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Все про:Дубай (24) наука (570) авиакосмическая отрасль (62) Луна (16) Южное (4)

 Проект аппарата для изучения Луны представила Украина на Dubai Airshow. ВИДЕО

Конструкторское бюро "Южное" на авиасалоне Dubai Airshow 2019 презентовало концептуальный проект лунного посадочного аппарата, который может использоваться для поиска полезных ископаемых на Луне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт предприятия.

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"Концептуальный проект семейства лунных перелетающих посадочных аппаратов, представленный КБ "Южное" на Dubai Airshow 2019, стал настоящей изюминкой экспозиции КБЮ на 16-й Международной авиационно-космической выставке", - говорится в сообщении.

Проект разработан для исследований лунной поверхности и доставки на естественный спутник Земли полезного груза массой до 150 килограммов с возможностью трехкратного перелета с научным оборудованием. В перспективе это открывает новые возможности для научно-исследовательской деятельности, поиска полезных ископаемых на Луне.

На Dubai Airshow 2019 впервые представлен макет ЛПА в масштабе 1:5, изготовленный собственными силами КБ "Южное" с применением аддитивных технологий.

Также смотрите: Украинско-американская ракета вывела на орбиту корабль с грузом для МКС, - КБ "Южное". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3160667
 
   
 Топ комментарии
 
Я в этом году хочу в Париж...
Я и в прошлом году хотел...
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Чудовий анімаційний продукт.
Думаю, ідеї - теж заслуговують на увагу.
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Кассаб, брехати, це у вас генетичне.

Проект аппарата для изучения Луны представила Украина на Dubai Airshow - Цензор.НЕТ 2989 "Антарес", виготовлена за участю України, вивела на орбіту вантажний Cygnus.
18.04.2019 10:38

Успішний запуск ракети-носія «Антарес», перший ступінь якої розробило українське ДП «КБ «Південне», проведено 17 квітня о 23:46 за київським часом (16:46 за північноамериканським східним часом) із Центру космічних польотів на острові Уоллопс (штат Вірджинія, США).

Про це повідомили у прес-службі ДП «КБ «Південне». «Ракета-носій «Антарес» вивела на орбіту вантажний корабель Cygnus, що має доправити до Міжнародної космічної станції близько 3750 кг корисного вантажу на замовлення NASA, - провізію та спорядження для екіпажу, обладнання та матеріали для наукових експериментів, устаткування для станції та виходу у відкритий космос, комп'ютери та комплектуючі, а також два науково-дослідні супутники формату кубсат - CAPSat та HARP. Стикування Cygnus із МКС заплановано на 19 квітня», - йдеться в повідомленні.»
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Совет форумчанПравила форума
 
Я в этом году хочу в Париж...
Я и в прошлом году хотел...
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А што, прєкратілось ж/д сообщєніє Сціквтиквкар - Паріж?
Во горє то какоє.
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А я вже не хочу в Париж🧐, бо велика кількість зебілів перетворила Київ у деякі райони Парижу.🐸
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Чудовий анімаційний продукт.
Думаю, ідеї - теж заслуговують на увагу.
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«Південне» продукує не тільки хороші ідеї.
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Кассаб, брехати, це у вас генетичне.

Проект аппарата для изучения Луны представила Украина на Dubai Airshow - Цензор.НЕТ 2989 "Антарес", виготовлена за участю України, вивела на орбіту вантажний Cygnus.
18.04.2019 10:38

Успішний запуск ракети-носія «Антарес», перший ступінь якої розробило українське ДП «КБ «Південне», проведено 17 квітня о 23:46 за київським часом (16:46 за північноамериканським східним часом) із Центру космічних польотів на острові Уоллопс (штат Вірджинія, США).

Про це повідомили у прес-службі ДП «КБ «Південне». «Ракета-носій «Антарес» вивела на орбіту вантажний корабель Cygnus, що має доправити до Міжнародної космічної станції близько 3750 кг корисного вантажу на замовлення NASA, - провізію та спорядження для екіпажу, обладнання та матеріали для наукових експериментів, устаткування для станції та виходу у відкритий космос, комп'ютери та комплектуючі, а також два науково-дослідні супутники формату кубсат - CAPSat та HARP. Стикування Cygnus із МКС заплановано на 19 квітня», - йдеться в повідомленні.»
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Проект аппарата для изучения Луны представила Украина на Dubai Airshow - Цензор.НЕТ 4434 Дурню, не читай за вечерею укр. газет! В Антаресі з українського тільки кріплення до труби російського двигуна
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Кацапские моторы конечно детали для "Антареса" важные, но и 1-я ступень "Южмаша" сама по себе штука сложная и дорогая, то есть не просто цистерна с керосином.
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Украинцы делали только крепление движка для бака-цистерны. Система управления - американская. движок и его обвес - российский. Не далайте их мухи слона. Вклад Украины в Антарес - менее одного процента
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Насколько знаю вся 1-я ступень вместе с силовым каркасом, баками, трубопроводами и электрикой "Южмашевская". Система управления возможно отчасти американская, что не удивительно, т.к. 2-я ступень их.
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Серьезно? Почему тогда мы закупаем всю технику даже примитивную за рубежом?
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В музеї «Південного» є посадочний модуль радянської космічної програми, на якому Лєонов повинен був здійснити посадку на Місяці.
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І ще там не тільки анімація: «На Dubai Airshow 2019 впервые представлен макет ЛПА в масштабе 1:5, изготовленный собственными силами КБ "Южное" с применением аддитивных технологий. Источник: https://censor.net.ua/v3160667»
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Та ви ж там вже все покурочили розікрали. Як наші катери.
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Кто? Казахи? Ну если им 10 лет за хранение не платили. то вполне уже могли на цветмет покурочать
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Касабі там не приделах. Спутник на сохранности у казахов
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Нафиг воно треба?!А гроши де брати?Не потягне Украина.Ми маленькi хлiбороби.Краще китайцам завод продать.Так куме?
-Завод китайцам?
-Так китайцам.
-Да я тебя...
Проект аппарата для изучения Луны представила Украина на Dubai Airshow - Цензор.НЕТ 6408
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А ти, дєрєвєньщіна обосратая, хоч знаєш, що таке HyperLoop?
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Дожили. Уже с Рашки мультики начали копировать. Вы даже пластины для бронежилетов и минометы не можете делать, у турков старые беспилотники закупаете, а уже на Луну замахнулись. Страна которая не может сделать для своей защиты ядерные ракеты не должна даже позориться с такими проектами.
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То є моцно! Молодці! Заткніться, гівноботи!
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Триндеть - не мешки ворочать. Ютуб любой ролик переварит
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КБ "Южное" подготовило аппарт во время: как раз пора отправить Незнайку на Луну.
И там пусть остаётся.
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Война ето не только убийство и разруха. Война ето рывок технологий и економики. Как ни парадоксально но у Украины была возможность вырваться в десятку стран с развитыми технологиями и военной техникой. Все предприятия во время войны переходят на производство военной продукции, а после окончания войны ети технологии внедряются в гражданские проекты и технику. Без войн сейчас бы весь мир до сих пор бегал в набедреных повязках с копьем за кабанами по лесам. Что за 6 лет войны КБ Южное предоставило для фронта и защиты страны? Мультики штампует?
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