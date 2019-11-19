 Оккупантов на Донбассе "косят" инфекционные заболевания, а импортированные из РФ лекарства - непригодны, - ГУР. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылой на данные ГУР.

"Количество инфекционных заболеваний растет в т. ч. из-за того, что импортированные с территории РФ медикаменты являются просроченными и непригодными для использования", - сказано в сообщении.

По данным украинской разведки, указанная проблема на прошлой неделе обсуждалась как наиболее острая во время учебно-методического сбора с начальниками медицинских служб оккупантов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы на Донбассе усиливают передовые подразделения за счет военнослужащих РФ, - разведка

"Привлеченные к участию в мероприятии представители руководства военно-медицинской службы ВС РФ рекомендовали коллегам без лишнего афиширования искать возможность лечить военнослужащих в гражданских медицинских учреждениях по местам дислокации подразделений", - сообщили в ведомстве.