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 Политика Украины
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Все про:конкурс (817) Госкино (136)

 Конкурс на должность главы Госкино завершился безрезультатно: комиссия заявила, что единственный прошедший в финал кандидат Синкевич не набрала необходимое количество баллов. ВИДЕО

Кандидатура Юлии Синкевич на должность главы Госкино отклонена. 21 ноября это было сделано на собеседовании, которое было финалом конкурса по отбору на должность.

Кандидат на должность главы Госкино Юлия Синкевич не прошла по конкурсу. Об этом сама Синкевич сообщила на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Конкурс на должность Председателя Госкино Украины - Раунд IV - финал и game over. Я не прохожу дальше! С днем Достоинства всех!", - написала она.

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Юлия Синькевич, генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля, по результатам нескольких этапов отбора председателя Госкино стала единственной претенденткой на должность. Но она не смогла набрать необходимое количество баллов для победы в конкурсе.

Источник: https://censor.net.ua/v3161179
 
 
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Не любить сватів мабуть...

Боюся, не бачити нам нормального кіно тепер рівня Кіборгів, Донбасу чи Захара Беркута( Оце вийдуть взимку Черкаси і Чорний ворон - і мабуть все...

От навіть у фільму про Голодомор вже забрали державне фінансування...
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Шо, и ни одного мастера леса не нашлось на конкурс? Он бы прошел, однозначно.
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