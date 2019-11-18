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 Политика Украины, Общество
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Все про:расследование (2610) УГО (123) Бигус (48) Богдан Андрей (219)

 Главу ОП Богдана, вопрека закону, охраняют сотрудники Управления госохраны, - Наші гроші. ВИДЕО

Главу Офиса президента Андрея Богдана охраняют сотрудники Управления госохраны, хотя должность этого не предусматривает.

Об этом говорится в сюжете Максима Опанасенко в программе "Наші гроші", передает Цензор.НЕТ.

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На Tesla Богдана журналисты зафиксировали номера, который осенью 2017 года использовались на микроавтобусе, который привез сотрудников УГО охранять и обслуживать свадьбу сына тогда еще генпрокурора Юрия Луценко. Позже номера заменили.

Главу ОП Богдана, вопрека закону, охраняют сотрудники Управления госохраны, - Наші гроші 01
Скриншот из сюжета

"Примерно в то же время, когда у Tesla появились номера прикрытия УГО, рядом с Андреем Богданом начал появляться один и тот же охранник", - говорится в сюжете.

Журналисты выяснили, что еще 26 июня президент Владимир Зеленский подписал распоряжение, которым обеспечил главу ОП госохраной. Отмечается, что должность Богдана не относится ни к тем, которым необходимо выделение госохраны, ни даже к государственным.

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Отметим, что именно в этой Tesla Зеленский снимает видеообращения к украинцам.

Источник: https://censor.net.ua/v3160396
 
 
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Дядя себя любит, уважает и ценит. В отличие от зебилов.
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им все сейчас можно, они бога за бороду схватили и на все эти разоблачительные сюжеты им похер. скажем спасибо 73% терпил
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не може бути, бачив Богдан сам бродив околицями. Хіба тепер взяли під арешт, щоб не бродив. Ще Гончарука треба в кайдани до батареї, щоб самокати не ламав ганяючи по вибоїнах.
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... еще 26 июня президент Владимир Зеленский подписал распоряжение, которым обеспечил главу ОП госохраной.

А как по другому? Муж - опора семьи.
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Чудненько - как охранять, то как госслужащего, а как люстрировать, то он не госслужащий. Портнову ещё аваковскую охрану нужно заменить на УГО...
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Скажемо всі разом "Дякуємо 95 разів", що нас ї***ь в дупу.
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