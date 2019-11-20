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 Политика Украины
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Все про:ВМС (761) корабль (1274) Воронченко (65)

 Освобожденные из российского плена корабли ВМС пришли в порт Очаков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

После года в российском плену украинские корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" пришли в порт Очаков. Их сопровождали буксиры "Титан", "Гайдамака" и поисково-спасательный корабль "Сапфир", которые еще 16 ноября вышли из портов Одессы, Черноморска и Южного.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Встречал корабли на причале Очаковской военно-морской базы командующий ВМС ВС Украины Игорь Воронченко: "На бронекатерах "Никополь" и "Бердянск", а также на буксире "Яны Капу" представители ГБР и Военной прокуратуры будут проводить следственные действия, чтобы определить, в каком они состоянии и что с ними было совершено во время содержания в плену. После проведения следственных действий правовую оценку действиям Российской Федерации даст Международный суд."

Освобожденные из российского плена корабли ВМС пришли в порт Очаков 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне их угробили. Сняли даже плафоны, розетки и унитазы, - Воронченко о возвращенных РФ кораблях. АУДИО

Освобожденные из российского плена корабли ВМС пришли в порт Очаков 02

Воронченко также сообщил, что переход морем был свободным, никаких провокаций не было.

По словам адмирала, катера возвращаются в Украину в поврежденном состоянии, с них сняты некоторые виды систем связи, навигационное оборудование, частично вооружение. Более детальный анализ возвращенных в Украину кораблей командующий ВМС пообещал предоставить сразу после тщательного обследования и проверки следственными органами.

Освобожденные из российского плена корабли ВМС пришли в порт Очаков 03
Освобожденные из российского плена корабли ВМС пришли в порт Очаков 04

Следует отметить, что возвращение кораблей у причальной стенки ждали их экипажи, освобождены из российского плена в сентябре этого года.

Также читайте: Украинские корабли до сих пор находятся в статусе вещественных доказательств, - адвокат Полозов. ВИДЕО

Напомним, Россия захватила три корабля ВМС Украины и 24 украинских военнослужащих 25 ноября 2018 неподалеку от Керченского пролива. 7 сентября 2019 моряки вернулись домой в рамках обмена между Украиной и Россией удерживаемыми лицами. 17 ноября стало известно, что РФ возвращает захваченные суда Украине.

Источник: https://censor.net.ua/v3160899
 
   
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поговаривают, шо корабли кацапы отдали нам на ответственное хранение, как улику на время следствия
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Зеленський не зміг вилетіти з Харківщини: "Борт №1" зламався вперше за 20 років приїхали
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Едет машинами в Днепр,наверное Беня вызывает?
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Після очікування Зеленському запропонували військовий борт. При цьому глава держави, знервовано висловлюючи побоювання щодо своєї безпеки, відмовився летіти військовим літаком.
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зломався б в повітрі - на одну проблему в Україні стало б менше.....але літака шкода
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...пожелаем ему "удачи. Пошла чёрная полоса. Взлётная.
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Кацапы это говорят только для оправдания перед своим быдлом, никто катера не отдаст а ремонт выставят как счет в суде.
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кацапи, навіть, унітази познімали з цих кораблів.....мародери
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Хотелось бы что бы это была правда, но визуально по фото все нормально
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По словам адмирала, катера возвращаются в Украину в поврежденном состоянии, с них сняты некоторые виды систем связи, навигационное оборудование, частично вооружение.Источник: https://censor.net.ua/v3160899

Зачем забирали??????????
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а нафига нам кацапские сортиры на наших кораблях?лучше самим новые поставить
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Не пришли а притащили, как дохлую свинью
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Цікаво, як будуть замовчувати про те, що дійсно зняли??
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Должен быть список установленого оборудования, интересно было бы взглянуть на него до и после
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Так все таки на кораблях какие то две пушки есть. Почему же говорили что не было вооружения и не могли оказать сопротивления врагу? Даже не смогли втроем уйти от двух вражеских катеров.
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кацапа,не трынди...у тебя нет чуства юмора
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Співвідношення сил там було 8:1 не на користь України.
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теперь можно снять там отпечатки пальцев крысчан и как доказательство агрессии для Гааги
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А спижженное кацапами оборудование зеленский будет из собственного кармана покупать?!
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хто их туда послал тот пусть из своего кармана и даёт бабло
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***** в Нормандіі передаст.
Сейчас решаєтся вопрос демонтажа уже установленних в Крємлє унітазов із гальюна катєров...
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до сих пор ждут клоуна в очакове. не едет чего то...
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ремонт в спортзалі школи в Станиці робить Освобожденные из российского плена корабли ВМС пришли в порт Очаков - Цензор.НЕТ 2900
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Так они не на ходу даже. Походу их кацапы полностью раскурочили. Ну а чего ещё можно от кацапов ожидать, руззкий мир во всей красе.
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Вспомнил как раньше они заминировали ТУ-154 на котором , после чего он взорвался в воздухе , с польским президентом Качинским .

Нельзя им доверять , желательно проверить эти корабли .
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Обов'язково викладіть у суспільний доступ світлини розграбування кораблів - страждальці за руськєміром повинні знати, що станеться з їх домівками, якщо дочекаються...
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то, что кацы мародеры-мало кто сомневался. РАЗГОНИТЕ ЭТО ПО ВСЕМУ МИРУ-- пускай посмотрят на вяликую державу, и вышлите запоребрику пару вагонов б/у унитазов-может им не хватает Освобожденные из российского плена корабли ВМС пришли в порт Очаков - Цензор.НЕТ 7737
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За словами командувача ВМС ЗС України адмірала Ігоря Воронченка, є інформація про те, що росіяни на згаданих захоплених кораблях демонтували деякі засоби зв'язку та навігаційне обладнання.

Были американские радиостанции.
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