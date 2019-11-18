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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (17885) ГБР (705)

 За подозрениями ГБР против меня стоит команда Януковича, - Порошенко. ВИДЕО

Пятый президент Украины Петр Порошенко прокомментировал проект сообщения о подозрении, который против него составили в ГБР. Порошенко отметил, что цель этого подозрения остановить борьбу за европейское и евроатлантическое будущее Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в прямом эфире на своей странице в сети Facebook.

"Я пребывал с визитом в Турецкой Республике, должен был отменить несколько встреч и немедленно вернуться в Украину. Вернуться, чтобы продемонстрировать, что они никого не запугают, ничего не выйдет", - отметил Порошенко.

По его словам, обвинять президента в захвате государственной власти абсолютно необоснованное.

"На протяжении своего президентства мне приходилось решать сложнейшие вопросы, мы ни разу не нарушали украинское законодательство. Кто в этом заинтересован? Конечно г-н Труба является только исполнителем, заказчиком является экс-команда Януковича, которая очень часто появляется сейчас не только в своих Telegram-каналах, но и в органах власти. Но важно найти заказчиков и организаторов этой провокации. Ее цель - запугать нашу команду, остановить нашу борьбу за европейское и евроатлантическое будущее Украины. Я хочу подчеркнуть - ничего у вас не выйдет", - подытожил Порошенко.

Напомним, сегодня стало известно, что ГБР направило в ГПУ проекты сообщения о подозрении Порошенко и представления в Раду о снятии неприкосновенности.

В пресс-службе Порошенко заявили, что так называемое "подозрение", выставленное в Телеграмме заместителем главы администрации Януковича Андреем Портновым, а затем скопированная пресс-службой ГБР, является ничем иным как российским заказом на нанесение вреда репутации пятого президента Украины, а также попыткой помешать Петру Порошенко провести ряд встреч с иностранными лидерами на саммите Европейской народной партии в Хорватии и на форуме по вопросам безопасности в Галифаксе

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Впервые вижу, чтобы публично сообщали о направлении проекта сообщения о подозрении. Дальше можно отчитаться, как Труба съел презерватив Портнова, - Стерненко

Источник: https://censor.net.ua/v3160336
 
 
 Топ комментарии
 
петя, за підозрами ДБР щодо тебе - стоїть твоя нікчемна й брехлива каденція.. Готуй сухарі, та кидай клич серед своїх прихильників , щоб ті не жлобилися грошенятами для забезпечення застави для тебе..
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Да, а почему не команда Зеленского, чучело? За подозрениями ГБР против меня стоит команда Януковича, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8847
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За секс-скандалами новорыгов их реванш не так заметен.

Гриценка затримали за те, що він забрав кошти Януковича на користь держави,- адвокат.
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Ну а как ещё добиться поддержки, говори во всех непонятных ситуациях что это кацапы, ФСБ, банда овоща организовали. Жалуйся что хотят не тебя посадить за воровство, а остановить евроинтеграцию. Петя манипулятор по хлеще гебельса.
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Українці, ну зізнаймося собі нарешті. Нас з самого дитинства оточують малороси. Вони наші родичі,друзі,куми,наші колеги. Просто раніше ми не звертали на це увагу, але після 21 квітня це стало явним.
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За секс-скандалами новорыгов их реванш не так заметен.

Гриценка затримали за те, що він забрав кошти Януковича на користь держави,- адвокат.
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А що відбувається?- Змінили патріота і державника на проросійського клоуна.
За подозрениями ГБР против меня стоит команда Януковича, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6992
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это тот патрийот, который бюджет воюющей страны грабил?
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А ну ж скажи, на яку сумму збагатився Порошенко за час президенства?
Можна з посиланням на Форбс.
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та ты шо))) а бюджет ты пополнял? ))) его вообще то подозревают не в воровстве а что кого то назначил вроде бы без конкурса, не помню кого, связано с судьями. а второе что послал корабли из одессы в мариуполь. по вашему это нарушение закона?
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И еще на Мальдивах с плокулолом зажигал во время войны Патриет офшорный За подозрениями ГБР против меня стоит команда Януковича, - Порошенко - Цензор.НЕТ 917
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В Днепр доставили труп пленного военного ВСУ без внутренних органов со следами нечеловеческих пыток. Российские оккупанты заявили, что он "покончил с собой".
Вот как выглядит "мир" с Россией и особый статус ОРДЛО. На видео из Сирии все уже могли это видеть
(C)
@Vitauskas_A
☹️
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ну, так а кто пытался протащить их статус, кто 5 лет визжал, что минскому договорняку альтернативы нет?
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паирот который расплодил рыговско-мертвячуковскую мразоту в стране которая его и погубила. барыга не лох За подозрениями ГБР против меня стоит команда Януковича, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3822
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петя, за підозрами ДБР щодо тебе - стоїть твоя нікчемна й брехлива каденція.. Готуй сухарі, та кидай клич серед своїх прихильників , щоб ті не жлобилися грошенятами для забезпечення застави для тебе..
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АНЕКДОТ.
Провели експеримент.
Зібрали англійця, московита і малороса.
Напоїли горілкою "до всцику", і в такому стані вивезли на людний майдан міста.
Англієць увесь час вибачався.
Московит пишався і вихвалявся.
А малорос усіх переконував, що в штани йому налюрив Порошенко!
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не, парашенка "патрийотам" прямо в череп насрал
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за Илловайск, за 5 складов, за моряков, за свинарчуков, за теребаны в енергетической отрасли, за вывоз людей в мешках, за гривну упавшую в 3,5 раза... эта тварь имеет за что отвечать.
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Так, ану ж скажи, хто стріляв по українцях під Іловайськом?
І як сталося що Зеленський ціну на газ для населення підняв?
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а шо воно чувырло может сказать там говорят Сваты и квартал 95 и инцест его мамы и папы- котырые друг другу приходятся как брат и сестра или того хуже папа доче сделал внука-сыночка.. вот истинный срез 73% лохократуобрезанной шнобельной шоблы....
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За Иловайск клоун хомчака, который бросил своих солдат и бежал как молодой олень, сделал нач.штаба.
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Дуй на нари падло. Ще буде ясно хто Небесну сотню вбивав і чого однакові кулі в майдановцях і антимайдановцях
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О, русня во всей красе соскочила с бутылки и пересела на яндекс-переводчик.
Мокша, какие пули в антимайдановцах? За подозрениями ГБР против меня стоит команда Януковича, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2068
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Так, про кулі в антімайданавцах, будь ласка, детальніше.
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На самом деле,там стоит команда желающих дать тебе под зад. Простых украинцев.
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Простих жітєлєй Данбасса ти хотів сказати, Хирскл?
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если вы не желаете поссорится с собеседником, не мешайте ему врать … Д.Х.
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Поця забув,шо він сам з команди Янука?І у Поці було п"ять років,щоб ту команду пересаджати))
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Да и трубу он сам назначил, вопреки мнению общественности о том, что труба мудак редкостный
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громадськість якраз своїм голосуванням в складі конкурсної комісії і рекомендувала Трубу.
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Карманная общественность? Повсюду писали о его темном коррупционном прошлом, о конфликте интересов при назначении. И его все равно протянули
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Петро упрямо продвигает свои леденцы в Европу!
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Пётр Алексеевич, так вы же сами с той команды
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тю блин... а я подумал что это Куйло против пЭти мутит...
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За подозрениями ГБР против меня стоит команда Януковича, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9175 конечно..а ещё тупин..моссад..тамплиеры и марсиане..
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давайте зебилята, запевайте: портнов-патриот Украины!
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Це вже навіть не державна зрада. Це пряма й успішна операція Російської Федерації в столиці України, проведена руками, з дозволу сказати, українських громадян. І це лише одна (щоправда найнебезпечніша) атака на нашу армію, на нашу державу, на всю Україну; а їх зараз десятки, чи вже й сотні. Все це стало можливим тільки після того, як гопники і їхні тєрпіли в єдиному пориві позбулися такого невигідного Москві Порошенка на посаді Верховного Головнокомандуючого й провели "лапачьку"-Зєлєнскага.
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О, зеботи за командою повилазили
За подозрениями ГБР против меня стоит команда Януковича, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1463
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Команда Януковича, значит. Стоит, значит. Мелко плавать стал, Петр Лексеич. Вона, против твоего кума ЮГика, знаешь- КТО стоит?! Ну, вот... Прикинь, каково ему приходится! А против тебя- какая-то банда, всего-навсего. Мужайся!
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Порошенко - настоящий Президент!
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Новый сериал для зелёной плесени - "ЗеБенятко против Пороха".
Продюсер Беня. За подозрениями ГБР против меня стоит команда Януковича, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5828
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Ми цього вимагали від Поці,чому він їх не посадив?
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Александр Иванович 866f20ca


Ми цього вимагали від Поці,чому він їх не посадив? За подозрениями ГБР против меня стоит команда Януковича, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8677

За подозрениями ГБР против меня стоит команда Януковича, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4720

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значит януковощ отправил принудительно петино семейство по поддельным паспортам на Мальдивы???
вот и вся подствава малята.... ха ха ха
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навіть за Мальдіви труба зачепитися не може. Читай інфу, за яку муйню чіпляються: "Проєкт підозри підготовлено та направлено до прокуратури в рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо можливого неправомірного впливу на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя у березні-травні 2019 року" Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3160217
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Я бы не удивился если бы он такое заявил. Овечки схавали бы на раз два))
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Очі на лобі, спітніло чоло
Крик долетів аж до неба
То зебуїну порвали дупло
Так йому, гниді, і треба.
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Он уже полгода лишних на свободе ходит. А Зеленский должен понять одну простую вещь - посадка этого "деятеля" была одной из основных составляющих его предвыборных обещаний. Все прекрасно понимают, что сажать его есть за что. И также все прекрасно понимают, что Запад попросил этого "деятеля" не сажать. Поэтому нужно делать выбор - или ты с народом Украины, держишь свое слово или ты - марионетка Запада.
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Кого за пол года посадили? Так отож!
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откупится)
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дивлячись на все це *лядство, яке відбувається за часів зєлєгнійного наркомана, стверджуюся в тому, що я порохобот...Бо мати справу з тим парашинським лайном, яке тягне державу ця влада, в якій немає патріотів,- я не хочу і не буду! До речі!!! Гаагський трибунал на носі...в березні! Вже зараз Нідерланди оприлюднили імена політичних чиновників в парашорді, навіть Шойгу(!!!), хто мав відношення на віддавав накази про збиття Авіарейсу МН 17, що є терористичним актом!!! Прізвища тих, хто фінансує терористичні псевлоутворення на сході України! Запам'ятайте, що всі ті, хто тягнуть нас до співпраці з країною, що фінансує тероризм!- будуть також відповідати в Гаазі за ці злочини, що не мають строку давності!!!!
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сраный борцун за европейское будущее. так за европейскость доборолся, что уже с Анголой и Конго соревнуемся - кто круче.
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Петр Алексеевич- я Вас уважаю и Доверяю и как Человеку и как Президенту!!!
Уверен вы не простой дядька!!! Спасибо вам!!!
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аминь !
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В связке с ними голосовал все 5 лет и медведчуку подонку дал волю вытворять всё что угодно, скупать бизнес, каналы, политиков. сам крутился постоянно на его каналах. А теперь преследуют))) лапшабаза для лохов
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В рамках закона Мертвечука хрен возьмеш.А вот зеленая шмарля идет по беспределу!
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А чи не сильно загрались мокша, шікси і шлємазли?
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Да,подгорает у Хряка ,на грани истерики...
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«Мудрий нарід» відверто просрав майбутнє цілих поколінь, в черговий раз повіривши в маланську брехню.
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о, зелебобики набежали! где вы в ветках про особый статус днрии, денежки в конвертах? За подозрениями ГБР против меня стоит команда Януковича, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7107
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Шо Петро домовився з ригами, заробив бабла...
Ніхрена тебе не шкода. Мав можливість усю цю ригогидоту помножити на нуль. Не зробив - відгрібай...
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Вау, зеботи, в кого не глянь профіль - одні 0-0.
За роботою ніколи і друзів завести...
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ТЫ, Г ОВНО СВИНЯЧЬЕ, ЗА ПОДОЗРЕНИЯМИ СТОИТ НЕ ЯНУКОВИЧ, А НАРОД УКРАИНЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! СВЫНЯ И СВИНЯЧЬЯ ШАЙКА ДОЛЖНА СЕСТЬ- ЗА ГРАБЕЖ И МАРОДЕРСТВО
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Глава ГБР Р. Труба - хороший друг А. Портнова. Глава ГБР до 2014 года был прокурором и прекрасно жил при Януковиче, в суде поддерживал обвинения против Автомайдана. Следователи ГБР в своей переписке называют добровольцев "ушлепками", что еще нужно знать о ГБР, чтобы понять, что это структура на данный момент политически "заангажирована" и основная активность направлена против всех, кто был причастен к Майдану, к Революции Достоинства, к добровольцам и добровольческим батальонам. Позже займутся и гражданскими активистами.
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в неті гуляє інфа, що труба з богданом вчилися в одному класі.
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Да там максимум штраф, а скандал на всю страну .
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А наши корабли, которые вместе с моряками, кто отправил на убой и которые мы только сегодня получили? -это тоже дело рук януковича, да петя? За подозрениями ГБР против меня стоит команда Януковича, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6515
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До речі, користуючись нагодою хочу привітати виборців Зеленського зі збільшенням ціни на газ та зменшенням субсидій.
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