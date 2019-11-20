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 Политика Украины
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Все про:Луценко (7649) майдан (3953) преступления против Майдана (35)

 Расследование дела о приказах расстреливать людей на Майдане завершено в начале 2019 года, необходимо решение Рады, разрешающее заочное осуждение, - Юрий Луценко. ВИДЕО

Расследование дела о преступных приказах на расстрел людей на Майдане завершено еще в начале 2019 года.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил бывший Генеральный прокурор Юрий Луценко, информирует Цензор.НЕТ.

"Накануне 6-й годовщины Майдана хочу напомнить: дело о преступных приказах на расстрел людей завершено еще в начале 2019 года. Подозреваемые Янукович, Захарченко, Якименко и Шуляк скрываются в РФ. Для передачи дела в суд нужно решение уже новой Верховной Рады о заочном осуждении. Это была бы лучшая благодарность тем, кто отдал жизнь за свободу", - написал Луценко.

Он уточнил, что неоднократно обращался с этим вопросом ещё к парламенту предыдущего созыва, но не получил необходимого решения.

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"Право на заочное осуждение даст возможность осудить по оконченному уже делу тех, кто дал приказ расстрелять наших побратимов, мирных демонстрантов. Также это даст возможность осудить заочно, за терроризм в том числе, руководство вооруженных сил Российской Федерации, которое совершило преступления против человечности во время российско-украинской войны. Также это даст возможность осудить тех, кто с награбленными миллиардами убежал за пределы страны. Именно отсутствие права заочного осуждения, которое не предоставляет парламент, является ключевой проблемой", - подчеркнул Луценко.

Механизм заочного судопроизводства, согласно которому был осужден за государственную измену экс-президент Виктор Янукович, закончил свое действие с созданием Государственного бюро расследований. На рассмотрение депутатов VIII созыва Верховной Рады был передан законопроект, возобновляющий заочное судопроизводство, однако по итогам нескольких доработок в августе 2019 года он был отозван.

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Расследование дела о приказах расстреливать людей на Майдане завершено в начале 2019 года, необходимо решение Рады, разрешающее заочное осуждение, - Юрий Луценко 01

Источник: https://censor.net.ua/v3160909
 
 
 Топ комментарии
 
Юрий це питання треба було ставити ще пецикам а не новій владі
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С начала 2019 и до превращения полномочий той Рады прошло полгода
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Извиняюсь, а вопрос можно задать, если вышесказанные все виновны, то почему все улики на Институтской полностью уничтожили?
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Гей, виборці Зе, ті, що вважають себе "українцями"!
А скажіть но, у якій фракції "ватник" Бужанський, котрий українських патріотів називає "бандеровскімі п...дерасамі"?
Чи не в "Слузі урода"?
Його що, марсіани обрали?
І ви себе досі вважаєте українцями?!!! Ганьба вам!
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Ватник Алеша Гончаренко тоже в пЕСыках находится.
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Луцик , як завжди , жжот - тільки вже з безпечного Лондону - виявляється винні лише ті , хто вже давно втік з країни - тисячі мєнтів- беркутів , що всі 5 років спокійно служили і служать зараз - вони ніфіга не винні ...
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Він поводить себе до українців, як Бужанський?
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Смешно когда ватник оленевод пытается подрассказать о типа "ватнике" Гончаренко. ))))
Кайфуй ватник Ринат Амедов
https://www.youtube.com/watch?v=ZmVmX2E9d8o
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Всих сєпарів забрав до себе колишній призедент Офшоренко ..)).
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О зебанаріум возбудився, Порошенко президент, а зє призедент або **********.
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Юрий це питання треба було ставити ще пецикам а не новій владі
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русня слезь с яндекс переводчика и вернись уже на бутылку. Утомил своей тупостью. Как и главЗЕбил.
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вас всех там надо сажать, так к власти рвались, хотелось английский в Лондоне изучать, что по трупах людей пошли
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Боюсь, что скоро подозреваемые в расстреле людей Янукович, Захарченко, Якименко и Шуляк спокойно вернутся в Украину, как победители над Майданом.
Нам уже ***** согласовывает послов!!!???
Министр иностранных дел Пристайко дважды (31 октября и 15 ноября) связывался с руководителем администрации президента РФ Антоном Вайно для согласования списка 16 украинских дипломатов намечаемых МИД Украины на должности послов, для "предотвращения возможных конфликтных ситуаций" между двумя странами.
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С начала 2019 и до превращения полномочий той Рады прошло полгода
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А шо таке? Зєлєнський погано мажеться на хліб?
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а що - кацапам порохоботним вже і на хліб не вистачає ? ..))
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Це всьо порох винуватий шо ти проголосував за клована? ))

Мокша NNN: "Я за клоуна нігаласавал, я біл протів баригі!"
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Надеюсь доказано не так,как с пленками курченко
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Він не має юридичної освіти, не працював в судовій, БРЕШЕ.
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Почему же этот картавый петух не протолкнул этого закона в парламенте при шоколадном мародёре ?
Да потому-что хотел свинью Зе подложить и пилил бабло яныка и ко
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И этот подонок вякает ? Делать надо было вовремя, а не кассу собирать.
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а генитальный алкаш не хочет приехать в Украину и все это повторить наживо, на майдане?
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По версии Луценко - Янукович, Захарченко, Якименко и Шуляк давали расстрельный приказ перед строем рядовым беркутовцам или кому?
Сколько участников всей цепочки от приказа до выполнения, от самых высших чинов до рядовых установлено?

Сколько типов оружия, из которых были застрелены майдановцы установлено, и сколько из них найдено и изъято, установлены ли источники появления этого оружия?
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