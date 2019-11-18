 Полученное от "Газпрома" предложение по транзиту неприемлемо, - глава Минэкоэнерго Оржель. ВИДЕО

Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель в эфире телеканала ICTV, сообщает Цензор.НЕТ.
"Давайте откровенно. Это предложение, которое было получено, оно является неприемлемым для Украины, с учетом того, что надо отказаться от арбитражей и подписать договор всего на один год", - сказал Оржель.
В то же время министр выразил надежду, что стороны еще смогут вернуться к конструктивному диалогу.
Напомним, контракт на транзит российского газа через ГТС Украины, подписанный 10 лет назад, завершается в конце 2019 года. Украинская сторона при поддержке Еврокомиссии предлагает заключить новый долгосрочный контракт на транзит газа по европейским правилам сроком на 10 лет и с определением объемов газа, достаточных для эффективной работы ГТС.
Украине и Европе перекроем газ! Солирует Соловьёв! 2008 год
Духовная миссия кацапни: сидеть на бутылке и жрать с лопаты ягель!
Нелох поедет...ему там по ушам проедут...и все сразу станет приемлимым...
Тем более что у зебобиков линия партии превышает их личное мнение...
За море крови.
А за Украиной и другие страны подадут заявы против убийцы
Як повідомив журналіст Юрій Бутусов у Facebook, цей населений пункт вважався тихим місцем, раніше там не велися бої. Сизе розташоване в Луганській області поблизу кордону з Росією.
"Позиції 46-ї десантно-штурмової бригади були атаковані безпілотником, який прицільно скинув бойову гранату. Один наш воїн важко поранений, множинні осколкові поранення спини. Військові медики підтверджують, це не випадковий вибух, поранення бойове. Зараз за життя десантника борються лікарі", - написав Бутусов.
"Очевидно, атака здійснена з території РФ, у районі, який безпосередньо примикає до ділянки розведення у Станиці Луганській. Невизнана війна триває під акомпанемент заспокійливих політичних заяв, відірваних від реальності", - додав він.
При цьому в штабі ООС в зведенні за 18:00 повідомлень про удар в Сизому не було. Зазначалося лише, що терористи обстріляли ЗСУ біля Луганського, Кримського, Новотошківського і Травневого.
Блазень скаже - і все буде "приемлемо".
Вже з Йулькой проходили у 2008-му. Досі видихуємо.