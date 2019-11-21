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 Политика Украины
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 Необходимо усилить группу следователей по делам Майдана: там будет где-то 52 человека, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал родственникам Героев Небесной Сотни, что сделает всё для получения конкретных результатов расследования дел об убийствах активистов Революции Достоинства.

"Мы говорили уже о том, что необходимо усилить группу следователей, объединить их. Я думаю, что они будут совместно работать и в Государственном бюро расследований, и в прокуратуре. Там будет где-то 52 человека. 25 плюс 27. Мы же хотим результата", - сказал он во время общения в четверг с родственниками убитых на Майдане на месте будущего Музея Революции Достоинства в центре Киева, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Зеленский пообещал, что будут приняты и необходимые законодательные решения для дальнейшего проведения расследования, поскольку с 20 ноября 2019 года Генеральная прокуратура Украины года прекращает функцию досудебных расследований, однако продолжит совершать процессуальное руководство в расследованиях.

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Родственники Героев Небесной Сотни попросили президента выполнить свои обещания и периодически встречаться с ними. Они пригласили его на традиционный памятный молебен 20 февраля. Зеленский в свою очередь отметил, что это как раз та дата, до которой уже необходимо добиться существенного прогресса в расследовании дел Майдана.

Источник: https://censor.net.ua/v3160957
 
 
 Топ комментарии
 
Кто вменяемый будет говорить "где-то 52 человека"? Скажет - "52 человека" или "около 50 человек".
Но Моника Зеленски - это что-то особенное!
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а это не те 25 следователей которые есть у Трубы ? так им некогда . они под Пороха копают . Богдан приказал . а это важнее Необходимо усилить группу следователей по делам Майдана: там будет где-то 52 человека, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2737
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понти ***** ганяє, Труба дуру ж сказали по факту не турбуватись з справами "Майдану", тобі ж положити "болтяру". Зециніки мля.
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Где-то 52 "одноклассника" ещё не трудоустроены?
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Вистачить одного Юзіка. Сулячи з усього у нього є і сила, і досвід криворіщького гопника з 90-х.
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Не сказал,что Я расследую. А типа увеличил число. - А потом - я же увеличивал. Претензии какие ?
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Это говорит о том,что расследований не будет. Так как договорняк.К которым мы уже привыкли. И ничего с этим не поделаем. Олигархат победил.
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"будет где-то 52 человека. 25 плюс 27." О Боги, воно ще і Великий математик!
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Кто вменяемый будет говорить "где-то 52 человека"? Скажет - "52 человека" или "около 50 человек".
Но Моника Зеленски - это что-то особенное!
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Та он обнюханный как обычно. Нарик, что с него взять.
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Не кажіть так - він просто недопрокапаний. Необхідно посилити групу слідчих у справах Майдану: там буде десь 52 людини, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6490
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Так у Трубы по одному заказу БАЙ на Порошенко работает аж 25 следаков, дела Майдана у него "не приоритет"!....
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Ага, 4000 человек будет. Даже если и посадят кого-то всеравно ты выдашь убийц украинцев срашке они же не евреев убивали... тебе то что.
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Сивуху чтобы сажать родственников Небесной сотни. Интересно, все зебилы уже извинились перед дамбасянями? Им ещё оплачивать все что там разрушено.
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За моральный дискомфорт и подорванное здоровье. Необхідно посилити групу слідчих у справах Майдану: там буде десь 52 людини, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4487
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Все правильно ты написал, дело Майдана давно раскрыто. Виноваты Путин и Янык, Путина нельзя достать из за его ЯО, Янык получил срок. Рядовые беркута и их начальство уже тоже давно в Москве работают или отсиживаются. Кстати дело о расстреле митингов снайперами в Литве рассматривалось около 20 лет.
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Все прокуроры сделали ВСЕ,что бы НИЧЕГО не найти. Необхідно посилити групу слідчих у справах Майдану: там буде десь 52 людини, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1970
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а это не те 25 следователей которые есть у Трубы ? так им некогда . они под Пороха копают . Богдан приказал . а это важнее
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Расстрел Майдана и война в Украине нужны были только для одного - распродажа Земли. Тот кто заказал распродажу земли Украины по 200000 гектар, тот и есть заказчик расстрела.
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Это все для того , что бы обвинить участников Майдана в так званом государственном перевороте! Вот к чему все идёт
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До окончания Местных выборов осени 2020 он вам еще и не такое расскажет. А в 2021-м вы увидите настоящего ЗелеБеню.
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Какая ныне годовщина начала того самого майдана?
Названы конкретные фамилии отдававших приказы и исполнителей, кроме общего бл-бла-бла "злочынна панда Януковоща"? Эти "конкретные фамилии" отстранены с занимаемых должностей и сидят в следственном изоляторе?
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не переживай . сейчас где то . примерно . приблизительно . плюс минус 52 следователя возьмутся за дело и в кратчайшие сроки . где то . примерно . приблизительно года за четыре ( до следующих выборов ) ничего не сделают Необхідно посилити групу слідчих у справах Майдану: там буде десь 52 людини, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6294
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сейчас они на должностях сидят и из россии возвращаются
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За качество не ручаюсь, но количество мы обеспечим! ( ваш Янелох I-й)
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Ага.. усилить.. и еще лет 5 дать.... деньги то народные, не жалко..
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Шла 20 годовщина Революции достоинства, 10 президент страны, я обещаю, все виновные будут наказаны.
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1-й - комуніст, 2-й - інженер, 3-й - бухгалтер, 4-й - зек, 5-й - бізнесмен - дипломат, 6-й - клоун хто слідуючий?
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После телефонного скандала сопля вылезла на люди и резко стала патриотом.
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Поросенкобенд вже й х'ло не звинувачує-вони на Зелю накинулись-чуйка,що до Різдва підуть на свіжину.
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Расстрел Майдана и война на Донбассе это пункты плана, что бы привести Зелю и распродать землю. Когда расстреливали Майдан, сценарий фильма "Слуга народа" уже был готов.
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Небесній Сотні
Шана й молитви,
За чисті душі,
Що злетіли в небо.
Їм шлях високий
Боже, освіти.
І в мирі, Господи,
Прийми до Себе.
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И авторучки следователям выдать с логотипом ОПы...
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Где там поклонники Порошенка!!! Пускай помнят как этот подонок поставил своего кореша Луценка ген-прокурором и ото саботировал всё расследование. А до луценка скрывали таких подонков как Садовник
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