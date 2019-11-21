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 Поминальный молебен прошел на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве 21 ноября состоялся поминальный молебен по Героям Небесной Сотни на аллее Героев Небесной Сотни.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Среди участников молебна были семьи погибших Героев, общественные активисты и участники Революции Достоинства. После молебна люди возложили цветы к мемориалу Героев Небесной Сотни.

Нынешнюю акцию организовали общественная организация "Семья Героев Небесной Сотни", Самооборона Майдана, инициативная группа раненых / пострадавших на Майдане, а также при поддержке Национального музея Революции Достоинства.

Поминальный молебен прошел на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве 01
Поминальный молебен прошел на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве 02
Поминальный молебен прошел на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве 03
Поминальный молебен прошел на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве 04
Поминальный молебен прошел на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве 05
Поминальный молебен прошел на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве 06
Поминальный молебен прошел на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве 07
Поминальный молебен прошел на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве 08
Поминальный молебен прошел на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве 09
Поминальный молебен прошел на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве 10
Поминальный молебен прошел на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве 11
Поминальный молебен прошел на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве 12
Поминальный молебен прошел на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве 13
Поминальный молебен прошел на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве 14
Поминальный молебен прошел на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве 15
Поминальный молебен прошел на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве 16
Поминальный молебен прошел на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве 17
Поминальный молебен прошел на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве 18
Поминальный молебен прошел на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве 19
Поминальный молебен прошел на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве 20
Поминальный молебен прошел на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве 21
Поминальный молебен прошел на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве 22
Поминальный молебен прошел на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве 23
Поминальный молебен прошел на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве 24
Поминальный молебен прошел на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве 25
Поминальный молебен прошел на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве 26
Поминальный молебен прошел на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве 27
Поминальный молебен прошел на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве 28
Поминальный молебен прошел на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве 29
Поминальный молебен прошел на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве 30
Поминальный молебен прошел на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве 31
Поминальный молебен прошел на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве 32
Поминальный молебен прошел на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве 33
Поминальный молебен прошел на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве 34
Поминальный молебен прошел на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве 35

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/v3161003
 
 
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Память Небесной Сотни - это хорошо и важно,
но обляпывание ее с целью извлечения политического капитала,
как делает Порошенко и его порохоботное стадо - это мерзость.

Слава Украине! Героям Слава!
Вечная Память павшим за Украину!
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Вітаю всіх зедебілів з шостою річницею номеру про ********* палички, і ставлю патріотичний кліп того періоду на слова гімну України. Зі святом, зебеніки.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=61&v=2y14WLd6YFY&feature=emb_logo
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Не забудь Петю привітати, которий ржав, як ублюдок на молебні.
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Срать погибшие хотели на ваш молебен. - Пять лет один мудак расследовал.... И второй не мычит !
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