 "Слава таким героям", - Зеленский выразил соболезнование семье погибшего на Донбассе командира 128-й бригады Коростелева. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Зеленский рассказал, что, к сожалению, Коростелев получил очень тяжелые травмы.
"Он ушел, но он всегда с нами, поэтому слава таким героям. Мы очень благодарны им. И наши соболезнования семье и его близким", - сказал Зеленский во время пребывания в Станице Луганской.
"Полковник Коростелев в составе небольшой группы военнослужащих направлялся из одного взводного опорного пункта в другой, передвигались по переднему краю. Примерно в 16:00 во время движения раздался взрыв. В результате подрыва на мине ранены были двое - комбриг и младший сержант, который его сопровождал. Евгений нашел силы подать знак, где он находится, его вынесли, эвакуировали в ближайшую городскую больницу", - отметил Бутусов.
По его словам, Коростелев получил тяжелые ранения обеих ног, характер подрыва указывает на минно-взрывную травму.
В штабе ООС уточнили, что состояние здоровья военнослужащих врачи классифицируют как тяжелое.
Запланирована аэромедицинская эвакуация раненых вертолетом Ми-8МТ в военно-медицинское учреждение высшего уровня.
Они не сообщали о тяжести ранения Коростелева, впаривали о пАбеде, его спасенной ноге, а об общем его тяжелом состоянии не было ни гу-гу.
Медики оценивают его состояние как стабильное."
Источник: https://censor.net.ua/n3159313
Вмикай мозок: всі хто проти зе- кацапи? А сивоха за зе, і він за кацапів, і він це не приховує. Шефир за зе, і він за кацапів. Бєня за зе, і він за кацапів. А хто ж тоді за кацапів серед тих, хто проти зе?
ещё не много, и ты получишь "россиянский" паспорт.. Удачи, тебе! .. Анотоль!
зеЛеная гниль!
Да иди ты на...
Знов на плечах труна
Шеренги мов струна
В труні Коростильов
Що цю війну пройшов.
Цей бойовий комбрг
Герой ******** книг
За нас життя віддав
Державу він не здав.
А за труною цвіт,
Що захистили світ
Але чомусь "нарід"
Нам вибрав інший рід.
20.11.2019 р
Анатолій Березенський