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Все про:Азовское море (1362) корабль (1274) Матиос Анатолий (597) Военная прокуратура (814)

 Полный список уничтоженного и украденного россиянами имущества на бронекатерах "Бердянск", "Никополь" и буксире "Яны Капу". ДОКУМЕНТ+ ВИДЕО

Бывший военный прокурор Анатолий Матиос опубликовал документ, в котором указан перечень повреждений и украденного имущества на украинских кораблях "Никополь", "Бердянск" и буксире "Яны Капу", захваченных в прошлом году РФ вблизи Керченского пролива.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"РФ с политическим иезуитством, якобы в результате переговоров вернула (а для граждан РФ - по своему уголовному делу передала на ответственное хранение Украины) грубо захваченные у нас корабли - "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу"! Но это не так! РФ была вынуждена - иначе бы имела траблы со своими кораблями в портах всего мира!" - написал он.

Матиос напомнил, что эту тяжелую, мало кому понятную (во всей ее юридической сложности) работу сделали команда замминистра МИД Елены Зеркаль и военных прокуроров, ликвидируемой в скором времени военной прокуратуры.

"Именно военные прокуроры осматривали, фиксировали и до сих пор продолжают фиксировать все, что сделала с нашими судами "соседка"! Это крайне необходимая, мало кому видимая, но для международных судебных учреждений такая важная процессуальная работа!" - отметил он.

Также Матиос выложил фото и видео с перечнем повреждений, уничтоженным и похищенным оборудованием, а также как происходила противоминная проверка на фарватере. 

Полный список уничтоженного и украденного россиянами имущества на бронекатерах Бердянск, Никополь и буксире Яны Капу 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия вернула захваченные корабли без каких-либо условий, договориться удалось "по телефону", - Зеленский

Полный список уничтоженного и украденного россиянами имущества на бронекатерах Бердянск, Никополь и буксире Яны Капу 02
Полный список уничтоженного и украденного россиянами имущества на бронекатерах Бердянск, Никополь и буксире Яны Капу 03
Полный список уничтоженного и украденного россиянами имущества на бронекатерах Бердянск, Никополь и буксире Яны Капу 04
Полный список уничтоженного и украденного россиянами имущества на бронекатерах Бердянск, Никополь и буксире Яны Капу 05
Полный список уничтоженного и украденного россиянами имущества на бронекатерах Бердянск, Никополь и буксире Яны Капу 06
Полный список уничтоженного и украденного россиянами имущества на бронекатерах Бердянск, Никополь и буксире Яны Капу 07
Полный список уничтоженного и украденного россиянами имущества на бронекатерах Бердянск, Никополь и буксире Яны Капу 08
Полный список уничтоженного и украденного россиянами имущества на бронекатерах Бердянск, Никополь и буксире Яны Капу 09
Фото: Матиос/Facebook

Напомним, 18 ноября 2019 года командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины сообщило, что украинские катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу", захваченные Россией, начали движение в направлении материковой Украины. По данным командующего ВМС ВС Украины Игоря Воронченко, "россияне их угробили. Сняли даже плафоны, розетки и унитазы"

Читайте на Цензор.НЕТ: Мы обязательно обратимся к российской стороне, чтобы нам вернули все, что там есть", - Зеленский о состоянии возвращенных РФ катеров

Год назад, 25 ноября 2018 года ВМС ВС Украины сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Возвращенные из российского плена корабли ВМС пришли в порт Очаков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

7 сентября 2019 состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Полный список уничтоженного и украденного россиянами имущества на бронекатерах Бердянск, Никополь и буксире Яны Капу 10

Источник: https://censor.net.ua/v3160966
 
 
 Топ комментарии
 
кому верить сру уни тассу Полный список уничтоженного и украденного россиянами имущества на бронекатерах "Бердянск", "Никополь" и буксире "Яны Капу" - Цензор.НЕТ 2949 саша плохо работаешь Полный список уничтоженного и украденного россиянами имущества на бронекатерах "Бердянск", "Никополь" и буксире "Яны Капу" - Цензор.НЕТ 2949
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Я к щикаладным не отношусь. Тебе советую по-хорошему. Там вверху твои посты уже расспамлены.
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😀 попей водички...и тебя попустит...
Эти радиостанции можно спокойно купить на ****...
Только алгоритм шифрования...имея радиостанцию все равно не получить...
Для винторогих это просто кусок железа..
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И вот шо интересно, то что там все будет разворовано, буквально никто не сомневался Повний список знищеного і вкраденого росіянами майна на бронекатерах "Бердянськ", "Нікополь" і буксирі "Яни Капу" - Цензор.НЕТ 3925 даже лахтынские твари Повний список знищеного і вкраденого росіянами майна на бронекатерах "Бердянськ", "Нікополь" і буксирі "Яни Капу" - Цензор.НЕТ 3925 . Я же говорил, что первым делом вырежут кабеля-вырезали, все сошлось! Даже не стоит вопрос, раз забрали себе, то должно быть "как надо", а фиг там, Осетию тоже забрали себе, и там теперь разруха. Вот такой тренд, заберем себе , и уничтожим
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Что и требовалось доказать - Щеля принял назад корыта как вездокт по уголовному делу на отаетсвенное хранение. Морской трибунал мы про
...м
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Тех кто подписывал акт приемки при передаче нужно отдавать под суд.
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А что еще можно было ожидать от кацапов, если их вечные ценности -- ******* и *******!!!
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Лисиця~Кіцуне
@lisitcya

Нам і Донбас «повернуть» так, як кораблі. В розбитому вигляді і на умовах московіі.
А нарід буде непоголений радіти. Бо йому з телевізора про це розкажуть.
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Ради того, чтобы показывать, что Украина не отказывается от своих прав.
Международный трибунал подтвердил правоту Украины в этом.
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Алла, ясный пень , Донбасс отдадут хуже, чем был. Так что, от него отказаться?
На прошлой неделе было 30 лет развала Берлинской стены. Да, ЕвроTV показало, в каком виде был Берлин при возвращении. Но немцы всё своё забрали! И никого при освобождении не осудили!
А украинцы тогда кто, если постят такие посты, что ты здесь выставляешь? соевые - вот вам характеристика. И да, соевые против возвращения дыр домой. Потому что это будет заслуга Зе. Поэтому вам пэпка и выдал методички обзывать всех жителей свободной Донецкой и Луганской областей *даунбасятами*.
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УКРАИНЦАМ не нужны эти гангрены на условиях Кремля.
Берите под руки детей, внуков и на Донбасс, можно прямо в Донецк и Луганск.
Тогда будете иметь хоть какое-то право впаривать нам лугандонскую нечисть.
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Mamma mia! Какой понос. Типичный соевый понос бескультурных плебеев. Да, вы все такие и есть.
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Не-не-не, мы в Италии посидим, и издалека изволим советовать, как нам жить!
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Когда не зайдёшь на цензор, одни и те же сидят сутками на сайте. Тунеядцы, бездельники, малограмотные, невоспитанные.
Толку стране от вас? Лучше б поехали в Италию и евро домой слали. Но вы же лентяи! А в Италии надо пахать, чтоб выжить. Дома на диване удобней, правда?
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Что некультурного увидела эмигрантка с Донбасса в моем комментарии?
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И никого при освобождении не осудили!
Брехня. Было множество судов над экс-штазевцами.
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В 1989-м никого из Восточной Германии по полит. мотивам не посадили!
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В Европе и Америке вообще запрещены преследования по полит. проблемам.
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Какие политические мотивы? Вы википедию умеете читать?
Преследование госслужащих ГДР началось вскоре после объединения Германии в 1990 году. В отношении десятков тысяч бывших сотрудников МГБ ГДР были возбуждены уголовные дела по подозрению в подрывной преступной деятельности против ФРГ[1]. Около 100 тысяч госслужащих, в том числе юристов и политиков, были привлечены к уголовной ответственности. Людей подвергали допросам, а иногда и заключению.
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без матівоськи земля не освятиться! краще б воно надало список добробатівців над якими познущалось та за рішеннями донецьких судів ув'язнило!!!
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за счёт Петра Алексеича ремонтик бы сделать...не бедный паренёк...
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клоуни............. спочатку здали кораблі та зброю без жодного пострілу, а тепер плачуться, що все познімали!!! Кому ви це впарюєте? Зелобобському електорату..... постріляти б вас по законам військового часу.... зрадники..... так вони з тих моряків ще героїв поробили.... квартири подавали.... отак треба захищати батьківщину виходить..... а мені тут з військомату дзвонять на війну пропонують йти.... дуріки.....
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СаШо. На місці екіпажу твій Х**ло обі**ався б.
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А где же вооружение и боеприпасы -
сданные вместе с лодками .
Список . Надо включить . Нам Литва эти б/п предала , а остальные друзья торгуют ими за валюту .
1. 30 мм пушка - 4 ед.
2. Автоматический гранатомет АГС -17 - 4 ед.
3. Пулемет «ДШК» 12,7 мм - 2 ед.
4. Пулемет ПКТ 7,62мм - 4 ед.
5. Автомат АК-47 5,45мм - 13 ед.
6. Пистолет ПМ 9мм - 4 ед.
7. Травматический пистолет 9мм - 1 ед.
8. Сигнальный пистолет ПС - 1 ед.
9. Осколочно-фугасный снаряд 30 мм - 765 ед. + (32 цинка)
10. Выстрел ВОГ-17 - 1975 ед.
11. Выстрел ВОГ - 495 ед.
12. Граната РГД-5 - 40 ед.
13. Граната РГ-42 - 48 ед.
14. Граната РГД - 20 ед.
15. Запал УЗРГМ-2 - 30 ед.
16. Запал РГ-42 - 38 ед.
17. 30 мм сигнальный патрон - 87 ед.
18. Патроны 7,62 мм - 9865 ед.
19. Патроны 5,45 мм - 11736 ед.
20. Патроны 9 мм - 1189 ед.
21. Патроны 12,7 мм - 612 ед.
22. Штык-нож - 15 ед.
23. Магазин АК-74 - 42 ед.
24. Магазин ПМ - 4 ед.

Пушка 30 мм, АГС-17 и ПКТ составляют
1 артустановку, их всего 4, по две на каждый катер.)
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По рашеСМИ уже крутят видео на котором показан идеальный порядок на катерах и улыбающихся украинских военных которые подписуют акт приемки.))
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Ну так это правда. Есть видео как улыбающиеся украинские военные судна приняли, акт приема передачи подписали, с полным соответствием согласились. Это документ. А все остальное плешывой собаки вой.
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Ну почему вы такие тупые. Корабль принимается по описи. Ну надо же полным ослом быть, что бы в такую чушь верить. Один осел написал, стадо поверило. Ни прикрепленного и заверенного акта приема-передачи имущества, ни видеофиксации принимаемого объекта, ни результатов последней инвентаризации. Ни одного действительного юридического документа. Одна болтовня и высеры.
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Так Зеркаль уходит дела по санкциям в Гааге будут приастановлени= скосовани.Зелина прокуратура может только унитазы считать.
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как воевать , так мокряки сразу "хенде хох", а как стырить что то , так прям на ходу успевают
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Ни прикрепленного и заверенного акта приема-передачи имущества, ни видеофиксации принимаемого объекта, ни результатов последней инвентаризации. Ни одного действительного юридического документа. Одна болтовня и высеры.
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Кацапы - твари и что-то сломать, где-то нагадить - это у них на генетическом уровне заложено. Нужно снова подавать в суд на моселей, заставить мокшей заплатить за украденное имущество и снова показать всему миру, что русский - это черт, лжец, вор и убийца.
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А Харисы жалко. Надеюсь их испортили перед захватом.
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Московія була завжди загарбником, окупантом українських земель, розбійником. Московія вже декілька століть займається злодійством, крадіжками надбання інших народів. Європа тільки не хоче цього помічати, кремлівські гроші не пахнуть і застилають очі. Петро 1 - московський самодур вкрав, самовільно привласнив назву росія території московії, мордви ..., можна сказати вкрав назву в дійсних мешканців Русі України, привласнюють історію України, вкрали православну релігію (митрополію і митрополита) у Києва, настирно намагаються привласнити душу слов'янську, крадуть пісні, навіть казки : Золотий ключик у італійців, Доктор Ай боліт у англійців..... А тут унітази, насоси, розетки, плафони .... "мелочь" а приємно. Одним словом ОРДА. І тільки що вони і в кого не вкрали чи віджали!?
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Вас удивляют украденные унитазы?!
Да эти ушлепки обворовывали трупы после катастрофы самолета с польским руководством!
Нет в мире такого скотства, на которое не способен русский чилавек!
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Дружить с парашей, а значит: с подлецами, ворами, убийцами, хроническими лжецами, хотят только подлецы, воры убийцы и дальше по тексту!
Похоже, в армии масквабада не осталось офицеров с понятием "честь"...
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Так ведь это официоз ! И как поедет президент с таким ГОВНОМ договариваться о чём либо ..?!
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Россиян путин ху-ло!!!! А вы чьи руки не в крови - сражайтесь!!!
Не верю, что для вас Гундяев , Кадыров - это те кто Россия!!!
Я НЕ ВЕРЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!
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а разве матиос не должен сидеть на нарах?
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Москаль вивчає загадковий український унітаз. Засунув руку в дірку, витягнув по лікоть в лайні, обнюхав його і запитує: Ви що, серете сюди?
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