 Зеленский, Гончарук и Стефанчук почтили память Героев Небесной Сотни. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Президент вместе с женой Еленой, премьер-министром Гончаруком и первым вице-спикером Рады Стефанчуком почтил память Героев Небесной Сотни. Они возложили лампадки к часовне на улице Небесной Сотни в Киеве.

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В мероприятии также приняли глава СБУ Иван Баканов и другие должностные лица.

Присутствующие почтили погибших минутой молчания.