 Мы в городе Президента. Делай по моей команде, а мы поддержим: якобы разговор Корявченкова и нардепов от СН с главой полиции Кривого Рога. АУДИО

Соответсвующую аудиозапись Поляков опубликовал в своем Телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Ну что друзья, вот мне и прислали фрагмент разговора "наших" доблестных Слуг Богдана с руководителем местной полиции Кривого Рога. Буду поднимать эти вопросы перед Президентом и правоохранительными органами. Считаю, нужно разобраться в том, кто вообще их уполномочил проводить такие "переговоры". Делаем ставки, как быстро их исключат из фракции, если конечно исключат..", - рассказал Поляков.
Расшифровка беседы:
Юрий Корявченков: Я, Юрий Корявченков, представитель Зеленского в Кривом Роге, и мы проводили выборы, первый тур, второй тур, парламентские. Это Юрий Григорьевич – Юра Кисель, он списочник. Я – по 33-му округу, это два района Центрально-Городской и Металлургический. Владимир Захарченко.
Владимир Захарченко: Когда у меня спрашивают, я говорю, мы однофамильцы… (шум, неразборчиво)
Юрий Корявченков: Мажоритарщик тоже по 31-му округу. Это северные районы Терновской и Покровский. Слава Медяник – это Днепропетровск. 26-й округ…
Вячеслав Медяник: Седьмой.
Юрий Корявченков: Я всё запоминаю. 27-й округ. Ну он в Днепропетровске, просто приехал познакомиться и поддержать, наверное, Владимира (Владимир Огурченко. – Ред.) и вас (Сергея Лукашова. - Ред.). Он в комитете правоохранительных органов, Вова тоже и Владлен Неклюдов как основной известный сотрудник прокуратуры, поющий для Пшонки. Я продолжить хочу чуть-чуть. Мы все просто прекрасно понимаем город Кривой Рог, который 10 лет под влиянием одной силы – это Юрий Григорьевич Вилкул и иже с ними. Последние 5 лет вклинился здесь товарищ Усов, который БПП, который к Юрию Витальевичу Луценко, поэтому ему спускалось здесь всё с рук.
– Не только здесь. В области.
– Как быть с ними? Что… Какая политика экономического характера – это ему больше… Как ему общаться? Дипломатические должны быть какие-то... да.
– Мы можем сесть и обговорить эту ситуацию в двух словах.
- И пускай тебе кто-то предъявит предъяву в Киеве. Пускай тебе предъяву кинет прокуратура, ГБР. Пускай они скажут, что ты что-то незаконное. Делай это по моей команде. А мы посмотрим, а мы поддержим... Мы можем присутствовать...
– Здесь не надо даже нашего присутствия. Мы в городе Президента, у нас у всех тут. Если какие-то не дай бог... у всех руки будут отрубаны по шею, не дай Бог. У нас в городе политическая поддержка с нашей всей стороны – это не то что 100, а 101 процент.
– А мне никто ничего не скажет, закрыть всю эту шваль и все.
– Ты не должен ничего бояться.
– Вот это, что вы нам сказали, и мы вам говорим, поверьте мне. У нас за спиной, ещё раз говорю, стоит президент.
– Ещё там все начальники райотделов говорят – ну, там же ж команда. Там – это значит все должны показать на тебя, а ты должен на меня. То есть, если так показывают, это голова с плеч.
Юрий Корявченков: ДБР та же история. ДБР та же история, прокурорский ДБР, с генеральной прокуратуры… с Трубой (Роман Труба – ред.) будет Владлен (Владлен Неклюдов), я здесь.
– Кто будет из прокурорских мешать, Труба будет вносить ЕРДР по ним и будет расследовать.
Юрий Корявченков: Щекотливые вопросы по поводу металлолома... мы с вами советуемся.
http://strasty.com.ua/yuzik-nasypaj/
ЮЗИК, НАСЫПАЙ!
19:17 12 Июл 2019
Если вдруг в этот грустный пятничный вечер вам захочется немного щебня - звоните другу президента Юзику. Он вам отсыпет. Конечно, не лично, а через своего брата, после победы Зеленского на президентских выборах ставшего эксклюзивным дилером по продаже щебня «Укрзализныци». Пока только «Укрзализныци», но ведь все только начинается.
Мы уже писали вчера о том, что Зеленский начинает расставлять своих людей на потоки. С сегодняшнего дня начинаем иллюстрировать примерами это утверждение....
презЕдент держит целый город...крутой чувачОк...нелох сорокадвухгодовалый...
Конечно хит сегодняшнего дня - это депутат от партии "Слуга народа" Иванисов Роман Валерьевич,получивший высшее образование в Бердянском университете менеджмента и бизнеса, отделение правоведения, квалификация - «юрист» с отличием, в тот момент когда отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетней.
Бригада!
----------------------------------------------------------------------
Избранный по 153 округу (Ровенская область) народный депутат от «Слуги народа» Роман Иванисов скрыл от Центральной избирательной комиссии, что в 90-е годы был осужден и отсидел срок за изнасилование несовершеннолетней. Об этом, как утверждает Интернет-издание «Аргументум», свидетельствуют материалы уголовного дела.
Согласно материалам, отмечает издание, Иванисов Роман Валерьевич, 02.11.1978 г. р. был арестован 14 сентября 1995 году Куйбишевским райотделом Запорожской области по ст. 117 ч. 3 (изнасилование несовершеннолетней), и ст. 118 ч. 2 (изнасилование несовершеннолетней неестественным образом) действовавшего на тот момент Уголовного кодекса. 22 сентября того же года он прибыл в СИЗО, откуда по постановлению Куйбишевского суда Запорожской области был через три дня выпущен.
«Впрочем, ненадолго. Уже 25 октября 1995 года СУ УМВД Украины в Запорожской области повторно задержала Иванисова по тем же статьям. В итоге 21 марта 1996 года будущий нардеп от «Слуги народа» был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы. По определению Запорожского областного суда от 17 апреля 1996 года приговор был изменен на 2 года 6 месяцев исправительно-трудовых колоний общего режима. Отбывал заключение в Мариупольской ИТК Донецкой области», - пишет издание.
«Ни одного из этих фактов Роман Иванисов, будучи кандидатом в депутаты, не обнародовал, скрыв от Центральной избирательной комиссии. При этом, согласно представленной кандидатом в народные депутаты декларации, в 2000 году он получил высшее образование в Бердянском университете менеджмента и бизнеса, отделение правоведения, квалификация - «юрист» с отличием. Однако это также заведомая ложь, так как Иванисов, пребывающий под стражей с конца 1995 года, никак не мог параллельно учиться в университете в период 1995-2000 гг», - резюмирует «Аргументум».
Так именно это обещал Зе-кандидат в президенты своим доверчивым?, недалеким? избирателям?
Хлопці хочут грошей!
Результати виборів це демонструють. І від того не радісно, а сумно.
Запрос:
* Стаття 109. Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади
Ответ: https://youtu.be/tyQ_xAah4Ps
-Ющенко привiв до влади Януковича;
-Ющенко не хотiв виходити на Майдан - його туди тягли;
-не запросив Тягнибока до коалiцiї;
-завдяки Тимошенко став Президентом;
-ув'язнили Тимошенко, а Ющенко на свободi...
Тягнибок з корєшами винен лише в задурманюванні національно свідомих українців.Не більш того.
Україна - це козак Мамай. Це вільна та спокійна держава. Україна, як козак Мамай, неначе попереджає: не чіпай мене, чужинцю, не торкайся моїх прав та свобод, і не буде тобі лиха. А потім тихесенько додає: ось моя шаблюка, мій кінь, мій АГС та шмат бруківки на додачу, ану спробуй. Козак Мамай - це наша молитва та наше попередження. Попередження дуже просте: не займай - інакше біда.
15 років тому козак Мамай не захотів миритися із фальсифікацією виборів. Так ми отримали Помаранчеву революцію. Шість років тому козак Мамай м'яко натякнув, що не хоче бути частиною московської цивілізації. Так ми успішно скасували Януковича, дізнались, як поєднати бруківку та коктейль Молотова, а також отримали День Гідності та Свободи. Не займай.
21 листопада ми будемо вп'яте відзначати цей День. День, коли країна вийшла, щоб захистити свій вибір. День, коли Мамай себе проявив. Нам 80 років розповідали, що боротися за свої права це злочин, а людські свободи - це ніщо. Ось вам Революція на граніті, Помаранчева, Майдан. Ми чверть сторіччя слухали, що Росія - братній нам народ. Отримуйте роки спротиву, санкцій та русофобії. Зараз нас закликають перестати стріляти та погодитись на умови ворога. Але ми спокійні, тому що «не займай».
21 листопада о 19:00 у Києві відбудеться Віче на Майдані. І звичайно «Демократична Сокира» у повному складі, тобто «і мертві, і живі, і ненароджені…» буде там.
І не тільки для того, аби згадати, як заведено, героїв і полеглих у попередніх революціях. Не тільки для цього. А ще як мінімум тому, що за кілька тижнів, або - якщо вірити адміністраціям різних президентів - 9 грудня, президент Зеленський поїде говорити з Путіним. Ми не віримо, що КВНщик зможе протистояти КГБісту, але ми переконані, що Зеленському варто нагадати, що таке українська нація. Ми закликаємо всіх-всіх бути цього дня на Майдані, не розпорошуватись на інші акції, а просто прийти та бути єдиними. Ми - сила цієї країни, а влада - швидкоплинна. Нехай це знають усі. Нехай Зеленський знає, що «займай» - не від слова «занимать», тобто «позичати». Це від слова «краще нас не рухати».
На Віче нас можна та треба знайти. Орієнтир - жовтий прапор на кшталт Гадсденівського, який ми мали на День Захисника України. Але цього разу там буде козак Мамай з написом «Мене не займай». Це як нагадування всім: ми мирні, але не до скону. Присутність обов'язкова.
19:00, 21 листопада.
Місце ви знаєте.
Не займай
превращаются 4000 евро...
В сокращение штатов!
..
є питання чому так живемо? бо 73% ідіоти