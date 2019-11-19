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 Оккупантов на Донбассе "косят" инфекционные заболевания, а импортированные из РФ лекарства - непригодны, - ГУР. ВИДЕО

Командование российско-оккупационных войск пытается скрыть масштабы распространения инфекционных болезней среди личного состава соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылой на данные ГУР.

"Количество инфекционных заболеваний растет в т. ч. из-за того, что импортированные с территории РФ медикаменты являются просроченными и непригодными для использования", - сказано в сообщении.

По данным украинской разведки, указанная проблема на прошлой неделе обсуждалась как наиболее острая во время учебно-методического сбора с начальниками медицинских служб оккупантов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы на Донбассе усиливают передовые подразделения за счет военнослужащих РФ, - разведка

"Привлеченные к участию в мероприятии представители руководства военно-медицинской службы ВС РФ рекомендовали коллегам без лишнего афиширования искать возможность лечить военнослужащих в гражданских медицинских учреждениях по местам дислокации подразделений", - сообщили в ведомстве.

Источник: https://censor.net.ua/v3160498
 
 
 Топ комментарии
 
Хорошие на паРашке лекарства...больше их отправляйте в Домбабве и Лугандон...этим только скрепная фармакология нужна...
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Инфицировали зону пропагандой, а лечат таблетками Оккупантов на Донбассе "косят" инфекционные заболевания, а импортированные из РФ лекарства - непригодны, - ГУР - Цензор.НЕТ 6139
Идиоты!
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А куда смотрит Сивохо? Украина должна подкинуть лекарств. Поддержать "наших шахтеров и трактористов".
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отчаиваться рано - все уже умерли Оккупантов на Донбассе "косят" инфекционные заболевания, а импортированные из РФ лекарства - непригодны, - ГУР - Цензор.НЕТ 5521
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Червоному хресту необхідно збільшити обсяги допомоги колаборантським бандам.
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Хорошие на паРашке лекарства...больше их отправляйте в Домбабве и Лугандон...этим только скрепная фармакология нужна...
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не... ну, если лечить сифилис анальгином...
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Гепатит -С передается любыми способами, вплоть до общего мыла, на сегодняшний день цирроз печени - это врачебная ошибка в диагнозе.
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Надо к ним Супруниху выслать с клизмой!)))
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Инфицировали зону пропагандой, а лечат таблетками
Идиоты!
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Колись думка промайнула: ми ж їм навіть воду постачаємо, то було б весело, якби серед літа в спеку у водогін невідомо як потрапила якась кишечна паличка, щоб сєпари добряче прос...алися! А потім через кілька днів перекрити їм воду, щоб гівно не було чим змити!
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А куда смотрит Сивохо? Украина должна подкинуть лекарств. Поддержать "наших шахтеров и трактористов".
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Срочно вызывайте красный крест с колонами грузовиков медикаментов на помощь террористам.
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И разведка вбрасывает такие дешевые фейки.... Не позорились бы окончательно.... Вы когда-нибудь слышали что-то подобное от уважающей военной разведки какой-либо страны?
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Нехай подихають в муках кляті покидьки! Костомаха в допомогу!
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Вот теперь стало понятно зачем Зе затеял разведение. Чтобы наши бойцы не заразились. Но зачем же нужен Нормандский формат если все орки сами помрут и Донбасс станет наш?
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...сифилис?..ну тогда подождем немного,все само собой и решится...
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В древности так даже какая-то война закончилась: из-за эпидемии холеры.
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