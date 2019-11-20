 Труба обещает помощь директору фирмы, которого подозревают в изготовлении некачественных спальников для ВСУ: "Сейчас я все организую". АУДИО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в аудиозаписи, сделанной в кабинете Трубы и опубликованной в Telegram-канале "Трубу прорвало".

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Так, владелец компании производителя спальных мешков для армии Михаил Немировский не доволен допросом в полиции и приходит договориться с Трубой, чтобы это сделали в ГБР. Бизнесмен говорит, что "старший" ему говорил заехать и передавал "огромный привет".

Труба: Там ничего критического у вас нет, какие-то мелочи?

Немировский: Я бы вас не беспокоил, но посоветовался со "старшим". ... Может лучше что бы меня следователь допрашивал?

Труба: Да. Давайте мы.

Немировский: Я вас очень буду, ну, вы же понимаете. Если там будет нужна помощь с какой экспертизой, там провести, ну помогите, правильно? Ну, чтобы оно правильно было.

Труба: Давайте таким образом, сейчас я все организую.

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Немировский: Я ж тоже нормальный человек, тоже пригожусь.

После этого директор ГБР уточняет информацию о том, где и когда можно будет допросить Немировского.

На вопрос Немировского, что дальше ему делать и ждать ли звонка, Труба просит его перезвонить на следующей неделе. Также он успокаивает Немировского и говорит, что не видит в деле какого-то "экстраординарного нарушения".

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По словам автора публикации, данный разговор состоялся 19 июля 2019 года.