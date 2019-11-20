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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3677) Форум (112) Елена Зеленская (33)

 Зеленский принял участие во Всеукраинском форуме "Украина растет вместе со мной". ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская приняли участие участие во Всеукраинском форуме "Украина растет вместе со мной".

Цензор.НЕТ публикует видео с форума.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Я не политик и не имею права вмешиваться в работу президента, но стать посредником между людьми и властью могу и хочу, - Елена Зеленская

Источник: https://censor.net.ua/v3160682
 
 
 Топ комментарии
 
почему Зеленский и его супружница, вызывают такое стойкое чувство гадливости?
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"Украина растет вместе со мной"-название форума придумал шефир?
ты ростом с небольшую сидячую собаку и не вырастешь уже никогда. физиология. ленка твоя примерно такого же размера. клоуны
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Хорошее название статьи-многие понимают,что шанс Украины ,,вырости,, при зеленском равняется возможности вырости зеленскому.
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почему Зеленский и его супружница, вызывают такое стойкое чувство гадливости?
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я насчитал 9 наротов и только одного их слугу. Может, вовчик - Фигаро? Такой Севильский цирюльничек? Даром, что с забубонной небритостью...
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мне всегда интересно послушать молодое поколение и даже детей.. они другие и нужно у них многому учится.
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Знову шоу-піар для дебілів. Що там з розпродажем всієї української землі 200-ма агрохолдінгами? Кому Вовік хоче продати всі стратегічні держпідприємства? Росіянам?
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І ще декілька питань:
- Чому бюджет 2019го невиконується на декілька десятків відсотків?
- Чому і так корупційна порошенківська митниця за Нєфьодова недоотримує за два останні місяці більше 70 млрд. гр. надходжень? А сам пан Нєфьодов по телефону утворює нові і нові корупційні схеми?
- Хто такий Милованов і що він робить на посаді міністра економіки?
- Пряме питання до Вовіка: його діяльність можна назвати ліквідаційною комісією?
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Милованов - это тот кто говаривал, что его Украина как государство не интересует, его интересуют только долляры, которые он получит за Закон о продаже Украинской Земли, продажу газ.трубы и железной дороги (которую строил Народ, а грабили и убивали ее так называемые капиталисты) как и остальных грантоедов от сороса.
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так первой о продаже ГТС заговорила косатая в бытность премьером
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ваня ты во втором туре за вазелина голого совал? ну вот и жри мовчки.
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Звичайно, всі йулєфани розраховували на крісло прем'єра для своєї пані. Я особисто знайомий з парочкою таких прицуцків.
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оппааааа... Иван... щось сдІхло в королівстві Дацькому????? Ти ж його кохав, ти ж його обожнював... ти як той Павел чи Петро, котрий не дочекався 3х півнів ...
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скорее проростает в очередное дно ..
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"Украина растет вместе со мной"-название форума придумал шефир?
ты ростом с небольшую сидячую собаку и не вырастешь уже никогда. физиология. ленка твоя примерно такого же размера. клоуны
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хааааххахахахахахаа))))) Ох, укатал...
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Спектакль для слабоумного электората Зеленского
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Хорошее название статьи-многие понимают,что шанс Украины ,,вырости,, при зеленском равняется возможности вырости зеленскому.
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У мальчика комплексы мечтает вырасти еще в 42? Да вот и Украина, вырастет настолько же, т.е нинасколечки.
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Недорослю ти був - недорослю і залишися ЗЕ-дебіл!!!
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Це що, конкурс на найкраще татуювання карти України на животі?
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Чем же народ думал когда выбирал циркунов? Уговаривала свою сестру голосовать за Тимошенко- уважаемый политик, которую прессовали все бандиты-воры при власти, умная, мудрая. Так нет выбрали клоунов с цирка. Да у них и шутки последнее время были пошлые, даже иногда и смотреть при детях неприлично.
Сейчас сестра говорит, как я могла проголосовать за это убожество
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Тимошенко, за время примьерства, сделала гораздо больше, чем все эти чучмисты с потрохом, ющом, и рецидивистом вместе взяты. Она грамотный и мудрый политик в отличие от этих недоносков.
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точно. одна афера с темафлю - вершина мудрости и наглости.
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За цвіркуна все вірно , а от відносно московської зозулі все навпаки . Тодф заюлю була задіяна НЛП технологія перевірена на "Білому брацтві" . Деякі брати ще і сьогодні сновигають по шостій палаті в гамівних льолях. Зозуля це те саме , тільки більше нахабної брехні і приєднання до воза москви пройде набагато , набагато скоріше. "Любі маї !!! Я спасу вас " ,волала вуля на Майдані після Качанівки , а на РНБО в 2014 р. : " Жоден салдат не має вийти з гаража . Жоден танк не має виїхати з казарми , а то путєн нападе".
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George Tuka
9 год ·


·
"Голос Суркова" Олексій Чеснаков в своєму Twitter повідомив:
"итоговый документ, который будет подписан в Париже, согласован всеми советниками президентов! Россия довольна!".

Президент Зеленський нічого не хоче розповісти українському народові?
Може, "радник", з дупою замість обличчя, хоче щось повідомити "воинствующему меньшинству"?
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согнали подростков . они бедолаги сидят скучают Зеленський бере участь у Всеукраїнському форумі "Україна зростає разом зі мною" - Цензор.НЕТ 8177
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А мордочку уже побрил？ а в зоне бикини？
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На похорони комбрига Коростильова не хоче з'їздити?
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барыгло хоть на одни похороны ездило? Оно даже и слова не сказало по поводу убийства Окуевой.
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А когда украинскую землю делить будут?Зеленський бере участь у Всеукраїнському форумі "Україна зростає разом зі мною" - Цензор.НЕТ 5120Зеленський бере участь у Всеукраїнському форумі "Україна зростає разом зі мною" - Цензор.НЕТ 9169 Зеленський бере участь у Всеукраїнському форумі "Україна зростає разом зі мною" - Цензор.НЕТ 9939 .
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У молодежи на заднем план такие унылые лица....
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Как любые представители власти и новой и старой любят рассказывать как класно будет жить завтра! но почему то никто из властей не любит рассказывать почему такая жопа именно счас при ихней власти!!
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Бо відповіді на це питання немає. Точніше, відповідь є, проте "піпл її не схаває".
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согласен, кто же признается что ЖОПА именно потому, что они (рукожопы) у власти!
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40% зростання економіки обіцяв Гончарук
уявляєте яким гігантським клованом закінчить зюзя своє, типу, президентство?
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Нах пшол псина аваковская,слуга Чорта
Порохошлюхи мимо.
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Ты прав, посмотри какие амбиции в недоростка путлера.
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Зеленський бере участь у Всеукраїнському форумі "Україна зростає разом зі мною" - Цензор.НЕТ 4058

Очередная глупость из АП, сказанная речевым аппаратом первого лица, напомнила историю с моим сыном подростком.

У моего сына начал произростать пушок под носом, ну и немного на подбородке. Ничего удивительного, ведь уже слава Кронусу без пяти минут 14 лет. На все намёки, что пора уже с этим делом справиться, отвечал как-то несуразно, а пух продолжал буйствовать. Не как в мае тополиный, но всё же имел место быть.

На очередной намёк, что пора бы, уже, у нас произошёл короткий диалог:
- Пап, я до тех пор, пока не потеряю девственность не буду бриться.
- окау, твой выбор, но у меня к тебе есть не очень хорошая новость. Пока ты не побреешься, ты ее точно не потеряешь.
После чего тут же в кране зашумела вода.

Когда у тебя сын подросток это большая радость.
А когда у тебя президент подросток -- это беда.
(из поста френдз-онли)
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Це молодіжний захід. Паралельно пустому базару ні про що, ще й здійснюється відмивання бабла, котре закладене на проведення цього заходу.
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Хочет чтоб его за форум критиковали, а не за распродажу страны.Стрелки переводит тому
и название такое И не обижайте дебилов они этого не заслуживают и вреда не приносят
Это хитрые тваари маскируются под них. как в этом случае.
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