 "Саша просила, очень хотела должность", - "Ого! Охеренная!", - якобы разговор Корявченкова и нардепов от СН о назначении замминистра Клитиной. АУДИО

Соответсвующую аудиозапись Поляков опубликовал в своем Телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Александра Клитина, та самая замминистра, которая, судя по аудиозаписи, попала на должность через кровать. А вы говорите, что только через лифт можно", - отметил нардеп в комментарии к опубликованной записи.

- Пока женщины ушли, можно я покажу, какой у нас новый замминистра (инфраструктуры. - Ред.). Клитина Саша. Она просила, сильно хотела.

- Хорошая? - Ого! Охеренная! - Вот, назначили, девушка очень хотела стать замминистра! [смех]

- Это называется, я чиста перед вами.

- Капец, конечно, нееее, хороша подруга.

- Ха, ты куда, 5 детей.

- У вас там интересно.

- А Савченко где?

...

- Мы на галерке и с девчонками там гоп-гоп. Ну в ОПЗЖ там непростые, там за ними такие стоят, что…

- Ну понятно.

...

Кстати, Желтые Воды, меняем все руководство. Там девушка была Илона, она неплохая, вроде согласилась.

Александра Клитина занимает должность замминистра инфраструктуры с 18 ноября. В целом в министерстве она работает с 2015 года - советником министра до 2016 года и до 2018-го - директором группы поддержки реформ.