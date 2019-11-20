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 Политика Украины, Происшествия
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 Россияне их угробили. Сняли даже плафоны, розетки и унитазы, - Воронченко о возвращенных РФ кораблях. АУДИО

Захваченные в ноябре 2018 года Россией катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу" подходят к территориальным водам Украины.

Об этом в комментарии 4 каналу рассказал командующий ВМС ВС Украины Игорь Воронченко, передает Цензор.НЕТ.

По его прогнозам, подойдут корабли примерно через 16 часов. "Идет буксировка, скорость очень маленькая. Они своим ходом не идут, россияне их угробили. Поснимали даже плафоны, розетки и унитазы. Так что мы сейчас покажем всему миру варварское отношение россиян", - заявил он.

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Напомним, 16 ноября появилась информация, что Украина отправила спецсуда за захваченными Россией в ноябре прошлого года катерами и буксиром.

Источник: https://censor.net.ua/v3160718
 
 
 Топ комментарии
 
А хтось думав буде якось йначе ??)) Скрепи ж ёпта !!!
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Сразу вспомнилось, как на Чонгаре, если не ошибаюсь, лапти потырили все унитазы... Россияне их угробили. Сняли даже плафоны, розетки и унитазы, - Воронченко о возвращенных РФ кораблях - Цензор.НЕТ 16
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Готелі Керчи поповнились унітазами. А то звикли в отвір в полу справлятись.
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Я об зтом писал в ФБ Александра Коваленко 17.11.
"Мышебратья-московиты насрут в каютах, сопрут туалетную бумагу и грязные носки, высосут топливо и масло, насыпят песка в двигатели и редукторы. ******* рынду Шойге на дачу, вырежут медные провода, спалят плиту на камбузе, сожрут макароны, картошку и консервы, рассуют по карманам ложки и вилки, выковыряют на сувениры иллюминаторы и на весь мир будут визжать что "так и бЫло, так принимали мы ни при чем. век воли не видать". Медвежья страна, медвежья порода **** бл..."
Не угадал только про унитазы.

В унитазы насрет Шойга и потом их торжественно установят в музее победы над жидо-бендеровцами.
Московиты это гнусная порода выведенная татаро-монголами. Когда они захватывали новые просторы то им не могло хватить своих людей, чтобы идти дальше и, кроме того, держать в узде захваченное. На эту роль согласились московиты и стали "помощниками" монголов в грабежах. Им это очень понравилось и они придумали сказку для дураков о "невыносимом монгольском иге", хотя сами с великой радостью грабили и своих и чужих. В последствии всех несогласных перебили, а сами, сочинив слезную "историю" о "страданиях", назначили себя в разряд терпил. До сих пор эта порода убеждает легковерных *********, а таковые за денюшку, охотно вопят об "униженной и страдающей от проклятых жидобендероцев" духовной Московии.
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я так понимаю, сняли даже весла, если так долго добираются.
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Ти, мабудь, і справді дуже маленький і дурненький. Господи, звідки,ви, такі недоумки беретеся?
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Необхідно терміново запрошувати іноземних і своїх журналістів, показувати їм все це і роздмухувати інформацію щодо цього - як можна ширше..
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Я, думаю світ не здивувати, якщо вони, рашистів, до 90-х років, показували в фуфайках і валянках. Варвари, злобні,воровкуваті,відморожені.
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Поснимать розетки и унитазы - это и есть "имперское величие".
При этом обшивка с повреждениями от стрельбы заменена.
Пригласить телеканалы (прежде всего зарубежные) - пусть снимают и показыают.

Только не через пресслужбу президета - девочка мендель будет гадить.
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Гены жюккова и шарикава пробудились на рашке
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Ничего удивительного. У них принято подобные вещи называть "трофеями". Как их советская власть призвала в 17-ом грабить, так они до сих пор только этим и заняты. Проку никакого, всё как в трубу, но зараза внедрилась в генокод нации и её уже не остановить. По крайней мере в ближайшие 200 лет.
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Унітази - це одна з головних скреп росіян.
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Та то фигня, главное Зеля побрился! ,
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РФ милостиво передало Украине на ответственное хранение три ободранных до нитки , дырявых корыта, без права выхода с якорной стоянки в порте приписки. Унижение Украины с опусканием ниже плинтуса. Но за то главнокомандующий теперь побреется ( как снял раньше браслеты после обмена), и приобретя лоск сможет объявить о своей "мудрой политике и очередной победе" и отправиться в Нормандию припасть к ручке кремлевского х-йла, под ухмылки и аплодисменты Трампа, Макрона и Меркель.
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Катера Украины были захвачены Военно морскими силами РФ в международных водах Черного моря, после блокировки их прохода через Керченский пролив в Азовское море, в водах принадлежащих Украине по международному морскому ( действующих по сей момент) праву. ( если вы конечно не считаете что Крым это РФ, и Керченский пролив и Азовское море это морское пространство также принадлежащее РФ. Кроме этого как я замечу не при предыдущем гаранте ( барыге) ни при нынешнем ( честном фраере и истинном патриЕте) войны у нас с РФ вроде как и нет.
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Ну , что я писал зебилы ? Не металлолом вам передали ? Это победа Моники Зеленски? В чем она ? Зачем Украине вообще этот металлолом? Вы не знали что русские варвари?
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а петя не знал об этом, когда корабли через Керченский пролив отправил? они же их им фактически подарил
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Нет , не знал и не дарил , зебил ты же не лох ? Че не понимаешь ?
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петя не знал что у нас с кацапами война? а не он ли орал это в каждом своем выступлении?
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Я фигею с порохоботов Росіяни їх угробили. Познімали навіть плафони, розетки та унітази, - Воронченко про повернуті РФ кораблі - Цензор.НЕТ 857А вы чего-то другого ожидали от агрессора? Надеялись, что они нам новое вооружение установят, а в трюмы кораблей золотые слитки накидают? Или вместо катеров парочку своих новых фрегатов подгонят? Разве никто не знал, что они ВСЕГДА так поступают? Так зачем вообще ваш хозяин петька отправил эти корабли в лапы россиянам? Нельзя было по суше перевезти в Мариуполь? Мы из-за этой авантюры еще и 24 кацапских подонков выпустили, чтобы спасти наших моряков, включая цемаха. А всего этого можно было избежать. И не надо сейчас писать про то, что мы имели право из одного порта в другой свои корабли перегонять, про морское право и международные законы. У нас с ними война! Какие нах..р законы и права во время войны???
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Идиот они плыли с одного порта Украины в другой.это не мы нарушили а Рашка плюет на договора.
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идиот это ты. Во время Второй Мировой войны корабли Британии тоже спокойно переплывали Дуврский пролив и немцы их не бомбили, не топили, не захватывали? Договора во время войны не действуют запомни это дурачок
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так у нас с кацапами войны нет что ли получается? То есть конфликт на Донбассе чисто внутренний? тогда надо с рашки санкции скорее снимать, они же ни в чем не виноваты Росіяни їх угробили. Познімали навіть плафони, розетки та унітази, - Воронченко про повернуті РФ кораблі - Цензор.НЕТ 3927
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Власти должны требовать компенсаций в полном объеме плюс за каждый день простоя кораблей с момента захвата и до введения в строй.уверен они и орудия испортили там все надо менять все.Поэтому требовать компенсаций и им деваться некуда будут платить в трехкратном размере иначе арест суден в международных портах.
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когда? когда это случится? Полгода прошло с решения трибунала, почему до сих пор этого не было сделано?
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унитазы прикипели, не могли открутить, время тянули.
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Было решение о возврате моряков и суден. 21.11 то есть как раз завтра будут слушания продолжаться как раз будет возможность предоставить фото и виде по поводу что они вернули и требовать возмещения убытков связанных с этим.И если требунал даст добро тогда мы можем требовать арестовать любое их судно и продать его за долги
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Я писал , что русские варвари вам отдадут металлолом вместо кораблей? Зачем вы их брали ? Зачем ? А что теперь? Ни кораблей , ни компенсации за корабли . Хахаха вы лохи вмести с бубочкой
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ты так говоришь, как будто они были готовы компенсацию заплатить
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Унитазы с украинских кораблей московиты конечно же в ставку путлера уволокли..Ну и нищеброды...
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Владимир Вересюк А навіщо взагалі потрібно було забирати МЕТАЛОБРУХТ ???
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Дивні люди!
Ви що надіялися, що росіяни їх відремонтують, замінять старі частини новими і т. п.
Росіяни завжди були , є і будуть майстрами загадити все, що можна і не можна. А особливо, якщо це стосується хохлів.
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бо кацапи злидні. Не даремно ж про них "слава" йде, що туалетний папір крадуть з готелів та рушники.. Наврядчи в кацапо-армії служать якісь інші росіяни.
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Может Воронченко не знает, но у нас идет война. А во время войны нужны не патрульные катера, а боевые корабли с ракетным вооружением, системами ПВО, ПРО и т.д. Все это барахло имени Порошенка все равно придется сдавать на металлолом. А на вырученные деньги строить боевые корабли. Вон целый крейсер стоит в Николаеве ржавеет. Но на нем уже денег не украдешь, поэтому он шоколадную власть не интересовал. Все эти катера - это бесполезный хлам в условиях войны. Их придется сдавать на металлолом (причем как те, которые Порошенко производил на своем приХватизированном заводе, так и те, которые сюда свозят из-за границы) и строить корветы и крейсера. На катерах войну не выиграть.
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