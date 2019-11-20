 "Слава таким героям", - Зеленский выразил соболезнование семье погибшего на Донбассе командира 128-й бригады Коростелева. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Зеленский рассказал, что, к сожалению, Коростелев получил очень тяжелые травмы.

"Он ушел, но он всегда с нами, поэтому слава таким героям. Мы очень благодарны им. И наши соболезнования семье и его близким", - сказал Зеленский во время пребывания в Станице Луганской.

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