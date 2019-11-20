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 Политика Украины
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 Труба обещает помощь директору фирмы, которого подозревают в изготовлении некачественных спальников для ВСУ: "Сейчас я все организую". АУДИО

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба мог обещать защиту от допросов в полиции владельцу фирмы "Монитор", которая производит спальные мешки для украинской армии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в аудиозаписи, сделанной в кабинете Трубы и опубликованной в Telegram-канале "Трубу прорвало".

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Так, владелец компании производителя спальных мешков для армии Михаил Немировский не доволен допросом в полиции и приходит договориться с Трубой, чтобы это сделали в ГБР. Бизнесмен говорит, что "старший" ему говорил заехать и передавал "огромный привет".

Труба: Там ничего критического у вас нет, какие-то мелочи?

Немировский: Я бы вас не беспокоил, но посоветовался со "старшим". ... Может лучше что бы меня следователь допрашивал?

Труба: Да. Давайте мы.

Немировский: Я вас очень буду, ну, вы же понимаете. Если там будет нужна помощь с какой экспертизой, там провести, ну помогите, правильно? Ну, чтобы оно правильно было.

Труба: Давайте таким образом, сейчас я все организую.

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Немировский: Я ж тоже нормальный человек, тоже пригожусь.

После этого директор ГБР уточняет информацию о том, где и когда можно будет допросить Немировского.

На вопрос Немировского, что дальше ему делать и ждать ли звонка, Труба просит его перезвонить на следующей неделе. Также он успокаивает Немировского и говорит, что не видит в деле какого-то "экстраординарного нарушения".

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По словам автора публикации, данный разговор состоялся 19 июля 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/v3160820
 
 
 Топ комментарии
 
І це воно розслідує справу неякісних броніків ?
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Да, да, знаем, Зеленский не при чём - это всё Порох виноват.
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Да, да, знаем, Зеленский не при чём - это всё Порох виноват.
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Не, это Зеля виноват, что Порошок Трубу назначил директором ГБР. У вас же где позитив - то все заслуги Пети, даже если этот позитив пол-года спустя после Пети а где негатив - то все Зеля виноват, даже если этот негатив назначен Петей год назад.
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- Хм... "мародеры"?
- Поручик, МОЛЧАТЬ!!!
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І це воно розслідує справу неякісних броніків ?
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Рішалово і корупція довели країну до занепаду, втрати територій, майданів.
І нічого не міняється.
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Блін, ну хоч би хто з з виборців Зеленського лайк статті поставив!
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Олександр Погребиський‏ @nasia014 2 ч.2 часа назад



Тепер черга Труби сидіти в суді і давати пояснення!!! Труба не чим не кращий від воїнів, які захищали свою країну! Саме Труба має бути на лаві підсудних, а ні в чому не винні захисники мають бути вільними!
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Хроники зелёной гангрены
Труба обещает помощь директору фирмы, которого подозревают в изготовлении некачественных спальников для ВСУ: "Сейчас я все организую" - Цензор.НЕТ 9815channels/@razvedinfo: Министр иностранных дел Германии Heiko Maas имеет поручение от федерального канцлера Германии Ангелы Меркель передать президенту Украины какие-то документы объемом около 200 страниц. Даже в ведомстве федерального канцлера о содержании этого документа никто не знает. Этот документ упоминался в телефонном разговоре Макрона и Меркель. Содержание нам пока не известно.

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По информации источников знакомых с ситуацией Ермак вернул Коломойского в бизнес с Россией в обмен на формулу Штайнмайера.

СБУ отрабатывает контакты Помощника Президента Украины Андрея Ермака: передвижение, контакты, наружное наблюдение, съём информации со средств коммуникации. Разведсообществу США нужен фактаж для того, чтобы доказать связь: Трамп - Джулиани - Ермак - Сурков или Козак.

Руководителя инициативной группы по отставке Рябошапки Антона Полякова, исключенного из фракции СН, пытаются еще и привлечь.

Просто он активно рассказывает кто сколько платил за округа

Поляков - красавец. Все порошенковские "свинарчуки" померкли против Юзика и К в Кривом Роге

Через пару дней Юзик получит всеамериканскую славу

Хит дня - это депутат от партии "Слуга народа" Иванисов Роман Валерьевич, получивший высшее образование в Бердянском университете менеджмента и бизнеса, отделение правоведения, квалификация - «юрист» с отличием, в тот момент когда отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетней."Такое впечатление, что прорвало плотину и дерьмо начинает затапливать "зеленые" равнины" (с)

Roman Donik: Я полностью согласен с министром образования, что в Украине больше учителей чем надо.

Те люди которые проголосовали за Зеленского судя по поступкам и ответственности за поступки, не образованы.
Поэтому можно смело сокращать их учителей.

Это на 3/4 или 73-75%.

Никто и не заметит.
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Читайте в Телеграмм "Трубу прорвало" Это треш!
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