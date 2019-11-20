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 Политика Украины
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Все про:ВМС (761) корабль (1274) Воронченко (65)

 Возвращенные из российского плена корабли ВМС пришли в порт Очаков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

После года в российском плену украинские корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" пришли в порт Очаков. Их сопровождали буксиры "Титан", "Гайдамака" и поисково-спасательный корабль "Сапфир", которые еще 16 ноября вышли из портов Одессы, Черноморска и Южного.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Встречал корабли на причале Очаковской военно-морской базы командующий ВМС ВС Украины Игорь Воронченко: "На бронекатерах "Никополь" и "Бердянск", а также на буксире "Яны Капу" представители ГБР и Военной прокуратуры будут проводить следственные действия, чтобы определить, в каком они состоянии и что с ними было совершено во время содержания в плену. После проведения следственных действий правовую оценку действиям Российской Федерации даст Международный суд."

Возвращенные из российского плена корабли ВМС пришли в порт Очаков 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне их угробили. Сняли даже плафоны, розетки и унитазы, - Воронченко о возвращенных РФ кораблях. АУДИО

Возвращенные из российского плена корабли ВМС пришли в порт Очаков 02

Воронченко также сообщил, что переход морем был свободным, никаких провокаций не было.

По словам адмирала, катера возвращаются в Украину в поврежденном состоянии, с них сняты некоторые виды систем связи, навигационное оборудование, частично вооружение. Более детальный анализ возвращенных в Украину кораблей командующий ВМС пообещал предоставить сразу после тщательного обследования и проверки следственными органами.

Возвращенные из российского плена корабли ВМС пришли в порт Очаков 03
Возвращенные из российского плена корабли ВМС пришли в порт Очаков 04

Следует отметить, что возвращение кораблей у причальной стенки ждали их экипажи, освобождены из российского плена в сентябре этого года.

Также читайте: Украинские корабли до сих пор находятся в статусе вещественных доказательств, - адвокат Полозов. ВИДЕО

Напомним, Россия захватила три корабля ВМС Украины и 24 украинских военнослужащих 25 ноября 2018 неподалеку от Керченского пролива. 7 сентября 2019 моряки вернулись домой в рамках обмена между Украиной и Россией удерживаемыми лицами. 17 ноября стало известно, что РФ возвращает захваченные суда Украине.

Источник: https://censor.net.ua/v3160899
 
   
 Топ комментарии
 
кацапи, навіть, унітази познімали з цих кораблів.....мародери
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Після очікування Зеленському запропонували військовий борт. При цьому глава держави, знервовано висловлюючи побоювання щодо своєї безпеки, відмовився летіти військовим літаком.
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поговаривают, шо корабли кацапы отдали нам на ответственное хранение, как улику на время следствия
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об этом и речь. Зебилам кто-то мешал корабли по-нормальному принять, не ночью, и не "поесеред моря"?? Днем, на суше и с комиссией с 2х сторон??
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Женя, успокойтесь. Мы все бы хотели, чтобы эти корабли вообще Не были бы захвачены. Но случилось так, как случилось. Тем не менее , моряки дома, корабли уже в Очакове. Это не победа, но и не поражение. Давайте не будем нас хоронить раньше времени, прошу вас
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женя не розуміє, що кораблі ходять по морю, а не по суші
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Та лишь бы шо. Что бы изменила эта инвентаризация, если бы даже чисто гипотетически все бы сделали, как 'заказал' Женя и даже 'на суше') Написали бы Рашке - верните унитазы? Они бы сказали - ихтамнебыло.
При этом я уверена, что все зафиксировано и так украинской стороной.
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Женя веде до того, щоби не приймати.
там саме дороге - ц е корпус корабля та ходова частина, якщо вони нормальні, то все інше - єрунда. Я так понімаю...
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а як витягти кораблі на сушу? а, якщо вони будуть пручатися і не полізуть?
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Ці соєві просто психічно хворі. При совдепії запроторювали до психушок тих, хто не любив владу. Нині настав час, всіх хто обожнює її, примусово лікувати в закладах закритого типу.
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На себе посмотрите зебилы зеленые!
Страну угробляют и предают, а они радуются наркоману!
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Розетки поснимали, а антенну радиолокатора нет. Дикие люди.
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Позорище- даже флаги ВМС Украины не подняли.
Звільнені з російського полону кораблі ВМС прийшли в порт Очаків - Цензор.НЕТ 9155
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Спочатку потрібно освятити, щоб вигнати руську нечисту силу з катерів, вимити, щоб кацапами не смерділо, а потім вже прапор піднімати.
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Кацапская помощь
В России чиновники с помпой подарили мальчишке велосипед. Вот только у него ДЦП и он не то что ездить и ходить, он стоять самостоятельно не может! Ещё бы ролики с коньками ему подарили, ублюдки!

Звільнені з російського полону кораблі ВМС прийшли в порт Очаків - Цензор.НЕТ 7761
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Это военные корабли ? Да у меня у дядьки катер больше ...
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Интересно, а в каком месте катера размещались похищенные 6 унитазов?
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А откуда инфа про похищенные унитазы ? Дай ссыль
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Адмирал жаловался. Хрен с ними с патронами и рациями, но унитазы реально жалко.
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Не хватает на флоте унитазов ? Адмиралов больше чем унитазов )))
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Листая старые странички...
43 года назад Беленко угнал в Японию - МИГ-25п и попросил полит убежище в США. Досконально изучив всю систему распознавания и другие характеристики, японцы вернули самолет в разобранном виде в плотно-упакованных ящиках...Но, даже собранный самолет, никогда больше не летал.

МиГ на гражданском аэродроме в Японии



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