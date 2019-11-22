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 Годовалая девочка на Одесчине отравилась метадоном, который принимала ее мать, - Нацполиция. ВИДЕО

В Одесской области в больницу попала годовалая девочка. Она находилась в бессознательном состоянии из-за отравления метадоном, который принимала ее мать.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Одесской области.

Годовалую девочку каретой скорой помощи госпитализировали в больницу в бессознательном состоянии. Несмотря на опасность, которая угрожала ребенку, ее мать до последнего отказывалась признаваться врачам, что именно могло привести к таким последствиям, чтобы ускорить назначение соответствующего лечения.

Только после того, как медики, проведя ряд реанимационных манипуляций и исследований, констатировали, что маленькая пациентка отравилась метадоном, 33-летняя одесситка призналась, что принимает заместительную терапию и предположила, что дочь могла взять что-то из ее лекарств.

По данному факту в Суворовском отделении полиции начали производство по ст. 166 Уголовного кодекса Украины. За злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, согласно санкции статьи, женщине грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Но для того, чтобы привлечь фигурантку к ответственности правоохранителям придется установить место ее нахождения, ведь после своего разоблачения она начала скрываться.

Сейчас врачи принимают все возможные меры для спасения ребенка, состояние девочки до сих пор остается тяжелым, а полицейские - разыскивают ее мать.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Правоохранители разоблачили группу лиц, занимавшихся сбытом наркотических веществ на Луганщине, - полиция. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3161212
 
   
 Топ комментарии
 
Надо что то делать с этими выплатами на детей, алкаши и наркоманы плодятся как тараканы.
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Вот интересно откуда такая любовь госуларства к наркетам?
очень похоже, что эта традиция пришла к нам с запада в общей тенденции заботы о всех членах общества
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в первую очередь - семей наркозависимых, т.к. если не давать им метадон - они находят незаконные методы получения наркоты.
Только вот в нормальных странах детей у таких родителей отбирают еще в младенчестве.

спрашивается в задаче - почему у нас никто не следит за тем, в каких условиях живут дети? и алкоголиков, и наркоманов. Почему детей отбирают иногда когда уже поздно? соседи, участковые - ВСЕ знают, как живет ребенок. Часто их алкаши рожают, чтобы пропивать детские деньги. И все молчат.

какого хера?
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Во кукушки!!!.Раньше была негласная стерилизация .
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Вот интересно откуда такая любовь госуларства к наркетам?( А?! Ну да...только это ж давно, а не только при нынешнем.) Почему алканавтам государство поутряне стакан халявный в виде заместительной терапии ( пусть не 40°, а 38°) не наливает? Странно... Ущемление прав налицо.
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Вот интересно откуда такая любовь госуларства к наркетам?
очень похоже, что эта традиция пришла к нам с запада в общей тенденции заботы о всех членах общества
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в первую очередь - семей наркозависимых, т.к. если не давать им метадон - они находят незаконные методы получения наркоты.
Только вот в нормальных странах детей у таких родителей отбирают еще в младенчестве.

спрашивается в задаче - почему у нас никто не следит за тем, в каких условиях живут дети? и алкоголиков, и наркоманов. Почему детей отбирают иногда когда уже поздно? соседи, участковые - ВСЕ знают, как живет ребенок. Часто их алкаши рожают, чтобы пропивать детские деньги. И все молчат.

какого хера?
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наверное это никому сильно не нужно, на такие примеры все смотрят спустя рукава, и обычно узнаем о них только в каком то трагическом случае
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Чтоб их не дай бог не усыновили гЭи из Европы, которых наш чиновник и недоразвитое общество боится как огня.
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ответ очень прост: в Украине столько неблагополучный семей, что если у каждой отбирать ребенка, получится интернат с десятью населением Лихтенштейна. Кто и за что будет их кормить, обувать и т.д.? Гос-во это не потянет, так что остается меньшее из зол - отбирать только у явно провинившихся, а не априори у всех "неблагополучных". К тому же исследования показывают что "лучше плохая семья чем хороший детдом".
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Надо что то делать с этими выплатами на детей, алкаши и наркоманы плодятся как тараканы.
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детей отбирать, как это во всем мире делается. Только отбирать сразу после рождения.
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отбирать и давать тебе? Отобрал, что дальше? Из за одной овцы отбирать у всех людей детей? разумно че.
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та да, при порошенко такой муйни не было...
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Метадон в Украине купить проще сала. У нас за таблетку дают 10 ку, строгача. Говорят соскочить с Метадон, сложнее чем с героина, так какая тут нах лояльность?
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так это, вы ж идете в азиопу, понятно что у вас строго со всеми отклонениями от нормы
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зачем его покупать если есть заместительная терапия по которой тебе бесплатно выдают метадон.
"Говорят соскочить с Метадон, сложнее чем с героина" - что за бредятина? Метадон специально придумали для замещения наркоты. Это дешевый и сравнительно безопасный заменитель наркоты для больных наркоманией.
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Ты видимо большой спец по безопасном Метадону? В Гугл зайди глянь.
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Oй-ёй, какие страсти: маму пригрозили посадить.
Если желаете решить проблему герыча: расстреляйте главарей героиновой мафии. По-другому никак не выйдет. Правда, окажется что по ходу придётся отправить на подвал половину прокурорских, ментовских и проч., которые крышуют всё это.
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в австралии уже решили эту проблему?или там ее никогда и не было?
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Tут вроде речь про Украину. У тебя личный интерес в бизнесе что ли ? Уж очень ты обеспокоился.
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Короче, рассказываю как всё было:
Эта овца сама скармливала ребенку наркоту, чтоб успокоить. Переборщила с дозировкой.
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