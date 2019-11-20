 Россияне их угробили. Сняли даже плафоны, розетки и унитазы, - Воронченко о возвращенных РФ кораблях. АУДИО

Об этом в комментарии 4 каналу рассказал командующий ВМС ВС Украины Игорь Воронченко, передает Цензор.НЕТ.
По его прогнозам, подойдут корабли примерно через 16 часов. "Идет буксировка, скорость очень маленькая. Они своим ходом не идут, россияне их угробили. Поснимали даже плафоны, розетки и унитазы. Так что мы сейчас покажем всему миру варварское отношение россиян", - заявил он.
Напомним, 16 ноября появилась информация, что Украина отправила спецсуда за захваченными Россией в ноябре прошлого года катерами и буксиром.
"Мышебратья-московиты насрут в каютах, сопрут туалетную бумагу и грязные носки, высосут топливо и масло, насыпят песка в двигатели и редукторы. ******* рынду Шойге на дачу, вырежут медные провода, спалят плиту на камбузе, сожрут макароны, картошку и консервы, рассуют по карманам ложки и вилки, выковыряют на сувениры иллюминаторы и на весь мир будут визжать что "так и бЫло, так принимали мы ни при чем. век воли не видать". Медвежья страна, медвежья порода **** бл..."
Не угадал только про унитазы.
В унитазы насрет Шойга и потом их торжественно установят в музее победы над жидо-бендеровцами.
Московиты это гнусная порода выведенная татаро-монголами. Когда они захватывали новые просторы то им не могло хватить своих людей, чтобы идти дальше и, кроме того, держать в узде захваченное. На эту роль согласились московиты и стали "помощниками" монголов в грабежах. Им это очень понравилось и они придумали сказку для дураков о "невыносимом монгольском иге", хотя сами с великой радостью грабили и своих и чужих. В последствии всех несогласных перебили, а сами, сочинив слезную "историю" о "страданиях", назначили себя в разряд терпил. До сих пор эта порода убеждает легковерных *********, а таковые за денюшку, охотно вопят об "униженной и страдающей от проклятых жидобендероцев" духовной Московии.
При этом обшивка с повреждениями от стрельбы заменена.
Пригласить телеканалы (прежде всего зарубежные) - пусть снимают и показыают.
Только не через пресслужбу президета - девочка мендель будет гадить.
Ви що надіялися, що росіяни їх відремонтують, замінять старі частини новими і т. п.
Росіяни завжди були , є і будуть майстрами загадити все, що можна і не можна. А особливо, якщо це стосується хохлів.