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 Политика Украины
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 Зеленский, Гончарук и Стефанчук почтили память Героев Небесной Сотни. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский, его супруга Елена Зеленская, премьер-министр Украины Алексей Гончарук и первый вице-спикер Украины Руслан Стефанчук почтили память погибших Героев Небесной Сотни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Президент вместе с женой Еленой, премьер-министром Гончаруком и первым вице-спикером Рады Стефанчуком почтил память Героев Небесной Сотни. Они возложили лампадки к часовне на улице Небесной Сотни в Киеве. 

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В мероприятии также приняли глава СБУ Иван Баканов и другие должностные лица.

Присутствующие почтили погибших минутой молчания.

Источник: https://censor.net.ua/v3160945
 
 
 Топ комментарии
 
ЭБОНИТОВЫЕ ПАЛОЧКИ-- ПРИХВАТИЛИ ???
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Ну пришёл как глава страны - молодец.

ПыСы. Имеет ли моральное право шут из балагана, где во время Майдана шутили про "эбонитовые палочки", приходить к мемлриалу вопрос второй.
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Их нельзя за это порицать, они знали, что расстрелы и посадки можно на хлеб намазать
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Нельзя 73% так называть, которые хлеб приготовили на зелёном подносе...
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Всё правильно... Они именно "намазывали" и расстрелы, и "посадки" - эти люди не только пользовались "спецраспределителями", откуда получали продуктовые пайки, но и получали "дополнительные" - за участие в расстрелах... (Кстати, на подобном "спецснабжении" находились и военнослужащие "эйнзатцкоманд" и ССовцы, занимающиеся, непосредственно, массовым уничтожением узников концлагерей... И у НКВДистов, и ССовцев этих, была одинаковая работа... Тяжёлая...). У жены бабушка была, жила в п. Дачном, под Одессой... А у неё - соседи. Так жена соседа часто у бабушки жёниной, вино покупала - выпить любила. А, выпив, хвасталась, как они с мужем, работавшим "в органах", при Сталине хорошо жили, спецпаёк получая...
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с утра пораньше прибежали, а то вечером люди заплюют и запинают проклятых капитулянтов...
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С утра, чтобы вечером не отсекать гражданских, а так нарид любит царя.
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Гордый, но нищий народ, совершивший революцию, разломавший собственную экономику, и подаривший часть своей территории, празднует "День гідності"... Видимо, грабли еще не закончились и олигархат остался на месте. Зі святом, нас, "Гідні"!
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Лахта, спасибо, что сообщил, что ***** своей агрессией против Украины несло зажиточную жизнь в Украину...
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Учитывая, что это чудо засрало комментарии под новостью о Дне достоинства и свободы, то, надо полагать, что да.
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Ну пришёл как глава страны - молодец.

ПыСы. Имеет ли моральное право шут из балагана, где во время Майдана шутили про "эбонитовые палочки", приходить к мемлриалу вопрос второй.
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Без публічних вибачень і покаяння за попередню зневагу цей захід у виконанні Зєлєнского виглядає, як цинічне знущання. Найкраще своїми діями і рішеннями б пам'ять вшанував. Бо те, що він робить і як робить вказує на той факт, що ідеї Майдану йому чужі.
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Поголив бороду і вмикнув режим Голобородька - нарід екстазує від такого.
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Эээ.А где же касманавты с автозаками? Так не чесно.При пєтрє такого точно не было.
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Примеряет каску, броник, наколенники... готовится к завтрашнему прибытию в Мариуполь.
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17 апреля 2014 года. Один день из жизни захваченной Горловки. «Зранку 17 квітня перед перед будівлею Горлівської міської ради містяни зібралися на мітинг «За єдину Україну». Під час мітингу депутат міськради Володимир Рибак намагався зняти прапор так званої ДНР і повернути туди прапор України. Після мітингу, за словами свідків, до депутата під'їхав легковий автомобіль, і якісь особи в камуфляжі буквально заштовхали Рибака в салон і вивезли в невідомому напрямку. Через кілька днів, 22 квітня, тіло Володимира Рибака та тіло 19-річного студента КПІ Юрія Поправка знайшли в річці Казенний Торець під Слов'янськом з ознаками катувань і насильницької смерті».

Это всё происходит днем. А вечером… А вечером в Горловке будет долгожданный концерт ̶У̶к̶р̶о̶б̶о̶р̶о̶н̶п̶р̶о̶м̶, пардон, концерт Малорособслуга. «Концертная программа будет включать в себя самые лучшие миниатюры и шутки Квартала».
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Зачистили територію, щоб ніякі фошизди не могли організувати коридор ганьби, бо Бубочка не любить негативу, цей негатив можна побороти тільки речовинами, але тоді треба випадати з президентського графіку, що викликає підозру. Десь так.
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Алексей Арестович
10 ч. ·

- Ответ на вопрос: насколько наше чудо готово пересечь красные линии, договариваясь с Путиным, для меня за эти сутки получил + 1 аргумент в пользу «может».
Почему?
Потому, что чудо, сутки молчавшее про гибель боевого комбрига (даже когда послы иностранных государств выразили соболезнования), и не явившееся на похороны, красные линии в отношении своей армии и общества, внутренние красные линии, точно перешло.

Железки встречать в Очаков оно прилетело, а к живому человеку, погибшему при исполнении его, чуда, задачи - нет.
А значит, и в Париже, есть такой шанс.
Ты не один: 1+1.Зеленський, Гончарук і Стефанчук вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 5827
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Не треба так на презедента - у нього напружений графік: гастролі робочі поїздки, корпоративи підписання документів, сеанси нірвани лікування.
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НУ А ШО?

·

- Отставка Зеркаль, отведение, отсутствие соболезнований на смерть военных, приём убитых кораблей, Юзик, Труба, Яременко, небритость, фигура Тимошенко, Марченко, Порошенко, Ляшко, скорость-мама, депутат-педофил, 100 миллиардов.
Это за неделю.
Каких вам ещё реформ не хватает?))
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Следующий президент не пошел бы работать в администрацию клоуна-малороса.
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Сначала нужно сделать дело, потом уходить. Это признак ответственности.
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Во всех цивилизованных странах выбирают мудрых. Мудрость приходит с возрастом. Исключение - Франция, там выбрали молодого идиота.
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Зеркаль должна была все закончить, и засудить раску-********* в суде, иначе зеленые жабы сллили бы все ***** !!!!!
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Следующим президентом будет или снова Зэ( под ним все медиаресурсы пропаганды, зомбоящик) или Тимошенко. Увы.
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и не мечтай! пусть хоть до марта 2020го добудет эта вонючая моника!
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Гордый, но нищий народ, совершивший революцию, разломавший собственную экономику, и подаривший часть своей территории, празднует "День гідності"... Видимо, грабли еще не закончились и олигархат остался на месте. Зі святом, нас, "Гідні"!
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"Гідність" и заключается в первую очередь в терпении до определенного предела. Если исполнять мгновенно старый завет "Зуб за зуб, глаз -за глаз" , то не будет возможности каждому человеку раскрыться перед Богом.
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Разломавший собственную экономику? Декабрь 2013 года в своем выступлении премьер Николай Азаров сообщил , что без 3 млдр $ кредита от РФ экономику Украины ждёт неминуемый дефолт. Это такая сильнейшая экономика была?
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А при чем тут НеЛох и четырежды уклонист???

Он во время Революции в Турции Украину обсырал.
Это просто кощунство! У Зебобиков ничего святого нет - только пилеж и сдача Украины!
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Зеленський, Гончарук і Стефанчук вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 8210

"Мы должны перестать использовать штампы "свои-чужие", "сепары-укры". За последние пять лет столько всего было сказано и не сказано, сделано не так или, в принципе, не сделано, что пришло время исправлять ошибки, прощать и просить прощения. И, конечно, пришло время разговаривать с людьми, которые живут на неподконтрольных территориях. Это наши люди, они граждане Украины - и мы должны их слушать и убеждать. Нам есть, что сказать", - говорит он в интервью "Укринформ".

https://ibigdan.livejournal.com/24381412.html
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Сівоха, якщо ти такий конструктивний, то поговори з народом Донбаса і нехай цей народ проведе референдум по скасуванню псевдореспублік. виходить на мітинги проти російської окупації, починає партизанський рух. Потім - пріході, пагаварім. Зеленський, Гончарук і Стефанчук вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 4047
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Венок у Мемориала рухнул, хлестнув по роже Януковича... За все "делишки", сотворённые "Блазнем", "Самокатчиком", и "Небритым мешком сала", на них уже должен рухнуть крест часовни...
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У порохоботов одна мантра....пришел....плохо....не пришел ......плохо))))Вечный плач Ярославны.Даже в такой теме....как не противно вам самим не знаю.

Пс....вечная память героям))))
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а мародер мальдівський цього не робив покидьок
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Зеленский, Гончарук и Стефанчук почтили память Героев Небесной Сотни.
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после шутки(?) про "эбонитовые палочки" во время Майдана, со стороны преЗедента - аморально......... Зеленський, Гончарук і Стефанчук вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 2564
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Есть ли предел кагальному лицемерию?
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