 Может, я неправильное что-то курю: что курил, что не курил", - министр Милованов об опыте употребления марихуаны. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Милованов рассказал в интервью телеканалу "Прямий".
"Марихуану я никогда в Украине не курил. Хотя это не сложно было в школе или университете. Знаете, где я ее курил и только там? Это когда в аспирантуре был на докторской. Все американцы курят. Те, кто докторанты они смалят просто нон-стоп. Только вот в тот период, когда нужно было придумать диссертацию... Может, я неправильное что-то курю: что курил, что не курил", - рассказал Милованов.
"Дичку" якусь продали, бо ліх. З такої лише манагу варити.
"То, что нас не убивает, мьі не покупаем!" (с)
Сидит чувак на скамейке и забивает косяк. Подходит какая-то сердобольная бабка:
- Сынок, и шо ж ты от это свою марихуану курить будешь? ЭТО ЖЕ ЯД!
Чувак (продолжает затаривать штакетину):
- Надеюсь, бабуль... очень надеюсь...
А у цей час є купа нормальних кандидадів наук, які чесно написали дисертацію, чесно захистилися (не за бабки!) і яких у владу ніхто не бере... А потрібно було б!
Нам потрібен президентом не Голобородько, а Шелдон Купер)))
Зеля легализуй траву, это ж не не наркота!
Стаж курильщика с первого класса.Дебютировал по страничке арифметики в козью ножку
Розумный,аж страшно!
дегенератовдепутатов с отягощенной наследственностью
Тим часом Поляков "злив" презентацію смотрящєго по Кривому Рогу Вигнаний з "Слуги народу" Антон Поляков злив аудіо: "розмова "наших" доблесних Слуг Богдана з керівником місцевої поліції Кривого Рогу"
(Просрав Юзік своє щастя)
Погасла трубка - и жизнь ушла-а
Спасибо, милая сестра Марихуана
Что тьі меня к себе взяла...
(пісня 79-х років).