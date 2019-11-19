 "Історія України за 5 хвилин - повна і безкомпромісна, без прикрас і попси", - музыканты из ТНМК при поддержке Минкульта записали новый клип ко Дню достоинства и Свободы. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, ролик называется "Історія України за 5 хвилин - повна і безкомпромісна, без прикрас і попси". Слова написал Артем Полежака, зачитал их Олег Михайлюта Фагот из ТНМК, анимацию сделал художник Саша Даниленко, который также рисовал клипы для группы "ДахаБраха".
603 6
Ко Дню независимости выйдет документальный фильм "Украина: эволюция достоинства". ВИДЕО
Гимн Украины на Шествии достоинства ко Дню Независимости исполнит Тина Кароль
"Бригада, що робить з людини воїна", - на гимн 93-й ОМБ "Холодный Яр" презентован новый клип. ВИДЕО
Агентство "Новини України", которое записало эксклюзивное интервью с Зеленским в Париже, основано экс-журналистом "1+1" Дейнекой, - "Детектор медиа"
"Я буду битися до кінця, поки Україна не буде вільна": недавно умерший 71-летний доброволец Владислав Бунецкий на записанном ранее на передовой ВИДЕО
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Скабичевский
Аниматару Даниленко - респект!
показать весь комментарий
19.11.2019 14:09
Мне нравится
Артм Воронцов
добре........молодіжно....... головне що не кацапське...
показать весь комментарий
19.11.2019 14:11
Мне нравится 1
Совестно за Брата
показать весь комментарий
19.11.2019 14:11
Мне нравится 1
Совестно за Брата
показать весь комментарий
19.11.2019 14:13
Мне нравится 1
Solo
Зеленский уже начал вписывать в историю Украины свою позорную страницу.
показать весь комментарий
19.11.2019 14:14
Мне нравится
влад максимов
Круто !
показать весь комментарий
19.11.2019 14:19
Мне нравится