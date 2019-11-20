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 Политика Украины, Общество
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Все про:война (3684) Зеленский (3699) смерть (6239) Донбасс (19976) Коростелев Евгений (10)

 "Слава таким героям", - Зеленский выразил соболезнование семье погибшего на Донбассе командира 128-й бригады Коростелева. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семье погибшего на Донбассе командира 128-й бригады Евгения Коростелева.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Зеленский рассказал, что, к сожалению, Коростелев получил очень тяжелые травмы.

"Он ушел, но он всегда с нами, поэтому слава таким героям. Мы очень благодарны им. И наши соболезнования семье и его близким", - сказал Зеленский во время пребывания в Станице Луганской.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Соболезнования в связи со смертью комбрига Коростелева выразили послы Великобритании, Германии, США и Франции

Источник: https://censor.net.ua/v3160809
 
   
 Топ комментарии
 
почему ощущение "хуцпы" и "гадливости" после его слов?!
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"Слава таким героям", - Зеленский выразил соболезнование семье погибшего на Донбассе командира 128-й бригады Коростелева - Цензор.НЕТ 5356 От него лучше никогда ...
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кто сейчас Президент, на того и совести
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Т.е. 13 0000 на совести Порошенка
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у Барыги совести никогда не было.. так что вряд ли
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спадковий і породистий злодій бачив Україну і її народ лише як бо"єкт, який можна обікрасти!
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А нехац би це скчщав перед побратимами на позороні. Тоді б і ти знав, з якого дива.
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ти дебіл? Хто дав вказівку на відхід в не пристосовані позиції, без перевірки на розмінування ?
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А ви звернули увагу, як воно сказало про те, що ми крок за кроком наближаємось до перемоги? ****, то він гнида кацапська, наближає перемогу кацапів, надаючи наказ відступати нашим військам. І ще, воно дебільне під кінець, щось там побачило, це смерть героя-комбріга? Тому посміхнулося? ****!!!!!!
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це маячня.відходили на тилові позиції не бреши.
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Паламарчук правий... Коростелєвпроводив обхідпозцій у т.з. "зоні розведення", у якій, за словами прзедента, не стріляють.
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ти разом з Коростильовим був чи чужі брехні повторюєш?
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А ти розганяєш міф про міни? Звичайно, обстріл з агс невигідний зєлі. І Краз також на міні підірвався у зоні розведення, тільки от діра збоку ********* на думки.
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ніяких міфів не розганяю

"Полковник Коростелев в составе небольшой группы военнослужащих направлялся из одного взводного опорного пункта в другой, передвигались по переднему краю. Примерно в 16:00 во время движения раздался взрыв. В результате подрыва на мине ранены были двое - комбриг и младший сержант, который его сопровождал. Евгений нашел силы подать знак, где он находится, его вынесли, эвакуировали в ближайшую городскую больницу", - отметил Бутусов.
По его словам, Коростелев получил тяжелые ранения обеих ног, характер подрыва указывает на минно-взрывную травму.
В штабе ООС уточнили, что состояние здоровья военнослужащих врачи классифицируют как тяжелое.
Запланирована аэромедицинская эвакуация раненых вертолетом Ми-8МТ в военно-медицинское учреждение высшего уровня.
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Почему в это нужно верить?
Они не сообщали о тяжести ранения Коростелева, впаривали о пАбеде, его спасенной ноге, а об общем его тяжелом состоянии не было ни гу-гу.
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"Полковник Коростелев ранен, его доставили в госпиталь и оказывают помощь.
Медики оценивают его состояние как стабильное."

Источник: https://censor.net.ua/n3159313
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На Зе оскалилось все прокацапское здесь и кацапское там шакалье.Вранье вообще кгбшная фишка. Надеюсь украинцы это видят и не поведутся на это разбрызгивание ядовитой слюны
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Давай нас не будемо згадувати, тобто Маруся Звіробій , Андрій Полтава це кацапське шакальйо?Я тебе правильно зрозумів ?
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Коли так пишуть, то це ********* на думку "владімір точно расєянін".
Вмикай мозок: всі хто проти зе- кацапи? А сивоха за зе, і він за кацапів, і він це не приховує. Шефир за зе, і він за кацапів. Бєня за зе, і він за кацапів. А хто ж тоді за кацапів серед тих, хто проти зе?
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Расчехлился на 3 сутки... Но лучше поздно чем никогда...
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Не пришел почтить замученных своих однокровников в Бабьем Яру. Когда главный раввин подверг критики - явился под вечер, "инкогнито".
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почему ощущение "хуцпы" и "гадливости" после его слов?!
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видимо, потому что это "хуцпа и гадливость" и есть
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Потому что в методичке у петиков так написано.
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хммм.. ты заступил на смену "дежурным дурачком"..
ещё не много, и ты получишь "россиянский" паспорт.. Удачи, тебе! .. Анотоль!
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Я рад, что петики не спорят о своих методичках. Хотя, это слишком очевидно, чтобы спорить.
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Потому что ты был, есть и умрёшь сраным чмом.
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По його неголеній пиці я зрозумів що кораблі ще не прибули.
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прибула купа брухту як докази на зберігання. А він чекав на кораблі
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блаЗЄнський боїться вимовити просте "Героям слава!". Бо ще путін абідцца та перестане вважати його за сімптіШново чєлавєка.
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Мог бы ещё недельку подождать, чё уж там
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Уже традиция. После каждого залета Зе везут в Станицу Луганскую, типа главнокомандующий, типа на передовой.
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лавочек новых подвезет лугандонцам. ту поди уже на россиюшку отправили да пропили.
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Вова поехал в Станицу Луганскую проверять завершение строительства моста через реку. Думаю, ему кто-то подсказал, шо погиб комбриг и нужно было что-то сказать. Вообще-то Юле Мендель нужно дать хороший пендель "Слава таким героям", - Зеленський висловив співчуття родині загиблого на Донбасі командира 128-ї бригади Коростельова - Цензор.НЕТ 9582
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коммуняк и рыгов ненавидел. этот вызывает ощущение гадливости. что-то мелкое, суетливое и мерзкое!
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ерш твою медь пока все соцсети и СМИ не поставили его в колено локтевую позу он и не думал
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А почему он в Станице віражает соболезнование, когда похороні комбрига в Сумах?
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Гандон,уклонист херов! Сцыкло только сейчас,и то по подсказке надумал высрать свое соболезнование! Животное
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ДО ЯКОЇ ПЕРЕМОГИ ЙДЕМО НЕ ЗРОЗУМІВ? ПРО ЧИЮ ПЕРЕМОГУ ВІН ГОВОРИТЬ? КОЛИ УКРАЇНА ВІДВОДИТЬ СВОЇ ВІЙСЬКА ЗІ СВОЄЇ Ж ТЕИТОРІЇ? А ПОТІМ САМ ЖЕ КАЖЕ ЩО ЦЕ ВСЕЙ ФЕЙК? ЯКИЙСЬ СЮР
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Та шё вы говорите, слава таки героям.
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На трех участках разведения сил на Донбассе никаких обстрелов нет, - Зеленский
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ПОДОНОК!В ОТСТАВКУ ВАЛИ!
зеЛеная гниль!
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Я думаю президенту маленько неудобно, ведь скоро разговор с ху- лом и надо сдержаться не дать ему по ***...нику с разворота!!! За всех ребят наших!
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Клоун-нарколига цинічна прокацапська паскуда!
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Под давлением общественности отдуплился на третьи сутки, ушлёпок
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Нелох решил, что для повышения рейтинга таки выгоднее выразить соболезнование, чем не выразить, хотя и через неделю.
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Вроде бы профессиональный лицедей, но соболезнования про комбрига пришлось выдавливать.
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ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ

Знов на плечах труна
Шеренги мов струна
В труні Коростильов
Що цю війну пройшов.

Цей бойовий комбрг
Герой ******** книг
За нас життя віддав
Державу він не здав.

А за труною цвіт,
Що захистили світ
Але чомусь "нарід"
Нам вибрав інший рід.

20.11.2019 р
Анатолій Березенський
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Кто даст ответ на главный вопрос: почему украинский командир подорвался на украинских позициях на украинской мине? И какие будут сделаны выводы?
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