 К 2023 году Украина должна сама себя обеспечивать, без помощи МВФ, - Маркарова поделилась "амбициозным планом". ВИДЕО

Об этом она сообщила hromadske, передает Цензор.НЕТ.
"Мой амбициозный план - суметь закончить ее (программу с МВФ. - Ред.), чтобы в 2023 году у нас не стоял вопрос, когда мы получим новый транш, а могли бы себя обеспечивать", - сказала она.
Министр отметила, что сейчас правительство продолжает переговоры с миссией МВФ, которая находится с визитом в Киеве по новой кредитной программе о сотрудничестве.
"Программа, над которой мы работаем - хорошая и она нам позволит провести массу реформ, приватизацию, концессию и другие вещи. Но и должна позволить нам выйти из нее по завершении - как в свое время это смогла сделать Польша", — пояснила Маркарова.
Напомним, очередная оценочная миссия МВФ работала в Киеве 12-26 сентября. По итогам миссии в МВФ заявили, что обсуждение новой трехлетней программы расширенного финансирования для Украины продолжится в ближайшие недели. В Нацбанке Украины оценивали потенциальный объем новой программы в 5-10 миллиардов долларов и прогнозировали получение первых двух миллиардов до конца года.
Директор управления Международного валютного фонда по вопросам Европы Пол Томсен рассказал, что фонд надеется на достижение быстрого результата в переговорах с украинским руководством.
Следующая миссия Международного валютного фонда, как и планировалось, начала работу в Киеве 14 ноября.
41 млн 960 тыс. человек. Источник: https://censor.net.ua/n3160577»
Она все равно до этого времени не доживет.
Пракиески при любом раскладе
ПыСы Зеленые дятлы за месяц увеличили внешний долг на миллиард зеленых омериканских денех
Пока не поздно, этого пузана нужно отправить в психдиспансер....