 Освобожденные из российского плена корабли ВМС пришли в порт Очаков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Встречал корабли на причале Очаковской военно-морской базы командующий ВМС ВС Украины Игорь Воронченко: "На бронекатерах "Никополь" и "Бердянск", а также на буксире "Яны Капу" представители ГБР и Военной прокуратуры будут проводить следственные действия, чтобы определить, в каком они состоянии и что с ними было совершено во время содержания в плену. После проведения следственных действий правовую оценку действиям Российской Федерации даст Международный суд."
Воронченко также сообщил, что переход морем был свободным, никаких провокаций не было.
По словам адмирала, катера возвращаются в Украину в поврежденном состоянии, с них сняты некоторые виды систем связи, навигационное оборудование, частично вооружение. Более детальный анализ возвращенных в Украину кораблей командующий ВМС пообещал предоставить сразу после тщательного обследования и проверки следственными органами.
Следует отметить, что возвращение кораблей у причальной стенки ждали их экипажи, освобождены из российского плена в сентябре этого года.
Напомним, Россия захватила три корабля ВМС Украины и 24 украинских военнослужащих 25 ноября 2018 неподалеку от Керченского пролива. 7 сентября 2019 моряки вернулись домой в рамках обмена между Украиной и Россией удерживаемыми лицами. 17 ноября стало известно, что РФ возвращает захваченные суда Украине.
Зачем забирали??????????
Сейчас решаєтся вопрос демонтажа уже установленних в Крємлє унітазов із гальюна катєров...
Нельзя им доверять , желательно проверить эти корабли .
Были американские радиостанции.