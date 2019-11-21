 В России заявили, что плохое состояние возвращенных кораблей - проблема Украины. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское издание "Интерфакс".
На видео запечатлен процесс подписания документов по передаче украинских судов, представители украинской стороны никаких претензий о состоянии судов не высказывают.
"Если за время перехода от берегов Крыма до Очаково украинская сторона сумела угробить суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны", - отмечается в распространенном ЦОС ФСБ справочном материале.
В ЦОС отметили, что видеокадры, связанные с передачей украинской стороне двух катеров и буксира, публикуются в связи с заявлением командующего ВМФ Украины Игоря Воронченко об "угробленных россиянами возвращенных Украине бронекатерах "Никополь" и "Бердянск", а также буксира "Яны Капу" "со снятыми плафонами, розетками и унитазами".
Напомним, 18 ноября 2019 года командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины сообщило, что украинские катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу", захваченные Россией, начали движение в направлении материковой Украины. По данным командующего ВМС ВС Украины Игоря Воронченко, "россияне их угробили. Сняли даже плафоны, розетки и унитазы"
Позже бывший военный прокурор Анатолий Матиос опубликовал документ, в котором указан перечень повреждений и украденного имущества на украинских кораблях "Никополь", "Бердянск" и буксире "Яны Капу".
А когда "акты" делаются кацапами для прикрытия собственных преступлений - все делается не так, как принято в цивилизованных странах.
Звісно, вони позабирали з кораблів все.
Повернули лише каркас.
Уроди...
Навіть лампочки повикручували.
Обтікай Зебіл, з чергвою "перемогою" 73% неадекватів...
они должны ходить в Море
и выполнять боевые задачи
тем более ничего они не нарушали при переходе из Одессы в Марик
Это нужно как деградировать...что бы снимать унитазы бу в которые кто то гадил!!!))))
Вот такие они ПАААБЕДИТЕЛИ и народ Богоносец)))
Бо вата в голове начинает чухатся))))
УНИТАЗЫ БИЛИ БИ НА МЕСТЕ!)))))))
I ще вiдрвати курва яйця тому хто приймав цi катери i засцяв сказати iм що вони козли , та пiдписав мовчки
ніякого негативу...дружба-жвачка...
малазийский боинг сбил украинский штурмовик СУ-25
петров и баширов были обычными российскими гомосеками
унитазы никто не крал
... это расея, супердержава мля ... ничего не поменялось со времен финской войны
Так себе доказательство. Нужно было того типа снимать в гальюне, возле плиты, в рубке, в кубрике. А так... А подписал он без чозражпний, бо ****** сказал, что бери в любом виде - нам для пиара очнно нуна.