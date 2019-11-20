 Зеленский принял участие во Всеукраинском форуме "Украина растет вместе со мной". ВИДЕО

Цензор.НЕТ публикует видео с форума.
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Нас объединяет Бог, Украина и семья, - Ярош на Всеукраинском Форуме семьи
Порошенко принял участие в форуме ГО "Солідарна справа громад": "Новая Украина нуждается в новой политике". ВИДЕО
Зеленский и Лукашенко 4 октября примут участие во ІІ Форуме регионов Украины и Беларуси, - "Интерфакс-Украина"
Зеленский принял участие в учениях органов МВД. ФОТОрепортаж
Зеленский вместе с президентами Эстонии и Финляндии выступит 13 сентября на Форуме YES в Киеве
+13
почему Зеленский и его супружница, вызывают такое стойкое чувство гадливости?
+12
"Украина растет вместе со мной"-название форума придумал шефир?
ты ростом с небольшую сидячую собаку и не вырастешь уже никогда. физиология. ленка твоя примерно такого же размера. клоуны
ты ростом с небольшую сидячую собаку и не вырастешь уже никогда. физиология. ленка твоя примерно такого же размера. клоуны
+7
Хорошее название статьи-многие понимают,что шанс Украины ,,вырости,, при зеленском равняется возможности вырости зеленскому.
- Чому бюджет 2019го невиконується на декілька десятків відсотків?
- Чому і так корупційна порошенківська митниця за Нєфьодова недоотримує за два останні місяці більше 70 млрд. гр. надходжень? А сам пан Нєфьодов по телефону утворює нові і нові корупційні схеми?
- Хто такий Милованов і що він робить на посаді міністра економіки?
- Пряме питання до Вовіка: його діяльність можна назвати ліквідаційною комісією?
ты ростом с небольшую сидячую собаку и не вырастешь уже никогда. физиология. ленка твоя примерно такого же размера. клоуны
Сейчас сестра говорит, как я могла проголосовать за это убожество
9 год ·
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"Голос Суркова" Олексій Чеснаков в своєму Twitter повідомив:
"итоговый документ, который будет подписан в Париже, согласован всеми советниками президентов! Россия довольна!".
Президент Зеленський нічого не хоче розповісти українському народові?
Може, "радник", з дупою замість обличчя, хоче щось повідомити "воинствующему меньшинству"?
уявляєте яким гігантським клованом закінчить зюзя своє, типу, президентство?
Порохошлюхи мимо.
Очередная глупость из АП, сказанная речевым аппаратом первого лица, напомнила историю с моим сыном подростком.
У моего сына начал произростать пушок под носом, ну и немного на подбородке. Ничего удивительного, ведь уже слава Кронусу без пяти минут 14 лет. На все намёки, что пора уже с этим делом справиться, отвечал как-то несуразно, а пух продолжал буйствовать. Не как в мае тополиный, но всё же имел место быть.
На очередной намёк, что пора бы, уже, у нас произошёл короткий диалог:
- Пап, я до тех пор, пока не потеряю девственность не буду бриться.
- окау, твой выбор, но у меня к тебе есть не очень хорошая новость. Пока ты не побреешься, ты ее точно не потеряешь.
После чего тут же в кране зашумела вода.
Когда у тебя сын подросток это большая радость.
А когда у тебя президент подросток -- это беда.
(из поста френдз-онли)
и название такое И не обижайте дебилов они этого не заслуживают и вреда не приносят
Это хитрые тваари маскируются под них. как в этом случае.