 Труба об ультиматуме Зеленского: "Точно работаю до 31 декабря. А потом: нет результата - нет должности". АУДИО

Это следует из записи разговора человека с голосом как у директора ГБР Романа Трубы, опубликованной на Telegram-канале "Трубу прорвало", информирует Цензор.НЕТ.
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По словам автора публикации, разговор состоялся при участии пиар-консультанта директора ГБР Ирины Демишевой и пресс-секретаря ГБР Анжелики Ивановой.
Труба: Все нормально. Точно работаю до 31 декабря. А потом или работаю дальше или не работаю... Он (президент Владимир Зеленский. - Ред.) сказал, нет результата, нет должности. Поэтому до 31 декабря.
По словам Трубы, Зеленский на совещании сказал: "Я понял, вы все тут научились с обществом общаться, фейсбук, ваши сайтики хорошо работают." При этом глава ГБР называет Зеленского "человеком "не сведущим в юриспруденции глубоко".
Директор ГБР также перечисляет темы, по которым Зеленский просил дать результат, включая Укроборонпром, КГГА, Фонд гарантирования вкладов, строительство порта "Одесса", Аграрный фонд, янтарь, Грибовицкая свалка, таможня, экологическая сфера, защита инвесторов, кредитная сфера, разворовывание госбюджета, "экс".
Труба: Нужно посмотреть, кто что имеет. Я собираю совещание, теруправления, чтобы тоже переживали. Не буду же я один переживать за всех.
Через несколько минут после завершения разговора с Демишевой и Ивановой Труба звонит кому-то и советуется: "У меня есть экономика и политика. Как скажете, мы в таком деле и организуем. Мне главное, чтобы эффективно и результаты".
fixed
Я вам денежку принес!За квартиру, за ноябрь
😂😂 так зебіли?
А от Зеленському Кремль відірве яйця.
А гей-тусовка біля Зеленського ********* на роздуми...
Что не хочется, да и какое дело до их семейных дел?
2 ч. ·
- Отставка Зеркаль, отведение, отсутствие соболезнований на смерть военных, приём убитых кораблей, Юзик, Труба, Яременко, небритость, фигура Тимошенко, Марченко, Порошенко, Ляшко, скорость-мама, 100 миллиардов.
Это за неделю.
Каких вам ещё реформ не хватает?))
Как высказался нардеп, не помните?
"Культурный" такой нардеп, еще клинуку частную имеет, в которой Владимир Александрович в баночку писал?
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Аякже, пріоритет
блаЗЄнські, блаЗЄнські, яка ганьба для України.
Источник: https://censor.net.ua/v3160754
Да переживать то "одному за всех можно", вот отсиживать "одному за всех" - нельзя
1) Не допустить рынок земли, чтобы захватить всю землю нашару.
2) Запретить импорт электроэнергии, чтобы поднять цены на электроэнергию вдвое.
А если этой олигархической своре еще где-то наступят на хвост. Например, начнут пересмотр результатов приХватизации 90-х -- 00-х.
Черговий анонімний канал злив в мережу прослушку директора ДБР Романа Труби.
Власне, тепер кожен може зробити для себе висновок, який політичні експерти та політики намагаються донести до суспільства вже декілька місяців. Що політика переслідування Порошенка та загалом політичних репресій (вони на плівках зокрема обговорюють підозру Ульяні Супрун) - це зовсім не якась неконтрольована ініціатива Портнова та Труби. Які користуються відстороненість президента від силового блоку. Це політика саме Зеленського.
З цих плівок стає зрозумілим, що саме Зеленский дає вказівки щодо політичних переслідувань, а Богдан та його підлеглі просто доводять цю позицію до Труби. Портнов же виступає просто менеджером та обличчям кампанії, не більше. Саме присутність його фігури дозволяє придворним коментаторам Банкової говорити про відстороненість Зеленського від будь-яких розслідувань.
Загадкою залишається політичні мотиви таких дій. Адже вони неодмінно будуть визнані саме політично вмотивованими і критично налаштованій до Зеленського частиною суспільства і міжнародрим співтовариством. Та в перспективі закладуть основу під процес відсторонення чинного президента від влади. Тим більше, кожен кримінальний процес посилює опозицію.
Але я вважаю, що політичної логіки в діях Зеленського немає. Він не політик. В його уявленні влада - це дозвіл на будь-які дії, в томі числі ті, які будуть потакати його бажанням та порокам. Дозвіл на дії проти усіх тих, хто Зеленському не подобається.
Саме зловживання владою стало приводом для процесу імпічменту президента США Трампа. Зеленський назловживав вже на три імпічменти. Думаю, що нічим хорошим його президентство ані для нього самого, ані для нас не завершиться.