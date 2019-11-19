 Украинские корабли до сих пор находятся в статусе вещественных доказательств, - адвокат Полозов. ВИДЕО

Об этом заявил адвокат Николай Полозов в студии телеканала UATV, передает Цензор.НЕТ.
"Их правовой статус до сих пор – вещественные доказательства. Российская Федерация не исключила эти корабли из списка вещественных доказательств, которые проходят по уголовному делу, и фактически по российским законам они переданы Украине на ответственное хранение. Это означает, что по требованию следователя или суда, которые захотят их исследовать, Украина должна будет эти корабли предоставить вновь", - отметил Полозов.
Как вещественные доказательства по уголовному делу проходят также изъятые россиянами документация, некоторые личные вещи экипажей судов, радионавигационное оборудование, а также военные припасы и личное оружие военных моряков, отмечает гость студии. Некоторые из этих вещей до сих пор в России.
Как сообщалось, 18 ноября командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины сообщило, что украинские катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу", захваченные Россией, начали движение в направлении материковой Украины.
Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября 2018 года сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.
В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".
В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.
7 сентября 2019 состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.
Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.
Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.
"18 ноября состоялась передача украинской стороне трех кораблей ВМФ Украины", - говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что их передача на ответственное хранение украинской стороне Источник: https://censor.net.ua/n3160245
Посол США: Возвращение украинских моряков, военных кораблей и Крыма - достижения на пути к миру
Но уже при полном отсутствии всех доказательств, которые были непосредственно на самих кораблях.
· 5 год ·
"18 ноября состоялась передача украинской стороне трех кораблей ВМФ Украины", - говорится в сообщении МИД РФ, которым говорит главная лошадь Кремля. В МИД РФ отметили, что их передача на ответственное хранение украинской стороне стала возможной в связи с тем, что российские компетентные органы завершили необходимые следственные действия в отношении кораблей и их нахождение на территории Российской Федерации для продолжения уголовного процесса не требуется.
Так, с этого места помедленее. На ответственное хранение??? Шта?(с)Царев. На какое ответственное хранение? Россия должна была выполнить требование международного морского трибунала. В ОП об этом не знали? Или может в нашем МИДе об этом не знали? Где официальная реакция со стороны наших дипломатов? Или они не понимают к чему может привести подобная формулировка? Так я сейчас объясню.
Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая этого года вынес приказ о применении обеспечительных мер.
Подпунктом 1 (а) пункта 124 данного приказа установлена обязанность Российской Федерации незамедлительно вернуть Украине два малых бронированных артиллерийских катера «Никополь» и «Бердянск», а также рейдовый буксир «Яны-Капу».
Подпунктом 1 (b) пункта 124 приказа установлена обязанность Российской Федерации незамедлительно вернуть в Украину 24 членов экипажей захваченных военных кораблей.
Подпунктом 1 (с) установлена взаимная обязанность Украины и Российской Федерации воздержаться от любых действий, которые могут осложнить или продлить спор, разрешаемый трибуналом.
В начале сентября военнопленным украинским морякам была изменена мера пресечения и они смогли вернуться в Украину. Таким образом подпункт 1 (b) приказа трибунала российскими властями был выполнен.
То же самое касается подпункта 1 (a), о возвращении кораблей. Ведь корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны-Капу» вернули Украине. Теперь Российская Федерация сможет предоставить отчёт трибуналу ООН о выполнении двух пунктов майского приказа.
А затем, когда в ближайшее время трибунал будет рассматривать это дело, то представители РФ будут предъявлять в оправдание своих действий тот факт, что Украина приняла НА ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ вещдоки по преступлению, которое совершили моряки. Для нас это чушь, а для суда будет аргументом. Ведь Украина согласилась с тем, что это вещдоки правонарушения, когда взяла их НА ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ. И промолчала.
Что касается третьего пункта, то, поскольку арбитраж трибунала будет рассматривать, в том числе, и вопрос иммунитета украинских военных судов и членов их экипажей, то производство по уголовному делу в Российской Федерации о незаконном пересечении границы группой лиц является длящимся нарушением иммунитета украинских военных судов и членов их экипажей и безусловно осложняет спор, рассматриваемый Международным трибуналом ООН по морскому праву. Но это не повод помогать российской стороне с их защитой.
Я понимаю, что сейчас Владимир Зеленский готов на холодную воду дуть, чтоб не сорвалась его встреча с Путиным в Нормандском формате. И поэтому он идет на все требования с российской стороны. Но это не повод для того, чтоб ослаблять позицию Украины во всех иных процессах. Россия методично использует все юридические нюансы для того, чтоб усилить свою позицию и обезопасить себя от ответственности в любых международных судах, а Украина, своей пассивной позицией, ей в этом помогает. Но руководство Украины должно осознать, что эта тактика порочна и принесёт лишь поражение на всех направлениях. И глядя на возможное ближайшее противостояние в переговорах Путина и Зеленского, я не испытываю особенного оптимизма. Потому, что когда ты методично осознанно или не осознанно проигрываешь в мелочах, то о глобальной победе можешь не мечтать. Это шахматы, а не "чапаев". Но, к сожалению, не все в высших эшелонах власти это понимают. А расхлебывать придется нам. Всем нам.
Что касается третьего пункта, то, поскольку арбитраж трибунала будет рассматривать, в том числе, и вопрос иммунитета украинских военных судов и членов их экипажей, то производство по уголовному делу в Российской Федерации о незаконном пересечении границы группой лиц является длящимся нарушением иммунитета украинских военных судов и членов их экипажей и безусловно осложняет спор, рассматриваемый Международным трибуналом ООН по морскому праву. Но это не повод помогать российской стороне с их защитой.
Я понимаю, что сейчас Владимир Зеленский готов на холодную воду дуть, чтоб не сорвалась его встреча с Путиным в Нормандском формате. И поэтому он идет на все требования с российской стороны. Но это не повод для того, чтоб ослаблять позицию Украины во всех иных процессах. Россия методично использует все юридические нюансы для того, чтоб усилить свою позицию и обезопасить себя от ответственности в любых международных судах, а Украина, своей пассивной позицией, ей в этом помогает. Но руководство Украины должно осознать, что эта тактика порочна и принесёт лишь поражение на всех направлениях. И глядя на возможное ближайшее противостояние в переговорах Путина и Зеленского, я не испытываю особенного оптимизма. Потому, что когда ты методично осознанно или не осознанно проигрываешь в мелочах, то о глобальной победе можешь не мечтать. Это шахматы, а не "чапаев". Но, к сожалению, не все в высших эшелонах власти это понимают. А расхлебывать придется нам. Всем нам.
Вещественных доказательств пиратского нападения террористической организации ФСБ РФ на украинские корабли.
вещдок преступления украинских моряков
и подписи ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ украины..))))
речь не о вещдоках,
а о документе, в котором должностное лицо украины признает
ФАКТ преступления со стороны украинских моряков...
а это Важно для нормального трибунала, ))))))))))))))))
Впрочем - трибунал уже признал преступление пиратов ФСБ - али забыли и уже обязал освободить корабли с командами. Освободить, а не "отдать под ответственное хранение", потому, если московские пираты будут пытаться прикрыться этой бумажкой, им сразу укажут не невыполнение ими решения Трибунала, по которому московские преступники должны были именно освободить корабли безо всяких условий. Потому эту бумажку ни в одном международном суде никто предъявлять не будет - она исключительно для внутрирасейского поддержания дутого вяличия.
твое многословие НИКАК не пересекается с ее словами
Тут юристы есть?
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/11/17/7232217/
А на ділі, можливо ми маємо справу з інсайдом не фахівця.
Они оба дали согласие взять эти вещдоки на сберегание.