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 Политика Украины, Экономика
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Все про:МВФ (2759) Маркарова (94)

 К 2023 году Украина должна сама себя обеспечивать, без помощи МВФ, - Маркарова поделилась "амбициозным планом". ВИДЕО

В планах министра финансов Оксаны Маркаровой завершение сотрудничества с Международным валютным фондом в 2023 году.

Об этом она сообщила hromadske, передает Цензор.НЕТ.

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"Мой амбициозный план - суметь закончить ее (программу с МВФ. - Ред.), чтобы в 2023 году у нас не стоял вопрос, когда мы получим новый транш, а могли бы себя обеспечивать", - сказала она.

Министр отметила, что сейчас правительство продолжает переговоры с миссией МВФ, которая находится с визитом в Киеве по новой кредитной программе о сотрудничестве.

"Программа, над которой мы работаем - хорошая и она нам позволит провести массу реформ, приватизацию, концессию и другие вещи. Но и должна позволить нам выйти из нее по завершении - как в свое время это смогла сделать Польша", — пояснила Маркарова.

Напомним, очередная оценочная миссия МВФ работала в Киеве 12-26 сентября. По итогам миссии в МВФ заявили, что обсуждение новой трехлетней программы расширенного финансирования для Украины продолжится в ближайшие недели. В Нацбанке Украины оценивали потенциальный объем новой программы в 5-10 миллиардов долларов и прогнозировали получение первых двух миллиардов до конца года.

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Директор управления Международного валютного фонда по вопросам Европы Пол Томсен рассказал, что фонд надеется на достижение быстрого результата в переговорах с украинским руководством.

Следующая миссия Международного валютного фонда, как и планировалось, начала работу в Киеве 14 ноября.

Источник: https://censor.net.ua/v3160662
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
к 23 году исдохнет или ишак или падишах
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Конечно обеспечит ,к тому времени в Украине останется человек сто ... К 2023 году Украина должна сама себя обеспечивать, без помощи МВФ, - Маркарова поделилась "амбициозным планом" - Цензор.НЕТ 6265
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«Численность имеющегося населения в Украине на 1 октября 2019 года составляла
41 млн 960 тыс. человек. Источник: https://censor.net.ua/n3160577»
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100000000000 американских рублей сделают свойо дело.
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даммочка видимо "Слуги народа" насмотрелась...или тоже приверженец "100 лярдов ат рассеи"... К 2023 году Украина должна сама себя обеспечивать, без помощи МВФ, - Маркарова поделилась "амбициозным планом" - Цензор.НЕТ 5882
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игорный бизнес как заработает как принесет ух доход, тогда и откажетесь
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Потужна струя божественной росы в личико любителям клоунов.....пусть обтекают. Они до завтра забудут, а где тот 2023й - дожить ещё надо..
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Да она может бухтеть что угодно
Она все равно до этого времени не доживет.
Пракиески при любом раскладе
ПыСы Зеленые дятлы за месяц увеличили внешний долг на миллиард зеленых омериканских денех
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/"завершение сотрудничества с Международным валютным фондом в 2023 году/"

Пока не поздно, этого пузана нужно отправить в психдиспансер....
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