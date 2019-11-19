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 Общество
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Все про:Донбасс (19956) разведение сил (92)

 "Хватит голову морочить взад-вперед, только вперед": жители прифронтовых Карловки и Нетайлово о возможном разведении войск. ВИДЕО

Жители прифронтовых сел Карловки и Нетайлово (Донецкая область) рассказали о своем отношении к возможному разведению войск на Донбассе.

"Жители сел Карловка и Нетайлово очень хорошо помнят российскую оккупацию 2014 года. Большинство из них поддерживали войска агрессора. Ведь российская пропаганда сделала все, чтобы они поверили в счастливое будущее вместе с Москвой. Прошло время, они поняли свою ошибку. Поскольку могут видеть, как страдают жители временно оккупированных территорий. Не все они поддерживают Украину. Просто благодаря нашим войскам - эти жители получили стабильность, которой так не хватает им на протяжении всех лет войны", - пишет корреспонденту Цензор.НЕТ.

"В этих краях также живут тысячи патриотов Украины и они сознательно выступают против отвода наших войск в тыл. Ведь не хотят, чтобы возвращался "русский мир". Знают, чем это им грозит. Ведь Донецк близко и многие из них пострадали в 2014 году от того, что поддерживали Украину. Теперь они хотят, чтобы их услышала власть Украины и не сдавала украинские территории оккупантов", - резюмировал корреспондент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дальнейшее разведение сил на Донбассе до проведения саммита в "нормандском формате" не планируется, - глава комитета ВР по нацбезопасности Завитневич

Источник: https://censor.net.ua/v3160488
 
   
 Топ комментарии
 
Партия войны. Стопудово. Хорошо, что у нас есть мыролюбный попугайчик Зеля.
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"Прошло время, они поняли свою ошибку."
А чи зрозуміють свою ашіпку зебобіки?
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а где зе и ермак зебил?????????????
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взад-вперед це по самокатовски. а впэрэд на захид це по самостийному "Хватит голову морочить взад-вперед, только вперед": жители прифронтовых Карловки и Нетайлово о возможном разведении войск - Цензор.НЕТ 9487
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Партия войны. Стопудово. Хорошо, что у нас есть мыролюбный попугайчик Зеля.
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-Этого везите в морг.
-Товарищ санитар, пожалуйста, очень вас прошу, может меня все таки в реанимацию?
-Нет! Врач сказал в морг, значит в морг.
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Дайте "герою" автомат и гранаты, он рвется в бой...... . " Прошло время, они поняли свою ошибку" Источник: https://censor.net.ua/v3160488. "Годі голову морочити взад-вперед, тільки вперед": мешканці прифронтових Карлівки і Нетайлового про можливе розведенні військ - Цензор.НЕТ 2646
"Годі голову морочити взад-вперед, тільки вперед": мешканці прифронтових Карлівки і Нетайлового про можливе розведенні військ - Цензор.НЕТ 5739
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"Прошло время, они поняли свою ошибку."
А чи зрозуміють свою ашіпку зебобіки?
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О, вже почали розуміти. Сєпари, правда, переконалися що проголосували як і треба.
А от ті хто за Україну при згадці про Зеленського плюються і матюкаються.
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В селах, де живуть етнічні українці там і до 2014-го все розуміли і в них (принаймні в більшості) не стояло питання бути з кацапами чи з своїм народом. Це в містах де більше половини кацапів завезених йоською сраліним після голодомору була ділема от вони й тяглися до своїх кацапсячих коренів.
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Вони вже розуміють, але не зізнаються в цьому. Хоча є і особливо упороті, хто не розуміє.
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Где зе и ермак ? Ну я бы написал в рифму.... Так зараза улечу в "Бан"ю.
Розумні і так зрозуміють.
Пропоную СівУху та Тьотю Римму, залишати в селах, з яких виводяться ВСУ. Ото сміливість покажуть та договороспроможність.
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А что уже произошло там, где разведение состоялось? Конкретно?
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к примеру- уперли лавочку станица Луганская. Кунг на мосту не убран более того бойцы рыспублики нацепили на себя повязки СЦКК к которому никакого отношения не имеют.На уровне слухов: орки переоделись в гражданскую одежду и никуда не отступили доказать можно лишь путем проверки документов у гражданского населения но укр. полиция туда зайти не может, о демонтаже сооружений ( в отличии от укр.стороны) никто и нигде не упоминает не говоря уже о фотодоказательствах хотя бы того же ОБСЕ
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Так пусть наши солдаты и добробаты тоже переоденутся в гражданскую одежду и никуда не отступают.
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наши солдаты и добробаты в наперстки(переодевание) не играют и выполняют приказы согласно Устава
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Это понимают все что только вперед , или хотя бы остаться на своих позициях - кроме Зельц команды Зеленых упырей !!! Оно этим отводом только деморализует ВСУ !!! Но может это и есть его и Куйла план ?! Да.."Веселая" перспектива складывается благодаря Скомароху !!!
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Кляті донбаські "порохоботи", що вони знають де їм буде ліпше жити. Зебіл з Сивухою сказали в "сіру зону" - значить в "сіру зону".
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Государство перестало существовать после того как поставило во главу угла не интересы своих законопослушных граждан которые не ходили по референдумам и поддерживпли Украину а интересы других.
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ща зєля вам тесло-ролік запише і розкаже як все буде добре і він все гарантує.
дякую, дуже дякую....
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ЗЕштанмаер сказал в морг, значит в морг. Больной, и не сопротивляйтесь. С болезнью нужно заключить ЗЕ-перемирие, отвести лекарства чтобы не правацировать болезнь и договориться где то по середине.
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Жидокацапське кодно зробить те, що захоче.
Ви зробили цих людей разом!
Зє! Радійте! Пишайтеся!
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когда аграрию бабломойскому с бюджета страны дадут кредит на покупку украинской земли что мы будем защищать чью землю?
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гениальная идея! смело можешь просить у фиКало,мойского доляху)))
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ЗЕ думает иначе. По какой то не понятной никому логике он верит что чем дальше он отведет войска ВСУ тем быстрее Украина вернет окупированные территории. Логика мягко говоря странная и никем кроме него не понятная. Сейчас ЗЕ с Хомчаком найдут несколько сепарских бабушек, которые будут умолять ЗЕ отвести побыстрее ети бендеровские войска которые мешают прийти рузьке-асвабадителям
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"чтобы их услышала власть Украины и не сдавала украинские территории оккупантов."

Так это территории украинские или оккупантов?
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Сейчас наш бубочка смотается туда и сварганит другой ролик с другими людьми.
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так вперёд в бой на ордло. соевые зебильные прахоботы возглавят атаку.
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В этих краях также живут тысячи патриотов Украины и они сознательно выступают против отвода наших войск в тыл. Ведь не хотят, чтобы возвращался "русский мир". Знают, чем это им грозит. Ведь Донецк близко и многие из них пострадали в 2014 году от того, что поддерживали Украину. Теперь они хотят, чтобы их услышала власть Украины и не сдавала украинские территории оккупантов", - резюмировал корреспондент.Источник: https://censor.net.ua/v3160488

А Сивохо родственники интересы которых он представляет не рассказывали об этом.
Откуда ему знать...
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Зеленский и СН - это пророссийская ОПГ!!!
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