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 Политика Украины
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Все про:Газпром (2934) Нафтогаз (2782) Транзит газа (102) Алексей Оржель (20)

 Полученное от "Газпрома" предложение по транзиту неприемлемо, - глава Минэкоэнерго Оржель. ВИДЕО

Присланное 18 ноября российским "Газпромом" в адрес НАК "Нафтогаз Украина" предложение о продлении действующего или заключении нового договора о транзите газа сроком на один год с отказом от претензий в международном арбитраже является неприемлемым.

Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель в эфире телеканала ICTV, сообщает Цензор.НЕТ.

"Давайте откровенно. Это предложение, которое было получено, оно является неприемлемым для Украины, с учетом того, что надо отказаться от арбитражей и подписать договор всего на один год", - сказал Оржель.

В то же время министр выразил надежду, что стороны еще смогут вернуться к конструктивному диалогу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Газпром" предложил "Нафтогазу" заключить договор о транзите газа сроком на 1 год и отказаться от всех претензий в международном арбитраже

Напомним, контракт на транзит российского газа через ГТС Украины, подписанный 10 лет назад, завершается в конце 2019 года. Украинская сторона при поддержке Еврокомиссии предлагает заключить новый долгосрочный контракт на транзит газа по европейским правилам сроком на 10 лет и с определением объемов газа, достаточных для эффективной работы ГТС.

Источник: https://censor.net.ua/v3160407
 
 
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С чего так? Чем более неприемлимое предложение от русни тем большая вероятность что зебилы его выполнят...
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выкладываю это смердючее видео, просто что бы все помнили, что из себя представляет самодовольная Рашка..
Украине и Европе перекроем газ! Солирует Соловьёв! 2008 год

Духовная миссия кацапни: сидеть на бутылке и жрать с лопаты ягель!
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Циплят по "нормандскому сходняку" считают...
Нелох поедет...ему там по ушам проедут...и все сразу станет приемлимым...
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у Нафтогаза, пардон дамы, яйца круче, чем у Зеленского. хоть тут козлов послали по адресу...
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Еще пока никто.. и никого..и никуда не послал...это не официальный ответ...это личное мнение..
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А личное мнение...и линия партии...это ни одно и тоже..
Тем более что у зебобиков линия партии превышает их личное мнение...
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согласись, личного мнения у слуг нет по определению. они ж, как флюгер, нос всегда по ветру держат. а если у кого извилина в мозгу вдруг стала загибаться, сразу получают отлуп от кассы и начинают разоблачать недавних коллег по кнопкодавству.
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Представляешь их премии в случае успеха?Так что за свои кровные борятся.Единственный интерес.
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Пора напомнить миру, шо Украина требует хутина на скамейку подсудимых в Гааге.
За море крови.
А за Украиной и другие страны подадут заявы против убийцы
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Російські війська атакували українські позиції поблизу села Сизе, один боєць отримав важкі поранення.
Як повідомив журналіст Юрій Бутусов у Facebook, цей населений пункт вважався тихим місцем, раніше там не велися бої. Сизе розташоване в Луганській області поблизу кордону з Росією.
"Позиції 46-ї десантно-штурмової бригади були атаковані безпілотником, який прицільно скинув бойову гранату. Один наш воїн важко поранений, множинні осколкові поранення спини. Військові медики підтверджують, це не випадковий вибух, поранення бойове. Зараз за життя десантника борються лікарі", - написав Бутусов.
"Очевидно, атака здійснена з території РФ, у районі, який безпосередньо примикає до ділянки розведення у Станиці Луганській. Невизнана війна триває під акомпанемент заспокійливих політичних заяв, відірваних від реальності", - додав він.
При цьому в штабі ООС в зведенні за 18:00 повідомлень про удар в Сизому не було. Зазначалося лише, що терористи обстріляли ЗСУ біля Луганського, Кримського, Новотошківського і Травневого.Полученное от "Газпрома" предложение по транзиту неприемлемо, - глава Минэкоэнерго Оржель - Цензор.НЕТ 1849
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Ти не туди ляпнув, шановний! Гравець хріном на роялі, разом зі своєю ******** українофобів-м'яко кажучи , не мій хєрой! І дякувати цьому ватяному кодлу можна тільки квитками на Ростов! І якнайшвидше!
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А тебе хтось питає? Меркель (чи хто там від ЄС) "приемлемо", )(уйлу "приемлемо", а йому бач ні.
Блазень скаже - і все буде "приемлемо".
Вже з Йулькой проходили у 2008-му. Досі видихуємо.
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