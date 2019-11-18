 Может, я неправильное что-то курю: что курил, что не курил", - министр Милованов об опыте употребления марихуаны. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Милованов рассказал в интервью телеканалу "Прямий".

"Марихуану я никогда в Украине не курил. Хотя это не сложно было в школе или университете. Знаете, где я ее курил и только там? Это когда в аспирантуре был на докторской. Все американцы курят. Те, кто докторанты они смалят просто нон-стоп. Только вот в тот период, когда нужно было придумать диссертацию... Может, я неправильное что-то курю: что курил, что не курил", - рассказал Милованов.

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