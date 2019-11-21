 "Давай, прямо позвонки ломай! Лопаткой давай!": СМИ установили личность одного из наемников российского ЧВК "Вагнер", зверски убивших и расчленивших сирийца. ВИДЕО+ФОТОрепортаж 18+

Двухминутный видеоклип об этом появился в Сети вечером 30 июня 2017 года. Комментаторы предположили, что на видео могут быть действующие в Сирии бойцы "группы Вагнера", но никто не смог этого подтвердить: лиц на записи не видно, каких-либо опознавательных знаков на людях нет, где и когда записано видео — неизвестно. Но в ноябре 2019 года в Сети появилось продолжение истории — три следующие части видеозаписи, из которых ясно, что случилось с арабом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новую Газету.
На втором видео тело мужчины, по которому били кувалдой, лежит на земле. Человек без сознания или уже мертвый. Один из бойцов под комментарии коллег отрезает ему ножом голову. Получается плохо, окружающие помогают советами: "Режь, давай (неценз.) сильнее! Давай, прямо позвонки ломай! Лопаткой давай!"
Затем руки отрубают саперной лопаткой, замечая: "Ноги надо оставить, за ноги подвесим".
В четвертой части видео обезглавленное тело с отрубленными руками подвешивают вверх ногами, обливают бензином и сжигают. Участники продолжают веселиться. Упоминается шашлык и жареные ребрышки.
Арабской прессе удалось установить личность погибшего, время и место казни. Как пишет Jesr Press, убитый — Мохаммед Таха Исмаил Аль-Абдулла, известный также как Хаммади Таха Аль-Бута. Он родился в 1986 году в Дейр-эз-Зоре. По данным издания, Хаммади уезжал из Сирии во время войны, но в июле 2017 года вернулся (возможно, в арабской прессе допущена ошибка, так как видео появилось в сети в конце июня — Ред.), и его мобилизовали в резерв армии Башара Асада. Затем дезертировал, но его поймали. Место казни Jesr Press идентифицирует как месторождение Шаир в сирийской провинции Хомс.
Все участники расправы закрывали свои лица. Кроме одного. На первых частях видео молодой мужчина в зеленой форме еще заматывает голову платком-арафаткой. У него в руках фотоаппарат, и он, вероятно, записывает видео. Со своим фотоаппаратом он часто попадает в кадр другого оператора. Но к концу процедуры расслабляется. В начале четвертой части звучат чьи-то слова: "Да с лицами пускай… Лица прячьте… Да ну, все равно это видео никуда не пойдет". И человек с фотоаппаратом опустил арафатку.
Изображение человека с фотоаппаратом в арафатке мы загрузили через сервис FindClone, который позволяет по изображению лица находить фото человека в социальной сети "ВКонтакте". Первыми ссылками программа выдала изображение одного и того же мужчины на страницах нескольких пользователей.
Несмотря на то что фотографии не были подписаны, а с некоторых страниц были удалены, несложный анализ дал нам предполагаемые имя, фамилию и дату рождения. Такой человек нашелся среди известных нам документально подтвержденных наемников "группы Вагнера".
Конечно, можно предположить, что произошло редкое совпадение, и обнаруженный программой "двойник" человека с видео случайно оказался наемником с несколькими командировками в Сирию. Но вероятность такого совпадения крайне мала.
Человек в арафатке похож на Станислава Д. (фамилия имеется в редакции, не публикуем ее по соображениям безопасности семьи наемника. — Ред.)
В "группе Вагнера" он служил в разведке. В распоряжении "Новой газеты" есть копия его паспорта, собственноручно заполненная анкета службы безопасности "группы Вагнера", расписка о неразглашении информации и автобиография.
При поступлении на службу Д. указал, что служил рядовым во взводе патрульно-постовой службы полиции на Ставрополье (эти сведения подтверждаются информацией из соцсетей его сослуживцев). Цель поступления в группу, как сказано, — "представление интересов РФ за границей". Анкета заполнена в феврале 2016 года. Но, как указано, к этому времени он уже трудился в "группе Вагнера" в должности "стрелка-разведчика".
"Новая" обратилась через социальную сеть к супруге Д., а также к нескольким его знакомым, переслав скриншоты видео с вопросом, узнают ли они в человеке в арафатке?
Супруга вопрос прочитала и через час ответила: "Вы, наверное, ошиблись". После уточняющих вопросов она закрыла свой аккаунт во "ВКонтакте".
От знакомых Д. ответов не последовало, хотя как минимум один его товарищ и коллега по службе в полиции вопрос прочитал.
По мобильному телефону Д. ответила женщина, которая сообщила, что мы ошиблись и попали в квартиру.
Арабские источники утверждают, что по кадрам видеозаписи смогли определить место преступления как месторождение Шаир. Если это так, то сомнений в причастности сотрудников "группы Вагнера" к этому видео все меньше. Весной 2017 года боевиков "Исламского государства" выбили с месторождения именно подразделения "ЧВК Вагнера". Как выяснила "Новая газета", это подтверждено протоколом согласований между Сирийской государственной генеральной нефтяной корпорацией и российским ООО "Евро Полис", ратифицированным Кабинетом министров Сирийской Арабской Республики 23 мая 2017 года.
Напомним, что "Евро Полис" — российская компания, которая, согласно договору, заключенному с сирийскими госструктурами в декабре 2016 года, обязалась вести боевые действия на территории Сирии с противниками Асада в обмен на 25 % от добычи нефти и газа на освобожденных месторождениях. Формальные собственники "Евро Полис" тесно связаны со структурами российского предпринимателя Евгения Пригожина, который больше известен как "повар Путина".
Учредителем компании, согласно "СПАРК-Интерфакс", является АО "Нева", а его руководитель и сособственник — Валерий Чекалов. Как известно из документов, опубликованных группой хакеров "Анонимный интернационал", Чекалов в течение многих лет занимал ответственные посты в империи "Конкорда" Пригожина. Гендиректор "Евро Полис" Олег Ерохин, по данным редакции, неоднократно замечен в совместных поездках с командирами "группы Вагнера", включая самого Дмитрия Уткина ("Вагнера"). Известная эмблема "группы Вагнера" — "окопный крест" — украшает сайт "Лиги ветеранов локальных войн и военных конфликтов", одним из учредителей которой записан все тот же Ерохин.
Герои видеозаписи обращались друг к другу, называя позывные "Памир" и "Волк".
"Новая газета" пока не выяснила, кто под ними скрывается: в рядах "группы Вагнера" действовали как минимум два "Памира" и два "Волка". Так, позывной "Волк", например, был присвоен известному сербскому наемнику Давору Савичичу, который командовал подразделением разведки, но подтвердить, что на видео именно Савичич, нам не удалось.
Артур Шар
😂 Старое видео 2014. В оригинале речь не русская, а арабская. Это иракские боевики убивают человека.
18.11.2019 18:27
Убитый не похож на фото Хаммади. Это не ошибка, это фейк.
русские входят во вкус ...
Вчера с удивлением наблюдал как общественность, а также соцсети охали и ахали над видео, где были сняты зверства русских нацистов в Сирии, мол как так можно, какие же они жестокие и все такое.
Если честно, то от волн праведного гнева, мне воняло инстаграмом и желанием собрать много лайков в фейсбуке. Да, я понимаю, что жестокие видео факты мигом стали трендом и все такое, а жалеть бедных сирийцев модно.
Но ... Но хххх [куча матерных слов, которые означают возмущение и недоумение], у нас в стране война шестой год, у нас своих пацанов убивают и сограждан каждый день, а мы ... Мы люто возмущаемся с Сирии и того, что творят там русские нацисты.
Я понимаю, что это не модно - говорить о том, как кизяки из рф во время пи... в 2014 году тупо добивали наших пацанов под Иловайском и на Саур Могиле. Шашками. Тупо всех, кто были ранеными, даже легко. Это ж не Сирия и это не зверства, нет. То таке, то не модно.Также не модно говорить о том, как по доносам наемники расстреливали семьи всех инакомыслящих, вплоть до детей. Это было в Луганске, Донецке, Иловайске, в Мариновке и т д. И везде все происходило одинаково : пришел русский оккупант и с ним пришла смерть. А может пытки и смерть.
В Сирии зверства русских, ****. А в Донецке, кроме концлагеря на Изоляции, есть еще минимум 2 секретных тюрьмы. Одна из них находится на ул Кобозева. Там ломают тех, кто не хотят признаваться в непонятных грехах. Пытают, чтобы записать видосик на камеру для пропагандистов. И убивают, когда из-за шока организм не выдерживает боли и случается остановка сердца.
Сирия, *****, русские звери. Кто-нибудь слышал, сколько людей расстреляли в том же Торезе? До войны там была зона, куда привозили заключенных, чтобы пытать и сломать психологически. В начале же войны туда же свозили некоторых особо "опасных" и ... В лучших традициях инквизиции пытали. И убивали. А тела... Тела - то таке.
Ты видел шо творят русские в Сирии? *****, я в Донецке живу, чем ты меня хочешь удивить? На той же базе пятнашки, за мостом мкрн текстильщик, по ул Ревякина, людей буквально резали обычными болгарками. На части. А потом порубанные части тел продавали родичам. Это делали и осетины, и абхазсцы, и русские, в том числе кадровые + наемники. Попасть в плен к ним на базу, к живодерам из батальона -пятнашка-, в начале войны считалось смертным приговором, ибо там были "эксперты" по пыткам, так называемые псы войны, знающие как выбить информацию из любого.
Сирия, русские лопатой рубили труп, как так можно ... Знаете, как быстро заставить человека расколоться с помощью проверенной армейской пытки? Русские тоже знали - делали надрез ножом на лбу, в итоге кровь заливала глаза и человек рассказывал все. Я лично знаком только с двумя людьми, которые выжили после применения этой пытки, ибо, в основном, после "дачи показаний", человека пристреливали. Такие пытки русские применяли и по отношению к нашим военным, и по отношению к гражданским на Донбассе. И применяют сейчас. Правда, на Донбассе они ссут такие видосики снимать?
Ты видел видео как русские зверствуют в Сирии? Что там нового можно увидеть, *****?
Типа на оккупированном рф Донбассе русские оккупанты проявляют чудеса вежливости. Знаете, какие первые пытки применяют к тому, кто попал в Донецке на подвал ? Сначала человека бьют. Ногами. Руками. Стулом. Бьют в масках, ибо ссыкотно. Бьют часов 6. А потом начинают пытать с помощью электрического тока : руки и ноги смачивают, чтоб контакт лучше был, и лупят. До ожогов. Пока не расколется. Ну, а если не колется, то смачивают гениталии и продолжают бить током. Это "работа" на результат и русским неважно, кого пытать: мальчика, мужчину или женщину, девушку или пенсионерку. Главное, чтобы Укроп все рассказал.
Сирия, русские звери, ты видел? Потомки вертухаев придумали что-то новое, чего они не применяли в Донецке? Они перестали расстреливать мирных? А сколько мест, где были расстрелы пленных в Донецке вы знаете? Это не Сирия, это ближе. Русккие расстреливали мирняк на Петровке и тела сбрасывали в шурф, расстреливали в Макеевке, расстреливали на базе пятнашки, на так называемой польской базе в Донецке, расстреливали на шахте Челюскинцев, расстреливали жд станции Донецк 2, расстреливали в Путиловском лесу, расстреливали на мкрн Боссе, расстреливали на Мотеле в Донецке, расстреливали в здании бывшего сбУ на Щорса, расстреливали на шахте Петровского, расстреливали на зонах в Макеевке, расстреливали на территории складов по улице Полиграфической и по улице Экономичесой, расстреливали на Телецентре по ул Куйбышева, расстреливали, расстреливали на Грабарях, расстреливали на территории
недостроенного метро в Донецке, расстреливали на отжатом заводе Топаз...
Сирия, блд? Вы серьезно видите разницу между русскими на Донбассе и в Сирии? Вы серьезно?
Вы серьезно уверены в том, что жителя оккупированной рф Горловки могут удивить зверства в Сирии после пыточной безлера и его садюг? Или у вас есть надежда на то, что в Сирии не скармливали трупы замученных гражданских свиньям, как это делало опг -брянка ссср- ? Может вы хотите, чтобы житель Буденновского района удивился пыткам русских или актам военных преступлений после того, как он пережил период отмороженных наглухо кизяков, которые контролировали его район и рубили по частям трупы пленных, а потом продавали родственникам?
Или быть может вам рассказать о желанном "подарке", который практиковался в рядах коллаборантов после прихода русских на Донбасс- именно русские сделали "модным" подгон на день рождения- пристрелить Укропа на выбор- ?
Морали нет. Русские зверствуют только в Сирии. На территории Украины они "нетакие". Почти. Как житель оккупированного рф Донецка вам говорю.
Фашик Донецкий