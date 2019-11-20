 Расследование дела о приказах расстреливать людей на Майдане завершено в начале 2019 года, необходимо решение Рады, разрешающее заочное осуждение, - Юрий Луценко. ВИДЕО

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил бывший Генеральный прокурор Юрий Луценко, информирует Цензор.НЕТ.
"Накануне 6-й годовщины Майдана хочу напомнить: дело о преступных приказах на расстрел людей завершено еще в начале 2019 года. Подозреваемые Янукович, Захарченко, Якименко и Шуляк скрываются в РФ. Для передачи дела в суд нужно решение уже новой Верховной Рады о заочном осуждении. Это была бы лучшая благодарность тем, кто отдал жизнь за свободу", - написал Луценко.
Он уточнил, что неоднократно обращался с этим вопросом ещё к парламенту предыдущего созыва, но не получил необходимого решения.
"Право на заочное осуждение даст возможность осудить по оконченному уже делу тех, кто дал приказ расстрелять наших побратимов, мирных демонстрантов. Также это даст возможность осудить заочно, за терроризм в том числе, руководство вооруженных сил Российской Федерации, которое совершило преступления против человечности во время российско-украинской войны. Также это даст возможность осудить тех, кто с награбленными миллиардами убежал за пределы страны. Именно отсутствие права заочного осуждения, которое не предоставляет парламент, является ключевой проблемой", - подчеркнул Луценко.
Механизм заочного судопроизводства, согласно которому был осужден за государственную измену экс-президент Виктор Янукович, закончил свое действие с созданием Государственного бюро расследований. На рассмотрение депутатов VIII созыва Верховной Рады был передан законопроект, возобновляющий заочное судопроизводство, однако по итогам нескольких доработок в августе 2019 года он был отозван.
А скажіть но, у якій фракції "ватник" Бужанський, котрий українських патріотів називає "бандеровскімі п...дерасамі"?
Чи не в "Слузі урода"?
Його що, марсіани обрали?
І ви себе досі вважаєте українцями?!!! Ганьба вам!
Кайфуй ватник Ринат Амедов
https://www.youtube.com/watch?v=ZmVmX2E9d8o
Нам уже ***** согласовывает послов!!!???
Министр иностранных дел Пристайко дважды (31 октября и 15 ноября) связывался с руководителем администрации президента РФ Антоном Вайно для согласования списка 16 украинских дипломатов намечаемых МИД Украины на должности послов, для "предотвращения возможных конфликтных ситуаций" между двумя странами.
Мокша NNN: "Я за клоуна нігаласавал, я біл протів баригі!"
Да потому-что хотел свинью Зе подложить и пилил бабло яныка и ко
9 ч. ·
- Следующий президент.
Я ЗА.
Сколько участников всей цепочки от приказа до выполнения, от самых высших чинов до рядовых установлено?
Сколько типов оружия, из которых были застрелены майдановцы установлено, и сколько из них найдено и изъято, установлены ли источники появления этого оружия?