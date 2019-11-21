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 Политика Украины, Общество
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Все про:День достоинства и Свободы (35) Вавилон 13 (5)

 "Як понесе з України у синєє море кров ворожу..." - кинообъединение Babylon'13 сняло ролик, посвященный годовщине Революции Достоинства. ВИДЕО

Кинообъединение Babylon'13 сняло ролик посвященный годовщине Революции Достоинства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеоряд ролика составлен из кадров революционных событий и озвучены "Заповітом" Тараса Шевченко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Мы доказали, что умеем защищаться", - Порошенко поздравил соотечественников с Днем Достоинства и Свободы

Источник: https://censor.net.ua/v3160986
 
   
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Снова Порошенко примазывается к Майдану и Украинскому патриотизму, чтобы вернуться к корыту и грабить страну.
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пойди сожри тухлой шаурмы, пересмотри сое любимое "Рассмеши гомика" и узбагойся, вазелиновый мониковский янелох!!!
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Так склалося, що люди без честі та достоїнства, забажали тимчасово позбавити волі трьох поважних десантників!
Я хотів би сьогодні окремо привітати:
Генерала Марченка
Полковника Почтаренко
Підполковника Камарянського
Люди честі, люди гідності, справжні офіцери десантники, з Святом вас!!!!
Справедливість на вашому боці, і вона обов'язково переможе, і ваші куполи обов'язково будуть наповнені!!!!!
Десант своїх не лишає!!!!!Олександр Погребиський
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Все це добре...
Але 73% дурников дуже сИльна устали ат вайны...
И выбрали чудо при котором скоро и Овощ вернется!
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