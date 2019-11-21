 "Як понесе з України у синєє море кров ворожу..." - кинообъединение Babylon'13 сняло ролик, посвященный годовщине Революции Достоинства. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеоряд ролика составлен из кадров революционных событий и озвучены "Заповітом" Тараса Шевченко.
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Я хотів би сьогодні окремо привітати:
Генерала Марченка
Полковника Почтаренко
Підполковника Камарянського
Люди честі, люди гідності, справжні офіцери десантники, з Святом вас!!!!
Справедливість на вашому боці, і вона обов'язково переможе, і ваші куполи обов'язково будуть наповнені!!!!!
Десант своїх не лишає!!!!!Олександр Погребиський
Але 73% дурников дуже сИльна устали ат вайны...
И выбрали чудо при котором скоро и Овощ вернется!