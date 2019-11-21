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 Политика Украины
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 В любой цивилизованной стране мира молятся, привлекают инвестора, а у нас бьют, - Садовый об объявлении ему подозрения. ВИДЕО

Мэр Львова Андрей Садовый рассказал о том, как ему вручили подозрение и как он будет действовать дальше.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"С утра мы помолились и возложили цветы к могилам наших Героев, которые отдали свои жизни во время Революции Достоинства. Мне позвонили из приемной и сказали, что пришли ребята из НАБУ. Я их попросил подождать, потому что подъехал поздравить наших военных и приехал на работу. И общался с прокурорами Холодницкого. Я очень удивился, что речь идет об участке, который город в 2015 году выставил на торги на инвестиционном конкурсе для создания индустриального парка. Компания победитель заплатила более 50 млн грн. Они поступили в бюджет города. А с 2016 года началось очень большое давление со стороны государственной власти, Генеральной прокуратуры. Фактически компании так и не дали возможности начать строить индустриальный парк, а это фактически 3 тыс. рабочих мест. Я думал, они наоборот хотят поблагодарить, что мы привлекаем инвесторов. Компания за это время уже построила индустриальный парк в Румынии, Чехии. Это одна из крупнейших компаний Европы. Публичная, открытая. Я удивлен. Будет суд, будем отстаивать наши права", - рассказал мэр Львова.

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"Я спокоен. Я понимаю, что должно быть уважение к органом, которые выполняют свою работу, что должно быть уважение к суду. На следующей неделе будет суд, я приеду в Киев. Там, наверное, будет идти речь о залоге. Я буду делать все, чтобы это было максимально публично, открыто, потому что на этом примере нужно показать, что люди, которые создают преграды для развития бизнеса, для создания рабочих мест должны понести наказание. Никто же не наказан за то, что за все эти годы не дали возможности начать строить индустриальный парк", - добавил он.

"В любой цивилизованной стране мира молятся, привлекают инвестора, а у нас бьют. С другой стороны первые лица страны говорят: "Welcome, приходите, создавайте рабочие места". А тут на месте есть проблематика", - резюмировал он.

Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура официально объявила о подозрении в злоупотреблении властью мэру Львова Андрею Садовому.

Источник: https://censor.net.ua/v3161040
 
   
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андрей доля, корупционер, взяточник, король мусора- таким садового знают, а вот инвестор,,,,
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Если у тебя нет четкой и прозрачной позиции,понятной для людей...То ожидай подозрений.
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А когда подозрения получат Труханов и Кернес? На них криминала в 100 раз больше чем на Садовом. Или уже откупились от новой власти?
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та ні, в принципі - однаково, якщо взяти мерські справи.
А от стосовно антидержавних, то таки да, обидва гени дадуть фору всім мерам України... Але це вже не справи по лінії НАБУ, а по СБУ... Це, окрім того, як по лінії МВС гепу в Полтаві судовим процесом щемлять.
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Это зависит от того были ли откаты при выделении городской земли этому инвестору. Не на пустом же месте прокуратура завела это дело еще в 2016.
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Цілком можливо й що на пустому - не стверджую
А от що заводять справи на строптивих - стверджую

Отже, розвиток подій покаже.
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ДА ТЫ ШО!?!?!? В любой цивилизованной стране мира молятся, привлекают инвестора, а у нас бьют, - Садовый об объявлении ему подозрения - Цензор.НЕТ 3233
Андруша пожаловался на тех, на кого работал себя не жалея, лишь бы убрать Петруччо.
Кушайте, Андруша, ЗЕлёное лайно. Оно ваше, родное.
Дай бог что бы и посадили, этого короля мусора и вони.
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А статью почитать слабо, дело завели еще давно, как и не дали инвестору ничего построить.
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Та тут мова конкретно про нього як про «чєловєка»...
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Если взрослый "мужик" втирает о молитвочках = либо падла, либо поехавший.

Так как в лесу он на выбор возьмет не Пиплию и крестик, а ружье и фонарь.

И это же все так веруны скулят о "вере", но при насморке - едут за каплями в нос и антибиотиком.

Их не проверяет там никто? Ну, "слуг народа"(я не о "партии")

Реально смешно - лижут ыконки боха, к-рый запретил "делать кумиров" и сказал шо за любое непослушание = 15 колен рода = "гореть вечно".

(оН это не о гоях говорил даже))))
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ну а шо?
У бубочки поломался самолет. Ему предложили лететь армейским, но он отказался из-за сомнений в собственной безопасности.

СЦЫКЛО! оно и есть СЦЫКЛО!

=))
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Сомневаться в армии. В собственной армии, у которой ты -,, Верховный Главнокомандующий"?.
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От, от саме тому що верховний і сумнівається. Армійці народ простий можуть і без парашута відпустити політати.
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Цивілізовані країни самі є "інвесторами", а не продажними "реципієнтами" на перехрестях.
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Карма.
А як же він рвав сраку проти Порошенка.
А його звинувачення про «армію платних порохоботів» ?
Кушай-ТЄ Андруша, нє обляпвй-ТЄСЬ.
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Коли в американського інвестора відбирали Житомирську кондитерську фабрику та катували,або дійсно били Саакашвілі та одягали мішок на голову,то вони не чули й не бачили а тихенько поплескували в ладоні,а тепер і демократію і інвесторів почали згадувати гниди
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маленький Иисусик больше не приходит к Садовому..
нынче маленький Иисусик приходит к Богдану, к Трубе и Сытнику.. а Стефанчкук маленький Иисусик подарил тёщу..
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