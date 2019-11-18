 Главу ОП Богдана, вопреки закону, охраняют сотрудники Управления госохраны, - Наші гроші. ВИДЕО

Об этом говорится в сюжете Максима Опанасенко в программе "Наші гроші", передает Цензор.НЕТ.

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На Tesla Богдана журналисты зафиксировали номера, который осенью 2017 года использовались на микроавтобусе, который привез сотрудников УГО охранять и обслуживать свадьбу сына тогда еще генпрокурора Юрия Луценко. Позже номера заменили.



Скриншот из сюжета

"Примерно в то же время, когда у Tesla появились номера прикрытия УГО, рядом с Андреем Богданом начал появляться один и тот же охранник", - говорится в сюжете.

Журналисты выяснили, что еще 26 июня президент Владимир Зеленский подписал распоряжение, которым обеспечил главу ОП госохраной. Отмечается, что должность Богдана не относится ни к тем, которым необходимо выделение госохраны, ни даже к государственным.

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Отметим, что именно в этой Tesla Зеленский снимает видеообращения к украинцам.