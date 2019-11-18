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 Политика Украины
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Все про:депутат (2776) драка (1753) Герус (97) Беленюк Жан (11)

 Нардеп Беленюк показал, что делать депутатам, когда хватают за рубашку и называют "скотинякой". ВИДЕО

Народный депутат от "Слуги народа" Жан Беленюк поделился с коллегами приемами самообороны.

Соответсвующее видео депутат разместил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Небольшое видеопособие по самообороне для депутатов, на которых периодически совершаются нападения", - написал Беленюк.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Іди нахер отсюда", - Ляшко и Герус подрались в аэропорту Борисполь. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3160405
 
   
 Топ комментарии
 
А Беленюк, окрім боротьби більше нічого не вміє.
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А Беленюк, окрім боротьби більше нічого не вміє.
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Хороший парень Жан, как его в "слуги" занесло?
Хорошо, хоть, сказал, спорт ему дороже
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советы правильные дает, только надо проще. нападающему ногой в колено подошвой влупить чтоб ногу выломало в обратную сторону. или пальцем в глаз ткнуть
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Дикий Запад. Салун. Врывается молодой ковбой и сходу начинает палить. Все бутылки и стаканы вдребезги, всё в осколках… Наконец, последним метким выстрелом молодой ковбой гасит огонёк у свечи. После чего встаёт старый ковбой, подходит к молодому и говорит:
- Спили мушку, сынок.
- А это-то ещё зачем, дед?!
- Сынок, когда-то я был таким же шустрым и метким, как ты. Но однажды у меня закончились патроны. Подошли ко мне трое, отобрали Кольт, засунули его мне в задницу и повернули три раза. Спили мушку, сынок.
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а Жан еще живчик молодой

не попадался он в руки старому ковбою Олежке Нардеп Беленюк показав, що робити депутатам, коли хапають за сорочку і називають "скотинякою" - Цензор.НЕТ 934
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А шо там вміти ? Хіба їсти вміє, бо голова є Нардеп Беленюк показал, что делать депутатам, когда хватают за рубашку и называют "скотинякой" - Цензор.НЕТ 1097
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А ты Хасан,окрим як пасквили строчить,що вмиеш?Тебе до Беленюка,как до неба рачки.
Жан Венсанович Беленюк (настоящая фамилия Ндагиджимана; укр. Жан Венсанович Беленюк (Ндагіджимана); род. 24 января 1991, Киев, УССР) - украинский борец греко-римского стиля, серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года, двукратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы. Чемпион Европейских игр 2019 года в Минске. Заслуженный мастер спорта Украины. Народный депутат Верховной рады Украины IX созыва с 2019 года. Беспартийный.
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Після курса молодих нардепів вміє тицькати на кнопки.
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за что браво? за то что спит в Раде прямо в сессионном зале? ну, браво...
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у тебя проблемы с восприятием окружающего мира,Жан прикололся по поводу потасовки,за это и браво.Для тебя это сложновато,но есть такое понятие причинно-следственная связь
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Госпади, ну почему зебилы все такие недоразвитые 😀 РS это я не про Беленюка сейчас.
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мои проблемы, по сравнению с твоими - вакуум. просто нет проблем. билет на квартал не нужен? там и приколешься. обращайся к Юзику, скажи я разрешил. Нардеп Беленюк показав, що робити депутатам, коли хапають за сорочку і називають "скотинякою" - Цензор.НЕТ 3067
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совсем беда,я думал,что у тебя мозг хоть в зачаточном состоянии,но есть,а ты пишешь вакуум.Мои соболезнования
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гран мерси. я рад, что ты думал. продолжай в том же духе.
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Петикам не понравилось видео, понятно. Себя представили на полу.
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до речі, хто знае,скільки днів вже не ********* Несторко?
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усьо зависит от степени любови до русського мира и от местоположения ***********, якось так
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Уявляю депутатів, які почнуть боротьбу прямо у ВР🐸
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А якщо почнуть застосовувати зброю проти Беленюка?
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оне там совсем охренели..даешь вместо рады бойцовский клуб..
==
нахрена беленюк пошел в депутаты Нардеп Беленюк показал, что делать депутатам, когда хватают за рубашку и называют "скотинякой" - Цензор.НЕТ 9534
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Та после такого старика шлюшко уже бы в кучу не собрали бы）
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Його батькові ці прийоми не допомогли, не поможуть вони і зеленим.
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Цікаво, пан Беленюк хоч один закопроект за свою каденцію зможе підготувати?..
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спасибо, этот вопрос сделал мой день Нардеп Беленюк показал, что делать депутатам, когда хватают за рубашку и называют "скотинякой" - Цензор.НЕТ 2017
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О блін...
янукович президент, синок депутат
порошенко президент, синок депутат...

А як би не повторяв помилок овоча... То все могло б бути зовсім по іншому...
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для того и записали Жана в "отцы-законодатели" чтоб показывал как в подворотне отмахиваться

"O tempora! O mores!лат. - «О времена! О нравы!») - латинское крылатое выражение. Обычно выражение применяют, констатируя упадок нравов, осуждая целое поколение, подчёркивая неслыханный характер события[1]. "
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Да ужас
Вот бухал бы до сизого носа, был бы классным политиком. А так позорище
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кое-кто даже якобы "бухой" не лез харей в смартфоми на ночь глядя и не нявкал, как это сейчас принято Нардеп Беленюк показав, що робити депутатам, коли хапають за сорочку і називають "скотинякою" - Цензор.НЕТ 3044
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Ну Ляшко никто не заставлял лезть харей в смартфон
Сам же снимал, сам выкладывал
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***** кацапська на на й з українського сайту
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если бы он показал,как шапки сбивать с людей,телефоны выбивать или за носы хватать-тогда да,мог бы и на Президента замахнуться,а тут мелковато как-то
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интересно, сколько Беленюк в конверте получает? на интернет хватает?
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він у Ківи пасьотся. Ківа знаєт інтєрєсниє сайти.

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Обрали депутатом дурака. І не одного. І найбільшого дурня Європи президентом. Якийсь безнадійний народ.
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Иди ка на всякий случай козе в трещину. Без кацапских уродцев разберемся.
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Бегают кацапские боты и пытаются внушить про неполноценность украинского народа и безнадежность. Ну прям как у зеурода "это я не про страну, а про руководство". Это я не про народ, а против зе.
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А смешно 😁

Ну теперь одной скотиняке от 4 до 7 лет грозит, подозрение уже даже вручили
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Вывсеврете, я вам не верю! 😁

Бориспільська прокуратура вручила Ляшку підозру в погрозі або насильстві щодо державного діяча у справі про бійку з Герусом. Прокурори проситимуть суд відправити Ляшка під арешт. За ч.2 ст. 346 КК передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 4 до 7 років.
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Я вірю. Чого ж дурням з дурної лавочки не вірити. Вірю-вірю, тільки не довіряю, бо це звичайне ***********. Нема такої статті. А від дурних все що завгодно можна чекати, як у них влада є. І дурні поліцаї, які згодні підкорятися дурним наказам.
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Стаття 346. Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча
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Я кстати против такого строгого наказания за драку с Герусом

А вот за связи с Ахметовым и коррупционные схемы - такой срок нормально
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Тут нема за чи проти - нема закону, щоб арештувати Ляшка за *********** з Герусом. А корупційні схеми - то чи їх вже доказали?
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Нема ой нема
1. Погроза вбивством, заподіянням шкоди здоров'ю, знищенням або пошкодженням майна, а також викраденням або позбавленням волі щодо Президента України, Голови Верховної Ради України, народного депутата України, Прем'єр-міністра України, члена Кабінету Міністрів України, Голови чи судді Конституційного Суду України або Верховного Суду України чи вищих спеціалізованих судів України, Генерального прокурора України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Голови Рахункової палати, Голови Національного банку України, керівника політичної партії України, а також щодо їх близьких родичів, вчинена у зв'язку з їх державною чи громадською діяльністю, -

карається позбавленням волі на строк до п'яти років.

2. Умисне заподіяння особам, зазначеним в частині першій цієї статті, середньої тяжкості тілесних ушкоджень чи легких тілесних ушкоджень, нанесення побоїв чи вчинення інших насильницьких дій у зв'язку з їх державною або громадською діяльністю -

караються позбавленням волі на строк від чотирьох до семи років.
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Ого, оце так політична стаття. Треба відразу насмерть таких обраних. Щоб не жалкувати потім.
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Я думаю, ляшко хотел встать в партер, а герус не повелся.
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Герус на таких как ты ведётся - Ляшко тебе партер уступит...\не переживай...\
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подожду когда он тебя из партера отпустит...\ему можно и не спешить...)))\
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Не мешало бы к "Темам дня" (https://censor.net.ua/theme/list/alpha/all/interval/1/sortby/cloud) добавить - "Абсолютные ничто в Верховной раде"...
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вот мля тут Юзик с крышей в виде Вовки поехал на родина с вилкулом бодатся Нардеп Беленюк показал, что делать депутатам, когда хватают за рубашку и называют "скотинякой" - Цензор.НЕТ 4630 йокодзуна против байкера и деда Нардеп Беленюк показал, что делать депутатам, когда хватают за рубашку и называют "скотинякой" - Цензор.НЕТ 4630
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цей "суперполітик" та "суперзаконотворець" , який ні в зуб ногою,- займався б своєю справою,- спортом...Напхали в цю Раду тушок для голосування бєніних законів зєлєгнійним одобрямсом...Чи вони ніхто не збираються жити в цій державі?
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Это называется - Сила есть ума не надо.
Нечего хорошему борцу делать в Раде, как и плохому депутату
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Знания пригодятся Яременко если очередная представительница древнейшей профессии не будет соглашаться на анал...
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А прийоми самозахисту від на народних обранців покаже вам дітки Маруся Звіробій. на полігоні. Нардеп Беленюк показав, що робити депутатам, коли хапають за сорочку і називають "скотинякою" - Цензор.НЕТ 9049
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В Неуловимых Мстителях Будёный дал фамилию мстителю рому Цыганков, а тут тоже неплохая фамилия. Беленюк Жека Нардеп Беленюк показав, що робити депутатам, коли хапають за сорочку і називають "скотинякою" - Цензор.НЕТ 2439
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Ну........ краще дивитися відео з приколами чим на нашу Верховну зрадуhttps://www.youtube.com/watch?v=u82Vc3p1Stk&feature=youtu.be Прохання для всіх меломанів, напишіть яка грає пісня в даному відео (хто виконавець і як називається)
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А ну-ка, цензорята, в курсе кто и когда сказал :
"нам нужны люди с чугунными кулаками и гуттаперчевой совестью"?
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Юра не вся фраза от тов Савенкова мистера жёлтые краги и мастера доить полицеское управление рашки Нардеп Беленюк показав, що робити депутатам, коли хапають за сорочку і називають "скотинякою" - Цензор.НЕТ 3282
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особенно второй бросок херус сможет. ну и клоуны
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чтобы показать Беленюку, что именно он делает в Раде, надо вместо него (но под его именем) послать на какой-нибудь чемпионат, да хоть бы и Геруса! а Жана, для полноты ощущений, заставить смотреть "свои" поединки по телевизору. думаю, он бы убился от злости, что проиграл чемпионат... Нардеп Беленюк показав, що робити депутатам, коли хапають за сорочку і називають "скотинякою" - Цензор.НЕТ 5691
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Жан, не тролль!
Наш министр спорта не то, что отжаться - прижаться к полу не сможет!
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Ага, и не сможет кататься на коньках и бегать на лыжах.
Бред какойты.
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Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник,
И дело не пойдет на лад.
Да и примечено стократ,
Что кто за ремесло чужое браться любит,
Тот завсегда других упрямей и вздорней:
Он лучше дело всё погубит,
И рад скорей
Посмешищем стать света,
Чем у честных и знающих людей
Спросить иль выслушать разумного совета.
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Небольшая штучка которой похрен любые правила борьбы , как вида самообороны . Нардеп Беленюк показав, що робити депутатам, коли хапають за сорочку і називають "скотинякою" - Цензор.НЕТ 390 .
Дай Бог конечно , шоб до этого не доходило ,, но всё же !!

Нардеп Беленюк показав, що робити депутатам, коли хапають за сорочку і називають "скотинякою" - Цензор.НЕТ 1421.
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это дорого)))
кастет- дешево надежно и практично
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Ляшко тобі покаже хто кому скотиняка, - підійде сзаду і кине з прогином на пів шишечки
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Хорошо хоть беленюки и всякие клованы не идут с бухты-барахты операции делать вместо хирургов и учить детей вместо учителей.
Хотя вреда от них ничуть не меньше -они решают судьбу страны
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очередной дебилоид зелеНый!так пусть идет ***** кинет так!
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Жан Беленюк.
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Спортивная карьера. Борьбой начал заниматься с 2000 года. Первый наставник - Виталий Киселица. Затем к тренировкам подключился Алексей Добровольский.
В 2010 году стал серебряным призёром чемпионата мира среди юниоров.
В 2011 году стал чемпионом Европы среди юниоров и бронзовым призёром чемпионата мира по греко-римской борьбе среди юниоров.
В 2012 году завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы.
В 2013 году стал бронзовым призёром Летней Универсиады в Казани.
В 2014 году стал чемпионом Европы и бронзовым призёром чемпионата мира.
С 2014 выступает за клуб Лихтенфельс (Германия).
В 2015 году завоевал серебряную медаль Европейских игр.
10 сентября 2015 года, победив в финале чемпионата мира по борьбе чемпиона Азии Рустама Ассакалова из Узбекистана со счётом 6:0, стал чемпионом мира в весовой категории до 85 кг.
В 2016 году вновь стал чемпионом Европы.
15 августа 2016 года стал серебряным призёром летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в весовой категории до 85 кг, проиграв в финале россиянину Давиту Чакветадзе.
В 2019 году стал чемпионом Европейских игр в Минске.
Спортсмен-инструктор в ЦСКА ВСУ, лейтенант ВСУ.
16 сентября 2019 года Жан Беленюк завоевал золото на чемпионате мира по греко-римской борьбе.
Политическая карьера. На парламентских выборах 2019 избран народным депутатом от партии Слуга народа, № 10 в списке.
Награды. Орден "За заслуги" II степени (15 июля 2019) - за достижение высоких спортивных результатов на II Европейских играх в г. Минске (Республика Беларусь), проявленные самоотверженность и волю к победе.
Орден "За заслуги" III степени (4 октября 2016) - за достижение высоких спортивных результатов на ХХХІ летних Олимпийских играх в Бразилии, проявленные самоотверженность и волю к победе.
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Нехилый такой послужной список у Жана.За то не троль поганый,который на Цензоре пасквили целыми днями строчит.
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Такому приему надо учиться не один месяц, а некоторым и не один год. Делюсь опытом, как надо себя вести, при таком захвате, когда встретятся порохобот и зелебот. Самое простое и эффективное решение: резко подвести руки снизу, между рук противника и отбить их в стороны и вниз. Одновременно ударить верхней частью лба в лицо оппоненту. Вуаля, дело сделано, идите за зарплатой.
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