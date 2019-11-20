 Россияне их угробили. Сняли даже плафоны, розетки и унитазы, - Воронченко о возвращенных РФ кораблях. АУДИО

Об этом в комментарии 4 каналу рассказал командующий ВМС ВС Украины Игорь Воронченко, передает Цензор.НЕТ.

По его прогнозам, подойдут корабли примерно через 16 часов. "Идет буксировка, скорость очень маленькая. Они своим ходом не идут, россияне их угробили. Поснимали даже плафоны, розетки и унитазы. Так что мы сейчас покажем всему миру варварское отношение россиян", - заявил он.

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Напомним, 16 ноября появилась информация, что Украина отправила спецсуда за захваченными Россией в ноябре прошлого года катерами и буксиром.