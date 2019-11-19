 "Історія України за 5 хвилин - повна і безкомпромісна, без прикрас і попси", - музыканты из ТНМК при поддержке Минкульта записали новый клип ко Дню достоинства и Свободы. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, ролик называется "Історія України за 5 хвилин - повна і безкомпромісна, без прикрас і попси". Слова написал Артем Полежака, зачитал их Олег Михайлюта Фагот из ТНМК, анимацию сделал художник Саша Даниленко, который также рисовал клипы для группы "ДахаБраха".

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