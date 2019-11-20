EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  10756  90
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (3699) Труба (192) ГБР (718)

 Труба об ультиматуме Зеленского: "Точно работаю до 31 декабря. А потом: нет результата - нет должности". АУДИО

Президент Владимир Зеленский на совещании, одним из участников которого был директор ГБР Роман Труба, дал ему время до 31 декабря 2019 года, чтобы показать результат.

Это следует из записи разговора человека с голосом как у директора ГБР Романа Трубы, опубликованной на Telegram-канале "Трубу прорвало", информирует Цензор.НЕТ.

Читайте также: Труба сообщает о производстве против Супрун: "К Олександровичу иду на доклад по этому делу". АУДИО

По словам автора публикации, разговор состоялся при участии пиар-консультанта директора ГБР Ирины Демишевой и пресс-секретаря ГБР Анжелики Ивановой.

Труба: Все нормально. Точно работаю до 31 декабря. А потом или работаю дальше или не работаю... Он (президент Владимир Зеленский. - Ред.) сказал, нет результата, нет должности. Поэтому до 31 декабря.

По словам Трубы, Зеленский на совещании сказал: "Я понял, вы все тут научились с обществом общаться, фейсбук, ваши сайтики хорошо работают." При этом глава ГБР называет Зеленского "человеком "не сведущим в юриспруденции глубоко".

Читайте также: Богдан дает указание Трубе остановить обыски: "Пока есть МВФ, не трогать "Приватбанк" и НБУ. - Кто написал? - БАЙ". АУДИО

Директор ГБР также перечисляет темы, по которым Зеленский просил дать результат, включая Укроборонпром, КГГА, Фонд гарантирования вкладов, строительство порта "Одесса", Аграрный фонд, янтарь, Грибовицкая свалка, таможня, экологическая сфера, защита инвесторов, кредитная сфера, разворовывание госбюджета, "экс".

Труба: Нужно посмотреть, кто что имеет. Я собираю совещание, теруправления, чтобы тоже переживали. Не буду же я один переживать за всех.

Читайте также: Разговор Трубы и Богдана о деле Порошенко: "Андрій Йосипович, я тобі обіцяю - все зроблю. У мене 25 слідчих, бл#дь,.. але ця справа - пріоритет". АУДИО

Через несколько минут после завершения разговора с Демишевой и Ивановой Труба звонит кому-то и советуется: "У меня есть экономика и политика. Как скажете, мы в таком деле и организуем. Мне главное, чтобы эффективно и результаты".

Источник: https://censor.net.ua/v3160754
 
   
 Топ комментарии
 
а реультат,
Я вам денежку принес!За квартиру, за ноябрь
😂😂 так зебіли?
Труба об ультиматуме Зеленского: "Точно работаю до 31 декабря. А потом, нет результата, нет должности" - Цензор.НЕТ 6202
 показать весь комментарий
 
Труба, якщо не посадить Порошенка, втратить тільки посаду.
А от Зеленському Кремль відірве яйця.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Труба об ультиматуме Зеленского: "Точно работаю до 31 декабря. А потом - труба"

fixed
 показать весь комментарий
 
 
Тануна кормить лягушонка на мои налоги... подсрачниками выгнать на растоф... там сам клоунадой прокормится... праздники, корпоративчики, пианино никто не отменял... на крайняк - смешным курьером в какую-нибудь путенхуйло.сру
 показать весь комментарий
 
 
а реультат,
Я вам денежку принес!За квартиру, за ноябрь
😂😂 так зебіли?
Труба об ультиматуме Зеленского: "Точно работаю до 31 декабря. А потом, нет результата, нет должности" - Цензор.НЕТ 6202
 показать весь комментарий
 
 
Теща торгує бананами, треба кудись гнилля подіти! Труба об ультиматуме Зеленского: "Точно работаю до 31 декабря. А потом: нет результата - нет должности" - Цензор.НЕТ 1831
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Что тебе соя не нравится, президент требует результатов работы.
 показать весь комментарий
 
 
Ще морозів не було, бо далі він побачить збільшені суми за комуналку Труба об ультиматуме Зеленского: "Точно работаю до 31 декабря. А потом: нет результата - нет должности" - Цензор.НЕТ 3705
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
За ноябрь еще не получал но заплачу за газовое отопление по 6,80 а не по 8.50
 показать весь комментарий
 
 
А що, крім як за газ більше ні за що не платиш? Ні за опалення, ні за воду, ні за електропостачання, вивіз побутових відходів , ні квартплату.... До речі , електроенергія з 01 січня подорожчає вдвічі. І як тобі тоді "результати роботи" пріЗєдєнта Моніки? 😕
 показать весь комментарий
 
 
а старші 70 років вааще безкоштовно но но но,зробимо їх разом ом ом ом.
 показать весь комментарий
 
 
Тобі невідомо де купують жаб ці ресторації. Труба об ультиматуме Зеленского: "Точно работаю до 31 декабря. А потом: нет результата - нет должности" - Цензор.НЕТ 2840
 показать весь комментарий
 
 
захочешь жрать сожрешь от таракана до слона
 показать весь комментарий
 
У мене було і буде, а тобі бажаю гризти землю.
 показать весь комментарий
 
 
Вообще подобная прослушка а тем более обнародование это подсудное дело.
 показать весь комментарий
 
 
Представил на минутку как выносят суд, который рискнул бы вынести обвинительный приговор в данном случае. Это вопрос не УПК, а политический
 показать весь комментарий
 
 
Тобто нехай творять, що хочуть? А потрібно просто чесни пиацювати, по совісті, за законом. Тоді і прлслуховування не страшне. А народ має знати своїх "героїв". Особливо, коли вони - звичайні бандюки.
 показать весь комментарий
 
 
А если я случайно (незаконно) подслушаю, что тебя завтра хотят грохнуть - мне можно об этом сообщать или нет?
 показать весь комментарий
 
 
нет результата нет должности очень хороший стимул ,его надо внедрять ко всем властелинам кресла
 показать весь комментарий
 
 
а результат - це притягнуті за вуха справи, чи реальна боротьба з корупцією?
 показать весь комментарий
 
 
кредитная сфера, разворовывание госбюджета, "экс".
Труба об ультиматуме Зеленского: "Точно работаю до 31 декабря. А потом: нет результата - нет должности" - Цензор.НЕТ 9318
 показать весь комментарий
 
 
Труба, якщо не посадить Порошенка, втратить тільки посаду.
А от Зеленському Кремль відірве яйця.
 показать весь комментарий
 
 
Не чипайте Лєнку. Вона й досі плаче по втрачених волосях на грудях
 показать весь комментарий
 
 
Маю підозру що нічого вона не втратить. Гомосексуалісти часто одружуються для прикриття.
А гей-тусовка біля Зеленського ********* на роздуми...
 показать весь комментарий
 
 
Втратить, бо керує Лєнка використовуючи вказівки Бєні
 показать весь комментарий
 
 
а вы не задумывались, почему дочь ленки так похожа на бурята?
 показать весь комментарий
 
 
А нужно смотреть?
Что не хочется, да и какое дело до их семейных дел?
 показать весь комментарий
 
Труба візьми за сраку сабакова, покажи роботу...Там роботи непочатий край..Аваківське ОЗУ у вигляді поліції..
 показать весь комментарий
 
 
Аааааааааааааа! Кто записи выкладывает! Астанавитесь!
 показать весь комментарий
 
 
і преміі повернути за інтенсивну працю в повном обсязі..,бо праці як таковоі не було а преміі отримували регулярно
 показать весь комментарий
 
 
Труба, конечно, попросится в отставку. Но кого ******* посадит в его кресло? Вот-вопрос. Только підрахуя Труба об ультиматуме Зеленского: "Точно работаю до 31 декабря. А потом: нет результата - нет должности" - Цензор.НЕТ 7296
 показать весь комментарий
 
Алексей Арестович
2 ч. ·

- Отставка Зеркаль, отведение, отсутствие соболезнований на смерть военных, приём убитых кораблей, Юзик, Труба, Яременко, небритость, фигура Тимошенко, Марченко, Порошенко, Ляшко, скорость-мама, 100 миллиардов.
Это за неделю.
Каких вам ещё реформ не хватает?))
 показать весь комментарий
 
 
Анальний Яременко, Янченко сиськаста, насильник неповнолітніх, хай його чьорт візьме (тобто Баканов), мокрощілка Клитина... всі депутани переймаються реформами, а простий народ тих реформ не бачить. Де секс реформи я запитую?!!! Труба об ультиматуме Зеленского: "Точно работаю до 31 декабря. А потом: нет результата - нет должности" - Цензор.НЕТ 2684
 показать весь комментарий
 
 
осталось провести последнюю реформу, самую справедливую и долгожданную для коррупционеров.
Труба об ультиматуме Зеленского: "Точно работаю до 31 декабря. А потом: нет результата - нет должности" - Цензор.НЕТ 3869
 показать весь комментарий
 
 
про солодкі місця із молочними річками і берегами із киселю, де слуги пьють молоко і жеруть кісіль і все роблять монобільшістю разом ом ом ом .
 показать весь комментарий
 
Вот не надо брать людей с такими фамилиями. Не надо. "Как вы судно назовете, так оно и поплывет!" Был у меня школьный приятель, фамилия тоже Труба. Девочки писяли за ним кипятком - высокий, красивый, широкоплечий. Нормальный был паренек. А кончил плохо. Забил до смерти сожительницу табуреткой. 12 лет. Такая вот печальная история.
 показать весь комментарий
 
Тут я точно на стороні Зеленського. Результати!!!
 показать весь комментарий
 
 
Какие результаты? Сфальсифицированные по команде моники дела?
 показать весь комментарий
 
 
Не Моники а Портнова, хотя вроде они заодно.
 показать весь комментарий
 
ТА НИ, срок получи, если нет результата.
 показать весь комментарий
 
Бггг)))) зебиляке экс покоя не дает? Так вот и сдохнет зелупа из за экса...
 показать весь комментарий
 
 
Ужас, точно там не Лера , а Лаврентий сидит. Ну и лексика у вас обоих
 показать весь комментарий
 
 
Ты за лексикой шушары смертников, за которых голосовала, смотри)
 показать весь комментарий
 
 
Нет, это не "**й вам в сраку"(С), или там было "**й вам в жопу"(С)? Труба про ультиматум Зеленського: "Точно працюю до 31 грудня. А потім: немає результату - немає посади" - Цензор.НЕТ 9466
Как высказался нардеп, не помните?
"Культурный" такой нардеп, еще клинуку частную имеет, в которой Владимир Александрович в баночку писал?
 показать весь комментарий
 
Зашёл в википедию, ГБР подчиняетсья кабинету министров, поправте меня если я не прав, Зе превысил полномочия?
 показать весь комментарий
 
 
Хоть чем то прикрыть тарифы,землю,ОВГЗ,слуг, посадки.Лето красное пропело,а бюджет трещит по швам.
 показать весь комментарий
 
 
бьюджет тріщить по швам команда зе говорить хрін вам ам ам ам.
 показать весь комментарий
 
 
Если такие вещи говорит человек , с голосом как у директора ГБР Романа Трубы, то значит о сведующий в юриспруденции. Только как потом он отмываться будет, даже имея хорошие знания?
 показать весь комментарий
 
 
Труба, колишній прокурор Пустомитівського р-ну, переслідував, в 2014р, учасників Майдану. Свідків(переслідуваних) "нємєряно"!
 показать весь комментарий
 
Про Укроборонпром можно забыть: туда какую-то микрософтовскую бабу назначили заместителем Абромавичуса. Учитывая что 10-е Окна - это... (слов нет), можно себе представить какое оружие они наваяют.
 показать весь комментарий
 
 
,,,бла бла бла Трубы(точно работаю до Точно работаю до 31 декабря. а потом-результат с Трубы ,которой народ украины платил монеты и результат был -ноль )..Трубе-труба...
 показать весь комментарий
 
"...Грибовицьке сміттєзвалище.."
===
Аякже, пріоритет Труба про ультиматум Зеленського: "Точно працюю до 31 грудня. А потім: немає результату - немає посади" - Цензор.НЕТ 9082
блаЗЄнські, блаЗЄнські, яка ганьба для України.
 показать весь комментарий
 
 
Коли я на форумі постив Трубу прорвало то остерігався, що адміністратор мене заблокує. Але ні, Цензор почав друкувати записи розмов з каналу. Дякую!
 показать весь комментарий
 
"Труба: Нужно посмотреть, кто что имеет. Я собираю совещание, теруправления, чтобы тоже переживали. Не буду же я один переживать за всех."
Источник: https://censor.net.ua/v3160754

Да переживать то "одному за всех можно", вот отсиживать "одному за всех" - нельзя Труба про ультиматум Зеленського: "Точно працюю до 31 грудня. А потім: немає результату - немає посади" - Цензор.НЕТ 8532
 показать весь комментарий
 
Пошел тотальный слив всего. По команде олигархов. Даже боевого питуха выпустили на Геруса. А ведь всего-то два вопроса олигархи хотят решить:

1) Не допустить рынок земли, чтобы захватить всю землю нашару.
2) Запретить импорт электроэнергии, чтобы поднять цены на электроэнергию вдвое.

А если этой олигархической своре еще где-то наступят на хвост. Например, начнут пересмотр результатов приХватизации 90-х -- 00-х.
 показать весь комментарий
 
 
задолбали со своими миическими "олигархами". Вам Зе в глаза ссыт а вы все про каких-то "олигархов" жвачку жуете.
 показать весь комментарий
 
Это абсолютно очевидные вещи, как и то, что Цензор превратился в соевое болото, а нормальных комментаторов здесь все меньше и меньше.
 показать весь комментарий
 
вот так случайно записи в которых Зеленский герой))) постановы снимают и думают, что мы полные дураки. идите на тв такие постановы снимать в передачах своих!
 показать весь комментарий
 
Если бы это происходило в США, то уже был бы импичмент.
 показать весь комментарий
 
Сергей Высоцкий
Черговий анонімний канал злив в мережу прослушку директора ДБР Романа Труби.
Власне, тепер кожен може зробити для себе висновок, який політичні експерти та політики намагаються донести до суспільства вже декілька місяців. Що політика переслідування Порошенка та загалом політичних репресій (вони на плівках зокрема обговорюють підозру Ульяні Супрун) - це зовсім не якась неконтрольована ініціатива Портнова та Труби. Які користуються відстороненість президента від силового блоку. Це політика саме Зеленського.
З цих плівок стає зрозумілим, що саме Зеленский дає вказівки щодо політичних переслідувань, а Богдан та його підлеглі просто доводять цю позицію до Труби. Портнов же виступає просто менеджером та обличчям кампанії, не більше. Саме присутність його фігури дозволяє придворним коментаторам Банкової говорити про відстороненість Зеленського від будь-яких розслідувань.
Загадкою залишається політичні мотиви таких дій. Адже вони неодмінно будуть визнані саме політично вмотивованими і критично налаштованій до Зеленського частиною суспільства і міжнародрим співтовариством. Та в перспективі закладуть основу під процес відсторонення чинного президента від влади. Тим більше, кожен кримінальний процес посилює опозицію.
Але я вважаю, що політичної логіки в діях Зеленського немає. Він не політик. В його уявленні влада - це дозвіл на будь-які дії, в томі числі ті, які будуть потакати його бажанням та порокам. Дозвіл на дії проти усіх тих, хто Зеленському не подобається.
Саме зловживання владою стало приводом для процесу імпічменту президента США Трампа. Зеленський назловживав вже на три імпічменти. Думаю, що нічим хорошим його президентство ані для нього самого, ані для нас не завершиться.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх