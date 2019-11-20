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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3699) Супрун Ульяна (602) Труба (192) Богдан Андрей (221)

 Труба сообщает о производстве против Супрун: "К Олександровичу иду на доклад по этому делу". АУДИО

ГБР должно было объявить о подозрении в совершении преступления бывшей и.о. главы Минздрава Уляне Супрун. О ходе расследования директор бюро Роман Труба мог лично докладывать президенту Зеленскому.

Это следует из записи разговора человека с голосом как у директора ГБР Романа Трубы, опубликованной на Telegram-канале "Трубу прорвало", информирует Цензор.НЕТ.

Ниже приводим расшифровку отдельных моментов записанного разговора.

Читайте также: Разговор Трубы и Богдана о деле Порошенко: "Андрій Йосипович, я тобі обіцяю - все зроблю. У мене 25 слідчих, бл#дь,.. але ця справа - пріоритет". АУДИО

Труба: Там риски, которые возможны от международных партнеров, они ожидаемы. Риски внутренние – это ГПУ, учтены ли внешние, чтобы я не подставил президента… У руководителя год назад было это подозрение и он его не подписывал. Наоборот – инициировал неподписание его.

Труба: Андрей (вероятно глава ОП Андрей Богдан. - Ред.), добрый день. Я очень коротко, по Ульяне, то, что вчера говорил… Нет, ну, подозрение готовить.

Труба: Я завтра утром иду докладывать производство по Ульяне, поэтому подготовь мне справку, чтобы я ориентировался, по фабуле, по одной, другой… Давай назначать процессуальных, хорошо? Если будут спрашивать, скажи, что завтра я иду докладывать, завтра решение будет принято.

Труба: Вы еще на связи, я так понимаю. Там все нормально, я к Олександровичу иду на доклад по этому делу и думаю, что там все будет нормально. Да. Я вам время от времени буду отписываться. Когда будет возможность, будем общаться. Хорошего перелета. На связи.

Читайте также: Богдан дает указание Трубе остановить обыски: "Пока есть МВФ, не трогать "Приватбанк" и НБУ. - Кто написал? - БАЙ". АУДИО

Источник: https://censor.net.ua/v3160738
 
 
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ОПГ даже прафесар не смог так быстро организоваться
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Так это старая проффесорская банда, опять развернулась. Порох жевал сопли, договаривался с этими животными - пусть теперь ходит на допросы, он это заслужил. Украинский народ опять будет лить кровь чтобы убрать этих мразей.
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Согласен, Порох сам виноват. После следующего Майдана вся эта гопота, типа портнова будет зачищена
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Так это Порох вкинул в урны 13 миллионов бюллетеней за зелёные сопли ?
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у того оставались кое-какие воровские понятия... он про них сидя под шконкой слышал, когда козырные терли...
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просто наработки уже есть.. старые кадры возвращают все взад
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Зє!біли,вВи зробили це разом! Зє! Радійте і пишайтеся!
У будь якій країні, навіть у Гондурася це потягло б на імпічмент ШанПанЗє.
Але вам пофіг, я так розумію?
Ви як збираєтеся виправляти те, що накоїли?
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Бо стадо вівць! До приматів їм ще далеко.
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та ульянка цию трубу щас в фесбуке затопчет. да еще и порчу наведет
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Я так розумію, що як нам пощастить і Україна виживе, євреї мають бути вигнані з України, як колись їх вигнали з Іспанії, на Скандинавії!
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Вот они приоритеты, и все за деньги налогоплательщиков...
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А где, собственно, Супрун находится сейчас, в смысле - в какой стране?
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Какая разница, главное что мы в Украине, и все это за наши деньги...
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Что, шваль зеленая, запел свою старую песню?
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Если данные ОТМ достоверны...\
Тогда гребаные #дрилы окончательно слетели с катушек. Я ожидал подобного, но не настолько быстро. Турборежимщики етить его в качель.
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Светлый человек Уляна Супрун, и то пытаются навредить, видать хорошо барыг труханула что простить не могут.
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каштанов на Хрещатике не хватит для всех мудил, которых привел к власти Беня.

Ну и включительно с Беней, Ахметовым, Левочкиным прочими бессмертными, как они считают.
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тРубба, найближчим часом тОбі самому наступить ТРУБА ЗЛИВНА!!!
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А у Трубы есть пистолет и два патрона?
Две пули - традиция самоубийства в украинском политикуме!
П.С. Покойный Кравченко уже заждался пополнения.....
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