 "Саша просила, очень хотела должность", - "Ого! Охеренная!", - якобы разговор Корявченкова и нардепов от СН о назначении замминистра Клитиной. АУДИО

Соответсвующую аудиозапись Поляков опубликовал в своем Телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Александра Клитина, та самая замминистра, которая, судя по аудиозаписи, попала на должность через кровать. А вы говорите, что только через лифт можно", - отметил нардеп в комментарии к опубликованной записи.
- Пока женщины ушли, можно я покажу, какой у нас новый замминистра (инфраструктуры. - Ред.). Клитина Саша. Она просила, сильно хотела.
- Хорошая? - Ого! Охеренная! - Вот, назначили, девушка очень хотела стать замминистра! [смех]
- Это называется, я чиста перед вами.
- Капец, конечно, нееее, хороша подруга.
- Ха, ты куда, 5 детей.
- У вас там интересно.
- А Савченко где?
...
- Мы на галерке и с девчонками там гоп-гоп. Ну в ОПЗЖ там непростые, там за ними такие стоят, что…
- Ну понятно.
...
Кстати, Желтые Воды, меняем все руководство. Там девушка была Илона, она неплохая, вроде согласилась.
Александра Клитина занимает должность замминистра инфраструктуры с 18 ноября. В целом в министерстве она работает с 2015 года - советником министра до 2016 года и до 2018-го - директором группы поддержки реформ.
Ги-ги-ги! Головге зламати систему!
Ну і як вам результат?
-Я достойно приму победу Зеленского.
-Я буду смотреть как все летит по п#зде и саркастически улыбаться, как может улыбаться человек в падающем самолёте.
-Я буду смотреть как те, кому хотелось новых лиц в политике - увидят старые "регионаловские" рожи, которые дерибанили их еще при Яныке.
-Я спокойно приму падение гривны, заморозку депозитов, очереди в банках.
-Я буду спокоен, когда страны одна за другой начнут отменять безвиз.
-Я пожму руку каждому, кто сейчас работает в Польше, но вынужден будет вернуться в Украину. Привет, мы скучали.
-Я одобрительно похлопаю по плечу любого, кого не устраивает цена на капусту когда цена на нее станет 60 грн. Ну вы же знали...что будет ещё труднее.
-Я обречённо улыбнусь каждому, кому отменят субсидию, потому что на нее не станет денег в бюджете Украины.
-НО Я, *****, буду упиваться вашими воплями в стиле "Кто ж знал, что так все повернется!". Я БУДУ ИХ ЗАПИСЫВАТЬ НА ТЕЛЕФОН И ВЫКЛАДЫВАТЬ ВО ВСЕ Х@РОВЫ СОЦСЕТИ, ЧТОБЫ ВСЕ, СЛЫШИТЕ ВСЕ...ВАШИ РОДНЫЕ,СОСЕДИ,ДРУЗЬЯ... ВИДЕЛИ ИЗ ЗА КАКОГО ДОЛБО@БА МЫ ВСЕ ОКАЗАЛИСЬ ГЛУБЖЕ Ж@ПЫ МИРА
-Потому что настанет мое время вам сказать!
Я ЗНАЛ!!!
Я ВАМ ГОВОРИЛ!!!
МЫ ВАМ ПОЛОВИНОЙ СТРАНЫ ОРАЛИ: ЩО ВИ ТВОРИТЕ, КИНОМАНИ Х@РОВЫ!!!!
МЫ ВАМ 100, НЕТ 1000 РАЗ ОРАЛИ
-Про отток инвестиционного капитала, про сворачивание производства, про стремительный рост цен,про безработицу.
-Про дефолт, про падение гривны, про сухопутный коридор в Крым, который нужен Путину, шокапец.
-Про реальное возобновление активных военных действий,
-Про потерю международной поддержки.
-Про отмену санкций России.
-Про все то, о чем вы не хотели слушать и писали мне в комментах:
ВСЕ БУДЕТ ХА-РА-ШО!(Бл@д@ Вы глухие)
-Ни хрена хорошо не будет, говорю я вам сейчас. Ни вам стыдно, ни нам хорошо!Отака КАРТИНА МАСЛОМ!!!!
А САМОЕ УЖАСНОЕ ЧТО ВЫ РАЗУЧИТЕСЬ СТОЯТЬ НА КОЛЕНЯХ НА ПОХОРОНАХ ПОГИБШЕГО ЗЕМЛЯКА-КИБОРГА, БО ПОРОХОН БУДЕТ ТАК МНОГО, ЩО У ВАС НА КОЛЕНЯХ БУДУТ ПРОЛЕЖНИ!!!!!
И Я ТОЧНО ЗНАЮ, ЩО ПРИДУ НА ПОХОРОНЫ МОЕГО ДРУГА и ВАШЕГО СЫНА или ДОЧЕРИ, НО В ДОМ НЕ ВОЙДУ, ПОТОМУ, ЧТО ЗНАЮ В ЛИЦО КТО ЕЩЁ УБИЛ ИХ,......КРОМЕ ВРАГА!!!!!
Если бы такое произошло при "порохле" то "журнализди" би от радости по полу валялись
"Я не лох" обійдеться занадто дорого!
До речі, масовка зьомки за ваш рахунок!!!
Понавыбирали. Да после этого Зелёного говна замучаемся Украину отмывать.
Цирк! Черті! *****!
вокала. зама.
Это хорошо. прокурорам пригодится.
https://www.youtube.com/watch?v=ARl6CzsqjNo
Хитяра!!!
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"Тим часом приперлась чума комуняцька, веселі брате часи настали" Лайк однозначно!
"...та самая замминистра, которая, судя по аудиозаписи, попала на должность через кровать. А вы говорите, что только через лифт можно"
Конфуз на работе
- Вы же детский художник, ДЕТСКИЙ ХУДОЖНИК! И что это за мудак под буквой "Ч"?
- Это Чаушеску.
- Какого хрена он делает в букваре?!
- Мне кажется, дети стали забывать румынского диктатора.