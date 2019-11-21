 Поминальный молебен прошел на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Среди участников молебна были семьи погибших Героев, общественные активисты и участники Революции Достоинства. После молебна люди возложили цветы к мемориалу Героев Небесной Сотни.
Нынешнюю акцию организовали общественная организация "Семья Героев Небесной Сотни", Самооборона Майдана, инициативная группа раненых / пострадавших на Майдане, а также при поддержке Национального музея Революции Достоинства.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
но обляпывание ее с целью извлечения политического капитала,
как делает Порошенко и его порохоботное стадо - это мерзость.
Слава Украине! Героям Слава!
Вечная Память павшим за Украину!
https://www.youtube.com/watch?time_continue=61&v=2y14WLd6YFY&feature=emb_logo
Квартальні ушльопки
https://twitter.com/Punisher_Cat/status/1197465405843034112