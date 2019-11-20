 Богдан дает указание Трубе остановить обыски: "Пока есть МВФ, не трогать "Приватбанк" и НБУ. - Кто написал? - БАЙ". АУДИО

Это следует из записи разговора двух людей с голосами как у директора ГБР Романа Трубы и начальника его патронатной службы Александра Удовиченко, опубликованной на Telegram-канале "Трубу прорвало", информирует Цензор.НЕТ.
По словам автора публикации, данный разговор состоялся 13 сентября 2019 года.
Отмечается, что сначала Труба якобы получает от "Руслана" (вероятно генпрокурора Руслана Рябошапки. - Ред.) информацию о необходимости остановить обыски в Днепровском горсовете. После этого Удовиченко набирает следователя и переспрашивает, не проводятся ли обыски.
Затем Трубе на телефон приходит сообщение.
Труба: Ну, что я говорил. Пока есть МВФ, не трогать "Приватбанк" и НБУ.
Удовиченко: Это кто написал?
Труба: Б.А.Й. (Богдан Андрей Иосифович. - Ред.).
Ну теперь наслаждайтесь,уроды
Ти дебіл?
так как не знает в каком ракурсе задан этот вопрос...!
хотя нет - в философии это вопрос, в логике это не вопрос...!
Просто представьте какую "прослушку" тода опубликует уволеный богдан
По сути он уже ходячий труп)))
И скорее всего этот дурик начинает подозревать не ладное))))
Беги идиот в ЕС или США и давай показания против Слуг Бени....
Это твой единственный шанс потратить наворованое
Личная ненависть Зели к Пороху начинает отражаться на судьбах страны....