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 Украинские корабли до сих пор находятся в статусе вещественных доказательств, - адвокат Полозов. ВИДЕО

Захваченные РФ корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу", которые сейчас возвращаются в Украину, до сих пор находятся в статусе вещественных доказательств.

Об этом заявил адвокат Николай Полозов в студии телеканала UATV, передает Цензор.НЕТ.

"Их правовой статус до сих пор – вещественные доказательства. Российская Федерация не исключила эти корабли из списка вещественных доказательств, которые проходят по уголовному делу, и фактически по российским законам они переданы Украине на ответственное хранение. Это означает, что по требованию следователя или суда, которые захотят их исследовать, Украина должна будет эти корабли предоставить вновь", - отметил Полозов.

Как вещественные доказательства по уголовному делу проходят также изъятые россиянами документация, некоторые личные вещи экипажей судов, радионавигационное оборудование, а также военные припасы и личное оружие военных моряков, отмечает гость студии. Некоторые из этих вещей до сих пор в России.

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Как сообщалось, 18 ноября командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины сообщило, что украинские катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу", захваченные Россией, начали движение в направлении материковой Украины.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября 2018 года сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

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В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

7 сентября 2019 состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Источник: https://censor.net.ua/v3160575
 
 
 Топ комментарии
 
І Зеленський зобов'язався ці речові докази зберігати. Ну чого не зробиш задля дружби?
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Borislav Bereza
· 5 год ·



"18 ноября состоялась передача украинской стороне трех кораблей ВМФ Украины", - говорится в сообщении МИД РФ, которым говорит главная лошадь Кремля. В МИД РФ отметили, что их передача на ответственное хранение украинской стороне стала возможной в связи с тем, что российские компетентные органы завершили необходимые следственные действия в отношении кораблей и их нахождение на территории Российской Федерации для продолжения уголовного процесса не требуется.

Так, с этого места помедленее. На ответственное хранение??? Шта?(с)Царев. На какое ответственное хранение? Россия должна была выполнить требование международного морского трибунала. В ОП об этом не знали? Или может в нашем МИДе об этом не знали? Где официальная реакция со стороны наших дипломатов? Или они не понимают к чему может привести подобная формулировка? Так я сейчас объясню.

Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая этого года вынес приказ о применении обеспечительных мер.

Подпунктом 1 (а) пункта 124 данного приказа установлена обязанность Российской Федерации незамедлительно вернуть Украине два малых бронированных артиллерийских катера «Никополь» и «Бердянск», а также рейдовый буксир «Яны-Капу».

Подпунктом 1 (b) пункта 124 приказа установлена обязанность Российской Федерации незамедлительно вернуть в Украину 24 членов экипажей захваченных военных кораблей.

Подпунктом 1 (с) установлена взаимная обязанность Украины и Российской Федерации воздержаться от любых действий, которые могут осложнить или продлить спор, разрешаемый трибуналом.

В начале сентября военнопленным украинским морякам была изменена мера пресечения и они смогли вернуться в Украину. Таким образом подпункт 1 (b) приказа трибунала российскими властями был выполнен.

То же самое касается подпункта 1 (a), о возвращении кораблей. Ведь корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны-Капу» вернули Украине. Теперь Российская Федерация сможет предоставить отчёт трибуналу ООН о выполнении двух пунктов майского приказа.

А затем, когда в ближайшее время трибунал будет рассматривать это дело, то представители РФ будут предъявлять в оправдание своих действий тот факт, что Украина приняла НА ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ вещдоки по преступлению, которое совершили моряки. Для нас это чушь, а для суда будет аргументом. Ведь Украина согласилась с тем, что это вещдоки правонарушения, когда взяла их НА ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ. И промолчала.

Что касается третьего пункта, то, поскольку арбитраж трибунала будет рассматривать, в том числе, и вопрос иммунитета украинских военных судов и членов их экипажей, то производство по уголовному делу в Российской Федерации о незаконном пересечении границы группой лиц является длящимся нарушением иммунитета украинских военных судов и членов их экипажей и безусловно осложняет спор, рассматриваемый Международным трибуналом ООН по морскому праву. Но это не повод помогать российской стороне с их защитой.

Я понимаю, что сейчас Владимир Зеленский готов на холодную воду дуть, чтоб не сорвалась его встреча с Путиным в Нормандском формате. И поэтому он идет на все требования с российской стороны. Но это не повод для того, чтоб ослаблять позицию Украины во всех иных процессах. Россия методично использует все юридические нюансы для того, чтоб усилить свою позицию и обезопасить себя от ответственности в любых международных судах, а Украина, своей пассивной позицией, ей в этом помогает. Но руководство Украины должно осознать, что эта тактика порочна и принесёт лишь поражение на всех направлениях. И глядя на возможное ближайшее противостояние в переговорах Путина и Зеленского, я не испытываю особенного оптимизма. Потому, что когда ты методично осознанно или не осознанно проигрываешь в мелочах, то о глобальной победе можешь не мечтать. Это шахматы, а не "чапаев". Но, к сожалению, не все в высших эшелонах власти это понимают. А расхлебывать придется нам. Всем нам.
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А затем, когда в ближайшее время трибунал будет рассматривать это дело, то представители РФ будут предъявлять в оправдание своих действий тот факт, что Украина приняла НА ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ вещдоки по преступлению, которое совершили моряки. Для нас это чушь, а для суда будет аргументом. Ведь Украина согласилась с тем, что это вещдоки правонарушения, когда взяла их НА ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ. И промолчала.

Что касается третьего пункта, то, поскольку арбитраж трибунала будет рассматривать, в том числе, и вопрос иммунитета украинских военных судов и членов их экипажей, то производство по уголовному делу в Российской Федерации о незаконном пересечении границы группой лиц является длящимся нарушением иммунитета украинских военных судов и членов их экипажей и безусловно осложняет спор, рассматриваемый Международным трибуналом ООН по морскому праву. Но это не повод помогать российской стороне с их защитой.

Я понимаю, что сейчас Владимир Зеленский готов на холодную воду дуть, чтоб не сорвалась его встреча с Путиным в Нормандском формате. И поэтому он идет на все требования с российской стороны. Но это не повод для того, чтоб ослаблять позицию Украины во всех иных процессах. Россия методично использует все юридические нюансы для того, чтоб усилить свою позицию и обезопасить себя от ответственности в любых международных судах, а Украина, своей пассивной позицией, ей в этом помогает. Но руководство Украины должно осознать, что эта тактика порочна и принесёт лишь поражение на всех направлениях. И глядя на возможное ближайшее противостояние в переговорах Путина и Зеленского, я не испытываю особенного оптимизма. Потому, что когда ты методично осознанно или не осознанно проигрываешь в мелочах, то о глобальной победе можешь не мечтать. Это шахматы, а не "чапаев". Но, к сожалению, не все в высших эшелонах власти это понимают. А расхлебывать придется нам. Всем нам.
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І Зеленський зобов'язався ці речові докази зберігати. Ну чого не зробиш задля дружби?
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"Передача Украине военных кораблей не связана с решением трибунала, - пресс-секретарь президента РФ Песков"
"18 ноября состоялась передача украинской стороне трех кораблей ВМФ Украины", - говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что их передача на ответственное хранение украинской стороне Источник: https://censor.net.ua/n3160245
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Безаоштовно зберігати, зауважте. Тобто кчцапи жеаономили на зберіганні.
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То есть никакого использования по назначению. Огромная победа, итить.
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Бггг)зебубон от этого теперь ходит с заросшей рожей для зебанатов,а бреет только сиськи?
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"Украинские корабли до сих пор находятся в статусе вещественных доказательств, - адвокат Полозов.
Но уже при полном отсутствии всех доказательств, которые были непосредственно на самих кораблях.
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Borislav Bereza
· 5 год ·



"18 ноября состоялась передача украинской стороне трех кораблей ВМФ Украины", - говорится в сообщении МИД РФ, которым говорит главная лошадь Кремля. В МИД РФ отметили, что их передача на ответственное хранение украинской стороне стала возможной в связи с тем, что российские компетентные органы завершили необходимые следственные действия в отношении кораблей и их нахождение на территории Российской Федерации для продолжения уголовного процесса не требуется.

Так, с этого места помедленее. На ответственное хранение??? Шта?(с)Царев. На какое ответственное хранение? Россия должна была выполнить требование международного морского трибунала. В ОП об этом не знали? Или может в нашем МИДе об этом не знали? Где официальная реакция со стороны наших дипломатов? Или они не понимают к чему может привести подобная формулировка? Так я сейчас объясню.

Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая этого года вынес приказ о применении обеспечительных мер.

Подпунктом 1 (а) пункта 124 данного приказа установлена обязанность Российской Федерации незамедлительно вернуть Украине два малых бронированных артиллерийских катера «Никополь» и «Бердянск», а также рейдовый буксир «Яны-Капу».

Подпунктом 1 (b) пункта 124 приказа установлена обязанность Российской Федерации незамедлительно вернуть в Украину 24 членов экипажей захваченных военных кораблей.

Подпунктом 1 (с) установлена взаимная обязанность Украины и Российской Федерации воздержаться от любых действий, которые могут осложнить или продлить спор, разрешаемый трибуналом.

В начале сентября военнопленным украинским морякам была изменена мера пресечения и они смогли вернуться в Украину. Таким образом подпункт 1 (b) приказа трибунала российскими властями был выполнен.

То же самое касается подпункта 1 (a), о возвращении кораблей. Ведь корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны-Капу» вернули Украине. Теперь Российская Федерация сможет предоставить отчёт трибуналу ООН о выполнении двух пунктов майского приказа.

А затем, когда в ближайшее время трибунал будет рассматривать это дело, то представители РФ будут предъявлять в оправдание своих действий тот факт, что Украина приняла НА ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ вещдоки по преступлению, которое совершили моряки. Для нас это чушь, а для суда будет аргументом. Ведь Украина согласилась с тем, что это вещдоки правонарушения, когда взяла их НА ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ. И промолчала.

Что касается третьего пункта, то, поскольку арбитраж трибунала будет рассматривать, в том числе, и вопрос иммунитета украинских военных судов и членов их экипажей, то производство по уголовному делу в Российской Федерации о незаконном пересечении границы группой лиц является длящимся нарушением иммунитета украинских военных судов и членов их экипажей и безусловно осложняет спор, рассматриваемый Международным трибуналом ООН по морскому праву. Но это не повод помогать российской стороне с их защитой.

Я понимаю, что сейчас Владимир Зеленский готов на холодную воду дуть, чтоб не сорвалась его встреча с Путиным в Нормандском формате. И поэтому он идет на все требования с российской стороны. Но это не повод для того, чтоб ослаблять позицию Украины во всех иных процессах. Россия методично использует все юридические нюансы для того, чтоб усилить свою позицию и обезопасить себя от ответственности в любых международных судах, а Украина, своей пассивной позицией, ей в этом помогает. Но руководство Украины должно осознать, что эта тактика порочна и принесёт лишь поражение на всех направлениях. И глядя на возможное ближайшее противостояние в переговорах Путина и Зеленского, я не испытываю особенного оптимизма. Потому, что когда ты методично осознанно или не осознанно проигрываешь в мелочах, то о глобальной победе можешь не мечтать. Это шахматы, а не "чапаев". Но, к сожалению, не все в высших эшелонах власти это понимают. А расхлебывать придется нам. Всем нам.
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А затем, когда в ближайшее время трибунал будет рассматривать это дело, то представители РФ будут предъявлять в оправдание своих действий тот факт, что Украина приняла НА ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ вещдоки по преступлению, которое совершили моряки. Для нас это чушь, а для суда будет аргументом. Ведь Украина согласилась с тем, что это вещдоки правонарушения, когда взяла их НА ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ. И промолчала.

Что касается третьего пункта, то, поскольку арбитраж трибунала будет рассматривать, в том числе, и вопрос иммунитета украинских военных судов и членов их экипажей, то производство по уголовному делу в Российской Федерации о незаконном пересечении границы группой лиц является длящимся нарушением иммунитета украинских военных судов и членов их экипажей и безусловно осложняет спор, рассматриваемый Международным трибуналом ООН по морскому праву. Но это не повод помогать российской стороне с их защитой.

Я понимаю, что сейчас Владимир Зеленский готов на холодную воду дуть, чтоб не сорвалась его встреча с Путиным в Нормандском формате. И поэтому он идет на все требования с российской стороны. Но это не повод для того, чтоб ослаблять позицию Украины во всех иных процессах. Россия методично использует все юридические нюансы для того, чтоб усилить свою позицию и обезопасить себя от ответственности в любых международных судах, а Украина, своей пассивной позицией, ей в этом помогает. Но руководство Украины должно осознать, что эта тактика порочна и принесёт лишь поражение на всех направлениях. И глядя на возможное ближайшее противостояние в переговорах Путина и Зеленского, я не испытываю особенного оптимизма. Потому, что когда ты методично осознанно или не осознанно проигрываешь в мелочах, то о глобальной победе можешь не мечтать. Это шахматы, а не "чапаев". Но, к сожалению, не все в высших эшелонах власти это понимают. А расхлебывать придется нам. Всем нам.
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Так кацапы категорически отрицают то, что корабли были переданы в результате выполнения решения трибунала, хотя ***** сразу же позвонил и доложил, что решение трибунала выполнено.
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Да и хр с ними этими корытами убитыми: нашли тему для запудривания мозгов гоев...
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Два из этих "убитых корыта" самые современные катера с современной начинкой.
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Они и должны быть в качестве вещественных доказательств!
Вещественных доказательств пиратского нападения террористической организации ФСБ РФ на украинские корабли.
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только в акте передачи, а его вполне можно предъявлять в трибунале, написано кое что другое
вещдок преступления украинских моряков
и подписи ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ украины..))))
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Любой нормальный трибунал пошлет подобные "вещдоки" натрибуквы. Ну а московским трибуналам и вещдоки никакие не нужны - нарисуют что прикажут.
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тебя, дурака, учить только портить
речь не о вещдоках,
а о документе, в котором должностное лицо украины признает
ФАКТ преступления со стороны украинских моряков...
а это Важно для нормального трибунала, ))))))))))))))))
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Какое "должностное лицо"? В каких условиях подписывает? Будучи окруженым вооруженными до зубов пиратскими кораблями ФСБ, которые уже преступили черту и уже являются преступниками? Все это будет учитываться нормальным трибуналом.
Впрочем - трибунал уже признал преступление пиратов ФСБ - али забыли и уже обязал освободить корабли с командами. Освободить, а не "отдать под ответственное хранение", потому, если московские пираты будут пытаться прикрыться этой бумажкой, им сразу укажут не невыполнение ими решения Трибунала, по которому московские преступники должны были именно освободить корабли безо всяких условий. Потому эту бумажку ни в одном международном суде никто предъявлять не будет - она исключительно для внутрирасейского поддержания дутого вяличия.
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ты отчет зеркаль почитай, а потом умничай.
твое многословие НИКАК не пересекается с ее словами
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"...фактически по российским законам они переданы Украине на ответственное хранение. Это означает, что по требованию следователя или суда, которые захотят их исследовать, Украина должна будет эти корабли предоставить вновь..." - он пошутил или это правда?
Тут юристы есть?
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Следователи ФСБ России исключили захваченные украинские корабли из числа вещественных доказательств по делу ранее захваченных в Керченском проливе и освобожденных украинских моряков до его рассмотрения в российском суде.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/11/17/7232217/
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Украине нет дела в каком статусе что находится в российских судах.
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Це заразне, не випускайте зе за кордон більш нікуди.))))))



Украинские корабли до сих пор находятся в статусе вещественных доказательств, - адвокат Полозов - Цензор.НЕТ 2663
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раша в своём репертуаре. Выпотрошила с кораблей всё - всю электронику, навигаторы, и даже кастрюли с кухни и гальюны. И двери с петель поснимали, и металлические каркасы подпилили. Корабли теперь только в переплавку, ремонту они не подлежат. Не удивительно, раша всегда была такой, и будет. Нечего обольщаться.
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О! Теперь тётя вещает о "подпиленных металлических каркасах". Тётя, а шо это такое?
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Чувак, ти ще б спєтросяніл про «стрінги - стрінгери».
А на ділі, можливо ми маємо справу з інсайдом не фахівця.
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Хто б сумнівався. Це не виконання рішення Міжнародного Трибуналу, а вивід кацапів з під сакцій. Загравання з пуйлом перед нормандською зустріччю і суду в Гаазі. У когось ще є сумніви, з приводу результатів цих "перемовин"? "Наші європейські партнери підтримали нас у рішенні пирпинити війну і піти на поступки. Російська федерація, як сторона переговорів підтримала закінчення "громадянського конфлікту" Якось так
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Верхглавкома такое положение дел устраивает, а его министр обороны врет, как сивый мерин!
Они оба дали согласие взять эти вещдоки на сберегание.
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По этому поводу Зельцу нужно задницу побрить...
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Разграбили все таки россияне украинские корабли под прикрытием вещественных доказательств, я почему-то не удивлён.
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Раша пусть свои статусы доказательств себе в ср@ку засунет, да поглубже Главное, чтобы наши корабли возвратились домой, в Украину.
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Переговоры по поводу передачи кораблей шли в закрытом режиме между Офисом президента Владимира Зеленского и администрацией Владимира Путина. вот эти выбл*ядки и договорились
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