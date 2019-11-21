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 В России заявили, что плохое состояние возвращенных кораблей - проблема Украины. ВИДЕО

ЦОС ФСБ России утверждает, что во время передачи украинской стороне двух военных катеров, а также буксира, состояние украинских судов было в нормальном состоянии, с исправной сантехникой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское издание "Интерфакс".

На видео запечатлен процесс подписания документов по передаче украинских судов, представители украинской стороны никаких претензий о состоянии судов не высказывают.

"Если за время перехода от берегов Крыма до Очаково украинская сторона сумела угробить суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны", - отмечается в распространенном ЦОС ФСБ справочном материале.

В ЦОС отметили, что видеокадры, связанные с передачей украинской стороне двух катеров и буксира, публикуются в связи с заявлением командующего ВМФ Украины Игоря Воронченко об "угробленных россиянами возвращенных Украине бронекатерах "Никополь" и "Бердянск", а также буксира "Яны Капу" "со снятыми плафонами, розетками и унитазами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия вернула захваченные корабли без каких-либо условий, договориться удалось "по телефону", - Зеленский

Напомним, 18 ноября 2019 года командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины сообщило, что украинские катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу", захваченные Россией, начали движение в направлении материковой Украины. По данным командующего ВМС ВС Украины Игоря Воронченко, "россияне их угробили. Сняли даже плафоны, розетки и унитазы"

Позже бывший военный прокурор Анатолий Матиос опубликовал документ, в котором указан перечень повреждений и украденного имущества на украинских кораблях "Никополь", "Бердянск" и буксире "Яны Капу".

Источник: https://censor.net.ua/v3160974
 
 
 Топ комментарии
 
Если за время перехода от берегов Крыма до Очаково украинская сторона сумела угробить суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны

Обтікай Зебіл, з чергвою "перемогою" 73% неадекватів...
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Если бы они были целыми - они могли бы идти своим ходом без привлечения буксиров. Очевидно, что кацапы, как обычно, лгут.
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Если бы они были целыми - они могли бы идти своим ходом без привлечения буксиров. Очевидно, что кацапы, как обычно, лгут.
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На кой вообще тогда на таких суперкораблях гальюн, каюты, кухня и т.д. если корабли могут идти своим ходом без экипажа??
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Доставить экипаж на корабли - не проблема. А вот то, что пираты ФСБ с них сняли все аккумуляторы, все навигационное оборудование и прочую электронику и даже проводку срезали, где смогли - это все не дает возможности для самостоятельного передвижения.
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Зачем тогда подписывать акт приема-передачи?? Обычно в таких актах указано что чего и сколько передано и в каком состоянии.
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Обычно такие акты подписываются в друх экземплярах для обеих сторон. Но это - обычно.
А когда "акты" делаются кацапами для прикрытия собственных преступлений - все делается не так, как принято в цивилизованных странах.
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так акт приймання-передачі підписаний нашим представником із застереженням про неможливість визначення комплектності та технічного стану з огляду на відсутність відповідних експертів
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Вангую, що Бубочка займе сторону кацапів.
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Кацапи відомі своєю жадібністю та примітивністю.
Звісно, вони позабирали з кораблів все.
Повернули лише каркас.
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Да, когда они были захвачены кацапами, то они были исправными с работающей сантехникой... А потом по ним прошелся русский мир...
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Оце був ремонт по кацапськи.
Уроди...
Навіть лампочки повикручували.
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І на кожному унітазі був распятий мальчік. Корабли были целыми с исправной сантехникой: в РФ отреагировали на обвинение в краже унитазов с украинских судов - Цензор.НЕТ 7625
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Если за время перехода от берегов Крыма до Очаково украинская сторона сумела угробить суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны

Обтікай Зебіл, з чергвою "перемогою" 73% неадекватів...
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да уж если бы не лехендарный перзыдент потросенко стояли бы катера на нашей территории и пацаны были дома а не в плену))
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а корабли не должны СТОЯТЬ в свойм порту !!!!
они должны ходить в Море
и выполнять боевые задачи
тем более ничего они не нарушали при переходе из Одессы в Марик
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"тем более ничего они не нарушали при переходе из Одессы в Марик"----------просто все забыли, что с кацами война и Керченский пролив контролируют они
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Гюрза это катер для рек, им вообще опасно в море выходить.И они нарушали, они не подчинились указаниям капитана-порта.
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брехня! це не гюрза, а Гюрза-М, модифікація для моря
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Якого капітана-порта? Української Керчі? Чи якогось самозванця з числа окупантів?
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Та да... А якби відразу Зебіла обрали, то висів би зараз у тебе над міськрадою триколор, і пенсія була би кацапська?
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Мерзкий и подлый народец эти кацапы...
Это нужно как деградировать...что бы снимать унитазы бу в которые кто то гадил!!!))))

Вот такие они ПАААБЕДИТЕЛИ и народ Богоносец)))
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А на видео гальюн на месте...
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а чего заглядывать, если на видео видно все.
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А что видно на видео? Это склейка из разных кусков видео, снятых в разное время в разных местах.
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На видео катера пришвартованы к берегу, а передавали их в море. На видео не указана дата съемки, на видео вообще не ясно, где снимали, когда снимали и что именно снимали.
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Но 73% дужно об этом потрандеть))))
Бо вата в голове начинает чухатся))))
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та що, за логікою ********, унітази та розетки вкрав Нептун?
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По логике 73% дурников УСЕ УКРАЛ ПАРАШЕНКА!))))))
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)))) если бы он своим ЗЛАЧИННЫМ НАКАЗАМ ни направил катера что бы ПААСОРИТЬ два братских народа...
УНИТАЗЫ БИЛИ БИ НА МЕСТЕ!)))))))
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На видео запечатлен процесс подписания документов по передаче украинских судов, представители украинской стороны никаких претензий о состоянии судов не высказывают. - По логике виноваты те кто подписывал документы. Ну и тот кто отдал им приказ не предъявлять претензии.
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та звичайно кацапи неприделах!Хахли сами атвинтили унитази плафони навигацii та за борт!
I ще вiдрвати курва яйця тому хто приймав цi катери i засцяв сказати iм що вони козли , та пiдписав мовчки
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так на видео же видно, что унитазы на месте. хотя, может, это какое-то другое видео
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Союзмультфільм нихто не відміняв -), по-друге не факт що на всіх трьох катерах унітази на місці - навіщо нашим морякам тупо брехати?
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Как определить что кацап врет? -У него губы шевелятся.
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так мовчати ж мали по настанові Зе......при передачі

ніякого негативу...дружба-жвачка...
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Цинизму нет предела...На мосту построенном за наши деньги висят тряпки ЛНР. Корабли сами себе унитазы пробили и плафоны по скручивали. Как можно идти с этими мышебратьями на переговоры? Хотя бачок Скабеевой прожурчал , что мы уже не такие уж и "братья" ...
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Нормально? Нет. Так дела не делаются! Прибывает экипаж, осматривается в отсеках, вносит замечания в акт приемки, принимает судно с выявленными замечаниями. А вот так, как было... реакция рашки предсказуема. Кто отдал приказ принимать срочно и убывать?! Вот он и виновник. А теперь... будет так, как у нас на передке, с февраля 2015-го: "Мы не стреляли! Это- они стреляли!"
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Не будет. Акт приема-передачи подписан.
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не надо воровать-тогда и обвинять вас никто ни в чем не будет..готовьтесь к искам по Крыму...
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Мне вот интересно, те кто подписывал акт передачи они вообще внутренний осмотр делали? За такое нужно под суд отдавать, ведь теперь рашка покажет акт приемки судов в международном суде и юридически будет абсолютно права.
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В том и всё дело! Кто картину гнал? Воронченко? Ну, вот и молодец. Теперь- можете проверить вот это: хоть в Яндексе, хоть в ГУГЛе. Работает!

Кораблі були цілими, зі справною сантехнікою: в РФ відреагували на обвинувачення в крадіжці унітазів з українських суден - Цензор.НЕТ 6445
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А почему украинцы не зафиксировали видеосъемкой состояние во время передачи? Если не подписывали акт, то можно было даже на смартфоны снять видео состояния кораблей. И заодно запечатлеть служащих ФСБ , передающих корабли. Вопрос сразу был бы снят.
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Проще простого, верно? Однако... никто и ничего не сделал!
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Ни х*ра не понял: очкарик с жовто-блакитным шевроном подписывает акт приема-передачи! Если посудины в таком плачевном состоянии, то зачем это делать? Проще гордо послать кацапов нахер!
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Наверное потому что ему дали такой приказ, никаких претензий, молча подписывай. Что бы ***** не обиделось и не отменило встречу с "не лохом"...
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Может потому что на момент подписания они были не в плачевном состоянии??
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Кацапчику, шо ж ти свого прапора встидаєшся? Чо під чужим гейропейським пишеш?
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Кораблі були цілими, зі справною сантехнікою: в РФ відреагували на обвинувачення в крадіжці унітазів з українських суден - Цензор.НЕТ 5969
малазийский боинг сбил украинский штурмовик СУ-25
петров и баширов были обычными российскими гомосеками
унитазы никто не крал
... это расея, супердержава мля ... ничего не поменялось со времен финской войны


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Кацы показывают видос непонятно когда снятый, а потом какой-то тип подписывает какие-то бумаги.

Так себе доказательство. Нужно было того типа снимать в гальюне, возле плиты, в рубке, в кубрике. А так... А подписал он без чозражпний, бо ****** сказал, что бери в любом виде - нам для пиара очнно нуна.
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На видео видны ветки в иллюминаторах, ветки голые. Значит, снимали осенью и вполне возможно, что прямо перед передачей судов. Если наши не лохи - должны были свое видео снять, как заходят и видят разбитое все. Или смартфона ни у кого не было?
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Ветки голые что доказывают? Что то осень 2919-го? А может то сразу после захвата? Или январь-февраль?
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Наши должны были зайти сразу с камерами, все снять, все выложить, чуть ли не в прямом эфире. А не счастливо улыбаться и ручкой махать, мудаки! И действительно - замечания написать, если что-то было не так. Видео снято осенью - видны голые ветки деревьев в иллюминаторах. Удивляет, почему так "четко" сняли, то что "уничтоженно/снято". Возможно, сняли и тут же стали крушить. Ну, так надо было самим снимать сразу опровержение. Или не могли ожидать такой подставы от "братьев", с которыми чуть ли не целовались при прощании?
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вот незадача! Теперь ждите унитаз на аукционе в Сотсби.
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Кацапы - твари и что-то сломать, где-то нагадить - это у них на генетическом уровне заложено. Нужно снова подавать в суд на моселей, заставить мокшей заплатить за украденное имущество и снова показать всему миру, что русский - это черт, лжец, вор и убийца.
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Кацапы в очередной раз умыли янелоха.
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В книзі "Українець, який відмовився бути бідним" Петро Яцик розповідає, що сам бачив, коли червона армія відступала під натиском німців в червні 1941 року, то червоні в Тернополі на залізничному вокзалі повиривали навіть унітази в громадському туалеті і покидали в свої вагони, а коли німці відступали в 1944 році і вже чути було кононаду фронту, то німецькі солдати коло штабу до останнього прибирали доріжки і посипали білим піском... Робіть висновки самі, шановні українці, де дика орда, а де цивілізація...
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И 8 миллионов украинцев заодно цивилизованно потравили в газовых камерах,концлагерях...вот это цивилизация!
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Відео якесь ліве з табличкою сделано в сесесері.
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Ганьба москалям за брехню і крадіжку.Ганьба!
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Московія була завжди загарбником, окупантом українських земель, розбійником. Московія вже декілька століть займається злодійством, крадіжками надбання інших народів. Європа тільки не хоче цього помічати, кремлівські гроші не пахнуть і застилають очі. Петро 1 - московський самодур вкрав, самовільно привласнив назву росія території московії, мордви ..., можна сказати вкрав назву в дійсних мешканців Русі України, привласнюють історію України, вкрали православну релігію (митрополію і митрополита) у Києва, настирно намагаються привласнити душу слов'янську, крадуть пісні, навіть казки : Золотий ключик у італійців, Доктор Ай боліт у англійців..... А тут унітази, насоси, розетки, плафони .... "мелочь" а приємно. Одним словом ОРДА. І тільки що вони і в кого не вкрали чи віджали!?
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а какая ***** приняла убитые в хлам коробли?????????????? зе***** ??????????
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Подлые, мерзкие мрази! Скоро весь мир будет вас презирать, кроме продажных политиков и алчных дармоедов! Даже ваши дети, если среди них останутся нормальные, будут стыдиться своих "вяликих дидов" и носителей "расскага мира"!!!
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