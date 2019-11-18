 Нардеп Беленюк показал, что делать депутатам, когда хватают за рубашку и называют "скотинякой". ВИДЕО

Соответсвующее видео депутат разместил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"Небольшое видеопособие по самообороне для депутатов, на которых периодически совершаются нападения", - написал Беленюк.
Соответсвующее видео депутат разместил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"Небольшое видеопособие по самообороне для депутатов, на которых периодически совершаются нападения", - написал Беленюк.
Хорошо, хоть, сказал, спорт ему дороже
- Спили мушку, сынок.
- А это-то ещё зачем, дед?!
- Сынок, когда-то я был таким же шустрым и метким, как ты. Но однажды у меня закончились патроны. Подошли ко мне трое, отобрали Кольт, засунули его мне в задницу и повернули три раза. Спили мушку, сынок.
не попадался он в руки старому ковбою Олежке
Жан Венсанович Беленюк (настоящая фамилия Ндагиджимана; укр. Жан Венсанович Беленюк (Ндагіджимана); род. 24 января 1991, Киев, УССР) - украинский борец греко-римского стиля, серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года, двукратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы. Чемпион Европейских игр 2019 года в Минске. Заслуженный мастер спорта Украины. Народный депутат Верховной рады Украины IX созыва с 2019 года. Беспартийный.
цены бы не было
смешно
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нахрена беленюк пошел в депутаты
янукович президент, синок депутат
порошенко президент, синок депутат...
А як би не повторяв помилок овоча... То все могло б бути зовсім по іншому...
"O tempora! O mores! (с лат. - «О времена! О нравы!») - латинское крылатое выражение. Обычно выражение применяют, констатируя упадок нравов, осуждая целое поколение, подчёркивая неслыханный характер события[1]. "
Вот бухал бы до сизого носа, был бы классным политиком. А так позорище
Сам же снимал, сам выкладывал
Ну теперь одной скотиняке от 4 до 7 лет грозит, подозрение уже даже вручили
Бориспільська прокуратура вручила Ляшку підозру в погрозі або насильстві щодо державного діяча у справі про бійку з Герусом. Прокурори проситимуть суд відправити Ляшка під арешт. За ч.2 ст. 346 КК передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 4 до 7 років.
А вот за связи с Ахметовым и коррупционные схемы - такой срок нормально
1. Погроза вбивством, заподіянням шкоди здоров'ю, знищенням або пошкодженням майна, а також викраденням або позбавленням волі щодо Президента України, Голови Верховної Ради України, народного депутата України, Прем'єр-міністра України, члена Кабінету Міністрів України, Голови чи судді Конституційного Суду України або Верховного Суду України чи вищих спеціалізованих судів України, Генерального прокурора України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Голови Рахункової палати, Голови Національного банку України, керівника політичної партії України, а також щодо їх близьких родичів, вчинена у зв'язку з їх державною чи громадською діяльністю, -
карається позбавленням волі на строк до п'яти років.
2. Умисне заподіяння особам, зазначеним в частині першій цієї статті, середньої тяжкості тілесних ушкоджень чи легких тілесних ушкоджень, нанесення побоїв чи вчинення інших насильницьких дій у зв'язку з їх державною або громадською діяльністю -
караються позбавленням волі на строк від чотирьох до семи років.
Нечего хорошему борцу делать в Раде, как и плохому депутату
"нам нужны люди с чугунными кулаками и гуттаперчевой совестью"?
Наш министр спорта не то, что отжаться - прижаться к полу не сможет!
Бред какойты.
А сапоги тачать пирожник,
И дело не пойдет на лад.
Да и примечено стократ,
Что кто за ремесло чужое браться любит,
Тот завсегда других упрямей и вздорней:
Он лучше дело всё погубит,
И рад скорей
Посмешищем стать света,
Чем у честных и знающих людей
Спросить иль выслушать разумного совета.
Дай Бог конечно , шоб до этого не доходило ,, но всё же !!
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кастет- дешево надежно и практично
Хотя вреда от них ничуть не меньше -они решают судьбу страны
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Спортивная карьера. Борьбой начал заниматься с 2000 года. Первый наставник - Виталий Киселица. Затем к тренировкам подключился Алексей Добровольский.
В 2010 году стал серебряным призёром чемпионата мира среди юниоров.
В 2011 году стал чемпионом Европы среди юниоров и бронзовым призёром чемпионата мира по греко-римской борьбе среди юниоров.
В 2012 году завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы.
В 2013 году стал бронзовым призёром Летней Универсиады в Казани.
В 2014 году стал чемпионом Европы и бронзовым призёром чемпионата мира.
С 2014 выступает за клуб Лихтенфельс (Германия).
В 2015 году завоевал серебряную медаль Европейских игр.
10 сентября 2015 года, победив в финале чемпионата мира по борьбе чемпиона Азии Рустама Ассакалова из Узбекистана со счётом 6:0, стал чемпионом мира в весовой категории до 85 кг.
В 2016 году вновь стал чемпионом Европы.
15 августа 2016 года стал серебряным призёром летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в весовой категории до 85 кг, проиграв в финале россиянину Давиту Чакветадзе.
В 2019 году стал чемпионом Европейских игр в Минске.
Спортсмен-инструктор в ЦСКА ВСУ, лейтенант ВСУ.
16 сентября 2019 года Жан Беленюк завоевал золото на чемпионате мира по греко-римской борьбе.
Политическая карьера. На парламентских выборах 2019 избран народным депутатом от партии Слуга народа, № 10 в списке.
Награды. Орден "За заслуги" II степени (15 июля 2019) - за достижение высоких спортивных результатов на II Европейских играх в г. Минске (Республика Беларусь), проявленные самоотверженность и волю к победе.
Орден "За заслуги" III степени (4 октября 2016) - за достижение высоких спортивных результатов на ХХХІ летних Олимпийских играх в Бразилии, проявленные самоотверженность и волю к победе.