 Проект аппарата для изучения Луны представила Украина на Dubai Airshow. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт предприятия.
"Концептуальный проект семейства лунных перелетающих посадочных аппаратов, представленный КБ "Южное" на Dubai Airshow 2019, стал настоящей изюминкой экспозиции КБЮ на 16-й Международной авиационно-космической выставке", - говорится в сообщении.
Проект разработан для исследований лунной поверхности и доставки на естественный спутник Земли полезного груза массой до 150 килограммов с возможностью трехкратного перелета с научным оборудованием. В перспективе это открывает новые возможности для научно-исследовательской деятельности, поиска полезных ископаемых на Луне.
На Dubai Airshow 2019 впервые представлен макет ЛПА в масштабе 1:5, изготовленный собственными силами КБ "Южное" с применением аддитивных технологий.
Я и в прошлом году хотел...
Во горє то какоє.
Французы как обычно пьют и скоро новый год (с)
Думаю, ідеї - теж заслуговують на увагу.
"Антарес", виготовлена за участю України, вивела на орбіту вантажний Cygnus.
18.04.2019 10:38
Успішний запуск ракети-носія «Антарес», перший ступінь якої розробило українське ДП «КБ «Південне», проведено 17 квітня о 23:46 за київським часом (16:46 за північноамериканським східним часом) із Центру космічних польотів на острові Уоллопс (штат Вірджинія, США).
Про це повідомили у прес-службі ДП «КБ «Південне». «Ракета-носій «Антарес» вивела на орбіту вантажний корабель Cygnus, що має доправити до Міжнародної космічної станції близько 3750 кг корисного вантажу на замовлення NASA, - провізію та спорядження для екіпажу, обладнання та матеріали для наукових експериментів, устаткування для станції та виходу у відкритий космос, комп'ютери та комплектуючі, а також два науково-дослідні супутники формату кубсат - CAPSat та HARP. Стикування Cygnus із МКС заплановано на 19 квітня», - йдеться в повідомленні.»
-Завод китайцам?
-Так китайцам.
-Да я тебя...
И там пусть остаётся.