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 "Історія України за 5 хвилин - повна і безкомпромісна, без прикрас і попси", - музыканты из ТНМК при поддержке Минкульта записали новый клип ко Дню достоинства и Свободы. ВИДЕО

Музыканты украинской группы ТНМК при поддержке Минкульта записали новый клип ко Дню достоинства и Свободы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ролик называется "Історія України за 5 хвилин - повна і безкомпромісна, без прикрас і попси". Слова написал Артем Полежака, зачитал их Олег Михайлюта Фагот из ТНМК, анимацию сделал художник Саша Даниленко, который также рисовал клипы для группы "ДахаБраха".

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Источник: https://censor.net.ua/v3160518
 
   
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добре........молодіжно....... головне що не кацапське...
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Зеленский уже начал вписывать в историю Украины свою позорную страницу.
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