЭRA "На цьому унітазі складатимуть присягу юнармійці, а труси будуть кинуті до підніжжя мавзолею", - Невзоров тролить військових армії РФ, які розграбували українські судна - Цензор.НЕТ 7064 ,в атб нувье подвезли.
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зебил.. у тебя впн отвалился)) срочно сообщи своему куратору в лахти "На цьому унітазі складатимуть присягу юнармійці, а труси будуть кинуті до підніжжя мавзолею", - Невзоров тролить військових армії РФ, які розграбували українські судна - Цензор.НЕТ 1747
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оно, размахивая портянками, смело кинулось защищать своих расейских "мышебратьев" от разгула "бЕндеровцев" "На цьому унітазі складатимуть присягу юнармійці, а труси будуть кинуті до підніжжя мавзолею", - Невзоров тролить військових армії РФ, які розграбували українські судна - Цензор.НЕТ 5193
Да так шустро, что у кацапа "На цьому унітазі складатимуть присягу юнармійці, а труси будуть кинуті до підніжжя мавзолею", - Невзоров тролить військових армії РФ, які розграбували українські судна - Цензор.НЕТ 6684 Dnipro 75ed19bb впн отвалился..
Хорошо хоть Чехия спасла.. а то пришлось бы ему под расейским триколором истерить)
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это застревание подушки пальца в устройстве ввода типа "клавиатура",конкретно в местонахождении клавиши 0 с зажатым шифтом.
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Невзоров красавчик, знатно троллит своих недобратьев по разуму
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И главное скрепонутым не стыдно, гордиться еще долго будут "героическими" трофеями в виде унитазов и труселей
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Исподнее разграблено.Вся суть ордынского мира.
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А крім двох десятків трусів і унітаза - нічого більше не вкрали?
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Это,для кацапов,важнее всего остального.Как никак символ армии расии
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ні,не сміходержава,а людоїдський Мордор.
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До Мордора їм як до Києва рачки. Їх статус - вигрібна яма.
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"сверхдержава" обосралась..Сливных бочков у них достаточно, а вот с унитазами напряженка"На этом унитазе будут приносить присягу юнармейцы, а трусы будут брошены к подножью мавзолея", - Невзоров троллит военных армии РФ, разграбивших украинские суда - Цензор.НЕТ 4926
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Кияни підримайте акцію. І через ютуб Принизьте козлорилих *********.
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Російські військовослужбовці демонструють здивованим журналістам частину надсекретного обладнання НАТО знятого з українського судна.
Такого дива вони ще не бачили!
"На цьому унітазі складатимуть присягу юнармійці, а труси будуть кинуті до підніжжя мавзолею", - Невзоров тролить військових армії РФ, які розграбували українські судна - Цензор.НЕТ 7325 . "На цьому унітазі складатимуть присягу юнармійці, а труси будуть кинуті до підніжжя мавзолею", - Невзоров тролить військових армії РФ, які розграбували українські судна - Цензор.НЕТ 7812 .
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Эти черти и в Чечне вырывали унитазы с корнями...
****** власовцы...
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Хватит врать, что нашим оставалось делать в море, отказаться от приемки кораблей? Потому акт и подписали.
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Вообще-то трусов было 20. Кого он пытается обмануть.
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Тебе хватит до конца жизни, больше не будешь майку до колен растягивать...
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Почему тряпки своей стесняешься?😂🌷
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а я уже писал что теперь снятый унитаз русня будет ставить на праздничный стол на большие праздники - день рождения ***** и день рождения калмыцко еврейского сифилитика членена.
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Хоть бы одну фотку снятых унитазов выложили, походу очередное вранье.
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Тебе в диковинку? Сходи к соседу, посмотри как он выглядит.
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Другого ответа от пропогандона я не ожидал.
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Глебыч - гений!
Но он не читает Цензор, поэтому не знает, что это я виновата. Когда орки спи...сперли лавочку под мостом и унесли её в рузкий мир, то в комменте я написала: скоро одичалые будут по хатам бегать и унитазы срывать. Накаркала.
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Бо это реально позор, такой мелочный позор.
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Вонючая выгребная яма-********* всегда ощущала нехватку предметов и процессов цивилизации, особенно ватерклозетов и канализации. Унитазы - высшее достижение человеческой мысли для кацапсинских абизьян, именно поэтому боевые буряты считали предметом гордости утянуть вяликий трофей-унитаз в родные степи и установить его там в виде памятника. Феерические идиоты, застрявшие навсегда в средневековье...
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Парень в один день стал знаменитостью, не только в Украине.


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******

Так при сдаче катеров велась ВИДЕО фиксация всего имущества и

что Вы будете кричать , когда выяснится -
что все было на месте .
А , унитазники (вопрос).
Так , же что на катерах не было вооружения и б/п.
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