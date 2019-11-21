 Необходимо усилить группу следователей по делам Майдана: там будет где-то 52 человека, - Зеленский. ВИДЕО

"Мы говорили уже о том, что необходимо усилить группу следователей, объединить их. Я думаю, что они будут совместно работать и в Государственном бюро расследований, и в прокуратуре. Там будет где-то 52 человека. 25 плюс 27. Мы же хотим результата", - сказал он во время общения в четверг с родственниками убитых на Майдане на месте будущего Музея Революции Достоинства в центре Киева, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Зеленский пообещал, что будут приняты и необходимые законодательные решения для дальнейшего проведения расследования, поскольку с 20 ноября 2019 года Генеральная прокуратура Украины года прекращает функцию досудебных расследований, однако продолжит совершать процессуальное руководство в расследованиях.

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Родственники Героев Небесной Сотни попросили президента выполнить свои обещания и периодически встречаться с ними. Они пригласили его на традиционный памятный молебен 20 февраля. Зеленский в свою очередь отметил, что это как раз та дата, до которой уже необходимо добиться существенного прогресса в расследовании дел Майдана.