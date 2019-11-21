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 Политика Украины
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Все про:Найем (502) Укроборонпром (821)

 Экс-нардепа Найема назначили заместителем гендиректора "Укроборонпрома". ВИДЕО

Заместителем генерального директора "Укроборонпрома" назначили бывшего народного депутата Мустафу Найема.

Об этом Мустафа сообщил на брифинге ко Дню достоинства и свободы, передает Цензор.НЕТ.

На брифинге у него спросили, правда ли, что он теперь имеет отношение к "Укроборонпрому". Он подтвердил эту информацию.

"Да, действительно я там сейчас работаю. Заместитель генерального директора", - уточнил он.

Найем отметил, что в этой стране титаническую работу делает именно исполнительная власть.

"Мы действительно хотим превратить это (Укроборонпром. - Ред.) в нормальный сильный бизнес, а не крышевание политической системы - как это происходило при Януковиче, затем при Порошенко. И я верю, что это возможно. Если вы меня спросите есть ли победа, произойдет ли день когда я скажу: "я все сделал", - нет, ни в одной сфере так не может быть. В этом природа государственной власти и политики: пытаться улучшать все время. А если вы спросите, действительно ли я думаю, что каждый мой шаг может быть на пользу - да , я действительно так думаю. И мы многое сделаем", - сказал Найем.

"Мы конкретно хотим сейчас вытолкнуть оттуда тех людей, которые действительно ничего не делают, коропоратизировать эту систему, создать дивизионы, действительно создать реальное производство оружия, а не прикрываясь войной давать контракты частным компаниям или закупать технику", - добавил он.

На сайте "Укроборонпрома" пока не указано, что Найем является заместителем Абромавичюса.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бывший гендиректор "Майкрософт Украина" Васильева стала заместителем Абромавичуса в "Укроборонпроме"

Источник: https://censor.net.ua/v3161056
 
   
 Топ комментарии
 
Блядь! Это очередной прикол? То то смотрю,что не слышно этого поца " правдоруба" херового,не смотря на все косяки клоуна ,и его шоблы! Молчит как говна в рот набрал! Оказывается ему корыто приготовили! Тем более он так волокно в обороне,что можем спать спокойно!
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Не подведёт . Екснардепа Найєма призначили заступником гендиректора "Укроборонпрому" - Цензор.НЕТ 1672 Через пол года узнаем . Екснардепа Найєма призначили заступником гендиректора "Укроборонпрому" - Цензор.НЕТ 1211
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А действительно, зачем? Да и вряд ли он для этого там поставлен.
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Китайцы довыделывались похоже, если рванула атомная подлодка то там все заражено на десятки км вокруг, и еще неизвестно куда может течение понести.
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_Произошло что-то серьезное. Опасность в неизвестности что случилось и что происходит прямо сейчас. Может столкновение между кетайцами и штатами и вот-вот такой ******** начнётся... Опасность в неизвестности.
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доречі не тільки цензор але й японські смі нічого про те не знають не кажучи про Голос Америки ...
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_Только к лучшему если окажется брехнёй. Ничего хорошего в ядерном взрыве в Южно-Китайском море нет.
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Это дно. Понятно, что патриот, из "соросят", активист, разоблачитель и т.д. и т.п. Но управлять компаниями такого уровня должны все таки профессионалы, а не шариковы-швондеры.
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За брудну роботу отримав. Не за просто так. І одразу перестав бути патріотом. України.
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если замдиректора по взаимодействию с общественностью нормально, по другим вопросам - абсурд!
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*****! Это очередной прикол? То то смотрю,что не слышно этого поца " правдоруба" херового,не смотря на все косяки клоуна ,и его шоблы! Молчит как говна в рот набрал! Оказывается ему корыто приготовили! Тем более он так волокно в обороне,что можем спать спокойно!
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Теперь будет стремительно набирать вес. Запомните его таким, какой он есть сейчас)).
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Что за хрень этот ваш порох и кто ему присягал, что "предатели"?
Присягают Украине, а не порохам.
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нда...не зря папашка найем сбежал в совок в 1989
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Экс-нардепа Найема назначили заместителем гендиректора "Укроборонпрома"

Решено добить Укроборонпром зашкваренной шоблой из резерва грантоедов Сороса. Так Рождается АНТИСИМИТИЗМ
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І щуку вкинули у річку... От вам і "антикорупціонер".
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при совєтах було так:
якщо ти попв у список директорского корпусу ( безпартійних там автоматично не було) то уже ніколи з нього не випадеш ( з виключенням якогось екстранеординарного вчинку)
це звалось бути в резерві райкома
тепер попвши в депутати стаєш незамінимим і єдиним. нічого особистого до ісмаїла
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Говорящая елда оказывается волокно в оборонке!!То то сотню,что поца не слышно,на все косяки клоуна ,что творятся! Дали мудаку,обличителю херовому клюв помочить?!!
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А брательника евойного тоже куда нить поистроят？он так сильно перед выборами гавно на Пороха лил...что тоже достоин хлебного места...
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По Укроборонпрому. Соросу и проч. нафиг не нужен наш ВПК. Они скорее его оцифруют и угробят, им конкуренты не нужны. Абромавичус с помощниками уже обошли все заводы котор подлежат ликвидации. А точнее их будут медленно душить бакроить и закрывать, а людей в Польшу на клубнику.
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Ага, а при Порошке кто их обходил и гробил?
Знаю из первых уст, как Укроборонпром грабил предприятия оборонки последние годы. Собственно - для этого его Саша-Стоматолог и создавал.
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Это такой же прикол как Зеленский Президент! Какому идиоту пришло на ум назначить эту бываю такую башку на стратегическую должность!!!! Кто этот идиот который прообировал у нашего Зе ЧМО?
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так а презік от куда виліз....?? Мустафа ще норм попав))))))
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а яким боком там хоч хтось до тієї посади, яку зайняв ?
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Кажуть що пуштуни добрі менеджери, по Афгану з Пакістаном видно.
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Чекаємо на розслідування Бігуса про корупцію борцуна з корупцією Найєма в Укроборонпромі.
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Ждём - какие должности получат другие "анти-коррупционеры". Типа Семёна Семенченка, Вовы Парасюка и т. д..
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А вот нихера , бо и Семён и Парасюк никакого отношения к Соросу не имели и иметь не могли .
Понимать нужно , что Семенченко ближе по духу к Михо , а Вова Парасюк вообще не системный . Эти люди не из стада и они "гуляют сами по себе" .

А Мустафа и его дружбан Лещенко даже не особо и скрывали , что оне живут с грантов .

Сейчас время такое , что уже не нужно скрывать , что оне соросята .
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Семенченко взагалі аферист, Панасюка можна поважати, але для Сороса вони не підходять, індівідуалісти.
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