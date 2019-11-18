 За подозрениями ГБР против меня стоит команда Януковича, - Порошенко. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в прямом эфире на своей странице в сети Facebook.
"Я пребывал с визитом в Турецкой Республике, должен был отменить несколько встреч и немедленно вернуться в Украину. Вернуться, чтобы продемонстрировать, что они никого не запугают, ничего не выйдет", - отметил Порошенко.
По его словам, обвинять президента в захвате государственной власти абсолютно необоснованное.
"На протяжении своего президентства мне приходилось решать сложнейшие вопросы, мы ни разу не нарушали украинское законодательство. Кто в этом заинтересован? Конечно г-н Труба является только исполнителем, заказчиком является экс-команда Януковича, которая очень часто появляется сейчас не только в своих Telegram-каналах, но и в органах власти. Но важно найти заказчиков и организаторов этой провокации. Ее цель - запугать нашу команду, остановить нашу борьбу за европейское и евроатлантическое будущее Украины. Я хочу подчеркнуть - ничего у вас не выйдет", - подытожил Порошенко.
Напомним, сегодня стало известно, что ГБР направило в ГПУ проекты сообщения о подозрении Порошенко и представления в Раду о снятии неприкосновенности.
В пресс-службе Порошенко заявили, что так называемое "подозрение", выставленное в Телеграмме заместителем главы администрации Януковича Андреем Портновым, а затем скопированная пресс-службой ГБР, является ничем иным как российским заказом на нанесение вреда репутации пятого президента Украины, а также попыткой помешать Петру Порошенко провести ряд встреч с иностранными лидерами на саммите Европейской народной партии в Хорватии и на форуме по вопросам безопасности в Галифаксе
Гриценка затримали за те, що він забрав кошти Януковича на користь держави,- адвокат.
Можна з посиланням на Форбс.
Вот как выглядит "мир" с Россией и особый статус ОРДЛО. На видео из Сирии все уже могли это видеть
(C)
@Vitauskas_A
☹️
Провели експеримент.
Зібрали англійця, московита і малороса.
Напоїли горілкою "до всцику", і в такому стані вивезли на людний майдан міста.
Англієць увесь час вибачався.
Московит пишався і вихвалявся.
А малорос усіх переконував, що в штани йому налюрив Порошенко!
І як сталося що Зеленський ціну на газ для населення підняв?
Мокша, какие пули в антимайдановцах?
Продюсер Беня.
Ми цього вимагали від Поці,чому він їх не посадив?
вот и вся подствава малята.... ха ха ха
Крик долетів аж до неба
То зебуїну порвали дупло
Так йому, гниді, і треба.
Уверен вы не простой дядька!!! Спасибо вам!!!
Ніхрена тебе не шкода. Мав можливість усю цю ригогидоту помножити на нуль. Не зробив - відгрібай...
За роботою ніколи і друзів завести...