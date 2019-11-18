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 Политика Украины, Общество
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Все про:марихуана (99) Милованов Тимофей (85)

 Может, я неправильное что-то курю: что курил, что не курил", - министр Милованов об опыте употребления марихуаны. ВИДЕО

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сознался, что употреблял марихуану во время работы над своей диссертацией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Милованов рассказал в интервью телеканалу "Прямий".

"Марихуану я никогда в Украине не курил. Хотя это не сложно было в школе или университете. Знаете, где я ее курил и только там? Это когда в аспирантуре был на докторской. Все американцы курят. Те, кто докторанты они смалят просто нон-стоп. Только вот в тот период, когда нужно было придумать диссертацию... Может, я неправильное что-то курю: что курил, что не курил", - рассказал Милованов.

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Источник: https://censor.net.ua/v3160330
 
   
 Топ комментарии
 
Стефанчук з тещею читають договір оренди приміщення.Может я не правильное что-то курю: что курил, что не курил", - министр Милованов об опыте употребления марихуаны - Цензор.НЕТ 4064
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Згоден, навіть потужної сопілки не може придбати... міністр, мля.
"Дичку" якусь продали, бо ліх. З такої лише манагу варити.

"То, что нас не убивает, мьі не покупаем!" (с)
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))) класика жанру:

Сидит чувак на скамейке и забивает косяк. Подходит какая-то сердобольная бабка:
- Сынок, и шо ж ты от это свою марихуану курить будешь? ЭТО ЖЕ ЯД!
Чувак (продолжает затаривать штакетину):
- Надеюсь, бабуль... очень надеюсь...
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Та то американці прикольнулися над тупим недороозумінням. Чаю в бульбулятор насипали.
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Стефанчук з тещею читають договір оренди приміщення.
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Потяглася вся 'еліта' , як круки із того світу. Хоч б відлетіли кудись тудись... Вивертає, вже сил і терпіння споглядати цю руйнацію української Гідності немає.
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если наркоту неупотребляеш то в партию СН невозмут
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що курив, що не курив..... візьми ще в шимпанЗЕ білого порошку і спробуй нюхнути
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Да что вы, марихуана, это зло вселенское! Не дай бог легалайз случится, это ж мы будем как тупые америкосы, ой не правильно все это.
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Причому тут це? Якби він дико бухав цілком легальну горілку в аспірантурі - це було б краще??

А у цей час є купа нормальних кандидадів наук, які чесно написали дисертацію, чесно захистилися (не за бабки!) і яких у владу ніхто не бере... А потрібно було б!
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Говорячи студентськими термінами, у владі мають бути ботани, а не роздовбаї!

Нам потрібен президентом не Голобородько, а Шелдон Купер)))
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Судя по этим откровениям, Милованова до сих пор не отпустило то, что он не курил.
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Уся сьогоднішня влада під керівництвом пердЗЕдента, це запроданці, онаністи, наркомани та інша різна гидота.
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Знакомый отдыхал в Карпатах, лицезрел компанию 95 квартала, когда в ней ещё был Зеленский. Употребление марихуаны для них это норма жизни... Что сейчас употребляет Зеленский, это так и останется загадкой, но волосы и ногти он на анализы не сдал, а только они способны долго сохранять доказательство употребления наркотиков...
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все то ты курил и куришь . уверен даже.что ты перекурил . в голове у тебя фиалки и сальса .
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Аааааа)) Теперь всё ясно! ПроХВеССора - они такие, знаете ли...

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де такого чувака знайшли на міністра? мабуть, довго шукали. Дно.
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Старик, а огненный шар сколько раз по небу пролетал? не припомнишь?
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Так, зачітний анекдот... Є ще про лазню та переслідування на таксі
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Милованов заявляет, шо докторскую в американском универе запилил под анашей. Грит в Украине не курил, а вот в Штатах - постоянно, все доктора наук там нон-стоп смалят траву, у них все ок и полный успех в делах.

Зеля легализуй траву, это ж не не наркота!
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Мілованов несе докторську дисертацію з профєсором Снупом на вчену раду.
Може, я неправильне щось курю: що курив, що не курив", - міністр Милованов про досвід вживання марихуани - Цензор.НЕТ 2676
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Где они эту босоту откопали!Жесть.
Стаж курильщика с первого класса.Дебютировал по страничке арифметики в козью ножку Може, я неправильне щось курю: що курив, що не курив", - міністр Милованов про досвід вживання марихуани - Цензор.НЕТ 4322
Розумный,аж страшно!
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Ничо, он еще трошки подумает и ...сознается, что таки да, периодически белий порошок нюхает
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От слухаєш його і задаєшся питанням - чи він зараз під наркотою,чи він просто від природи такий тупий...Може,пора йому сказати що він уже міністр?..
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оно бы еще про первые поллюции рассказало. сонмище дегенератов депутатов с отягощенной наследственностью
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... от трубки дьі-ьім Как облака тумана
Погасла трубка - и жизнь ушла-а
Спасибо, милая сестра Марихуана
Что тьі меня к себе взяла...
(пісня 79-х років).
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**** убийся Милок....за хер нам такий стид !??!!?
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