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 Политика Украины
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Все про:Юрий Корявченков (10) Медяник Вячеслав (11) Поляков_Антон (7) Захарченко Владимир СН (1) Клитина (1)

 "Саша просила, очень хотела должность", - "Ого! Охеренная!", - якобы разговор Корявченкова и нардепов от СН о назначении замминистра Клитиной. АУДИО

Исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Антон Поляков обнародовал новую аудиозапись беседы мужчин, которые представляются нардепами от СН Юрием Корявченковым, Владимиром Захарченко, Вячеславом Медяником с якобы руководителями полиции Кривого Рога.

Соответсвующую аудиозапись Поляков опубликовал в своем Телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Александра Клитина, та самая замминистра, которая, судя по аудиозаписи, попала на должность через кровать. А вы говорите, что только через лифт можно", - отметил нардеп в комментарии к опубликованной записи.

- Пока женщины ушли, можно я покажу, какой у нас новый замминистра (инфраструктуры. - Ред.). Клитина Саша. Она просила, сильно хотела.
- Хорошая? - Ого! Охеренная! - Вот, назначили, девушка очень хотела стать замминистра! [смех]
- Это называется, я чиста перед вами.
- Капец, конечно, нееее, хороша подруга.
- Ха, ты куда, 5 детей. 
- У вас там интересно.
- А Савченко где?

...

- Мы на галерке и с девчонками там гоп-гоп. Ну в ОПЗЖ там непростые, там за ними такие стоят, что…
- Ну понятно.

...

Кстати, Желтые Воды, меняем все руководство. Там девушка была Илона, она неплохая, вроде согласилась.

Александра Клитина занимает должность замминистра инфраструктуры с 18 ноября. В целом в министерстве она работает с 2015 года - советником министра до 2016 года и до 2018-го - директором группы поддержки реформ.

Источник: https://censor.net.ua/v3160548
 
   
 Топ комментарии
 
Будни цирка . Выбрали ? Жрите !
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Что не день зашквары все более мезкие ))
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Ви зробили це разом! Зє! Радійте і пишайтеся!
Ги-ги-ги! Головге зламати систему!
Ну і як вам результат?
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Блеск и нищета зеленых куртизанок..... а Вова также через постель Игоря Валеревича или Владимира Владимировича "Саша просила, очень хотела должность", - "Ого! Охеренная!" - нібито розмова Корявченкова і нардепів від СН про призначення заступником міністра Клітіної - Цензор.НЕТ 5921
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а раніше було по іншому??? при всіх папередніках? чи за віком голосувати не доводилось?
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во во даже уже и на пьяную голову не налазит "Саша просила, очень хотела должность", - "Ого! Охеренная!", - якобы разговор Корявченкова и нардепов от СН о назначении замминистра Клитиной - Цензор.НЕТ 8547
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Что не день зашквары все более мезкие ))
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Ви зробили це разом! Зє! Радійте і пишайтеся!
Ги-ги-ги! Головге зламати систему!
Ну і як вам результат?
 показать весь комментарий
 
 
******** - рушійна сила партії Слуга Народу! "Саша просила, очень хотела должность", - "Ого! Охеренная!", - якобы разговор Корявченкова и нардепов от СН о назначении замминистра Клитиной - Цензор.НЕТ 1009
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Увидел в ФБ и взял на вооружение:
-Я достойно приму победу Зеленского.
-Я буду смотреть как все летит по п#зде и саркастически улыбаться, как может улыбаться человек в падающем самолёте.
-Я буду смотреть как те, кому хотелось новых лиц в политике - увидят старые "регионаловские" рожи, которые дерибанили их еще при Яныке.
-Я спокойно приму падение гривны, заморозку депозитов, очереди в банках.
-Я буду спокоен, когда страны одна за другой начнут отменять безвиз.
-Я пожму руку каждому, кто сейчас работает в Польше, но вынужден будет вернуться в Украину. Привет, мы скучали.
-Я одобрительно похлопаю по плечу любого, кого не устраивает цена на капусту когда цена на нее станет 60 грн. Ну вы же знали...что будет ещё труднее.
-Я обречённо улыбнусь каждому, кому отменят субсидию, потому что на нее не станет денег в бюджете Украины.
-НО Я, *****, буду упиваться вашими воплями в стиле "Кто ж знал, что так все повернется!". Я БУДУ ИХ ЗАПИСЫВАТЬ НА ТЕЛЕФОН И ВЫКЛАДЫВАТЬ ВО ВСЕ Х@РОВЫ СОЦСЕТИ, ЧТОБЫ ВСЕ, СЛЫШИТЕ ВСЕ...ВАШИ РОДНЫЕ,СОСЕДИ,ДРУЗЬЯ... ВИДЕЛИ ИЗ ЗА КАКОГО ДОЛБО@БА МЫ ВСЕ ОКАЗАЛИСЬ ГЛУБЖЕ Ж@ПЫ МИРА
-Потому что настанет мое время вам сказать!
Я ЗНАЛ!!!
Я ВАМ ГОВОРИЛ!!!
МЫ ВАМ ПОЛОВИНОЙ СТРАНЫ ОРАЛИ: ЩО ВИ ТВОРИТЕ, КИНОМАНИ Х@РОВЫ!!!!
МЫ ВАМ 100, НЕТ 1000 РАЗ ОРАЛИ
-Про отток инвестиционного капитала, про сворачивание производства, про стремительный рост цен,про безработицу.
-Про дефолт, про падение гривны, про сухопутный коридор в Крым, который нужен Путину, шокапец.
-Про реальное возобновление активных военных действий,
-Про потерю международной поддержки.
-Про отмену санкций России.
-Про все то, о чем вы не хотели слушать и писали мне в комментах:
ВСЕ БУДЕТ ХА-РА-ШО!(Бл@д@ Вы глухие)
-Ни хрена хорошо не будет, говорю я вам сейчас. Ни вам стыдно, ни нам хорошо!Отака КАРТИНА МАСЛОМ!!!!
А САМОЕ УЖАСНОЕ ЧТО ВЫ РАЗУЧИТЕСЬ СТОЯТЬ НА КОЛЕНЯХ НА ПОХОРОНАХ ПОГИБШЕГО ЗЕМЛЯКА-КИБОРГА, БО ПОРОХОН БУДЕТ ТАК МНОГО, ЩО У ВАС НА КОЛЕНЯХ БУДУТ ПРОЛЕЖНИ!!!!!
И Я ТОЧНО ЗНАЮ, ЩО ПРИДУ НА ПОХОРОНЫ МОЕГО ДРУГА и ВАШЕГО СЫНА или ДОЧЕРИ, НО В ДОМ НЕ ВОЙДУ, ПОТОМУ, ЧТО ЗНАЮ В ЛИЦО КТО ЕЩЁ УБИЛ ИХ,......КРОМЕ ВРАГА!!!!!
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Это уже не цирк с клоунами, а сплошное бл..во. Охренеть не встать...
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при порохле было еще больше дна)) только журнализдам баблом рты затыкали
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"журнализдам баблом рты затыкали"
Если бы такое произошло при "порохле" то "журнализди" би от радости по полу валялись
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конечно чтоб получить бабла и помолчать
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Открывай свою ротяку шире, коломойша и туда пару серий выпустит.
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горіла хата палала Серіал
"Я не лох" обійдеться занадто дорого!
До речі, масовка зьомки за ваш рахунок!!!
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А беня бедный сиротка без бабла... нечем заткнуть 🤕
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оно ему надо? стадо рошенокАзлов повоняет и перестанет
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Да, и убийства украинцев такое быдло как ты через пять лет забудет, так Олег Валерьевич учил вас зеприматов?
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А шо такого? честно насосала)) Разве она одна?
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А в Кварталі воно було таке тихе і скромне. Напевно свідомо режисери ролі давали без слів.
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шакалов много. нужно чистить ряды. и сажать.
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На кіл саджати? Багато визгу і бруду. Краще вішати, мотузку навіть милом для наступного мазати не треба. "Саша просила, очень хотела должность", - "Ого! Охеренная!", - якобы разговор Корявченкова и нардепов от СН о назначении замминистра Клитиной - Цензор.НЕТ 5682
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вы,зебобики,дозвиздитесь с сажаниями - сами на нарах окажитесь за содействие к сдачи Украины,когда ваши зевожди на гиляках висеть будут
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🐏🐑 , начните чистить с головы -нелоха херограя Каков поп ,такой и приход !😂
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Напрошується висновок, може вони там всі такі, "через кровать" (і не тільки жінки).
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у портнова до сих пор по ходу комплексы... "Саша просила, очень хотела должность", - "Ого! Охеренная!", - якобы разговор Корявченкова и нардепов от СН о назначении замминистра Клитиной - Цензор.НЕТ 9073
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******* стыд.
Понавыбирали. Да после этого Зелёного говна замучаемся Украину отмывать.
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Помню как все плевались на прошлую раду. Ну что народ? Что будем с этими подонками делать? У кого какие идеи?
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Так уже и так все видно... Пора гнать пока землю не продали и раковую опухоль лугандона не пришили...
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Дождемся когда говно забродит и выплеснется наружу не брызгами, а фонтаном. Должно всех окатить говном, потому, что зебилам еще не дошло кого они привели к власти.
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звісно є, а коли ми заморачувались, оберемо нових виродків. ми на цьому не то, що собаку зїли, ми майбутнє своїх праправнуків вже давно просрали.
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Шарікови ведуть своїх сцичок? "Саша просила, очень хотела должность", - "Ого! Охеренная!", - якобы разговор Корявченкова и нардепов от СН о назначении замминистра Клитиной - Цензор.НЕТ 317 А який в неї оклад, і чи анал табу?
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Ну то тре згорнути те що він наклав в пакетик, щоб не смерділо... "Саша просила, очень хотела должность", - "Ого! Охеренная!" - нібито розмова Корявченкова і нардепів від СН про призначення заступником міністра Клітіної - Цензор.НЕТ 6534
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Походу , шавки коломойского пишут друг дружку в режиме нон стоп .
Это хорошо. прокурорам пригодится.
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Быдло дорвалось до власти...зеленое стадо...
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«Партія повинна бути сексі і збуджувати», - Корнієнко
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Історія України - повна і безкомпромісна, без прикрас і попси (Артем Полежака + ТНМК)

https://www.youtube.com/watch?v=ARl6CzsqjNo

Хитяра!!!
-------
"Тим часом приперлась чума комуняцька, веселі брате часи настали" Лайк однозначно!
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Ну не всем же умными быть!
"...та самая замминистра, которая, судя по аудиозаписи, попала на должность через кровать. А вы говорите, что только через лифт можно" "Саша просила, очень хотела должность", - "Ого! Охеренная!" - нібито розмова Корявченкова і нардепів від СН про призначення заступником міністра Клітіної - Цензор.НЕТ 1588
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все хотят за бюджетные деньги наживаться и ничего не делать.
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Мені здалося, що Слуги хочуть більше трахатись ніж грошей.
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значит она будет отрабатывать назначение.
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так там же сплошные неудачники. Жиробасам Юзику, Сивухе или Яременке никто в нормальной жизни не дал бы, а такая сочная телка с ними даже на 1 гектаре бы не села.
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А вона не проти, з любого боку і в любій кількості. За завітами Вохі вєлосамєдіста. "Саша просила, очень хотела должность", - "Ого! Охеренная!" - нібито розмова Корявченкова і нардепів від СН про призначення заступником міністра Клітіної - Цензор.НЕТ 8032
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Наизбирало быдло немытое 73прцентное "немародеров" епт...
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Анекдот
Конфуз на работе

- Вы же детский художник, ДЕТСКИЙ ХУДОЖНИК! И что это за мудак под буквой "Ч"?
- Это Чаушеску.
- Какого хрена он делает в букваре?!
- Мне кажется, дети стали забывать румынского диктатора.
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Если это не подделка то Поляков просто подонок, ходил везде с диктофоном и писал разговоры людей, а теперь пиарится на этом, возможно не бесплатно, на месте депутатов я бы ему морду точно набил.
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пропихивать тупую овцу на гос.должность за постель - это, надо понимать, суперпорядочно? А те кто про это рассказал - те подонки?
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В записи одни намеки в обычном мужском трепе о бабах, никаких фактов нет.
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Одно непонятно, при таком раскладе почему так спалились Кива с Яременко?
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Чем отличается новая власть от старых - новые шлюхи - зам.министры сменили старых, новые "крыши", бесстыдство в Раде, насильники малолетних, судимые"Саша просила, очень хотела должность", - "Ого! Охеренная!" - нібито розмова Корявченкова і нардепів від СН про призначення заступником міністра Клітіної - Цензор.НЕТ 3011
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Ну и где же здесь Поляков? Его там не было...

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Що це за дитина по центру, йому треба дитяче крісло в автомобіль.
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