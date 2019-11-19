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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3677) Порошенко (17891) Труба (191) ГБР (714)

 Власть делает шоу, чтобы отвлечь от провалов, - Герасимов об обвинениях в адрес Порошенко. ВИДЕО

Обвинениями в адрес Петра Порошенко пытаются отвлечь внимание от катастрофических провалов почти по всем направлениям деятельности новой власти.

Об этом заявил сопредседатель фракции ЕС Артур Герасимов, комментируя обвинений в адрес Петра Порошенко, передает Цензор.НЕТ.

"В пятницу в парламенте была проголосована фактически отставка господина Трубы с должности руководителя ГБР. И эти конвульсии, по моему мнению, следует рассматривать как попытку мольбы к новой власти оставить руководителя ГБР на своей должности. Возникает вопрос: зачем это нужно за один месяц до того, как неприкосновенность будет снята по закону, который инициировал и внес в парламент именно Петр Порошенко? Ответ очевиден: потому что нужно шоу, чтобы отвлечь внимание от катастрофических провалов почти по всем направлениям деятельности новой власти. Чтобы отвлечь внимание от бюджета разочарования и невыполненных обещаний. Чтобы отвлечь внимание от капитуляции, которая может окончательно состояться во время встречи с Путиным. Чтобы отвлечь внимание от ряда многочисленных коррупционных скандалов внутри "Слуги народа", - заявил Герасимов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Защита Порошенко подала 4 заявления против директора ГБР Трубы, следователей бюро и Портнова

Власть делает шоу, чтобы отвлечь от провалов, - Герасимов об обвинениях в адрес Порошенко 01

Напомним, ранее стало известно, что ГБР направило в ГПУ проекты сообщения о подозрении Порошенко и представления в Раду о снятии неприкосновенности.

В пресс-службе Порошенко заявили, что так называемое "подозрение", выставленное в Телеграмме заместителем главы администрации Януковича Андреем Портновым, а затем скопированная пресс-службой ГБР, является ничем иным как российским заказом на нанесение вреда репутации пятого президента Украины, а также попыткой помешать Петру Порошенко провести ряд встреч с иностранными лидерами на саммите Европейской народной партии в Хорватии и на форуме по вопросам безопасности в Галифаксе

Источник: https://censor.net.ua/v3160534
 
   
 Топ комментарии
 
Та какое там шоу ,место Порошенко на нарах ,тут даже и говорить не о чём ...
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а вам видовищ подавай? Как там сводка на фронте?задним числом узнаем о потерях или вовсе не узнаем. А как там стол и уже готовые предложения не для лоха? Порошенко и процессом отвлечем 73% с 45% проголосовавших...
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Ну так ЗЕбилам тарифы подняли, газ уже сейчас +14%, и на следующий год уже заложили рост отопления до 1250гр за гигакалорию...что на целых 30% больше чем сейчас...Надо ж как то ЗЕбилтяню отвлекать от платёжек. Ато перед выборами тут каждый ЗЕбил аж усерался про тарифный геноцид ат бариги мародёра.....при этом по мониторингу средних предлагаемых зарплат идёт падение. Выезд на заробитки во всякие Польши только усилился По любому ЗЕбилятню надо как то отвлекать...
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Шестерки придумывают прибаутки. Отрабатывая гонорары. И показывая качественные услуги. Для новых ))
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а вам видовищ подавай? Как там сводка на фронте?задним числом узнаем о потерях или вовсе не узнаем. А как там стол и уже готовые предложения не для лоха? Порошенко и процессом отвлечем 73% с 45% проголосовавших...
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олигарХОВ?? Это каких олигарХОВ? Кого ещё кроме Порошенко прижала новая власть?? Слышь парниша мы тебе НЕлохи, ану перечисляй какох олигарХОВ судить будут??
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Он сдаст всех. Как главный преступник. Ради жизни и безопасности.
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Пациент,не умничайте. Или вы уже уколов не боитесь ? ))
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Где смешное ? Сам придумал,сам поверил ? ))
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Шо? Всі і так бачать що ти чурка, і тобі російська не рідна.
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"Суд олигархов" - это прекрасно, по Фрейду. Олигархический реванш и олигархический суд.
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даже если патриотические взгляды не превысят потребительские, то видовища не заменят резкое падение именно потребительской корзины, а голодные очень опасные.
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А тупые, забывшие что их удел варить борщ (в силу умственных способностей) просто утомляют... Влада робить шоу, щоб відволікти від провалів, - Герасимов про звинувачення на адресу Порошенка - Цензор.НЕТ 3138
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это вы о анонсе на тему потребительских настроений в разделе Бизнес?
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Спасибо. главное что до вас послание дошло ... Влада робить шоу, щоб відволікти від провалів, - Герасимов про звинувачення на адресу Порошенка - Цензор.НЕТ 3289
а я и не ожидал...
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"с таким лицом никто денег не даст".. подбарыжник знает что последние отрабатывает поэтому так нехотя уныло и чмошно чмакает и булькает в микрофон. на нары ворюги это ваш последний путь.. а то 5 лет грабили решали свои вопросы и никто из вас мальдивских даже и не вспоминал что тут люди выживают из-за вас.
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Та какое там шоу ,место Порошенко на нарах ,тут даже и говорить не о чём ...
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Пока на нарах тільки кіборги ...
А риги і вся московська ******** в фаворі у зелених.
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Ага, после Нового года бери билет ..."звёзд пригласят"...
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Провалы, пока вас не трогают. Если дальше так будет, то их придётся проводить.
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Заметушились солоденькі гельмінти в передчутті скорого голосування ВР за зняття недоторканості й арешт петі..
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Иди пока газ проплати уже на 14% подняли ЗЕмарадёры.
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Хліба Зєля піплу дати не може, зате в видовищах знає толк.
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Вместе посмеёмся,когда пэтюшка на нары загремит
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скоро? чем ты готов пожертвовать чтобы увидеть это зрелище?
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у зебілов та рогатих одна методичка **************, це вже хвороба невиліковна...
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скоріше сам рогатий сядеш, а під Петро!!
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если плесень зеленая посадит порошенку, то их самих ждет петля без суда и следствия...
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Ну так ЗЕбилам тарифы подняли, газ уже сейчас +14%, и на следующий год уже заложили рост отопления до 1250гр за гигакалорию...что на целых 30% больше чем сейчас...Надо ж как то ЗЕбилтяню отвлекать от платёжек. Ато перед выборами тут каждый ЗЕбил аж усерался про тарифный геноцид ат бариги мародёра.....при этом по мониторингу средних предлагаемых зарплат идёт падение. Выезд на заробитки во всякие Польши только усилился По любому ЗЕбилятню надо как то отвлекать...
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Эти соевые уже вкрай а___ли.
Я сам вчера по ТСН насчитал 11перемог. И это за один день.
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2/3 Украины ждут когда эта тварь окажется на нарах с конфискацией....
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это с лугадона то ждут? Ну да по ОП там есть нужные и полезные граждане
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И шо эти 2/3 ЗЕбилов думаю шо типа если посодють Петюню то сразу заживут как у Швейцарии?? ЗЕбильчики свихнулись именно на Пете)))) ВОт будет весело когда ЗЕбилятня посадив Петю останеца вообще без копейки и дружно свалит в Польшу клубничку собирать и унитазы мыть проклиная конечно же Парашенко, пока новая ЗЕклика мародёров будет тут украинскую земельку распродавать..
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странно, что в воюющей стране врага приветствуют. Воистину пословица не врет о друзьях и врагах.
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Пусть лошара тренируеться комановать:"Ку-ка-ре-ку"
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вони вам ще "санта-барбару" "запустять" ...головне щоб КАЗЛИ не спохватилися що у їх крадуть їх ЗЕМЛЮ ... пургу гонять а під цей "шум" крадуть народну власність ...це вже було у 90х
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Сейчас на Зик идёт суд над Ляшко.
Адвокаты откровенно издеваются над следствием.
Рекомендую посмотреть.
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Честно не люблю я этих Герасимовых и прочих гавкающих голов но сейчас в чем то согласен власть сама дала повод для таких выводов сама суть этой власти в шоу привычка 95 квартала но люди очень быстро устали от этих глупых шоу каждый день а результатов их деятельности ноль не посажены воры и коррупционнеры не вернули украденные деньги то у них тупо нет повноважень то ще не на часі каждый день мишура а дела нет а под шумок распродажа страны сдача страны сужение прав свобод и демократий под шутки прибаутки
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Хм. Глава фракции Порошенко Герасимов - подручный террориста Безлера
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Экс-соратник Януковича Пэтруха в печали, не дают спокойно жить.
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Перед сдачей территорий соседней недоимперии нужно одну часть патриотов натравить на другую, чтобы они забыли про капитуляцию.
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Власть делает шоу ? А кто вам другое обещал , зеленоуродиевые ?
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не чекаю від клоунів ныіого окрім брудного шоу.
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свыня вообче не вынуватая
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Докажи сначала, а потом пиарься , а то одни мыльные пузыри.
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Герасимов вместе с петухом должны сидеть вместе на одной кичи!
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Место парашенки на нарах у параши
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я не слушал герасимова....потому что сутками всё читаю смотрю и слушаю.... одно только напишу! как же ****** этот герасимов каждый день везде *** на всех шоу, вездесущий все эти 5 лет! задрал уже ************** своим что когда он говорит его остановить никто не может.... Влада робить шоу, щоб відволікти від провалів, - Герасимов про звинувачення на адресу Порошенка - Цензор.НЕТ 2401
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Тепер ви розумієте, що всі ці так звані опозиціонери в Україні це одна і та ж банда. Всі кормляться з одного корита. До речі яскраво це показано в серіалі Слуга Народу.
Зеленський ще тоді показав, хто є хто...
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*** ... ти шо дивишся слугу урода ?!!!! От долпойоп ...
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