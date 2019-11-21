 "Як понесе з України у синєє море кров ворожу..." - кинообъединение Babylon'13 сняло ролик, посвященный годовщине Революции Достоинства. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеоряд ролика составлен из кадров революционных событий и озвучены "Заповітом" Тараса Шевченко.

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