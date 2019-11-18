 Нардеп Беленюк показал, что делать депутатам, когда хватают за рубашку и называют "скотинякой". ВИДЕО

Соответсвующее видео депутат разместил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Небольшое видеопособие по самообороне для депутатов, на которых периодически совершаются нападения", - написал Беленюк.

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