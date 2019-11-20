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 Политика Украины, Общество
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Все про:Министерство культуры (378) День достоинства и Свободы (34)

 "Так, ми різні, але є те, що ми цінуємо найбільше - свобода", - известные украинцы снялись в ролике ко Дню Достоинства и Свободы. ВИДЕО

Министерство культуры, молодежи и спорта выпустило яркий видеоролик ко Дню Достоинства и Свободы, который отмечается 21 ноября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ролик опубликован на странице Минкульта в соцсети. На видео выдающиеся спортсмены, художники, музыканты, актеры, журналисты, военные, ученые и волонтеры сходятся во мнении, что главная ценность, которая их объединяет украинцев - это свобода.

В записи ролика приняли участие двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Станислав Медведенко, двукратный олимпийский чемпион в гребле на каноэ Юрий Чебан, первый украинский чемпион во фристайле Александр Абраменко, талантливая украинская гимнастка Кристина Пограничная, легендарный футбольный вратарь Александр Шовковский, а также ветераны войны, волонтеры, участники Революции Достоинства, школьники, режиссер Ахтем Сейтаблаев, телеведущие Татьяна Высоцкая, Елена Фроляк и Олег Панюта, публицист Юрий Макаров, художник Александр Ройтбурд, певцы Андрей Хлывнюк, Тарас Тополя и Каша Сальцова, директор института книги Александра Коваль, ученый Игорь Козловский и другие.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Історія України за 5 хвилин - повна і безкомпромісна, без прикрас і попси", - музыканты из ТНМК при поддержке Минкульта записали новый клип ко Дню достоинства и Свободы. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3160768
 
   
 Топ комментарии
 
на каналах Г+Г, 112, нюс-гаф и зике этого ролика не покажут....
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Ролик - для граждан Украины. Для зебилов - "Сваты", они сами это выбрали.
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Це ролик для українців і про українців. Яким х.єм ти сюда затесався?
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на каналах Г+Г, 112, нюс-гаф и зике этого ролика не покажут....
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А Пэтруха постеснялся, не порядок. Хотя бы Югика, або Парубийка с Пащинским всунул, на крайняк Ирку, одна, правда на лыжи стала.
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где боксерские чемпионы и остальные спортсмены?
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Здорово. Але як туда ахметовський холуй з каналу "ТРК Україна" затесався?
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Це ролик для українців і про українців. Яким х.єм ти сюда затесався?
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Вот, теперь все ясно - порохобот. "Так, ми різні, але є те, що ми цінуємо найбільше, - свобода", - відомі українці знялися в ролику до Дня Гідності і Свободи - Цензор.НЕТ 8969
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Все не едины. Кроме 8%? "Так, ми різні, але є те, що ми цінуємо найбільше, - свобода", - відомі українці знялися в ролику до Дня Гідності і Свободи - Цензор.НЕТ 9269
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Ролик - для граждан Украины. Для зебилов - "Сваты", они сами это выбрали.
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Если бы войны велись с помощью флешмобов, гопака и сопливо-слезливых роликов, Украина уже бы стерла ********** орду с лица земли.
Но гопник понимает не галамурные ролики, а только язык силы. И если ее не найдется, то всех вас ждет кувалда которой давеча ********** орда воплощала свое видение свободи, демократии и верховенства права в Сирии.
Так что ДумаТе, пока есть чем
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Свобода - состояние субъекта, в котором он является определяющей причиной своих действий, то есть они не обусловлены непосредственно иными факторами, в том числе природными, социальными, межличностно-коммуникативными и индивидуально-родовыми...
Как анархия какая-то. "Так, ми різні, але є те, що ми цінуємо найбільше, - свобода", - відомі українці знялися в ролику до Дня Гідності і Свободи - Цензор.НЕТ 9598
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