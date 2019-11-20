 Труба сообщает о производстве против Супрун: "К Олександровичу иду на доклад по этому делу". АУДИО

Это следует из записи разговора человека с голосом как у директора ГБР Романа Трубы, опубликованной на Telegram-канале "Трубу прорвало", информирует Цензор.НЕТ.

Ниже приводим расшифровку отдельных моментов записанного разговора.

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Труба: Там риски, которые возможны от международных партнеров, они ожидаемы. Риски внутренние – это ГПУ, учтены ли внешние, чтобы я не подставил президента… У руководителя год назад было это подозрение и он его не подписывал. Наоборот – инициировал неподписание его.

…

Труба: Андрей (вероятно глава ОП Андрей Богдан. - Ред.), добрый день. Я очень коротко, по Ульяне, то, что вчера говорил… Нет, ну, подозрение готовить.

…

Труба: Я завтра утром иду докладывать производство по Ульяне, поэтому подготовь мне справку, чтобы я ориентировался, по фабуле, по одной, другой… Давай назначать процессуальных, хорошо? Если будут спрашивать, скажи, что завтра я иду докладывать, завтра решение будет принято.

…

Труба: Вы еще на связи, я так понимаю. Там все нормально, я к Олександровичу иду на доклад по этому делу и думаю, что там все будет нормально. Да. Я вам время от времени буду отписываться. Когда будет возможность, будем общаться. Хорошего перелета. На связи.

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