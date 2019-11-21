 Полный список уничтоженного и украденного россиянами имущества на бронекатерах "Бердянск", "Никополь" и буксире "Яны Капу". ДОКУМЕНТ+ ВИДЕО

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"РФ с политическим иезуитством, якобы в результате переговоров вернула (а для граждан РФ - по своему уголовному делу передала на ответственное хранение Украины) грубо захваченные у нас корабли - "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу"! Но это не так! РФ была вынуждена - иначе бы имела траблы со своими кораблями в портах всего мира!" - написал он.
Матиос напомнил, что эту тяжелую, мало кому понятную (во всей ее юридической сложности) работу сделали команда замминистра МИД Елены Зеркаль и военных прокуроров, ликвидируемой в скором времени военной прокуратуры.
"Именно военные прокуроры осматривали, фиксировали и до сих пор продолжают фиксировать все, что сделала с нашими судами "соседка"! Это крайне необходимая, мало кому видимая, но для международных судебных учреждений такая важная процессуальная работа!" - отметил он.
Также Матиос выложил фото и видео с перечнем повреждений, уничтоженным и похищенным оборудованием, а также как происходила противоминная проверка на фарватере.
Напомним, 18 ноября 2019 года командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины сообщило, что украинские катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу", захваченные Россией, начали движение в направлении материковой Украины. По данным командующего ВМС ВС Украины Игоря Воронченко, "россияне их угробили. Сняли даже плафоны, розетки и унитазы"
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Год назад, 25 ноября 2018 года ВМС ВС Украины сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.
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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".
В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.
7 сентября 2019 состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.
Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.
Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.
Эти радиостанции можно спокойно купить на ****...
Только алгоритм шифрования...имея радиостанцию все равно не получить...
Для винторогих это просто кусок железа..
...м
Лисиця~Кіцуне
@lisitcya
Нам і Донбас «повернуть» так, як кораблі. В розбитому вигляді і на умовах московіі.
А нарід буде непоголений радіти. Бо йому з телевізора про це розкажуть.
Международный трибунал подтвердил правоту Украины в этом.
На прошлой неделе было 30 лет развала Берлинской стены. Да, ЕвроTV показало, в каком виде был Берлин при возвращении. Но немцы всё своё забрали! И никого при освобождении не осудили!
А украинцы тогда кто, если постят такие посты, что ты здесь выставляешь? соевые - вот вам характеристика. И да, соевые против возвращения дыр домой. Потому что это будет заслуга Зе. Поэтому вам пэпка и выдал методички обзывать всех жителей свободной Донецкой и Луганской областей *даунбасятами*.
Берите под руки детей, внуков и на Донбасс, можно прямо в Донецк и Луганск.
Тогда будете иметь хоть какое-то право впаривать нам лугандонскую нечисть.
Толку стране от вас? Лучше б поехали в Италию и евро домой слали. Но вы же лентяи! А в Италии надо пахать, чтоб выжить. Дома на диване удобней, правда?
Брехня. Было множество судов над экс-штазевцами.
Преследование госслужащих ГДР началось вскоре после объединения Германии в 1990 году. В отношении десятков тысяч бывших сотрудников МГБ ГДР были возбуждены уголовные дела по подозрению в подрывной преступной деятельности против ФРГ[1]. Около 100 тысяч госслужащих, в том числе юристов и политиков, были привлечены к уголовной ответственности. Людей подвергали допросам, а иногда и заключению.
сданные вместе с лодками .
Список . Надо включить . Нам Литва эти б/п предала , а остальные друзья торгуют ими за валюту .
1. 30 мм пушка - 4 ед.
2. Автоматический гранатомет АГС -17 - 4 ед.
3. Пулемет «ДШК» 12,7 мм - 2 ед.
4. Пулемет ПКТ 7,62мм - 4 ед.
5. Автомат АК-47 5,45мм - 13 ед.
6. Пистолет ПМ 9мм - 4 ед.
7. Травматический пистолет 9мм - 1 ед.
8. Сигнальный пистолет ПС - 1 ед.
9. Осколочно-фугасный снаряд 30 мм - 765 ед. + (32 цинка)
10. Выстрел ВОГ-17 - 1975 ед.
11. Выстрел ВОГ - 495 ед.
12. Граната РГД-5 - 40 ед.
13. Граната РГ-42 - 48 ед.
14. Граната РГД - 20 ед.
15. Запал УЗРГМ-2 - 30 ед.
16. Запал РГ-42 - 38 ед.
17. 30 мм сигнальный патрон - 87 ед.
18. Патроны 7,62 мм - 9865 ед.
19. Патроны 5,45 мм - 11736 ед.
20. Патроны 9 мм - 1189 ед.
21. Патроны 12,7 мм - 612 ед.
22. Штык-нож - 15 ед.
23. Магазин АК-74 - 42 ед.
24. Магазин ПМ - 4 ед.
Пушка 30 мм, АГС-17 и ПКТ составляют
1 артустановку, их всего 4, по две на каждый катер.)
Да эти ушлепки обворовывали трупы после катастрофы самолета с польским руководством!
Нет в мире такого скотства, на которое не способен русский чилавек!
Похоже, в армии масквабада не осталось офицеров с понятием "честь"...
Не верю, что для вас Гундяев , Кадыров - это те кто Россия!!!
Я НЕ ВЕРЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!