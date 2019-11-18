 Главу ОП Богдана, вопреки закону, охраняют сотрудники Управления госохраны, - Наші гроші. ВИДЕО

Об этом говорится в сюжете Максима Опанасенко в программе "Наші гроші", передает Цензор.НЕТ.
На Tesla Богдана журналисты зафиксировали номера, который осенью 2017 года использовались на микроавтобусе, который привез сотрудников УГО охранять и обслуживать свадьбу сына тогда еще генпрокурора Юрия Луценко. Позже номера заменили.
"Примерно в то же время, когда у Tesla появились номера прикрытия УГО, рядом с Андреем Богданом начал появляться один и тот же охранник", - говорится в сюжете.
Журналисты выяснили, что еще 26 июня президент Владимир Зеленский подписал распоряжение, которым обеспечил главу ОП госохраной. Отмечается, что должность Богдана не относится ни к тем, которым необходимо выделение госохраны, ни даже к государственным.
Отметим, что именно в этой Tesla Зеленский снимает видеообращения к украинцам.
А как по другому? Муж - опора семьи.
И папа его сын юриста - легко погуглить.
Коломойский взял бы своим юристом только своего, а не какого-то гоя.
По информации источников знакомых с ситуацией Ермак вернул Коломойского в бизнес с Россией в обмен на формулу Штайнмайера. СБУ отрабатывает контакты Помощника Президента Украины Андрея Ермака: передвижение, контакты, наружное наблюдение, съём информации со средств коммуникации. Разведсообществу США нужен фактаж для того, чтобы доказать связь: Трамп - Джулиани - Ермак - Сурков или Козак. https://tlgrm.ru/channels/@razvedinfo/1687
Проведемо опитування?
tZE inform
@tZEinform
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"Такое впечатление, что прорвало плотину и дерьмо начинает затапливать "зеленые" равнины" (с) Когда Вова очнется и ему все это расскажут, он еще пожалеет что очнулся
За полгода своей деятельности появившийся из ниоткуда г-н Советник президента успел достаточно наследить своими активными мероприятиями.
Это он подписал 12 июля от имени украинского государства тот самый протокол советников нормандского формата, по которому Украина впервые взяла на себя односторонние унизительные обязательства по покорному движению в сторону своего присоединения к ОРДЛО.
Он лично написал текст заявления, который несчастный Зеленский должен был зачитать 15 сентября на CNN. (на телеканалі CNN президент Зеленський мав зробити публічну заяву про розслідування втручання у вибори США 2016 року та про Джо Байдена - як того хотів Трамп. Втім, за кілька днів у Washington Post вийшла стаття з подробицями всієї історії, й інтерв'ю скасували).
Он так уверен в своей безнаказанности, что 14 ноября, когда в Раде уже началось расследование его многогранной деятельности, он открыто встречался с известным лоббистом Путина-Трампа Б. Ланза, который в 2018 году добился снятия американских санкций с одного из кошельков Путина О.Дерипаски.
Вечером 14 ноября кремлевский диктатор был так нагл, высокомерен и самодоволен, говоря об Украине, потому что он знал, что три ближайших советника-сотрудника Зеленского неустанно работают на Кремль и почти не скрывают этого.
Андрей ПИОНТКОВСКИЙ
https://youtu.be/MX8oe0Pr6R0
https://youtu.be/MX8oe0Pr6R0
InfoResist
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Фото: Александр Сенько
Глава Офиса президента Андрей Богдан незаконно пользуется государственной охраной, которую ему предоставил Владимир Зеленский. Об этом говорится в сюжете программы Наші Гроші.
По данным журналистов, в собственности у Богдана есть Мерседес и Tesla. «Номера на Tesla, которая выезжает из коттеджного городка Богдана и ездит в парламент и антикоррсуд, особенные. Это номера прикрытия», - говорится в сюжете.
Эти же номера в 2017 году были замечены на микроавтобусе, который привез работников УГО для охраны и обслуживания свадьбы сына тогда еще генпрокурора Юрия Луценко.
26 июня президент Владимир Зеленский подписал распоряжение, которым и обеспечил Богдана госохраной. Журналисты заявляют, что ничего общего с законом распоряжение о госохране главе ОП не имеет.
Согласно закону, охрану УГО должны получить: президент, руководитель парламента, премьер, первый вице-премьер, главы Конституционного суда и Верховного суда, министр иностранных дел и генпрокурор. В отдельных случаях УГО могут предоставить, например, нардепам или судьям. Но в этом списке нет и никогда не было сотрудников Офиса президента или АП.
«Офис президента - это просто вспомогательный орган главы государства. У него даже властных полномочий нет, и об этом прямо записано в самом положении об ОП. Поэтому предоставлять охрану УГО Андрею Богдану - это прямое нарушение закона», - подчеркнул журналист.
Сам глава Офиса президента объяснять журналистам ситуацию с госохраной не стал.
Журналисты также напомнили президенту Владимиру Зеленскому об обещании уволить Богдана, если тот нарушит закон.
Избранный по 153 округу (Ровенская область) народный депутат от «Слуги народа» Роман Иванисов скрыл от Центральной избирательной комиссии, что в 90-е годы был осужден и отсидел срок за изнасилование несовершеннолетней. Об этом свидетельствуют материалы уголовного дела.(там і диплом фальшивий)
Про запис з Юзіком вже всі знають (як вони тільки його не з'їли !) Опубликована скандальная аудиозапись, как Юзик и «слуги народа» решали вопросы с полицией
Ну,про тещу Стефанчука мабуть теж :
Это шедеврально: "Слуга народа" Руслан Стефанчук платит аренду за квартиру своей тещи из бюджета страны .І так щодня.
Пора объявлять импичмент
ща перепишут закон и всех дел.
А Подонок с ЗЕлёной соплёй обещал, шо все-все перед законом будут равны, шо очень даже не исключает, шо некоторые всё-таки будут чуточку ровнее.